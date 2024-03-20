Мастер-класс по тека для взрослых и детей (8+)
Мастер-класс в группе в Тбилиси

Создание тека в Тбилиси: волшебство цветного войлока ждёт вас и ваших детей на нашем мастер-классе

Погрузитесь в мир грузинского народного искусства с мастер-классом по тека в Тбилиси.

Это уникальная возможность не только узнать о традиционном ремесле, но и создать собственное произведение из войлока.

Вдохновляющая атмосфера арт-мастерской, профессиональное руководство мастера и уютное сопровождение чашечкой кофе или бокалом вина сделают этот опыт незабываемым. Забронируйте своё место и привнесите частичку грузинской культуры в свою жизнь
Мастер-класс по тека для взрослых и детей (8+)
Мастер-класс по тека для взрослых и детей (8+)
Мастер-класс по тека для взрослых и детей (8+)
Ближайшие даты:
20
мар
22
мар
23
мар
24
мар
27
мар
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мар
30
мар
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даты

Стоимость билета

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€48
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Что вас ожидает

Мы встретимся с вами в центре Тбилиси и отправимся в арт-мастерскую. Опытный мастер расскажет о технике безопасности во время работы с шерстью и инструментами, поможет выбрать образец для создания картины и будет рядом на протяжении всего мастер-класса. Шерсть уже заготовлена и окрашена, основа картины уже готова — вам и вашим детям останется только проявить креатив и создать уникальное изделие!

На мастер-классе детям мы предложим снеки, а взрослым — вино, чай или кофе. Также в мастерской есть национальные грузинские костюмы — вы можете сфотографироваться в них.

Организационные детали

  • В стоимость включено: мастер-класс и все необходимые инструменты и материалы для него, напитки и снеки
  • Мастер-класс подойдёт взрослым и детям от 8 лет
  • Вместо картины можно сделать игрушку из войлока. Детали и цены уточняйте в переписке.
  • С вами буду я или другой гид из нашей команды

в среду в 18:00, в пятницу в 18:15, в субботу и воскресенье в 14:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в районе станции метро «Технический университет»
Когда и сколько длится?
Когда: в среду в 18:00, в пятницу в 18:15, в субботу и воскресенье в 14:00
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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