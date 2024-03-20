Погрузитесь в мир грузинского народного искусства с мастер-классом по тека в Тбилиси. Это уникальная возможность не только узнать о традиционном ремесле, но и создать собственное произведение из войлока. Вдохновляющая атмосфера арт-мастерской, профессиональное руководство мастера и уютное сопровождение чашечкой кофе или бокалом вина сделают этот опыт незабываемым. Забронируйте своё место и привнесите частичку грузинской культуры в свою жизнь

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Описание

Что вас ожидает

Мы встретимся с вами в центре Тбилиси и отправимся в арт-мастерскую. Опытный мастер расскажет о технике безопасности во время работы с шерстью и инструментами, поможет выбрать образец для создания картины и будет рядом на протяжении всего мастер-класса. Шерсть уже заготовлена и окрашена, основа картины уже готова — вам и вашим детям останется только проявить креатив и создать уникальное изделие!

На мастер-классе детям мы предложим снеки, а взрослым — вино, чай или кофе. Также в мастерской есть национальные грузинские костюмы — вы можете сфотографироваться в них.

Организационные детали