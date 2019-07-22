9 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Истоки христианского подвижничества в Грузии и «марсианские» пейзажи Гареджийской пустыни

Дмитрий
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Дмитрий – ваш гид
Примерно в часе езды от столицы находится практически безлюдная область Грузии, где почти нет поселений и привычной для других районов растительности.

В отдалении от людской суеты, посреди окружающей суровой красоты, и вероятно, из-за особой энергетики местности, преподобный Давид заложил полторы тысячи лет назад фундамент монастырской обители, ставшей впоследствии важнейшим духовным и культурным центром страны.

Зарождение христианства на грузинской земле, история и легенды религиозного комплекса и необычные природные ландшафты станут главными объектами вашего внимания на этой экскурсии.
От 125 за экскурсию
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Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 11 друзей
На автомобиле
Продолжительность 9 часов
До 12 человек
Можно с детьми
Встреча в Тбилиси
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У этой экскурсии9 отзывов
5
Давид-Гареджи — между небом и землей
Давид-Гареджи — между небом и землей

Что вас ожидает

Путь к древней обители
Мы встретимся в Тбилиси и отправимся в юго-восточном направлении, к грузино-азербайджанской границе. Единственная деревня, которая вам встретится на пути к монастырю, как будто оправдываясь из-за своего расположения в засушливой местности, называется Удабно (пустыня — по-грузински). По пути вы рассмотрите природный ландшафт окрестности — безводную степь, меняющую окрас в зависимости от сезона, гряды холмов причудливого «дизайна» и просматриваемые вдалеке очертания Кавказских гор. После коротких остановок для фотосъемки у соленого озера и/или других понравившихся мест, мы прибудем в главный пункт назначения — действующий и по сей день мужской монастырь.

Лавра святого Давида
Среди множества исторически значимых архитектурных и живописных природных памятников страны Давид-Гареджийский монастырский комплекс по праву занимает особое место. В средние века он охватывал обширную территорию. Его ответвления — высеченные в скалах храмы, кельи монахов и хозяйственные помещения — находились иногда на значительном удалении друг от друга и были разбросаны на нескольких десятках квадратных километров. На экскурсии я расскажу вам об истоках христианского подвижничества в Грузии, о зарождении обители и легендах, связанных со строительством монастыря.

Трекинг и живописные виды на окрестности
Дальше вас ждет примерно двухчасовой поход на хребет, формально являющийся границей двух стран, прогулка по противоположному склону и спуск по тропе с другой стороны. Во время похода вы осмотрите высеченные в скале помещения древнего монастыря Тетри Удабно с фрагментарно сохранившейся настенной росписью — интересными образцами грузинской средневековой монументальной живописи. А также окинете взглядом открывающиеся сверху виды на равнины соседнего Азербайджана.

Пещерный монастырь Натлисмцемели
Завершить экскурсию можно посещением еще одного пещерного монастыря, названного в честь Иоанна Крестителя. Обитель является частью Давидо-Гареджийского комплекса и располагается в не менее живописном месте. Однако сюда редко добираются путешественники и паломники из-за некоторого удаления от проторенных троп.

Перед возвращением в Тбилиси можем пообедать в колоритном польско-грузинском кафе (в сезон: с апреля по октябрь).

Организационные детали

  • Я встречу вас в Тбилиси и после экскурсии отвезу обратно.
  • В стоимость входит: сопровождение гида, автотранспорт, топливо.
  • В стоимость не входит питание.
  • Обувь должна быть подходящей для трекинга, на нескользящей подошве.
  • На территории действующих монастырей нужно соблюдать дресс-код.
  • Посещение пещерного монастыря Натлисмцемели опционально и зависит от количества человек в группе (до 6), а также от состояния дорог.
Давид-Гареджи — между небом и землей
Давид-Гареджи — между небом и землей
Давид-Гареджи — между небом и землей
Давид-Гареджи — между небом и землей
Давид-Гареджи — между небом и землей
Давид-Гареджи — между небом и землей
Давид-Гареджи — между небом и землей
Давид-Гареджи — между небом и землей
Давид-Гареджи — между небом и землей

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура в Тбилиси.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Дмитрий
Дмитрий
Я профессионал – состою в SAGA. Являюсь репатриантом, прожившим значительную часть своей жизни в России (в Москве). В 2011 году вернулся в Тбилиси и с тех пор работаю в сфере туризма. Путешествуя по Грузии, каждый раз я заново для себя открываю удивительную красоту и разнообразие ландшафтов страны, тепло и радушие ее жителей, замечательные вкусы нашей кухни и секреты уникального виноделия. Все это, плюс новые встречи, «магия народной дипломатии» делают мою работу приятным и благодарным занятием…
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9 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

22 июля 2019
Мы с супругой смогли попасть на эту экскурсию примерно в середине июля. И несмотря на то, что отзывы в интернете о Гареджийской пустыне настойчиво пугали суровой жарой в это время года, похоже, нам повезло :) Было хоть и несколько жарковато, но весьма терпимо. Не пожалели, что взяли с собой треккинговые ботинки. Они там очень кстати.
Места, по которым мы проехали и прошли в эту экскурсию, - совершенно умопомрачительные. Вероятно, в другое время (когда трава еще не полностью выгорает в этих местах) тут еще более живописно... Но такого мы не видели больше нигде в Грузии. И природа Давид-Гареджи нас совершенно поразила.
К сожалению, нам не удалось попасть в пещерный монастырь из-за сложностей на границе Грузии и Азербайджана. Но практически единственное, о чем мы жалеем, - так это о том, что в нашей грузинской программе эта экскурсия с Дмитрием была единственная. Он оказался лучшим гидом из всех, кого мы видели за всё путешествие. Хорошо, подробно и увлекательно рассказывает! Приятен, интеллигентен и внимателен.
Да, еще очень понравилось польско-грузинское кафе, в которое он завез на обратной дороге. Действительно, колоритное. И очень душевное. Хорошая кухня, красивые виды (если садиться за столик снаружи). И даже удалось случайно попасть на небольшой импровизированный концерт сванов, проходивший прямо там.
20 мая 2019
Несмотря на то, что в день нашего приезда часть комплекса была закрыта для посещения, экскурсия понравилась. Место с сильнейшей энергетикой, дорога к нему тоже интересная, это совсем другая Грузия. Дмитрий приятный, образованный, знающий историю человек. Для посещения действительно нужна хорошая физическая форма или очень большое желание и нескользящая обувь, забираться придется на довольно крутую гору под палящим солнцем, если день выдастся ясный как у нас. В связи с тем, что экскурсия была не полной наш гид предложил компенсировать это поездкой в Сигнахи. Мы его не планировали посещать, а зря. Чудный оказался городок, всем советую. По пути много разговаривали обо всем. Дмитрий оказался ценителем хорошего вина, рассказал о грузинском виноделии и даже о пчелах поговорили. Кстати, в Гареджийской церковной лавке продают мед, обязательно купите, очень вкусный. Килограммовая банка стоила 28 лари.
7 мая 2019
Место которое завораживает.
На майских праздниках нам посчастливилось побывать первый раз в удивительной стране Грузии!!! Одной из первых была экскурсия в монастырский комплекс Давид -Гареджи. Совершенно потрясающее место. Внизу у подножья и в самом комплексе тишина и умиротворение, а наверху открывается завораживающее место, не зря его называют «между небом и землёй». Воздух! Красота гор просто не передаётся словами, это надо увидеть и прочувствовать. Просторы Грузии и Азербайджана, очень красивые фрески в скалах впечатляют!!! Отдельное спасибо нашим гиду Дмитрию и водителю-проводнику Кобе за такую потрясающую экскурсию, за невероятные спуски и подъемы, за интересный рассказ и незабываемый день!!! Спасибо!!! Мы просто потрясены и благодарны за тёплый приём и дружбу! Спасибо Грузия!!!

Группа из Омска (Елена, Валерия, Алена, Алексей и Александр)
31 марта 2019
Эта экскурсия оказалась самой лучшей и интересной для нас. Замечательный Дмитрий..очень приятный мужчина,отличный рассказчик и начитанный собеседник. Потрясающие своей красотой места.Очень благодарны за этот чудесный день..И надеемся увидеться когда нибудь снова!
29 марта 2019
Все отлично. Спасибо Дмитрий!
Оксана
11 ноября 2018
Экскурсия очень понравилась, фантастические виды самого монастыря, и виды с хребта. Одним словом - высота, ощущение полета и масса адреналина. Видели даже орлов и змей. Очень красивое и необычное место для городского жителя. Единственно оценивайте объективно свою физическую подготовку и возможно имеющуюся боязнь высоты. Дмитрию большое спасибо, все очень спокойно, рационально, вдумчиво и терпеливо)))
14 октября 2018
Больше чем мы могли предположить!
31 августа 2018
Вчера вернулись из Грузии. Были на нескольких экскурсиях,но Давид-Гареджи впечатлил больше всех. Дмитрий хорошо знает историю своей страны. Очень подробно и интересно рассказал историю монастырского комплекса Давид-Гареджи. Я не говорю уже о красоте тех мест. Места действительно очень красивы! Спасибо Дмитрию за экскурсию.
23 мая 2018
Спасибо гиду Дмитрию за интереснейшую, очень необычную экскурсию! Мы получили очень яркие и незабываемые впечатления от красивой, мощной природы Грузии, от соприкосновения с удивительной, древней, богатой историей и непередаваемого реального ощущения полета, мы и впрямь были между небом и землей! Это те моменты, которые остаются в памяти навсегда, спасибо!

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