Сейчас июнь — это идеальное время.

Лучшее время для посещения - с мая по сентябрь, когда погода тёплая и комфортная для прогулок. В эти месяцы можно насладиться всеми природными красотами и экстремальными развлечениями. В апреле и октябре погода также подходит для посещения, но может быть прохладнее. В зимние месяцы, с ноября по март, посещение возможно, но некоторые активности могут быть ограничены из-за погодных условий.

Эта экскурсия приглашает любителей природы и активного отдыха в южную часть Грузии.Путешественники увидят уникальный каньон Дашбаши с его разнообразными ландшафтами, включая скалы, плато и водопады.Прозрачный мост над каньоном позволит насладиться

панорамными видами, а кафе с прозрачным полом - отдохнуть с комфортом. Для любителей адреналина предусмотрены экстремальные развлечения, такие как велосипедный заезд по канату и качели на краю обрыва. Завершает программу посещение каскадного водопада, где можно расслабиться в тени зелёного моста

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Описание экскурсии

Каньон Дашбаши. Он расположился на стыке двух регионов — Квемо Картли и Триалети. Благодаря этому ландшафт каньона удивляет разнообразием. Вы увидите тут скалы, плато, лес и водопады.

Стеклянный мост над каньоном. Вы пройдёте путь длиной полкилометра на высоте более 200 метров. Сможете отдохнуть в кафе с прозрачным полом прямо по центру моста.

Экстремальные развлечения. Любители адреналина смогут прокатиться на велосипеде над каньоном по железному тросу. А ещё на качелях, которые стоят на краю обрыва.

Каскадный водопад. Вы полюбуетесь красиво ниспадающими водяными потоками. А ещё сможете прогуляться по специально оборудованному зелёному мосту или отдохнуть на лавочке. В этой зоне теплее, чем в верхних точках каньона. Сюда не попадает ветер, но благодаря свежести от водопадов тут нет и сильной жары.

Организационные детали

В стоимость включены трансфер на микроавтобусе Mercedes-Benz Sprinter, дегустации вина, чурчхелы и сыра

Поездка на велосипеде недоступна людям с весом более 130 кг

В поездке вас будет сопровождать один из гидов нашей команды

Дополнительно оплачиваются: