Из Тбилиси мы направляемся мимо Мцхета по автобану до города Хашури
затем сворачиваем на красивейший Рикотский перевал
далее через город Кутаиси до пещеры
затем едем через Цхалтубо до Мартвильского каньона.
Программа:
Рано утром, в 7 часов, мы начнем путешествие в Западную Грузию (290 километров в одну сторону). Тур начинается с посещения каньона каньона Мартвили. Это живописность, чистейший воздух и прогулка на лодке.
Дальше мы посетим знаменитую пещеру Прометея. Свое название пещера получила в честь легендарного героя – титана Прометея, прикованного к горе Хомли, находящейся неподалеку от пещеры. Пещера славится своими огромными залами, подземными озерами и реками. Лазерное освещение и звуковые эффекты создают мистические впечатления. Маршрут по пещере можно совершить как пешеходный, так и прогулку на лодках по горной реке, любуясь великолепными видами.
Организационные детали:
В связи с насыщенностью программы и длиной маршрута, чтобы успеть его полностью охватить, тур следует начинать не позже 7:00 утра. Место встречи – место вашего проживания. Гид проводит индивидуальные экскурсии и не набирает группы на уже заказанные дни. Возможен индивидуальный расчет стоимости тура в зависимости от увеличения участников.
Общая протяженность маршрута — 620 км. Экскурсия проходит весь день и занимает минимум 13-14 часов с дорогой.
В Мартвильском каньоне стоимость лодочной экскурсии 10 лари с человека, весь путь составляет около 15 минут.
Вход в пещеру «Прометей» составляет 20 лари для взрослых и 10 для детей. Здесь же вам предложат за дополнительных 35 лари покататься на лодке по пещерному озеру длиною в поллкилометра. Рекомендуем не отказываться, зрелище и ощущения незабываемые и захватывающие. В стоимость приобретённого билета входят услуги экскурсовода, а сами экскурсии проходят на разных языках. Поэтому всех посетителей собирают в соответствующие языковые группы и приставляют экскурсовода и наблюдателей. При посещении пещеры обязательно возьмите теплую одежду, так как температура в ней 14° С. Вся экскурсия займёт около часа, плюс дополнительные 30 мин. на лодке.
Дополнительная информация:
При желании наших путешественников, после экскурсии мы можем не возвращаться в Тбилиси, а поехать дальше в Батуми, переночевать и организовать на следующий день экскурсию по Батуми и горной Аджарии.
🚩 Начало и место завершения: Место Вашего проживания в Тбилиси
Что входит
Комфортабельный автомобиль
Услуги водителя
Услуги гида
Расход на горючее
Питьевая вода.
Что не входит
Обед
Входные билеты в каньоны и пещеру
В Мартвильском каньоне стоимость лодочной экскурсии 10 лари с человека, весь путь составляет около 15 минут.
Вход в пещеру «Прометей» составляет 20 лари для взрослых и 10 для детей. Здесь же вам предложат за дополнительных 35 лари покататься на лодке по пещерному озеру длиною в пол километра.
Важная информация
При желании наших путешественников
после экскурсии мы можем не возвращаться в Тбилиси
а поехать дальше в Батуми
переночевать и организовать на следующий день экскурсию по Батуми и горной Аджарии.
Время проведения: Индивидуальная экскурсия проводится в любой удобный для Вас день.
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.