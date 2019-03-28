Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Тбилиси

Хинкали и хачапури — готовим по-домашнему

«Каждое грузинское блюдо — это поэма». А. С. Пушкин

4.7
3 отзыва
Лика
Лика – представитель из Тбилиси
Для того, чтобы погрузиться в настоящую грузинскую жизнь, нужно обязательно побывать в гостях у грузинки, приготовить хинкали и хачапури своими руками, познакомиться с рецептами грузинских блюд и, конечно, отведать их в домашней уютной обстановке!
Задать вопросОбычно отвечает за 4 мин.
Хинкали и хачапури — готовим по-домашнему
Хинкали и хачапури — готовим по-домашнему

Что вас ожидает

Традиции грузинской кухни 🥧
Грузинская кухня 🥧 — это едва ли не самая главная достопримечательность 🏛️ нашей страны. Поскольку традиционное грузинское застолье — это уже неотъемлемый элемент общей культуры народа, то грузинское угощение должно соответствовать этому высокому уровню. И грузины постарались сделать свою кухню 🥧 не только волшебно вкусной, но и яркой, оригинальной, изысканной, самобытной и незабываемой. Поэтому национальная кухня 🥧 впитала в себя лучшие кулинарные традиции многих народов Закавказья, а также Азии и Причерноморья.

Аппетитный мастер-класс
В гостях у жительницы Тбилиси под ее чутким руководством вы сами приготовите хинкали и хачапури, а также попробуете вкусное домашнее вино 🍷, приготовленное в семье повара по древней грузинской технологии.
Хозяйка-повар с радостью поделится с вами рецептами всех блюд и расскажет о тонкостях их приготовления. По желанию можно заказать праздничный торт или десерт 🍪, если у вас особенная дата. А после в уютной домашней остановке вы насладитесь приготовленными вами вкусностями и услышите много интересного о грузинской кухне 🥧, традициях и жизни тбилисцев!

Организационные детали

Мастер-класс проходит в центре города (в пешей доступности от метро 🚇 Авлабари), в небольшой кухне-студии при частном доме повара.

Начало и место завершения
🚩 в районе метро Авлабари
Хинкали и хачапури — готовим по-домашнему
Хинкали и хачапури — готовим по-домашнему
Хинкали и хачапури — готовим по-домашнему

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 8 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Лика
Лика
Я родилась в Тбилиси. Закончила Технический унирверситет, по образованию экономист. Работала в школе на должности учителя. 5 лет назад совершенно случайно попала на экскурсию моего отца — он работает гидом больше 40-ка лет. И вот тогда вся моя жизнь перевернулась! Когда я увидела восхищение моей страной, моим городом в глазах гостей, посетивших Грузию, решила бросить все и начать с чистого листа. Я постараюсь передать вам мою любовь, мое восхищение этой солнечной страной. Иногда меня заменяют мои коллеги-гиды — такие же единомышленники, влюбленные в наш город. Уверяю, вы вернетесь сюда не раз!
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3 настоящих отзыва от туристов

28 мар 2019
Все прошло очень классно, море положительных эмоций от общения с Тиной.
6 ноя 2017
Кулинарный класс прошел вкусно, познавательно и очень интенсивно. Тина - бесподобный кулинар и прекрасная рассказчица. Меню было составлено насыщенно и разумно одновременно, оказались в силах попробовать все блюда - ачму (обязательно возьму на вооружение дома), хинкали, оджахури, куриный "похмельный"супчик чихертма и множество приготовленных заранее домашних закусок. Единственный минус - мы не знали, что едем в гости в современную квартиру. Возможно, организаторы смогут организовать подобный класс в более этнических условиях.
Ольга
13 сен 2017
Что еще может так приблизить к народным традициям, если не приготовление местных блюд да еще и своими руками. Благодаря организатору Лике и прекрасной хозяйке Тине удалось создать пусть и не с первого раза, но все же пару правильных хинкали и хачапури, понять технически, как это на самом деле. После с большим удовольствием было все приготовленное сьедено и также попробовано много других местных блюд, приготовленных Тиной. Спасибо вам большое за возможность научиться такому важному и народному делу N1 в Грузии.

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