Роскошь Грузии: Бриллиантовый мост и каньон Дашбаши
Отправляйтесь в незабываемое путешествие по каньону Дашбаши, где вас ждут захватывающие виды, стеклянный мост и экстремальные развлечения
Эта экскурсия приглашает любителей природы и активного отдыха в южную часть Грузии.
Путешественники увидят уникальный каньон Дашбаши с его разнообразными ландшафтами, включая скалы, плато и водопады.
Прозрачный мост над каньоном позволит насладиться читать дальше
панорамными видами, а кафе с прозрачным полом - отдохнуть с комфортом.
Для любителей адреналина предусмотрены экстремальные развлечения, такие как велосипедный заезд по канату и качели на краю обрыва. Завершает программу посещение каскадного водопада, где можно расслабиться в тени зелёного моста
4.8
5 отзывов
5 причин купить эту экскурсию
🌉 Стеклянный мост с панорамными видами
🚴♂️ Экстремальные развлечения для адреналина
🌿 Природные красоты каньона Дашбаши
🍷 Дегустация вина и чурчхелы
🌊 Освежающие водопады
Лучшее время для посещения
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Лучшее время для посещения - с мая по сентябрь, когда погода тёплая и комфортная для прогулок. В эти месяцы можно насладиться всеми природными красотами и экстремальными развлечениями. В апреле и октябре погода также подходит для посещения, но может быть прохладнее. В зимние месяцы, с ноября по март, посещение возможно, но некоторые активности могут быть ограничены из-за погодных условий.
Каньон Дашбаши. Он расположился на стыке двух регионов — Квемо Картли и Триалети. Благодаря этому ландшафт каньона удивляет разнообразием. Вы увидите тут скалы, плато, лес и водопады.
Стеклянный мост над каньоном. Вы пройдёте путь длиной полкилометра на высоте более 200 метров. Сможете отдохнуть в кафе с прозрачным полом прямо по центру моста.
Экстремальные развлечения. Любители адреналина смогут прокатиться на велосипеде над каньоном по железному тросу. А ещё на качелях, которые стоят на краю обрыва.
Каскадный водопад. Вы полюбуетесь красиво ниспадающими водяными потоками. А ещё сможете прогуляться по специально оборудованному зелёному мосту или отдохнуть на лавочке. В этой зоне теплее, чем в верхних точках каньона. Сюда не попадает ветер, но благодаря свежести от водопадов тут нет и сильной жары.
Организационные детали
В стоимость включены трансфер на микроавтобусе Mercedes-Benz Sprinter, дегустации вина, чурчхелы и сыра
Поездка на велосипеде недоступна людям с весом более 130 кг
В поездке вас будет сопровождать один из гидов нашей команды
Дополнительно оплачиваются:
вход в каньон — 49 лари за человека
питание в ресторане по маршруту — от 20 лари за человека
катание на велосипеде (по желанию) — 120 лари за человека
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе площади Свободы
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Моника — Организатор в Тбилиси
Провела экскурсии для 33 туристов
Дорогие гости! Меня зовут Моника, я окончила РЭУ им. Плеханова по направлению «Туризм». В первую очередь, я безумно рада тому, что вы решили посетить мою родину. На моей команде большая ответственность, ведь Грузия для вас начнётся с нас! Мы сделаем всё, чтобы вы почувствовали себя как дома и захотели вернуться снова!
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Феруза
11 июн 2025
Привет,у нас гидом был Роберт. Потрясающий рассказчик,отличный собеседник, и просто душка🙏💕. Очень интересный собеседник,веселый чувак,помогает решить даже другие проблемы с городом. Нам очень понравилось🙏
Никита
5 мая 2025
Это наш второй тур у этого гида Спасибо большое за тур! Он превзошел наши ожидания. Всем советую
Регина
5 мая 2025
Каньон Дашбаши — просто вау! Всё понравилось. Спасибо за классную поездку!
Надя
10 янв 2025
Отличная экскурсия и очень приятный и информированный экскурсовод. Единственное, лучше ехать в теплую погоду, чтобы можно было спуститься в каньон и еще больше насладиться всеми видами.
А
Анатолий
3 янв 2025
Были на данной экскурсии, и первое на что хотел обратить внимание, что экскурсию перенесли на час и когда подъехали на место нам сказали что спуск в каньон закрыт так как читать дальше
скользко. То есть мы отдали 12 тыс на 3-х что б нас привезли на мост бриллиант и все. По дороге экскурсовод ничего нормального не сказал, мямлил и молчал. Не повезло с маршрутом