Самая интересная экскурсия ⛳ по древним столицам Грузии познакомит вас с историей 📖, культурой и легендами двух столиц Тбилиси и Мцхеты.

Экскурсия начнется с с храма 6 века-Джвари, отсюда открывается вид на слияние Куры и Арагви. Затем поедем во Мцхету и гуляя по мощенной улочке дойдем до храма Светицховели, где хранится много святынь.

Затем поедем в Тбилиси и начиная от площади Свободы дойдем до района серных бань, осматривая по дороге самые главные достопримечательности 🏛️ нашего города.