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Роскошь Грузии: Бриллиантовый мост и каньон Дашбаши

Отправляйтесь в незабываемое путешествие по каньону Дашбаши, где вас ждут захватывающие виды, стеклянный мост и экстремальные развлечения
Эта экскурсия приглашает любителей природы и активного отдыха в южную часть Грузии.

Путешественники увидят уникальный каньон Дашбаши с его разнообразными ландшафтами, включая скалы, плато и водопады.

Прозрачный мост над каньоном позволит насладиться
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панорамными видами, а кафе с прозрачным полом - отдохнуть с комфортом.

Для любителей адреналина предусмотрены экстремальные развлечения, такие как велосипедный заезд по канату и качели на краю обрыва. Завершает программу посещение каскадного водопада, где можно расслабиться в тени зелёного моста

4.8
5 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌉 Стеклянный мост с панорамными видами
  • 🚴‍♂️ Экстремальные развлечения для адреналина
  • 🌿 Природные красоты каньона Дашбаши
  • 🍷 Дегустация вина и чурчхелы
  • 🌊 Освежающие водопады

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
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авг
сен
окт
ноя
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Лучшее время для посещения - с мая по сентябрь, когда погода тёплая и комфортная для прогулок. В эти месяцы можно насладиться всеми природными красотами и экстремальными развлечениями. В апреле и октябре погода также подходит для посещения, но может быть прохладнее. В зимние месяцы, с ноября по март, посещение возможно, но некоторые активности могут быть ограничены из-за погодных условий.
Сейчас июнь — это идеальное время.
Роскошь Грузии: Бриллиантовый мост и каньон Дашбаши
Роскошь Грузии: Бриллиантовый мост и каньон Дашбаши
Роскошь Грузии: Бриллиантовый мост и каньон Дашбаши
Ближайшие даты:
19
июн20
июн21
июн22
июн23
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июн25
июн
Время начала: 10:00

Что можно увидеть

  • Каньон Дашбаши
  • Стеклянный мост
  • Каскадный водопад

Описание экскурсии

Каньон Дашбаши. Он расположился на стыке двух регионов — Квемо Картли и Триалети. Благодаря этому ландшафт каньона удивляет разнообразием. Вы увидите тут скалы, плато, лес и водопады.

Стеклянный мост над каньоном. Вы пройдёте путь длиной полкилометра на высоте более 200 метров. Сможете отдохнуть в кафе с прозрачным полом прямо по центру моста.

Экстремальные развлечения. Любители адреналина смогут прокатиться на велосипеде над каньоном по железному тросу. А ещё на качелях, которые стоят на краю обрыва.

Каскадный водопад. Вы полюбуетесь красиво ниспадающими водяными потоками. А ещё сможете прогуляться по специально оборудованному зелёному мосту или отдохнуть на лавочке. В этой зоне теплее, чем в верхних точках каньона. Сюда не попадает ветер, но благодаря свежести от водопадов тут нет и сильной жары.

Организационные детали

  • В стоимость включены трансфер на микроавтобусе Mercedes-Benz Sprinter, дегустации вина, чурчхелы и сыра
  • Поездка на велосипеде недоступна людям с весом более 130 кг
  • В поездке вас будет сопровождать один из гидов нашей команды

Дополнительно оплачиваются:

  • вход в каньон — 49 лари за человека
  • питание в ресторане по маршруту — от 20 лари за человека
  • катание на велосипеде (по желанию) — 120 лари за человека

ежедневно в 10:00

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€45
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В районе площади Свободы
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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1
Ф
11 июн 2025
Привет,у нас гидом был Роберт. Потрясающий рассказчик,отличный собеседник, и просто душка🙏💕. Очень интересный собеседник,веселый чувак,помогает решить даже другие проблемы с городом. Нам очень понравилось🙏
Никита
5 мая 2025
Это наш второй тур у этого гида
Спасибо большое за тур!
Он превзошел наши ожидания.
Всем советую
Регина
5 мая 2025
Каньон Дашбаши — просто вау! Всё понравилось. Спасибо за классную поездку!
Надя
10 янв 2025
Отличная экскурсия и очень приятный и информированный экскурсовод. Единственное, лучше ехать в теплую погоду, чтобы можно было спуститься в каньон и еще больше насладиться всеми видами.
Отличная экскурсия и очень приятный и информированный экскурсовод. Единственное, лучше ехать в теплую погоду, чтобы можноОтличная экскурсия и очень приятный и информированный экскурсовод. Единственное, лучше ехать в теплую погоду, чтобы можно
А
3 янв 2025
Были на данной экскурсии, и первое на что хотел обратить внимание, что экскурсию перенесли на час и когда подъехали на место нам сказали что спуск в каньон закрыт так как
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скользко. То есть мы отдали 12 тыс на 3-х что б нас привезли на мост бриллиант и все. По дороге экскурсовод ничего нормального не сказал, мямлил и молчал. Не повезло с маршрутом

Входит в следующие категории Тбилиси

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