Приглашаем на самую популярную экскурсию в Грузии. Вас ждёт поездка по Военно-Грузинской дороге (входит в тройку самых живописных горных дорог мира). По ней ходили Пушкин, Лермонтов, Маяковский. Красоты этих мест
Описание экскурсииАвтобусная экскурсия к подножью горы Казбек. Эта экскурсия позволит за один день увидеть неповторимые пейзажи вдоль древней Военно-Грузинской дороги, а также посетить ее основные достопримечательности. Во время нашего путешествия по Военно-грузинской дороге мы увидим живописное Жинвальское водохранилище, крепость Ананури. Ананурский ансамбль привлекает внимание издалека. Для укрепления было выбрано стратегически выгодное место — на небольшом мысу у слияния рек Арагви и Ведзатхеви. Здесь в средневековье проходила важная дорога, которая соединяла Грузию с северными странами и шла из центральных районов страны через резиденцию арагвских эриставов — Душети. Крепость, построенная на мысу, господствовала на этой дороге. Мимо нее пройти было невозможно, а взять — трудно. Нельзя не восхищаться этим ансамблем — произведением высокого фортификационного искусства. Сооружения, входящие ансамбль, воздвигнуты в 15–18 вв. К сожалению от всего комплекса большого замка сохранилась только цитадель. Ананури принадлежал одному из сильнейших феодальных родов поздней средневековой Грузии — арагвским эриставам. Крупнейшие грузинские феодалы в своей борьбе за власть не останавливаются ни перед чем. На своем пути они не щадили ни врагов, ни друзей, ни даже самого царя. Летописцы сообщают, что ни один из арагвских эристав не умирал естественной смертью. Первое сооружение ананурского ансамбля — двадцатиметровая сторожевая башня(15 в.) с пирамидально-ступенчатым перекрытием в центре цитадели. Следующая по времени — рубеж 15–17 вв.
- небольшая зальная церковь, расположенная между двумя линиями укреплений. Приблизительно в то же время или чуть позже выше, на хребте горы, был воздвигнут средних размеров купольный храм. К концу 17 в. был построен внутри цитадели большой храм, изысканный декор фасадов которого ставит его в число лучших произведений архитектуры позднего средневековья. Строительство храма было закончено в 1689 г. Покинув Ананурский ансамбль, продолжим свой путь по Военно-грузинской дороге к северу. Вблизи Ананури ущелье Арагви постепенно суживается. Дорога выводит к местечку Пасанаури, где можно наблюдать уникальное явление — слияние Белой и Черной Арагви. Так же попробовать налепить хинкали именно здесь на родине в Пасанаури. Далее продолжим свой путь по горному серпантину через горнолыжный курорт Гудаури. На пути нас ждут красивые пейзажи, разнообразные памятники архитектуры (башни). Следующий объект нашего посещения, который выделяется на фоне Кавказских гор и горы Казбег — ансамбль Гергетис Самеба (храм св. Троицы в Гергети 14 в.). Он небольшой; состоит из купольного храма, колокольни и крепостной стены. Гергети — выдающийся памятник грузинского зодчества и замечательно произведение ландшафтной архитектуры, возвышается на горе высотой 2200 м. Здесь находится мужской монастырь. В храме хранится чудотворная икона Божьей Матери. Важная информация:.
- Бронирование возможно если вы делаете бронь минимум на 2 человека.
- Пожалуйста, предупреждайте организатора заранее, если не можете отправиться на экскурсию.
- Надевайте комфортную обувь и возьмите с собой теплую одежду — в горах может быть прохладно.
- Экскурсия проводится на комфортабельных автобусах с кондиционером, WI-FI, холодильником и предоставлением холодной воды.
- В случае плохой погоды туры не отменяются! Пожалуйста, если вы опасаетесь плохой погоды — сообщите организатору заранее, чтобы мы могли скорректировать места в автобусах. Вы можете писать нам сообщения 24/7.
- В случае экстремальных погодных условий или при других форс-мажорных обстоятельствах, если какая-нибудь локация будет не доступна, мы предложим взамен другую локацию.
- Предоставляется бесплатный утренний трансфер из отеля при бронировании от 3-х человек. После бронирования свяжитесь с гидом, чтобы уточнить адрес отеля.
- Способы оплаты на месте гиду: Наличные: USD, EUR, GEL Оплата зарубежной картой онлайн Обратите внимание, сдачу мы можем вам дать только в лари.
каждый день в 9:00
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Военно-грузинская дорога
- Жинвальское водохранилище
- Ананури
- Гудаури
- Храм Святой Троицы Гергети
Что включено
- Услуги гида
- Комфортабельный транспорт с кондиционером, WI-FI, холодильником и водой
- Бесплатная дегустация разных сортов чачи и горного меда
Что не входит в цену
- Обед - от 35 лари
- Подъем к храму Святой Троицы Гергети на машинах-внедорожниках - 20 лари
Где начинаем и завершаем?
Начало: Тбилиси улица Банная 15 (15 Абано Ст, Тбилиси)
Завершение: Тбилиси Тбилиси улица Банная 15
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на 22 отзывах
А
Прекрасная экскурсия.
Живописная Военно-Грузинская дорога, завораживающие виды на водохранилище; посещение деревни Ананури; и конечно же невероятные горы.
Гид Тамара, позитивная, веселая, с профессиональными знаниями и любовью к своей стране). Отвечала на все
V
ездка на казбеги была просто офигенная 😍 гид Тимур очень приятный, всё рассказывал, отвечал на любые вопросы и создавал классную атмосферу всю дорогу каждая остановка была просто вау, виды нереальные 🏔️ нам очень повезло с погодой дорога прошла спокойно и комфортно без каких либо проблем тур оставил только самые лучшие впечатления спасибо большое ❤️
П
Ездили с мамой, ей очень понравилось на 100%. Группа была смешанная, поэтому гид рассказывал и на русском и на английском, что было даже удобнее - если не все услышал на русском, можно было опять послушать на англ. Гид был очень харизматичный, рассказывал интересно. Остановки были достаточно частые. Было необычно переехать из тепла в снежные горы.
Е
Увидела такие красоты, от которых дух захватывает! Замечательный гид, очень интересно рассказывал, с грузинским юмором!
О
Очень впечатлены экскурсией! гид Тамара просто прелесть, очень интересно рассказывала, очень советую к посещению!
C
Экскурсия была очень интересная и увлекательная. Тамара и Георгий отлично провели нам эту экскурсию!
