Зовём вас в красочное путешествие по Военно-Грузинской дороге — одной из самых красивых дорог Кавказа! За один день вы увидите лазурное Жинвальское водохранилище, древнюю крепость Ананури, горные виды Гудаури и, конечно, знаменитую церковь Гергети у подножия Казбека.
Описание экскурсии
9:00 — выезд из Тбилиси
Мы проедем по знаменитой Военно-Грузинской дороге. Вас ждут захватывающие виды и интересные истории о регионе.
Жинвальское водохранилище (20 мин)
Изумрудно-голубое озеро, окружённое горами. Здесь можно сделать красивые фотографии и насладиться свежим воздухом.
Крепость Ананури (40 мин)
Осмотрим древнюю крепость 16 века на берегу водохранилища. Я расскажу о князьях Арагвской династии и тайнах этого места.
Арка Дружбы в Гудаури (45 мин)
Одна из самых эффектных смотровых площадок Грузии! С высоты более 2000 м откроются панорамы гор и ущелий.
Храм Святой Троицы Гергети (подъём и спуск по 15 минут, у храма свободное время 30 мин)
В Казбеги пересаживаемся на джипы и поднимаемся к храму 14 века, расположенному на вершине горы. Отсюда открывается лучший вид на Казбек — один из символов Грузии.
Обед в отеле в ресторане на пути в Казбеги.
Возвращение в Тбилиси — около 3,5 часов. Примерно к 21:00 будем в городе.
Организационные детали
- Едем на микроавтобусе Mercedes Sprinter
- Экскурсию проведёт гид из нашей команды
Дополнительные расходы
- Подъём к храму в Казбеги на джипах (по желанию) — 20 лари за чел.
- Обед в ресторане с видом на горы. Средняя цена блюда — от 16 до 35 лари. Обратите внимание: в Грузии в счёт добавляются чаевые (8–20%)
ежедневно в 09:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€11
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
От площади Свободы
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 17 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Бесо — Организатор в Тбилиси
Провёл экскурсии для 192 туристов
Добро пожаловать в Грузию! Я профессиональный гид и туроператор, провожу экскурсии по Грузии уже 9 лет. Владею в совершенстве русским и английским языками. Влюблён в свою страну и с радостью
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Елена
18 ноя 2025
Ездили в Казбеги с Эмилией, экскурсия получилась очень насыщенная, интересная, обалденные виды на горы, рекомендую
Входит в следующие категории Тбилиси
Похожие экскурсии из Тбилиси
Индивидуальная
до 5 чел.
Казбеги: главные и нетуристические тропы
Исследуйте великолепие грузинских гор: Жинвальское водохранилище, крепость Ананури, Арка Дружбы и храм Гергети. Удобный трансфер и незабываемые виды
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
€193 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Военно-Грузинская дорога: от Мцхеты до Дарьяльского ущелья из Тбилиси
Проехать от древней столицы до монастырей и полюбоваться снежными вершинами в селе Гудаури
22 ноя в 10:00
23 ноя в 10:00
€199 за всё до 6 чел.
-
10%
Индивидуальная
до 6 чел.
Путешествие по Военно-Грузинской дороге к Казбеку и древним храмам
Увлекательное путешествие по Военно-Грузинской дороге к подножию Казбека. Полюбуйтесь крепостью Ананури, небесно-голубым озером и попробуйте легендарные хинкали
Начало: От Вашего отеля в пределах Старого города
22 ноя в 08:30
24 ноя в 08:30
от €218
€242 за всё до 6 чел.