Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Тбилиси

Что вас ожидает

Традиции грузинской кухни 🥧

Грузинская кухня 🥧 — это едва ли не самая главная достопримечательность 🏛️ нашей страны. Поскольку традиционное грузинское застолье — это уже неотъемлемый элемент общей культуры народа, то грузинское угощение должно соответствовать этому высокому уровню. И грузины постарались сделать свою кухню 🥧 не только волшебно вкусной, но и яркой, оригинальной, изысканной, самобытной и незабываемой. Поэтому национальная кухня 🥧 впитала в себя лучшие кулинарные традиции многих народов Закавказья, а также Азии и Причерноморья.

Аппетитный мастер-класс

В гостях у жительницы Тбилиси под ее чутким руководством вы сами приготовите хинкали и хачапури, а также попробуете вкусное домашнее вино 🍷, приготовленное в семье повара по древней грузинской технологии.

Хозяйка-повар с радостью поделится с вами рецептами всех блюд и расскажет о тонкостях их приготовления. По желанию можно заказать праздничный торт или десерт 🍪, если у вас особенная дата. А после в уютной домашней остановке вы насладитесь приготовленными вами вкусностями и услышите много интересного о грузинской кухне 🥧, традициях и жизни тбилисцев!

Организационные детали

Мастер-класс проходит в центре города (в пешей доступности от метро 🚇 Авлабари), в небольшой кухне-студии при частном доме повара.