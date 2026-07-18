Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Тбилиси

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Готовим в Тбилиси: хинкали и хачапури по-домашнему

«Каждое грузинское блюдо - это ПОЭМА».А.С. Пушкин
Чтобы по-настоящему почувствовать грузинскую жизнь, нужно оказаться в гостях у хозяйки тбилисского дома.

Здесь вы приготовите хинкали и хачапури под её руководством, попробуете домашнее вино и узнаете секреты традиционной кухни, которая давно стала визитной карточкой Грузии.
5
30 отзывов
Готовим в Тбилиси: хинкали и хачапури по-домашнему
Готовим в Тбилиси: хинкали и хачапури по-домашнему
Готовим в Тбилиси: хинкали и хачапури по-домашнему

Описание мастер-класса

  • Знакомство с традициями — узнаете, почему застолье в Грузии — это целая поэма, и как кухня вобрала в себя вкусы Закавказья, Азии и Причерноморья
  • Аппетитный мастер-класс — вместе с хозяйкой приготовите хинкали и хачапури, освоите рецепты и тонкости их приготовления
  • Домашняя атмосфера — за трапезой попробуете блюда, сделанные своими руками, услышите рассказы о жизни тбилисцев и традициях застолий
  • Особенные даты — по желанию можно заказать праздничный торт или десерт

Организационные детали

Мастер-класс проходит в центре Тбилиси, в уютной кухне-студии при частном доме хозяйки.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В районе метро «Авлабари»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лика
Лика — ваша команда гидов в Тбилиси
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 1 час 50 минут
Провели экскурсии для 13168 туристов
Я родилась в Тбилиси, но выбрала профессию гида не сразу: по образованию я экономист, работала учителем. Всё изменилось после экскурсии моего отца, который более 40 лет водит гостей по Грузии.
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Увидев восхищение в глазах туристов, я решила начать всё с чистого листа. Сегодня я и моя команда проводим экскурсии по Тбилиси и восточной Грузии: Кахети, Мцхета-Мтианети, Самцхе-Джавахети, Нижней и Внутренней Картли. Мы касаемся истории, архитектуры, религии, традиций и современной жизни. Наше преимущество в том, что мы — коренные жители, свободно владеем грузинским языком, все с высшим образованием и огромной любовью к Родине. Каждый из нас — настоящий экскурсовод, а не просто сопровождающий. Мы стремимся показать вам истинную Грузию: её гостеприимство, колорит и характер народа — не сухими фактами, а живыми историями, которые остаются в сердце.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 30 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
29
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Евгения
Хочу от всей души поблагодарить Каролину за потрясающий мастер-класс в Тбилиси! Это был не просто урок кулинарии, а настоящее погружение в грузинскую культуру и традиции. Каролина объясняет всё очень понятно,
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с душой и вниманием к деталям — даже те, кто никогда не готовил хинкали или хачапури, чувствуют себя уверенно.
Отдельно хочется отметить атмосферу: лёгкую, дружелюбную и очень вдохновляющую. Мы не только научились правильно лепить хинкали и готовить ароматные хачапури, но и получили огромное удовольствие от процесса.
Результат превзошёл все ожидания — блюда получились невероятно вкусными! Огромное спасибо за опыт, эмоции и любовь к своему делу. Рекомендую всем, кто хочет познакомиться с настоящей грузинской кухней!

Хочу от всей души поблагодарить Каролину за потрясающий мастер-класс в Тбилиси! Это был не просто урок
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К
Очень теплый прием. Душевные истории. И самые вкусные хинкали и хачапури.
Очень теплый прием. Душевные истории. И самые вкусные хинкали и хачапури.
Очень теплый прием. Душевные истории. И самые вкусные хинкали и хачапури.
Очень теплый прием. Душевные истории. И самые вкусные хинкали и хачапури.
Очень теплый прием. Душевные истории. И самые вкусные хинкали и хачапури.
Очень теплый прием. Душевные истории. И самые вкусные хинкали и хачапури.
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М
Отличный мастер-класс! Прекрасно провели время, научились готовить хачапури и хинкали. Каролина - замечательный человек, обращается очень нежно и добро, с заботой рассказывает все тонкости готовки. Угостили вкусным вином и отвечали на все глупые и неглупые вопросы.
Отличный мастер-класс! Прекрасно провели время, научились готовить хачапури и хинкали. Каролина - замечательный человек, обращается очень
Отличный мастер-класс! Прекрасно провели время, научились готовить хачапури и хинкали. Каролина - замечательный человек, обращается очень
Отличный мастер-класс! Прекрасно провели время, научились готовить хачапури и хинкали. Каролина - замечательный человек, обращается очень
Отличный мастер-класс! Прекрасно провели время, научились готовить хачапури и хинкали. Каролина - замечательный человек, обращается очень
Отличный мастер-класс! Прекрасно провели время, научились готовить хачапури и хинкали. Каролина - замечательный человек, обращается очень
Отличный мастер-класс! Прекрасно провели время, научились готовить хачапури и хинкали. Каролина - замечательный человек, обращается очень
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Люба
Наш мастер-класс по приготовлению хинкали и хачапури стал настоящим открытием и превзошёл все ожидания! Это было не просто кулинарное занятие - это было настоящее погружение в грузинскую культуру, полное уюта
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и тепла.

Каролина - изумительный человек. С первых минут встречи чувствуется её искреннее гостеприимство и забота. Она встретила нас у своего дома, рассказала немного о себе, поделилась интересными фактами о грузинской кухне и традициях. Уже на этом этапе мы почувствовали, что нас ждёт нечто особенное.

Каролина также отличный педагог. Всё объясняет доступно и с энтузиазмом, показывает каждый шаг и помогает, если нужно. Под её чутким руководством у нас получились хинкали вкуснее, чем в лучших ресторанах! А хачапури просто покорили всех нас. Уйти от Каролины голодным - невозможно.

Отдельно хочется отметить атмосферу на кухне. Интерьер заслуживает комплиментов, он не только уютный, но и очень аутентичный, что ещё больше помогает прочувствовать колорит грузинского дома.

Рекомендуем этот мастер-класс всем, кто хочет попробовать себя в приготовлении настоящих грузинских блюд и провести время с профессионалом, который делает своё дело с любовью!

Наш мастер-класс по приготовлению хинкали и хачапури стал настоящим открытием и превзошёл все ожидания! Это было
Наш мастер-класс по приготовлению хинкали и хачапури стал настоящим открытием и превзошёл все ожидания! Это было
Наш мастер-класс по приготовлению хинкали и хачапури стал настоящим открытием и превзошёл все ожидания! Это было
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К
Посетили мастер-класс по приготовлению хачапури и хинкали.

Нас встретила прекрасная Каролина. В студии царит потрясающая теплая атмосфера.

Было невероятно вкусно, душевно и весело!

Обязательно вернемся ещё раз 🤍
Посетили мастер-класс по приготовлению хачапури и хинкали.
Посетили мастер-класс по приготовлению хачапури и хинкали.
Посетили мастер-класс по приготовлению хачапури и хинкали.
Посетили мастер-класс по приготовлению хачапури и хинкали.
Посетили мастер-класс по приготовлению хачапури и хинкали.
Посетили мастер-класс по приготовлению хачапури и хинкали.
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Мария
Если вы спросите нас, что более всего нас удивило-поразило-тронуло в путешествии в Тбилиси, наш ответ будет - кулинарный вечер с Каролиной. Самое доброе, вкусное и гостеприимное событие! Каролина встретила нас
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у дороги, согрела, накормила, удивительных историй рассказала, слегка напоила) так всё вкусно и приятно! но не будем отклоняться от главного: мы не ахти какие кулинары, буквально за считанные часы освоили сложнейшую технологию приготовления теста, хачапури и хинкали. Боже! Кто может представить счастье производства своего собственного хинкали с 20-ю защипками? У нас получилось! Спасибо большое!

Если вы спросите нас, что более всего нас удивило-поразило-тронуло в путешествии в Тбилиси, наш ответ будет
Если вы спросите нас, что более всего нас удивило-поразило-тронуло в путешествии в Тбилиси, наш ответ будет
Если вы спросите нас, что более всего нас удивило-поразило-тронуло в путешествии в Тбилиси, наш ответ будет
Если вы спросите нас, что более всего нас удивило-поразило-тронуло в путешествии в Тбилиси, наш ответ будет
Если вы спросите нас, что более всего нас удивило-поразило-тронуло в путешествии в Тбилиси, наш ответ будет
Если вы спросите нас, что более всего нас удивило-поразило-тронуло в путешествии в Тбилиси, наш ответ будет
Если вы спросите нас, что более всего нас удивило-поразило-тронуло в путешествии в Тбилиси, наш ответ будет
Если вы спросите нас, что более всего нас удивило-поразило-тронуло в путешествии в Тбилиси, наш ответ будет+1
Если вы спросите нас, что более всего нас удивило-поразило-тронуло в путешествии в Тбилиси, наш ответ будет
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