Грузия – необыкновенно красивая страна с богатой и разнообразной природой, красота которой поражает, завораживает, очаровывает.



С нашей экскурсией вы посетите все красоты Западной Грузии: Мартвильском каньон, пещеру «Прометей», где вы сможете прокатиться на лодке по пещерному озеру, и многое другое.



Поверьте, ваше путешествие будет незабываемым!