Что вы увидите
- Храм Джвари
- Слияние Куры и Арагви
- Проспект Руставели
- Площадь Свободы
- Крепостная стена
- Проспект Бараташвили
- Памятники: Фрнарщик, Берикаоба, Дворник, Актеры, Тамада
- Театр марионеток и башня Резо Габриадзе
- Анчисхати-храм 6 века
- Патриархат
- Парк Сплетен
- Мост Мира
- Парк Рике
- Храм Сиони
- Караван-Сараи
- Кварталы Шардена
- Мейдан-Базар
- Район Абанотубани(серные бани)
- Инжировое Ущелье
- Водопад
Самая интересная экскурсия ⛳ по древним столицам Грузии познакомит вас с историей 📖, культурой и легендами двух столиц Тбилиси и Мцхеты.
Экскурсия начнется с с храма 6 века-Джвари, отсюда открывается вид на слияние Куры и Арагви. Затем поедем во Мцхету и гуляя по мощенной улочке дойдем до храма Светицховели, где хранится много святынь.
Затем поедем в Тбилиси и начиная от площади Свободы дойдем до района серных бань, осматривая по дороге самые главные достопримечательности 🏛️ нашего города.
Начало
🚩 По договоренности, возможна встреча в отеле
Место завершения
🏁 Район серных бань
Выберите дату для вашей экскурсии
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
- Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
- Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
- Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Диана С.
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