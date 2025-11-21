-
15%
Водная прогулка
Секретные бары и панорамы Тбилиси
Погрузитесь в атмосферу Тбилиси с высоты крыш и речной прогулки. Откройте для себя уникальные виды и вкусы в компании до 8 человек
Начало: В районе СТ.М. «Площадь Свободы»
«Дополнительные расходы (опционально): билеты на общественный транспорт, аттракционы, музеи по желанию (0,5-2$)»
Расписание: в будние дни в 12:00, 15:30 и 18:30, в субботу и воскресенье в 12:00, 15:30, 18:30, 19:30 и 20:00
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
€128
€150 за человека
Мини-группа
до 12 чел.
На большом воздушном шаре: Прогулка над Тбилиси
Начало: Сквер Гейдара Алиева, район Серных бань
«Мы прокатимся на аэробаллоне в парке Рике — замечательном аттракционе для взрослых и детей, который спроектировали для Грузии французы»
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
$55 за человека
-
15%
Квест
до 2 чел.
Игровая экскурсия по Тбилиси для детей и подростков
Познакомиться с грузинской столицей в увлекательном и весёлом формате
«А ещё кататься на аттракционе, есть пончики и фотографироваться в национальных костюмах»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€298
€350 за всё до 2 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена21 ноября 2025Прекрасная, атмосферная, познавательная и живая экскурсия для ценителей и любителей не стандартного подхода в путешествие! Валерий эрудированный, интеллигентный интеллектуал. Экскурсия и дегустация🥂 прошли на одном дыхании и позволили нам, туристам впервые приехавшим в Тбилиси влюбиться в Грузию и грузин! Рекомендую👌
- ССаша6 июля 2025огромное спасибо Валере за то, что показал необычайно вкусные, необычные, колоритные места Тбилиси! история города + аутентичные напитки = желание вернуться! спасибо! просто вау❤️
- ЮЮлия13 июня 2024Отличная экскурсия, очень понравилось, интересные места, классные впечатления, Валерий спасибо 🙏
- ААнастасия10 мая 2024Первый раз в Тбилиси. Очень понравилась экскурсия. Очень хороший гид
- ИИрина17 августа 2023Валерий прекрасный рассказчик. Очень внимательный, деликатный, слушать приятно очень. Часто рассказ переходил в диалог, от этого еще более интересно и
Ответы на вопросы от путешественников по Тбилиси в категории «Развлечения»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Тбилиси
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Тбилиси
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
Сколько стоит экскурсия по Тбилиси в декабре 2025
Сейчас в Тбилиси в категории "Развлечения" можно забронировать 3 экскурсии от 55 до 298 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 7 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.84 из 5
Забронируйте экскурсию в Тбилиси на 2025 год по теме «Развлечения», 7 ⭐ отзывов, цены от €55. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль