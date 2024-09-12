По пустыне Удабно - к Радужным горам и комплексу Давид-Гареджи

Посмотреть на чудеса природы недалеко от Тбилиси
Мало кто из гостей Тбилиси знает, что всего в часе езды от города можно оказаться среди марсианского пейзажа. Многоцветные горы нетипичны для Грузии. Тем и хороши! Давайте сядем во внедорожник и помчим в пустыню — любоваться неожиданным.

А заодно посетим пещерные монастыри Давид-Гареджи и обсудим их значимую роль в распространении христианства.
5
8 отзывов
По пустыне Удабно - к Радужным горам и комплексу Давид-Гареджи
По пустыне Удабно - к Радужным горам и комплексу Давид-Гареджи
По пустыне Удабно - к Радужным горам и комплексу Давид-Гареджи
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00

Описание экскурсии

  • Радужные горы в пустыне Удабно. Выясним, откуда у гор такая необычная цветовая палитра, и устроим лёгкий треккинг по склонам
  • Озеро посреди пустыни с оазисом вокруг. Поговорим о том, как оно появилось, и можем устроить пикник в тенистом месте у воды
  • Пещерный монастырский комплекс Давид-Гареджи. На протяжении своей истории он много раз претерпевал разрушения, но выдержал испытание временем и сыграл существенную роль в духовном развитии страны
  • Монастырь Натлисмцемели 6 века, в котором до сих пор проводят службы. На территории монастыря стоит сторожевая башня 11 века, откуда открывается захватывающий вид на пустыню Удабно

После насыщенной экскурсии по радужным горам мы поедем на винную дегустацию на Завод KTW, где попробуем 8 сортов прохладного вина

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном внедорожнике Toyota
  • Берите с собой перекус и питьевую воду. На обратном пути можем заехать в заведение с традиционной кухней. Обед оплачивается отдельно
  • Экскурсия возможна с детьми от 6 лет
  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
От места вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 8 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
8
4
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Никита
12 сен 2024
Началось всё с путешествия в пустыню, о которой мы даже не подозревали спустя 2 года проживания в Тбилиси. Место потрясающее, ощущение, что оказались на другой планете. Особенно виды с горы
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рядом с озером.
После этого был монастырь Натлисмцемели, который был основан ещё в 6-ом веке: даже несмотря на то, что в советское время он был опорочен и почти уничтожен, он нисколько не потерял своего благородного облика. Сейчас до него можно добраться только на мощном внедорожнике с опытным водителем, что только придает ощущение, что ты путешественник, который открыл что-то недоступное обывателю. Там нас ждал монах, который, хоть и строго, но приветливо пригласил внутрь священной обители (я человек не религиозный, но чувство величия всё равно ощущалось даже кожей).
Далее была поездка вдоль границы с Азербайджаном с незабываемыми видами на поля и горы, которая завершилась прибытием в ещё один монастырь, который произвел ещё большее впечатление: наверное, это связано с рассказами Давида (экскурсовода) об истории христианства в Грузии, которые были изображены на иконах в местном святилище.
Очень много неповторимых эмоций за один день, отличный водитель-экскорсовод-друг и человек, который горит своим делом в одном лице)
Спасибо большое за такой прекрасный опыт!

Ана
12 сен 2024
Эта экскурсия идеально подойдет тем, кто хочет увидеть «другую» Грузию. Всего час езды от Тбилиси — и тебя встречают совершенно нетипичные для такой зеленой страны виды. Кажется, что оказался на
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Марсе! Замечу, что для таких путешествий очень нужна удобная спортивная обувь, ведь покорена будет не одна радужная гора:)

Итак, в течение всего дня мы, с неожиданно пробившимся азартом, взбирались на холмы, собирали разноцветные камни и блестящие минералы, окаменелые ракушки, фотографировались на фоне сказочных и одновременно величественных видов. А еще мы посетили два древних христианских монастыря, залезли на сторожевую башню и попили чай у живописного озера.

Отдельно хочется отметить суперский внедорожник нашего гида Давида. Кондиционер работает прекрасно, замечательная вместимость и совсем не укачивает даже на задних сидениях.

И, конечно, огромное спасибо Давиду за душевность! За день, проведенный вместе, он стал практически членом семьи. Он интересный рассказчик и веселый попутчик. У него отличное чувство юмора, а еще он прекрасно ладит с детьми. Ждем новых встреч!

Эта экскурсия идеально подойдет тем, кто хочет увидеть «другую» Грузию. Всего час езды от Тбилиси —Эта экскурсия идеально подойдет тем, кто хочет увидеть «другую» Грузию. Всего час езды от Тбилиси —Эта экскурсия идеально подойдет тем, кто хочет увидеть «другую» Грузию. Всего час езды от Тбилиси —Эта экскурсия идеально подойдет тем, кто хочет увидеть «другую» Грузию. Всего час езды от Тбилиси —Эта экскурсия идеально подойдет тем, кто хочет увидеть «другую» Грузию. Всего час езды от Тбилиси —Эта экскурсия идеально подойдет тем, кто хочет увидеть «другую» Грузию. Всего час езды от Тбилиси —Эта экскурсия идеально подойдет тем, кто хочет увидеть «другую» Грузию. Всего час езды от Тбилиси —
Ирина
9 сен 2024
Отдыхали семьёй в начале сентября в Грузии. Сначала был груповой тур, а потом нам посоветовали съездить в Удабно и посмотреть Радужные горы. Так как на сегодняшний день это место ещё
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мало освоенное туристами направление и были только индивидуальные туры, что оказалось для семьи из трёх человек финансово не обременительно. В этой поездке мы увидели совсем другую, необычную Грузию, получили море восторга и впечатлений от завораживающих пейзажей, необычных видов и красок. Особая благодарность нашему гиду Давиду - отличная подача информации, безопасное вождение автомобиля даже на сложных участках дороги. Захотелось только с ним обьездить всю Грузию!

Отдыхали семьёй в начале сентября в Грузии. Сначала был груповой тур, а потом нам посоветовали съездитьОтдыхали семьёй в начале сентября в Грузии. Сначала был груповой тур, а потом нам посоветовали съездитьОтдыхали семьёй в начале сентября в Грузии. Сначала был груповой тур, а потом нам посоветовали съездитьОтдыхали семьёй в начале сентября в Грузии. Сначала был груповой тур, а потом нам посоветовали съездить
Сергей
9 сен 2024
Очень интересная насыщенная экскурсия. Давид опытный водитель и классный гид.
Были компанией из
6 взрослых и 8 летнего мальчика. Всем всё понравилось. Комфортабельный внедорожник, который доставлял нас в практически недоступные для обычных
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автомобилей места. Нам оставалось только немного пройти и наслаждаться красивыми видами и удивляться необычной природе данных мест.
Очень впечатлил монастырь с полуразрушенной церковью в скале.
С погодой повезло: солнечный день, который добавил ярких красок в наше путешествие.
Все понравилось!
Спасибо Давиду!

Очень интересная насыщенная экскурсия. Давид опытный водитель и классный гид.Очень интересная насыщенная экскурсия. Давид опытный водитель и классный гид.Очень интересная насыщенная экскурсия. Давид опытный водитель и классный гид.Очень интересная насыщенная экскурсия. Давид опытный водитель и классный гид.Очень интересная насыщенная экскурсия. Давид опытный водитель и классный гид.Очень интересная насыщенная экскурсия. Давид опытный водитель и классный гид.Очень интересная насыщенная экскурсия. Давид опытный водитель и классный гид.Очень интересная насыщенная экскурсия. Давид опытный водитель и классный гид.Очень интересная насыщенная экскурсия. Давид опытный водитель и классный гид.
Elena
9 сен 2024
Это была не просто поездка к монастырям и Радужным горам, это было путешествие в иное пространство и иное время. Здорово, что была возможность пройтись по разноцветным и каким-то неземным холмам,
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подойти к озеру, подняться на горы, насладиться панорамой. Давид не только показывает и рассказывает, он даёт возможность стать сразу частью этого мира и быть уверенным в нём, чувствовать настоящее и прошлое время. Его рассказы - дополнение к увиденному, с серьёзностью, горечью, юмором, гордостью за страну. Всегда нужная нотка.
О монастырях можно прочитать в путеводителях.
Увидеть и пережить больше с компанией Tripster и такими замечательными гидами, как Давид.
Спасибо!

Это была не просто поездка к монастырям и Радужным горам, это было путешествие в иное пространствоЭто была не просто поездка к монастырям и Радужным горам, это было путешествие в иное пространствоЭто была не просто поездка к монастырям и Радужным горам, это было путешествие в иное пространствоЭто была не просто поездка к монастырям и Радужным горам, это было путешествие в иное пространствоЭто была не просто поездка к монастырям и Радужным горам, это было путешествие в иное пространство
Денис
8 сен 2024
Классный маршрут по крутым, необычным, нестандартным локациям!
Крайне непривычные для Грузии виды, но от этого еще более интересные.
Давид – отличный гид, который увлеченно и много (но в меру:)) рассказывал о стране,
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ее истории, традициях и, конечно же, о локациях экскурсии.
Рекомендую всем этот маршрут, кто любит не самые легкодоступные места в достаточно легкодоступном формате для посещения (на джипе Давида вы без особых проблем попадете во все точки маршрута).
P.S. Поскольку программа экскурсии предполагает небольшой треккинг по холмистой местности с периодически колючей растительностью, в идеале, на мой взгляд, для экскурсии вам лучше быть в штанах, НЕ коротких носках и удобных кроссовках (желательно, не городских) на нескользящей подошве.

Классный маршрут по крутым, необычным, нестандартным локациям!Классный маршрут по крутым, необычным, нестандартным локациям!Классный маршрут по крутым, необычным, нестандартным локациям!Классный маршрут по крутым, необычным, нестандартным локациям!Классный маршрут по крутым, необычным, нестандартным локациям!Классный маршрут по крутым, необычным, нестандартным локациям!Классный маршрут по крутым, необычным, нестандартным локациям!Классный маршрут по крутым, необычным, нестандартным локациям!Классный маршрут по крутым, необычным, нестандартным локациям!Классный маршрут по крутым, необычным, нестандартным локациям!
A
1 сен 2024
Очень очень рекомендую!
Прекрасный гид, очень интересный маршрут по не заезженным пока местам.
Очень очень рекомендую!Очень очень рекомендую!Очень очень рекомендую!
Ольга
27 авг 2024
Экскурсия понравилась необычным маршрутом - совсем другие пейзажи Грузии, разноцветные плюшевые холмы и долины. Несколько утомительной и долгой была дорога по грунтовке, но это стоило того! В итоге добрались до
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прекрасных видов радужных гор и каменных древних монастырей.
Побывали рядом с границей Азербайджана.
Гид Роман очень приятный и доброжелательный, во всем помогал, хороший водитель, комфортная машина. К
заявленному маршруту в дополнение гид предложил остановиться на дегустацию вина, но мы уже торопились домой. Спасибо за чудесную экскурсию!

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