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Легенды вечных городов Тбилиси и Мцхеты

Диана С.
Диана С. – Гид из Тбилиси
Легенды вечных городов Тбилиси и Мцхеты
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🏛История и архитектура
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 6 часов
  • 👫 Для 1-3 человек

  • $90 за экскурсию

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Легенды вечных городов Тбилиси и Мцхеты
Легенды вечных городов Тбилиси и Мцхеты

Что вы увидите

  • Храм Джвари
  • Слияние Куры и Арагви
  • Проспект Руставели
  • Площадь Свободы
  • Крепостная стена
  • Проспект Бараташвили
  • Памятники: Фрнарщик, Берикаоба, Дворник, Актеры, Тамада
  • Театр марионеток и башня Резо Габриадзе
  • Анчисхати-храм 6 века
  • Патриархат
  • Парк Сплетен
  • Мост Мира
  • Парк Рике
  • Храм Сиони
  • Караван-Сараи
  • Кварталы Шардена
  • Мейдан-Базар
  • Район Абанотубани(серные бани)
  • Инжировое Ущелье
  • Водопад
Самая интересная экскурсия ⛳ по древним столицам Грузии познакомит вас с историей 📖, культурой и легендами двух столиц Тбилиси и Мцхеты.
Экскурсия начнется с с храма 6 века-Джвари, отсюда открывается вид на слияние Куры и Арагви. Затем поедем во Мцхету и гуляя по мощенной улочке дойдем до храма Светицховели, где хранится много святынь.
Затем поедем в Тбилиси и начиная от площади Свободы дойдем до района серных бань, осматривая по дороге самые главные достопримечательности 🏛️ нашего города.
Что входит
  • услуги гида и транспорт
Что не входит
  • обед и сувениры
Начало
🚩 По договоренности, возможна встреча в отеле
Место завершения
🏁 Район серных бань
Легенды вечных городов Тбилиси и Мцхеты
Легенды вечных городов Тбилиси и Мцхеты
Легенды вечных городов Тбилиси и Мцхеты
Легенды вечных городов Тбилиси и Мцхеты

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Диана С.
Диана С.
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