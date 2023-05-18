Погулять по «городу любви» Сигнахи, полюбоваться Алазанской долиной, оценить местные вина и сладости
Вас ждут гектары виноградников, древние храмы и крепость, идиллические города с черепичными крышами и 900-летний платан. А ещё мини-пикник и дегустации: вина, чурчхелы, глинтвейна, мёда, пастилы и сыра.
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Описание
Что вас ожидает
Гастрономическая Кахетия
Мы заедем в деревню Манави, где вы продегустируете ароматные грузинские вина. А также заглянете к местному предпринимателю, который угостит вас домашней чурчхелой, пастилой, мёдом и вкуснейшим глинтвейном. На этом гастрономические приключения не закончатся! По дороге мы остановимся посмотреть, как в глиняной печи на дровах выпекают кахетинский лаваш и, по желанию, поучаствуем в процессе. Кроме того, устроим мини-пикник с горячим хлебом, домашним сыром и другими фермерскими вкусностями.
Сигнахи, Телави и монастырь Бодбе
Сигнахи — «город любви» в стиле южно-итальянского классицизма. Вы погуляете по окружающей его древней крепостной стене, наслаждаясь видами на Алазанскую долину. Рассмотрите могучие сторожевые башни и раскроете их историю. Зайдёте в круглосуточный дворец Бракосочетания и посетите базилику Святой Нино в женском монастыре Бодбе. Не обойдём вниманием мы и столицу Кахетии — небольшой город Телави, куда так и не дозвонился Мимино. Вы загадаете желание у 900-летнего дерева и заглянете на дегустацию в винный погреб.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
- В стоимость включены: транспорт, входные билеты, дегустации
- Обед оплачивается дополнительно
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в районе Серных бань
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 10 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 17 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.