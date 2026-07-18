Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Тбилиси

Чтобы по-настоящему почувствовать грузинскую жизнь, нужно оказаться в гостях у хозяйки тбилисского дома.
Здесь вы приготовите хинкали и хачапури под её руководством, попробуете домашнее вино и узнаете секреты традиционной кухни, которая давно стала визитной карточкой Грузии.
Здесь вы приготовите хинкали и хачапури под её руководством, попробуете домашнее вино и узнаете секреты традиционной кухни, которая давно стала визитной карточкой Грузии.
Описание мастер-класса
- Знакомство с традициями — узнаете, почему застолье в Грузии — это целая поэма, и как кухня вобрала в себя вкусы Закавказья, Азии и Причерноморья
- Аппетитный мастер-класс — вместе с хозяйкой приготовите хинкали и хачапури, освоите рецепты и тонкости их приготовления
- Домашняя атмосфера — за трапезой попробуете блюда, сделанные своими руками, услышите рассказы о жизни тбилисцев и традициях застолий
- Особенные даты — по желанию можно заказать праздничный торт или десерт
Организационные детали
Мастер-класс проходит в центре Тбилиси, в уютной кухне-студии при частном доме хозяйки.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе метро «Авлабари»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лика — ваша команда гидов в Тбилиси
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 1 час 50 минут
Провели экскурсии для 13168 туристов
Я родилась в Тбилиси, но выбрала профессию гида не сразу: по образованию я экономист, работала учителем. Всё изменилось после экскурсии моего отца, который более 40 лет водит гостей по Грузии.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 30 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Хочу от всей души поблагодарить Каролину за потрясающий мастер-класс в Тбилиси! Это был не просто урок кулинарии, а настоящее погружение в грузинскую культуру и традиции. Каролина объясняет всё очень понятно,
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К
Очень теплый прием. Душевные истории. И самые вкусные хинкали и хачапури.
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М
Отличный мастер-класс! Прекрасно провели время, научились готовить хачапури и хинкали. Каролина - замечательный человек, обращается очень нежно и добро, с заботой рассказывает все тонкости готовки. Угостили вкусным вином и отвечали на все глупые и неглупые вопросы.
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Наш мастер-класс по приготовлению хинкали и хачапури стал настоящим открытием и превзошёл все ожидания! Это было не просто кулинарное занятие - это было настоящее погружение в грузинскую культуру, полное уюта
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К
Посетили мастер-класс по приготовлению хачапури и хинкали.
Нас встретила прекрасная Каролина. В студии царит потрясающая теплая атмосфера.
Было невероятно вкусно, душевно и весело!
Обязательно вернемся ещё раз 🤍
Нас встретила прекрасная Каролина. В студии царит потрясающая теплая атмосфера.
Было невероятно вкусно, душевно и весело!
Обязательно вернемся ещё раз 🤍
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Если вы спросите нас, что более всего нас удивило-поразило-тронуло в путешествии в Тбилиси, наш ответ будет - кулинарный вечер с Каролиной. Самое доброе, вкусное и гостеприимное событие! Каролина встретила нас
+1
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