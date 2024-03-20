Создание тека в Тбилиси: волшебство цветного войлока ждёт вас и ваших детей на нашем мастер-классе
Погрузитесь в мир грузинского народного искусства с мастер-классом по тека в Тбилиси.
Это уникальная возможность не только узнать о традиционном ремесле, но и создать собственное произведение из войлока.
Вдохновляющая атмосфера арт-мастерской, профессиональное руководство мастера и уютное сопровождение чашечкой кофе или бокалом вина сделают этот опыт незабываемым. Забронируйте своё место и привнесите частичку грузинской культуры в свою жизнь
Это уникальная возможность не только узнать о традиционном ремесле, но и создать собственное произведение из войлока.
Вдохновляющая атмосфера арт-мастерской, профессиональное руководство мастера и уютное сопровождение чашечкой кофе или бокалом вина сделают этот опыт незабываемым. Забронируйте своё место и привнесите частичку грузинской культуры в свою жизнь
Ближайшие даты:
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Стоимость билета
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€48
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопросдо оплаты.
Описание
Что вас ожидает
Мы встретимся с вами в центре Тбилиси и отправимся в арт-мастерскую. Опытный мастер расскажет о технике безопасности во время работы с шерстью и инструментами, поможет выбрать образец для создания картины и будет рядом на протяжении всего мастер-класса. Шерсть уже заготовлена и окрашена, основа картины уже готова — вам и вашим детям останется только проявить креатив и создать уникальное изделие!
На мастер-классе детям мы предложим снеки, а взрослым — вино, чай или кофе. Также в мастерской есть национальные грузинские костюмы — вы можете сфотографироваться в них.
Организационные детали
- В стоимость включено: мастер-класс и все необходимые инструменты и материалы для него, напитки и снеки
- Мастер-класс подойдёт взрослым и детям от 8 лет
- Вместо картины можно сделать игрушку из войлока. Детали и цены уточняйте в переписке.
- С вами буду я или другой гид из нашей команды
в среду в 18:00, в пятницу в 18:15, в субботу и воскресенье в 14:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в районе станции метро «Технический университет»
- Когда и сколько длится?
- Когда: в среду в 18:00, в пятницу в 18:15, в субботу и воскресенье в 14:00Экскурсия длится около 2 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лариса — ваша команда гидов в Тбилиси
Провели экскурсии для 159 туристов
Гамарджоба, генацвале! И добро пожаловать в Сакартвело! Меня зовут Лора, я коренная уроженка Тбилиси. Работаю с командой профессиональных гидов и лучших водителей. Мы проводим экскурсии по всей стране. Мои любимые направления: треккинг, хайкинг, джиппинг и экстрим. С нетерпением ждём в гости каждого из вас. Мы работаем, чтобы вы отдыхали!
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