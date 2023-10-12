Ювелирные украшения своими руками: мастер-класс по Минанкари

Ювелирные украшения своими руками

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Что может стать лучшим воспоминанием о путешествии, чем аутентичный подарок, да еще и сделанный своими руками. Предлагаем сделать для себя или близких украшение, которое будет напоминать о Грузии.

Для этого стоит лишь посетить наш мастер-класс по минанкари — технике создания ювелирных украшений, которую грузинские мастера переняли у византийцев.
Ювелирные украшения своими руками: мастер-класс по Минанкари
Ювелирные украшения своими руками: мастер-класс по Минанкари
Ювелирные украшения своими руками: мастер-класс по Минанкари
Ювелирные украшения своими руками: мастер-класс по Минанкари
Ювелирные украшения своими руками: мастер-класс по Минанкари
Ювелирные украшения своими руками: мастер-класс по Минанкари
Ближайшие даты:
12
окт
14
окт
15
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17
окт
19
окт
21
окт
22
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Описание

Лучший подарок своими рукамиМинанкари — прикладное искусство Грузии, которое прославилось неповторимым колоритом и богатством видов, жанров и стилей. В течение многих веков в нем органично переплетались европейские, восточные и грузинские культурные традиции, возрождались неповторимые древние ремесленные техники и развивались новые.
Одним из самых удивительных ремесел является техника изготовления перегородчатой эмали минанкари. Этот вид искусства грузинские ремесленники переняли примерно 1200 лет тому назад у мастеров Византийского царства. За время своего существования техника минанкари находилась на грани исчезновения.
Мы предлагаем Вам посетить наш увлекательный мастер-класс, познать секреты и технику минанкари, погрузиться в творческую атмосферу и своими руками создать дизайнерское украшение для себя или для ваших близких. Это действительно станет Вам лучшим подарком и памятью о путешествии по Грузии.
Важно знать• Указанное время мастер-класса 3 часа — приблизительное. Оно зависит от того, какой сложности украшение вы выберете и как быстро справитесь с поставленной задачей.
  • Мастер-класс будет проходить под чутким наблюдением дизайнера-ювелира и по необходимости с его помощью.
  • Не бронируйте мастер-класс в день выезда из страны. Сделанное Вами украшение остается в ювелирном салоне, так как нужно время, чтобы его обжечь и после ювелир делает шлифовку. А после этого вам уже надо вернуться и забрать готовое украшение.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Мастер-класс по минанкари
  • Украшение, сделанное вашими руками
Что не входит
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Ул. Сиони, 1
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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