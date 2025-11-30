Приглашаем вас отправиться в захватывающее путешествие по одному из самых живописных и душевных уголков Грузии – Кахети, краю, где солнце щедро согревает виноградники, а каждая тропинка хранит отголоски древних легенд. Это не просто экскурсия – это настоящее погружение в мир грузинской культуры, традиций и, конечно, непревзойденного гостеприимства. Вас ждут яркие впечатления, вкусовые открытия и море вдохновения! Знакомство с грузинским виноделием на заводе KTWНаше приключение начнется с посещения знаменитого винного завода KTW — места, где рождаются легендарные грузинские вина. Здесь вы откроете для себя секреты традиционного виноделия, уходящего корнями в тысячелетнюю историю. Мы расскажем, почему грузинское вино заслуженно считается одним из лучших в мире, и как мастера своего дела превращают солнечные ягоды в настоящий нектар. Вас ждет дегустация изысканных комнатных вин — каждый глоток раскроет богатство вкусов и ароматов Кахети. Кулинарное удовольствие:

кахетинский сыр и хлеб из печи Тоне

После винного завода мы отправимся на уютную дегустацию местных деликатесов. Вы попробуете настоящий кахетинский сыр — нежный, ароматный и полный характера, а также свежий хлеб, только что вынутый из традиционной печи Тоне. Мы покажем вам, как местные мастера с любовью выпекают этот хлеб, сохраняя рецепты, передаваемые из поколения в поколение. Это будет настоящий праздник вкуса в сопровождении теплой атмосферы грузинского застолья!

Духовное вдохновение в монастыре Бодбе

Следующей остановкой станет святое место — женский монастырь Бодбе, где покоится святая Нино, крестительница Грузии. Это место пропитано тишиной, умиротворением и духовной силой. Вы сможете прогуляться по ухоженной территории монастыря, полюбоваться его скромной, но изящной архитектурой и, если пожелаете, прикоснуться к истории, которая изменила судьбу целой страны. Здесь время словно замирает, даря возможность задуматься о вечном.

Романтика Сигнаги — города любви

Завершением нашего путешествия станет посещение очаровательного Сигнаги — маленького городка, который называют грузинской столицей романтики. Мы прогуляемся по его узким улочкам, вымощенным булыжником, полюбуемся средневековыми стенами и башнями, которые хранят память о прошлом. Сигнаги – это не только архитектурная жемчужина, но и место, где каждый уголок дышит любовью и вдохновением. Поднимитесь на смотровую площадку, чтобы насладиться потрясающим видом на Алазанскую долину, окруженную величественными Кавказскими горами, и почувствуйте, как сердце наполняется теплом. Вас ждут: