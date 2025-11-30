Кахети — это не просто регион, это состояние души.
Здесь солнце, вино и гостеприимство сливаются в единое целое, создавая атмосферу, которую невозможно забыть.
Мы позаботились о каждой детали, чтобы ваше путешествие стало комфортным, насыщенным и полным открытий.
Описание экскурсии
Приглашаем вас отправиться в захватывающее путешествие по одному из самых живописных и душевных уголков Грузии – Кахети, краю, где солнце щедро согревает виноградники, а каждая тропинка хранит отголоски древних легенд. Это не просто экскурсия – это настоящее погружение в мир грузинской культуры, традиций и, конечно, непревзойденного гостеприимства. Вас ждут яркие впечатления, вкусовые открытия и море вдохновения! Знакомство с грузинским виноделием на заводе KTWНаше приключение начнется с посещения знаменитого винного завода KTW — места, где рождаются легендарные грузинские вина. Здесь вы откроете для себя секреты традиционного виноделия, уходящего корнями в тысячелетнюю историю. Мы расскажем, почему грузинское вино заслуженно считается одним из лучших в мире, и как мастера своего дела превращают солнечные ягоды в настоящий нектар. Вас ждет дегустация изысканных комнатных вин — каждый глоток раскроет богатство вкусов и ароматов Кахети. Кулинарное удовольствие:
кахетинский сыр и хлеб из печи Тоне
После винного завода мы отправимся на уютную дегустацию местных деликатесов. Вы попробуете настоящий кахетинский сыр — нежный, ароматный и полный характера, а также свежий хлеб, только что вынутый из традиционной печи Тоне. Мы покажем вам, как местные мастера с любовью выпекают этот хлеб, сохраняя рецепты, передаваемые из поколения в поколение. Это будет настоящий праздник вкуса в сопровождении теплой атмосферы грузинского застолья!
Духовное вдохновение в монастыре Бодбе
Следующей остановкой станет святое место — женский монастырь Бодбе, где покоится святая Нино, крестительница Грузии. Это место пропитано тишиной, умиротворением и духовной силой. Вы сможете прогуляться по ухоженной территории монастыря, полюбоваться его скромной, но изящной архитектурой и, если пожелаете, прикоснуться к истории, которая изменила судьбу целой страны. Здесь время словно замирает, даря возможность задуматься о вечном.
Романтика Сигнаги — города любви
Завершением нашего путешествия станет посещение очаровательного Сигнаги — маленького городка, который называют грузинской столицей романтики. Мы прогуляемся по его узким улочкам, вымощенным булыжником, полюбуемся средневековыми стенами и башнями, которые хранят память о прошлом. Сигнаги – это не только архитектурная жемчужина, но и место, где каждый уголок дышит любовью и вдохновением. Поднимитесь на смотровую площадку, чтобы насладиться потрясающим видом на Алазанскую долину, окруженную величественными Кавказскими горами, и почувствуйте, как сердце наполняется теплом. Вас ждут:
- Увлекательные рассказы гида о традициях и истории Кахети;
- Вкуснейшие дегустации вина, сыра и хлеба;
- Посещение мест, пропитанных культурой и духовностью;
- Незабываемые виды и море положительных эмоций.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Винный завод
- Бадиаури
- Женский монастырь Бодбе
- Алазанская долина и Большой Кавказский хребет
- Город любви Сигнаги
- Сигнагская крепостная стена
- При желании можно будет посетить Сигнагский музей (билет оплачивается отдельно на месте, в кассе)
Что включено
- Гид-водитель
- Вода 0, 5 л на человека
Что не входит в цену
- Входные билеты (по желанию)
- Любые дегустации оплачиваются на месте
- Другие напитки и питание
Где начинаем и завершаем?
Начало: Начало от места проживания гостей
Завершение: Место проживания гостей
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
