Монастыри, расположенные вдоль Гареджийского кряжа, насчитывают более чем 15 веков истории и были неоднократно разорены разными народами, приходившими на эту землю. Однако на стенах всё еще сохранились надписи на нескольких языках и уникальные фрески.
Вместе мы прогуляемся по этим историческим местам и узнаем, что здесь происходило на протяжении веков.
Вместе мы прогуляемся по этим историческим местам и узнаем, что здесь происходило на протяжении веков.
Описание экскурсииВыездная индивидуальная групповая экскурсия. Удивительное путешествие в Монастырский комплекс Давид Гареджи. Наш путь лежит на юго-восток Грузии, в исторический район Гаре-Кахети, то есть внешняя (пограничная) Кахетия; в местечко Удабно. Дорога пролегает через Сагареджойский район. Вокруг расстилается холмистая равнина, с севера окаймлённая лесистыми горами. Равнина покрыта садами, виноградниками, обширными полями. Комплекс Давид-Гареджи представляет собой высеченные в скалах около 20 монастырей VI века и охватывает территории трех районов Грузии — Гардабанского, Сагареджийского и Сигнахского. Главным монастырем считается лавра святого Давида, которая находится на северном склоне горы, разделяющей Грузию и Азербайджан. Граница проходит по вершине горы, которую грузинские историки называют Удабно, по названию одного из монастырей. Этот монастырь находится на азербайджанской территории — на южном склоне горы. Помимо них на южном склоне горы расположены более 100 пещер, которые использовались монахами в качестве келий. Больше всего отдален от границы монастырь Бертубани (датируемый XII веком), который находится на расстоянии примерно двух километров от неё. Во многих церквях и трапезных комплекса сохранились фрески VI-IX веков, в том числе портрет царицы Тамары.
ежедневно в 09:00
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Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что включено
- Экскурсионное обслуживание
- Транспорт.
Что не входит в цену
- Личные расходы.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Памятник «Мимино» у метро Авлабари
Завершение: Центр Тбилиси
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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