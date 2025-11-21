читать дальше увлекательно становилось! Показал очень красивые места, которые я не нашла бы сама, хотя все в центральной части, буквально под носом!)))

Маршрут составлен очень комфортно. Много нового узнаете о Тбилиси с Валерием!

Валерий прекрасный рассказчик. Очень внимательный, деликатный, слушать приятно очень. Часто рассказ переходил в диалог, от этого еще более интересно и