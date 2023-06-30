9 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Лучшие месяцы для посещения Давид-Гареджи с апреля по октябрь. В это время комфортно наслаждаться треккингом и открыты все маршруты, включая посещение пещерного монастыря.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Давид-Гареджийский монастырь
Тетри Удабно
Натлисмцемели
Описание экскурсии
Путь к древней обители
Мы встретимся в Тбилиси и отправимся в юго-восточном направлении, к грузино-азербайджанской границе. Единственная деревня, которая вам встретится на пути к монастырю, как будто оправдываясь из-за своего расположения в засушливой местности, называется Удабно (пустыня — по-грузински). По пути вы рассмотрите природный ландшафт окрестности — безводную степь, меняющую окрас в зависимости от сезона, гряды холмов причудливого «дизайна» и просматриваемые вдалеке очертания Кавказских гор. После коротких остановок для фотосъемки у соленого озера и/или других понравившихся мест, мы прибудем в главный пункт назначения — действующий и по сей день мужской монастырь.
Лавра святого Давида
Среди множества исторически значимых архитектурных и живописных природных памятников страны Давид-Гареджийский монастырский комплекс по праву занимает особое место. В средние века он охватывал обширную территорию. Его ответвления — высеченные в скалах храмы, кельи монахов и хозяйственные помещения — находились иногда на значительном удалении друг от друга и были разбросаны на нескольких десятках квадратных километров. На экскурсии я расскажу вам об истоках христианского подвижничества в Грузии, о зарождении обители и легендах, связанных со строительством монастыря.
Треккинг и живописные виды на окрестности
Дальше вас ждет примерно двухчасовой поход на хребет, формально являющийся границей двух стран, прогулка по противоположному склону и спуск по тропе с другой стороны. Во время похода вы осмотрите высеченные в скале помещения древнего монастыря Тетри Удабно с фрагментарно сохранившейся настенной росписью — интересными образцами грузинской средневековой монументальной живописи. А также окинете взглядом открывающиеся сверху виды на равнины соседнего Азербайджана.
Пещерный монастырь Натлисмцемели
Завершить экскурсию можно посещением еще одного пещерного монастыря, названного в честь Иоанна Крестителя. Обитель является частью Давидо-Гареджийского комплекса и располагается в не менее живописном месте. Однако сюда редко добираются путешественники и паломники из-за некоторого удаления от проторенных троп.
Перед возвращением в Тбилиси можем пообедать в колоритном польско-грузинском кафе (в сезон: с апреля по октябрь).
Организационные детали
Я встречу вас в Тбилиси и после экскурсии отвезу обратно.
В стоимость входит: сопровождение гида, автотранспорт, топливо.
В стоимость не входит питание.
Обувь должна быть подходящей для треккинга, на нескользящей подошве.
На территории действующих монастырей нужно соблюдать дресс-код.
Посещение пещерного монастыря Натлисмцемели опционально и зависит от количества человек в группе (до 6), а также от состояния дорог.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Тбилиси
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 12 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий — ваш гид в Тбилиси
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провёл экскурсии для 147 туристов
Я профессионал – состою в SAGA. Являюсь репатриантом, прожившим значительную часть своей жизни в России (в Москве). В 2011 году вернулся в Тбилиси и с тех пор работаю в сфере читать дальшеуменьшить
туризма.
Путешествуя по Грузии, каждый раз я заново для себя открываю удивительную красоту и разнообразие ландшафтов страны, тепло и радушие ее жителей, замечательные вкусы нашей кухни и секреты уникального виноделия.
Все это, плюс новые встречи, «магия народной дипломатии» делают мою работу приятным и благодарным занятием…
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 20 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
18
4
2
3
–
2
–
1
–
Антон
Дмитрий - очень интересный рассказчик и собеседник! А виды на окрестности просто восхитительные!
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М
Мария
Могу смело рекомендовать Дмитрия как экскурсовода! Он прекрасно знает историю Грузии и умеет рассказывать её доступным языком. Видно, что Дмитрий постоянно совершенствует свои маршруты, добавляет новые детали и впечатления. Очень читать дальшеуменьшить
порадовало, что он идёт навстречу пожеланиям, даже несмотря на некоторые сомнения из-за погоды. Отдельным плюсом стала остановка на обед в уютном кафе с вкусными блюдами и ароматным кофе. Спасибо Дмитрию за интересную и душевную экскурсию!
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В
Владислав
Мы с супругой смогли попасть на эту экскурсию примерно в середине июля. И несмотря на то, что отзывы в интернете о Гареджийской пустыне настойчиво пугали суровой жарой в это время читать дальшеуменьшить
года, похоже, нам повезло:) Было хоть и несколько жарковато, но весьма терпимо. Не пожалели, что взяли с собой треккинговые ботинки. Они там очень кстати. Места, по которым мы проехали и прошли в эту экскурсию, - совершенно умопомрачительные. Вероятно, в другое время (когда трава еще не полностью выгорает в этих местах) тут еще более живописно… Но такого мы не видели больше нигде в Грузии. И природа Давид-Гареджи нас совершенно поразила. К сожалению, нам не удалось попасть в пещерный монастырь из-за сложностей на границе Грузии и Азербайджана. Но практически единственное, о чем мы жалеем, - так это о том, что в нашей грузинской программе эта экскурсия с Дмитрием была единственная. Он оказался лучшим гидом из всех, кого мы видели за всё путешествие. Хорошо, подробно и увлекательно рассказывает! Приятен, интеллигентен и внимателен. Да, еще очень понравилось польско-грузинское кафе, в которое он завез на обратной дороге. Действительно, колоритное. И очень душевное. Хорошая кухня, красивые виды (если садиться за столик снаружи). И даже удалось случайно попасть на небольшой импровизированный концерт сванов, проходивший прямо там.
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Д
Дмитрий
Несмотря на то, что в день нашего приезда часть комплекса была закрыта для посещения, экскурсия понравилась. Место с сильнейшей энергетикой, дорога к нему тоже интересная, это совсем другая Грузия. Дмитрий читать дальшеуменьшить
приятный, образованный, знающий историю человек. Для посещения действительно нужна хорошая физическая форма или очень большое желание и нескользящая обувь, забираться придется на довольно крутую гору под палящим солнцем, если день выдастся ясный как у нас. В связи с тем, что экскурсия была не полной наш гид предложил компенсировать это поездкой в Сигнахи. Мы его не планировали посещать, а зря. Чудный оказался городок, всем советую. По пути много разговаривали обо всем. Дмитрий оказался ценителем хорошего вина, рассказал о грузинском виноделии и даже о пчелах поговорили. Кстати, в Гареджийской церковной лавке продают мед, обязательно купите, очень вкусный. Килограммовая банка стоила 28 лари.
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А
Александр
Место которое завораживает. На майских праздниках нам посчастливилось побывать первый раз в удивительной стране Грузии!!! Одной из первых была экскурсия в монастырский комплекс Давид -Гареджи. Совершенно потрясающее место. Внизу у подножья читать дальшеуменьшить
и в самом комплексе тишина и умиротворение, а наверху открывается завораживающее место, не зря его называют «между небом и землёй». Воздух! Красота гор просто не передаётся словами, это надо увидеть и прочувствовать. Просторы Грузии и Азербайджана, очень красивые фрески в скалах впечатляют!!! Отдельное спасибо нашим гиду Дмитрию и водителю-проводнику Кобе за такую потрясающую экскурсию, за невероятные спуски и подъемы, за интересный рассказ и незабываемый день!!! Спасибо!!! Мы просто потрясены и благодарны за тёплый приём и дружбу! Спасибо Грузия!!!
Группа из Омска (Елена, Валерия, Алена, Алексей и Александр)
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А
Александра
Удивительная поездка в сторону от суеты и проторенных туристических дорог. Очень рекомендую! Монастырь Удабно сейчас недоступен - пока не разрешается противоречия на границе Грузии с Азербайджаном. Дмитрий предупредил об этом при заказе экскурсии, предложил варианты замены. Я выбрала посещение другого пещерного монастыря - Саберееби, хотелось остаться в атмосфере отшельничества. Дмитрий выстроил маршрут и рассказ оптимальным образом, экскурсия безусловно состоялась. Спасибо огромное!
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