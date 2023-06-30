9 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Лучшие месяцы для посещения Давид-Гареджи с апреля по октябрь. В это время комфортно наслаждаться треккингом и открыты все маршруты, включая посещение пещерного монастыря.

Примерно в часе езды от Тбилиси, в безлюдной области Грузии, находится монастырь Давид-Гареджи. Это место стало важным духовным центром благодаря своей истории и уникальной энергетике. Путешественники смогут узнать о зарождении христианства в Грузии, исследовать древние храмы и насладиться живописными видами на Кавказские горы. Экскурсия включает треккинг по границе с Азербайджаном и посещение пещерного монастыря Натлисмцемели

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Путь к древней обители

Мы встретимся в Тбилиси и отправимся в юго-восточном направлении, к грузино-азербайджанской границе. Единственная деревня, которая вам встретится на пути к монастырю, как будто оправдываясь из-за своего расположения в засушливой местности, называется Удабно (пустыня — по-грузински). По пути вы рассмотрите природный ландшафт окрестности — безводную степь, меняющую окрас в зависимости от сезона, гряды холмов причудливого «дизайна» и просматриваемые вдалеке очертания Кавказских гор. После коротких остановок для фотосъемки у соленого озера и/или других понравившихся мест, мы прибудем в главный пункт назначения — действующий и по сей день мужской монастырь.

Лавра святого Давида

Среди множества исторически значимых архитектурных и живописных природных памятников страны Давид-Гареджийский монастырский комплекс по праву занимает особое место. В средние века он охватывал обширную территорию. Его ответвления — высеченные в скалах храмы, кельи монахов и хозяйственные помещения — находились иногда на значительном удалении друг от друга и были разбросаны на нескольких десятках квадратных километров. На экскурсии я расскажу вам об истоках христианского подвижничества в Грузии, о зарождении обители и легендах, связанных со строительством монастыря.

Треккинг и живописные виды на окрестности

Дальше вас ждет примерно двухчасовой поход на хребет, формально являющийся границей двух стран, прогулка по противоположному склону и спуск по тропе с другой стороны. Во время похода вы осмотрите высеченные в скале помещения древнего монастыря Тетри Удабно с фрагментарно сохранившейся настенной росписью — интересными образцами грузинской средневековой монументальной живописи. А также окинете взглядом открывающиеся сверху виды на равнины соседнего Азербайджана.

Пещерный монастырь Натлисмцемели

Завершить экскурсию можно посещением еще одного пещерного монастыря, названного в честь Иоанна Крестителя. Обитель является частью Давидо-Гареджийского комплекса и располагается в не менее живописном месте. Однако сюда редко добираются путешественники и паломники из-за некоторого удаления от проторенных троп.

Перед возвращением в Тбилиси можем пообедать в колоритном польско-грузинском кафе (в сезон: с апреля по октябрь).

Организационные детали