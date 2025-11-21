Мои заказы

Развлечения в Тбилиси

Найдено 3 экскурсии в категории «Развлечения» в Тбилиси, цены от €55, скидки до 15%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Секретные бары на крышах и лучшие панорамы Тбилиси: экскурсия в мини-группе
Пешая
На катере
3.5 часа
-
15%
5 отзывов
Водная прогулка
Секретные бары и панорамы Тбилиси
Погрузитесь в атмосферу Тбилиси с высоты крыш и речной прогулки. Откройте для себя уникальные виды и вкусы в компании до 8 человек
Начало: В районе СТ.М. «Площадь Свободы»
«Дополнительные расходы (опционально): билеты на общественный транспорт, аттракционы, музеи по желанию (0,5-2$)»
Расписание: в будние дни в 12:00, 15:30 и 18:30, в субботу и воскресенье в 12:00, 15:30, 18:30, 19:30 и 20:00
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
€128€150 за человека
На большом воздушном шаре: Прогулка над Тбилиси
Пешая
На воздушном шаре
2 часа
2 отзыва
Мини-группа
до 12 чел.
На большом воздушном шаре: Прогулка над Тбилиси
Начало: Сквер Гейдара Алиева, район Серных бань
«Мы прокатимся на аэробаллоне в парке Рике — замечательном аттракционе для взрослых и детей, который спроектировали для Грузии французы»
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
$55 за человека
Игровая экскурсия по Тбилиси для детей и подростков
Пешая
3 часа
-
15%
Квест
до 2 чел.
Игровая экскурсия по Тбилиси для детей и подростков
Познакомиться с грузинской столицей в увлекательном и весёлом формате
«А ещё кататься на аттракционе, есть пончики и фотографироваться в национальных костюмах»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€298€350 за всё до 2 чел.

