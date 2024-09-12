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рядом с озером.

После этого был монастырь Натлисмцемели, который был основан ещё в 6-ом веке: даже несмотря на то, что в советское время он был опорочен и почти уничтожен, он нисколько не потерял своего благородного облика. Сейчас до него можно добраться только на мощном внедорожнике с опытным водителем, что только придает ощущение, что ты путешественник, который открыл что-то недоступное обывателю. Там нас ждал монах, который, хоть и строго, но приветливо пригласил внутрь священной обители (я человек не религиозный, но чувство величия всё равно ощущалось даже кожей).

Далее была поездка вдоль границы с Азербайджаном с незабываемыми видами на поля и горы, которая завершилась прибытием в ещё один монастырь, который произвел ещё большее впечатление: наверное, это связано с рассказами Давида (экскурсовода) об истории христианства в Грузии, которые были изображены на иконах в местном святилище.

Очень много неповторимых эмоций за один день, отличный водитель-экскорсовод-друг и человек, который горит своим делом в одном лице)

Спасибо большое за такой прекрасный опыт!