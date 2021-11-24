ежедневно в 09:00

Монастырский комплекс Давид Гареджи

Монастыри, расположенные вдоль Гареджийского кряжа, насчитывают более чем 15 веков истории и были...

Монастыри, расположенные вдоль Гареджийского кряжа, насчитывают более чем 15 веков истории и были неоднократно разорены разными народами, приходившими на эту землю.

Однако на стенах всё еще сохранились надписи на нескольких языках и уникальные фрески.

Вместе мы прогуляемся по этим историческим местам и узнаем, что здесь происходило на протяжении веков.
Монастырский комплекс Давид Гареджи
Монастырский комплекс Давид Гареджи
Монастырский комплекс Давид Гареджи
Монастырский комплекс Давид Гареджи
Монастырский комплекс Давид Гареджи
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Выездная индивидуальная групповая экскурсия.
Удивительное путешествие в Монастырский комплекс Давид Гареджи.
Наш путь лежит на юго-восток Грузии, в исторический район Гаре-Кахети, то есть внешняя (пограничная) Кахетия; в местечко Удабно.
Дорога пролегает через Сагареджойский район. Вокруг расстилается холмистая равнина, с севера окаймлённая лесистыми горами. Равнина покрыта садами, виноградниками, обширными полями.
Комплекс Давид-Гареджи представляет собой высеченные в скалах около 20 монастырей VI века и охватывает территории трех районов Грузии — Гардабанского, Сагареджийского и Сигнахского.
Главным монастырем считается лавра святого Давида, которая находится на северном склоне горы, разделяющей Грузию и Азербайджан. Граница проходит по вершине горы, которую грузинские историки называют Удабно, по названию одного из монастырей. Этот монастырь находится на азербайджанской территории — на южном склоне горы. Помимо них на южном склоне горы расположены более 100 пещер, которые использовались монахами в качестве келий. Больше всего отдален от границы монастырь Бертубани (датируемый XII веком), который находится на расстоянии примерно двух километров от неё. Во многих церквях и трапезных комплекса сохранились фрески VI-IX веков, в том числе портрет царицы Тамары.

Ответы на вопросы

Что входит?
  • Экскурсионное обслуживание
  • Транспорт.
Что не входит?
  • Личные расходы.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Памятник "Мимино" у метро Авлабари
Завершение: центр Тбилиси
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
Что если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

ежедневно в 09:00

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