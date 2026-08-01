ежедневно в 09:00

Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Монастыри, расположенные вдоль Гареджийского кряжа, насчитывают более чем 15 веков истории и были неоднократно разорены разными народами, приходившими на эту землю. Однако на стенах всё еще сохранились надписи на нескольких языках и уникальные фрески.



Вместе мы прогуляемся по этим историческим местам и узнаем, что здесь происходило на протяжении веков.

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Описание экскурсии Выездная индивидуальная групповая экскурсия. Удивительное путешествие в Монастырский комплекс Давид Гареджи. Наш путь лежит на юго-восток Грузии, в исторический район Гаре-Кахети, то есть внешняя (пограничная) Кахетия; в местечко Удабно. Дорога пролегает через Сагареджойский район. Вокруг расстилается холмистая равнина, с севера окаймлённая лесистыми горами. Равнина покрыта садами, виноградниками, обширными полями. Комплекс Давид-Гареджи представляет собой высеченные в скалах около 20 монастырей VI века и охватывает территории трех районов Грузии — Гардабанского, Сагареджийского и Сигнахского. Главным монастырем считается лавра святого Давида, которая находится на северном склоне горы, разделяющей Грузию и Азербайджан. Граница проходит по вершине горы, которую грузинские историки называют Удабно, по названию одного из монастырей. Этот монастырь находится на азербайджанской территории — на южном склоне горы. Помимо них на южном склоне горы расположены более 100 пещер, которые использовались монахами в качестве келий. Больше всего отдален от границы монастырь Бертубани (датируемый XII веком), который находится на расстоянии примерно двух километров от неё. Во многих церквях и трапезных комплекса сохранились фрески VI-IX веков, в том числе портрет царицы Тамары.

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