Красоты западной Грузии. Мартвильский каньон и пещера Прометея

Грузия - необыкновенно красивая страна с богатой и разнообразной природой, красота которой поражает,...

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4 отзыва
Грузия – необыкновенно красивая страна с богатой и разнообразной природой, красота которой поражает, завораживает, очаровывает.

С нашей экскурсией вы посетите все красоты Западной Грузии: Мартвильском каньон, пещеру «Прометей», где вы сможете прокатиться на лодке по пещерному озеру, и многое другое.

Поверьте, ваше путешествие будет незабываемым!
Красоты западной Грузии. Мартвильский каньон и пещера Прометея
Красоты западной Грузии. Мартвильский каньон и пещера Прометея
Красоты западной Грузии. Мартвильский каньон и пещера Прометея
Красоты западной Грузии. Мартвильский каньон и пещера Прометея
Красоты западной Грузии. Мартвильский каньон и пещера Прометея
Красоты западной Грузии. Мартвильский каньон и пещера Прометея
Красоты западной Грузии. Мартвильский каньон и пещера Прометея

Что вы увидите 🤩

  • Из Тбилиси мы направляемся мимо Мцхета по автобану до города Хашури
  • затем сворачиваем на красивейший Рикотский перевал
  • далее через город Кутаиси до пещеры
  • затем едем через Цхалтубо до Мартвильского каньона.

Программа:

  • Рано утром, в 7 часов, мы начнем путешествие в Западную Грузию (290 километров в одну сторону). Тур начинается с посещения каньона каньона Мартвили. Это живописность, чистейший воздух и прогулка на лодке.
  • Дальше мы посетим знаменитую пещеру Прометея. Свое название пещера получила в честь легендарного героя – титана Прометея, прикованного к горе Хомли, находящейся неподалеку от пещеры. Пещера славится своими огромными залами, подземными озерами и реками. Лазерное освещение и звуковые эффекты создают мистические впечатления. Маршрут по пещере можно совершить как пешеходный, так и прогулку на лодках по горной реке, любуясь великолепными видами.

Организационные детали:

  • В связи с насыщенностью программы и длиной маршрута, чтобы успеть его полностью охватить, тур следует начинать не позже 7:00 утра. Место встречи – место вашего проживания. Гид проводит индивидуальные экскурсии и не набирает группы на уже заказанные дни. Возможен индивидуальный расчет стоимости тура в зависимости от увеличения участников.
  • Общая протяженность маршрута — 620 км. Экскурсия проходит весь день и занимает минимум 13-14 часов с дорогой.
  • В Мартвильском каньоне стоимость лодочной экскурсии 10 лари с человека, весь путь составляет около 15 минут.
  • Вход в пещеру «Прометей» составляет 20 лари для взрослых и 10 для детей. Здесь же вам предложат за дополнительных 35 лари покататься на лодке по пещерному озеру длиною в поллкилометра. Рекомендуем не отказываться, зрелище и ощущения незабываемые и захватывающие. В стоимость приобретённого билета входят услуги экскурсовода, а сами экскурсии проходят на разных языках. Поэтому всех посетителей собирают в соответствующие языковые группы и приставляют экскурсовода и наблюдателей. При посещении пещеры обязательно возьмите теплую одежду, так как температура в ней 14° С. Вся экскурсия займёт около часа, плюс дополнительные 30 мин. на лодке.

Дополнительная информация:

  • При желании наших путешественников, после экскурсии мы можем не возвращаться в Тбилиси, а поехать дальше в Батуми, переночевать и организовать на следующий день экскурсию по Батуми и горной Аджарии.
🚩 Начало и место завершения: Место Вашего проживания в Тбилиси
 Что входит
  • Комфортабельный автомобиль
  • Услуги водителя
  • Услуги гида
  • Расход на горючее
  • Питьевая вода.
 Что не входит
  • Обед
  • Входные билеты в каньоны и пещеру
  • В Мартвильском каньоне стоимость лодочной экскурсии 10 лари с человека, весь путь составляет около 15 минут.
  • Вход в пещеру «Прометей» составляет 20 лари для взрослых и 10 для детей. Здесь же вам предложат за дополнительных 35 лари покататься на лодке по пещерному озеру длиною в пол километра.
Важная информация
  • При желании наших путешественников
  • после экскурсии мы можем не возвращаться в Тбилиси
  • а поехать дальше в Батуми
  • переночевать и организовать на следующий день экскурсию по Батуми и горной Аджарии.
Время проведения: Индивидуальная экскурсия проводится в любой удобный для Вас день.
  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
Галина К.
Галина К.
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