Зовём вас в красочное путешествие по Военно-Грузинской дороге — одной из самых красивых дорог Кавказа! За один день вы увидите лазурное Жинвальское водохранилище, древнюю крепость Ананури, горные виды Гудаури и, конечно, знаменитую церковь Гергети у подножия Казбека.

Описание экскурсии

9:00 — выезд из Тбилиси

Мы проедем по знаменитой Военно-Грузинской дороге. Вас ждут захватывающие виды и интересные истории о регионе.

Жинвальское водохранилище (20 мин)

Изумрудно-голубое озеро, окружённое горами. Здесь можно сделать красивые фотографии и насладиться свежим воздухом.

Крепость Ананури (40 мин)

Осмотрим древнюю крепость 16 века на берегу водохранилища. Я расскажу о князьях Арагвской династии и тайнах этого места.

Арка Дружбы в Гудаури (45 мин)

Одна из самых эффектных смотровых площадок Грузии! С высоты более 2000 м откроются панорамы гор и ущелий.

Храм Святой Троицы Гергети (подъём и спуск по 15 минут, у храма свободное время 30 мин)

В Казбеги пересаживаемся на джипы и поднимаемся к храму 14 века, расположенному на вершине горы. Отсюда открывается лучший вид на Казбек — один из символов Грузии.

Обед в отеле в ресторане на пути в Казбеги.

Возвращение в Тбилиси — около 3,5 часов. Примерно к 21:00 будем в городе.

