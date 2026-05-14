Сортировка: Рекомендуемые Сначала новые Сначала старые Сначала с высокой оценкой Сначала с низкой оценкой

А Александра

Живописная Военно-Грузинская дорога, завораживающие виды на водохранилище; посещение деревни Ананури; и конечно же невероятные горы.

Гид Тамара, позитивная, веселая, с профессиональными знаниями и любовью к своей стране). Отвечала на все читать дальше уменьшить вопросы. Сразу видно любит свою работу)

Ее рассказы о истории региона, древних крепостях и церквях были настолько увлекательными, что время в дороге пролетало незаметно.

Рекомендуем всем, кто хочет открыть для себя Грузию с новой стороны. А гиду Тамаре — огромная благодарность за её труд, теплоту и незабываемые эмоции! 🏔✨ Прекрасная экскурсия.Живописная Военно-Грузинская дорога, завораживающие виды на водохранилище; посещение деревни Ананури; и конечно же невероятные горы.Гид Тамара, позитивная, веселая, с профессиональными знаниями и любовью к своей стране). Отвечала на все Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

V Viktoriya ездка на казбеги была просто офигенная 😍 гид Тимур очень приятный, всё рассказывал, отвечал на любые вопросы и создавал классную атмосферу всю дорогу каждая остановка была просто вау, виды нереальные 🏔️ нам очень повезло с погодой дорога прошла спокойно и комфортно без каких либо проблем тур оставил только самые лучшие впечатления спасибо большое ❤️ Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

П Полина Ездили с мамой, ей очень понравилось на 100%. Группа была смешанная, поэтому гид рассказывал и на русском и на английском, что было даже удобнее - если не все услышал на русском, можно было опять послушать на англ. Гид был очень харизматичный, рассказывал интересно. Остановки были достаточно частые. Было необычно переехать из тепла в снежные горы. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Е Елена Увидела такие красоты, от которых дух захватывает! Замечательный гид, очень интересно рассказывал, с грузинским юмором! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

О Ольга Очень впечатлены экскурсией! гид Тамара просто прелесть, очень интересно рассказывала, очень советую к посещению! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет