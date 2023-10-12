Ювелирные украшения своими руками
Что может стать лучшим воспоминанием о путешествии, чем аутентичный подарок, да еще и сделанный своими руками. Предлагаем сделать для себя или близких украшение, которое будет напоминать о Грузии.
Для этого стоит лишь посетить наш мастер-класс по минанкари — технике создания ювелирных украшений, которую грузинские мастера переняли у византийцев.
Для этого стоит лишь посетить наш мастер-класс по минанкари — технике создания ювелирных украшений, которую грузинские мастера переняли у византийцев.
Ближайшие даты:
12
окт
окт
14
окт
окт
15
окт
окт
17
окт
окт
19
окт
окт
21
окт
окт
22
окт
окт
Ещё
даты
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 0% возврат
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Лучший подарок своими рукамиМинанкари — прикладное искусство Грузии, которое прославилось неповторимым колоритом и богатством видов, жанров и стилей. В течение многих веков в нем органично переплетались европейские, восточные и грузинские культурные традиции, возрождались неповторимые древние ремесленные техники и развивались новые.
Одним из самых удивительных ремесел является техника изготовления перегородчатой эмали минанкари. Этот вид искусства грузинские ремесленники переняли примерно 1200 лет тому назад у мастеров Византийского царства. За время своего существования техника минанкари находилась на грани исчезновения.
Мы предлагаем Вам посетить наш увлекательный мастер-класс, познать секреты и технику минанкари, погрузиться в творческую атмосферу и своими руками создать дизайнерское украшение для себя или для ваших близких. Это действительно станет Вам лучшим подарком и памятью о путешествии по Грузии.
Важно знать• Указанное время мастер-класса 3 часа — приблизительное. Оно зависит от того, какой сложности украшение вы выберете и как быстро справитесь с поставленной задачей.
- Мастер-класс будет проходить под чутким наблюдением дизайнера-ювелира и по необходимости с его помощью.
- Не бронируйте мастер-класс в день выезда из страны. Сделанное Вами украшение остается в ювелирном салоне, так как нужно время, чтобы его обжечь и после ювелир делает шлифовку. А после этого вам уже надо вернуться и забрать готовое украшение.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Мастер-класс по минанкари
- Украшение, сделанное вашими руками
- Что не входит
- Личные расходы
- Место начала и завершения?
- Ул. Сиони, 1
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Тбилиси
Групповые
Пешеходные
Необычные
Мастер-классы
Похожие туры из Тбилиси
Групповая
2 часа
Интерактивная викторина для детей в Музее оружия и этнографии
Узнать про грузинские традиции, праздники и дуэли и сфотографироваться в национальной одежде
на улице Сиони
14 окт
17 окт
19 окт
21 окт
40€36 за человека
Мини-группа
2 часа
Стальное кружево эмали: мастер-класс по минанкари
Прикоснуться к многовековой истории уникальной ювелирной техники и освоить её азы
в Музее истории
Завтра
14 окт
15 окт
16 окт
100€75 за человека
Мини-группа
3 часа
Арт-поход в тбилисскую мастерскую
Душевный мастер-класс по росписи и знакомство с прикладными искусствами Грузии
у входа в мэрию на площади Саакадзе
Завтра
16 окт
17 окт
18 окт
€40 за человека
Забронировать
Без предоплаты! Оплатить можно гиду на месте вначале экскурсии