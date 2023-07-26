12 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Попытаюсь честно ответить на Ваши возражения.

По моему мнению и достаточному опыту работы, я четко констатировала исторические факты без личной интерпретации. В доказательство хочу привести ссылки из Интернета, хотя этот вопрос я глубоко изучала по многим другим историческим источникам и архивам.



Выдержка из статьи о Георгиевском трактате из Википедии.



«В конце 1782 года Картли-Кахетинский царь Ираклий II обратился к императрице России Екатерине II с просьбой принять Грузию под покровительство России. Стремясь упрочить позиции России в Закавказье, Екатерина II предоставила Павлу Потёмкину широкие полномочия для заключения договора с царём Ираклием.



По договору царь Ираклий II признавал покровительство России и частично отказывался от самостоятельной внешней политики, обязываясь своими войсками служить российской императрице. Екатерина II со своей стороны выступала гарантом независимости и целостности территорий Картли-Кахетии. Грузии предоставлялась полная внутренняя самостоятельность.



Манифест Павла I



Георгию было обещано оставить за ним царские права до конца жизни. Однако после его смерти русское правительство было намерено утвердить наследника трона Давида Георгиевича генерал-губернатором с титулом царя, а Грузию причислить к числу русских губерний под названием царство Грузинское.



Все шло к двустороннему соглашению, которое могло бы стать юридически безупречным решением вопроса. Однако за 2 дня до аудиенции последовал императорский рескрипт генералу Кноррингу. Ему было велено ввести войска в Грузию, а в случае кончины царя Георгия не назначать преемника вплоть до особого приказа. Данное распоряжение шло вразрез с принципами трактата 1783 года, который оставлял вопрос назначения наследника в компетенции царя Грузии. 18 декабря, ещё до прибытия послов в Грузию, был подписан манифест о присоединении Грузии. Таким образом вопрос был решён в одностороннем порядке, ещё до смерти царя Георгия, которая последовала 28 декабря.



Вопрос о присоединении при Александре I



Будучи в то время сторонником честной политики, Александр крайне негативно отнёсся к акту присоединения, у которого не было никакой правовой основы. Но проблема состояла в том, что манифест Павла уже был зачитан и присоединение уже фактически началось.



В целом последствия трактата для Грузии были двойственны: с одной стороны, страна была избавлена от набегов со стороны Османской Империи и Персии, чего вполне можно было добиться военными и дипломатическими способами, с другой, она вразрез с условиями Георгиевского трактата утратила государственность (впоследствии, в 1811 г., даже и церковную независимость)».



Эта выдержка из самого текста трактата.



«Артикул сепаратный четвертый



Е. и. в. обещает в случае войны употребить все возможное старание пособием оружия, а в случае мира настоянием о возвращении земель и мест, издавна к царству Карталинскому и Кахетинскому принадлежавших, кои и останутся во владении царей тамошних на основании трактата о покровительстве и верховной власти всероссийских императоров, над ними заключенного».



Автомобилей у нас достаточное количество и мною были предложены несколько на Ваш выбор. Я неоднократно интересовалась у вас о комфорте в машине, включая работу кондиционера и расположение сидений. Ответ последовал, что вас все устаивает.



Вы сами предложили мне угощение кофе и десертом во время Вашего завтрака в кафе, на что я ответила отказом, но вы настояли. Поэтому, прошу прощения, что я не заплатила за это угощение. Могу перечислить требуемую сумму на ваш счет.



В целом, хочу отметить, что экскурсия с вами прошла в довольно положительном ключе и на прощание, мне показалось, что вы искренне меня благодарили. Тем не менее, я уважаю мнение своих гостей, даже, если оно не соответствует моим ожиданиям.