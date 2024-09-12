Мало кто из гостей Тбилиси знает, что всего в часе езды от города можно оказаться среди марсианского пейзажа. Многоцветные горы нетипичны для Грузии. Тем и хороши! Давайте сядем во внедорожник и помчим в пустыню — любоваться неожиданным.
А заодно посетим пещерные монастыри Давид-Гареджи и обсудим их значимую роль в распространении христианства.
А заодно посетим пещерные монастыри Давид-Гареджи и обсудим их значимую роль в распространении христианства.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00
Описание экскурсии
- Радужные горы в пустыне Удабно. Выясним, откуда у гор такая необычная цветовая палитра, и устроим лёгкий треккинг по склонам
- Озеро посреди пустыни с оазисом вокруг. Поговорим о том, как оно появилось, и можем устроить пикник в тенистом месте у воды
- Пещерный монастырский комплекс Давид-Гареджи. На протяжении своей истории он много раз претерпевал разрушения, но выдержал испытание временем и сыграл существенную роль в духовном развитии страны
- Монастырь Натлисмцемели 6 века, в котором до сих пор проводят службы. На территории монастыря стоит сторожевая башня 11 века, откуда открывается захватывающий вид на пустыню Удабно
После насыщенной экскурсии по радужным горам мы поедем на винную дегустацию на Завод KTW, где попробуем 8 сортов прохладного вина
Организационные детали
- Экскурсия проходит на комфортабельном внедорожнике Toyota
- Берите с собой перекус и питьевую воду. На обратном пути можем заехать в заведение с традиционной кухней. Обед оплачивается отдельно
- Экскурсия возможна с детьми от 6 лет
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
От места вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Давид — ваша команда гидов в Тбилиси
Провели экскурсии для 23 туристов
У наших гидов огромный опыт проведения экскурсий длиною в 15 лет! Мы любим свою страну и хотим поделиться частичкой нашей любви с вами. Знаем всю Грузию изнутри и покажем вам локации, которые вы никогда не сумеете найти самостоятельно!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 8 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Никита
12 сен 2024
Началось всё с путешествия в пустыню, о которой мы даже не подозревали спустя 2 года проживания в Тбилиси. Место потрясающее, ощущение, что оказались на другой планете. Особенно виды с горы
Ана
12 сен 2024
Эта экскурсия идеально подойдет тем, кто хочет увидеть «другую» Грузию. Всего час езды от Тбилиси — и тебя встречают совершенно нетипичные для такой зеленой страны виды. Кажется, что оказался на
Ирина
9 сен 2024
Отдыхали семьёй в начале сентября в Грузии. Сначала был груповой тур, а потом нам посоветовали съездить в Удабно и посмотреть Радужные горы. Так как на сегодняшний день это место ещё
Сергей
9 сен 2024
Очень интересная насыщенная экскурсия. Давид опытный водитель и классный гид.
Были компанией из
6 взрослых и 8 летнего мальчика. Всем всё понравилось. Комфортабельный внедорожник, который доставлял нас в практически недоступные для обычных
Были компанией из
6 взрослых и 8 летнего мальчика. Всем всё понравилось. Комфортабельный внедорожник, который доставлял нас в практически недоступные для обычных
Elena
9 сен 2024
Это была не просто поездка к монастырям и Радужным горам, это было путешествие в иное пространство и иное время. Здорово, что была возможность пройтись по разноцветным и каким-то неземным холмам,
Денис
8 сен 2024
Классный маршрут по крутым, необычным, нестандартным локациям!
Крайне непривычные для Грузии виды, но от этого еще более интересные.
Давид – отличный гид, который увлеченно и много (но в меру:)) рассказывал о стране,
Крайне непривычные для Грузии виды, но от этого еще более интересные.
Давид – отличный гид, который увлеченно и много (но в меру:)) рассказывал о стране,
A
Alexander
1 сен 2024
Очень очень рекомендую!
Прекрасный гид, очень интересный маршрут по не заезженным пока местам.
Прекрасный гид, очень интересный маршрут по не заезженным пока местам.
Ольга
27 авг 2024
Экскурсия понравилась необычным маршрутом - совсем другие пейзажи Грузии, разноцветные плюшевые холмы и долины. Несколько утомительной и долгой была дорога по грунтовке, но это стоило того! В итоге добрались до
Входит в следующие категории Тбилиси
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