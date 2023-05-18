Кахетия — самый плодородный регион Грузии и родина лучшего местного вина. Мы отправимся её исследовать на комфортабельном транспорте в группе до 15 человек. Вас ждут гектары виноградников, древние храмы и крепость, идиллические города с черепичными крышами и 900-летний платан. А ещё мини-пикник и дегустации: вина, чурчхелы, глинтвейна, мёда, пастилы и сыра.

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Описание

Что вас ожидает

Гастрономическая Кахетия

Мы заедем в деревню Манави, где вы продегустируете ароматные грузинские вина. А также заглянете к местному предпринимателю, который угостит вас домашней чурчхелой, пастилой, мёдом и вкуснейшим глинтвейном. На этом гастрономические приключения не закончатся! По дороге мы остановимся посмотреть, как в глиняной печи на дровах выпекают кахетинский лаваш и, по желанию, поучаствуем в процессе. Кроме того, устроим мини-пикник с горячим хлебом, домашним сыром и другими фермерскими вкусностями.

Сигнахи, Телави и монастырь Бодбе

Сигнахи — «город любви» в стиле южно-итальянского классицизма. Вы погуляете по окружающей его древней крепостной стене, наслаждаясь видами на Алазанскую долину. Рассмотрите могучие сторожевые башни и раскроете их историю. Зайдёте в круглосуточный дворец Бракосочетания и посетите базилику Святой Нино в женском монастыре Бодбе. Не обойдём вниманием мы и столицу Кахетии — небольшой город Телави, куда так и не дозвонился Мимино. Вы загадаете желание у 900-летнего дерева и заглянете на дегустацию в винный погреб.

Организационные детали