Лучший подарок своими рукамиМинанкари — прикладное искусство Грузии, которое прославилось неповторимым колоритом и богатством видов, жанров и стилей. В течение многих веков в нем органично переплетались европейские, восточные и грузинские культурные традиции, возрождались неповторимые древние ремесленные техники и развивались новые.

Одним из самых удивительных ремесел является техника изготовления перегородчатой эмали минанкари. Этот вид искусства грузинские ремесленники переняли примерно 1200 лет тому назад у мастеров Византийского царства. За время своего существования техника минанкари находилась на грани исчезновения.

Мы предлагаем Вам посетить наш увлекательный мастер-класс, познать секреты и технику минанкари, погрузиться в творческую атмосферу и своими руками создать дизайнерское украшение для себя или для ваших близких. Это действительно станет Вам лучшим подарком и памятью о путешествии по Грузии.

Важно знать• Указанное время мастер-класса 3 часа — приблизительное. Оно зависит от того, какой сложности украшение вы выберете и как быстро справитесь с поставленной задачей.