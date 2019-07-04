12 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Две столицы от древности до современности

Галина
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Галина – представитель гидов
Тбилиси — место, которое в последнее время сочетает в себе аутентичную старину и современные тренды.

Экскурсия по Тбилиси станет для вас не только обзорной прогулкой, но и легким погружением в историю города.

За 4 часа вы успеете познакомиться с главными достопримечательностями грузинской столицы: погуляете по проспекту Руставели и старым улочкам, увидите знаменитые серные бани, прокатитесь по канатной дороге к крепости Нарикала.

А во второй части экскурсии посетите сакральный город для Грузии — старинную Мцхету, где прикоснетесь к истоками культуры и религии страны.
110 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 9 часов
До 4 человек
Можно с детьми
Встреча Место Вашего проживания
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У этой экскурсии12 отзывов
4.92
Тбилиси и Мцхета
Тбилиси и Мцхета

Что вас ожидает

Обзорная прогулка по Тбилиси
Вы прогуляетесь по проспекту Руставели, обрамленному столетними платанами, где услышите историю старинных зданий и рассказы об их жителях. Пройдете по улице, где когда-то жил А.С. Пушкин, и улице Бараташвили, на которой сохранились остатки древней крепостной стены. Увидите храм Анчисхати — церковь Рождества Девы Марии, самую старую из сохранившихся до наших дней церквей в Тбилиси. По узким улочкам Старого города выйдете к мосту Мира, а затем посетите винный подвальчик 17 века, где сможете продегустировать и, при желании, приобрести грузинское вино. В районе Серных бань я расскажу вам об истоках истории города, а завершением обзорной прогулки по Тбилиси станет посещение водопада в Фиговом ущелье.

Дух древности в гоороде Мцхета
По Военно-Грузинской дороге вы отправитесь в древний город Мцхета. Свернув с дороги, вы посетите места, где развивались события, описанные Лермонтовым в поэме «Мцыри», и подниметесь к храму Джвари VI века — отсюда открывается чарующий вид на Мцхету. В самой Мцхете вы посетите собор Светицховели — кафедральный патриарший храм Грузинской православной церкви. Здесь находится место захоронения святынь христианства — хитона Иисуса Христа и милоть Ильи Пророка, а также покоятся мощи Андрея Первозванного. Далее вы прогуляетесь к храму Самтавро, где находится могила первого грузинского христианского царя Мириана и его супруги — царицы Наны, а также покоятся мощи святого старца Гавриила Самтаврийского. Кроме того, вы увидите и сможете прикоснуться к ежевичному кусту, под которым жила и проповедовала св. Нина. «Ежевичник», многократно вырубаемый варварами и возникающий вновь и вновь, считается чудотворным. А после экскурсии при желании можно будет пообедать в уютном местном ресторанчике.

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии входят транспортные расходы.
  • Экскурсию провожу я и моя команда гидов.
Тбилиси и Мцхета
Тбилиси и Мцхета

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура Место Вашего проживания.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Галина
Галина
Мне 50 лет. Профессиональный гид, экскурсии провожу вместе с командой гидов-единомышленников. Специализируюсь по истории Грузии. Рассказываю не только исторические факты, а еще легенды и предания. Могу также рассказывать об особенностях быта, языка и традиций народа, веселые истории. Наша сверхзадача — досконально изучить интересные места в Грузии, куда еще не добрались туристы и другие гиды.
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12 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

4 июля 2019
Экскурсия понравилась. Хотелось бы отметить продуманный маршрут: фактически по ходу были осмотрены ключевые достопримечательности Тбилиси, рассказ гида позволил наметить дальнейшее самостоятельное посещение отдельных достопримечательностей. Галина интересный рассказчик, очень много знает. Дополнительным несомненным бонусом к экскурсии были рекомендации Дмитрия (водитель) относительно грузинской кухни: где лучшие вина, где лучшие хинкали, где лучшие фрукты, где лучшие сыры. Причем рекомендации даются по всей Грузии, а не только по Тбилиси. Настоятельно рекомендую всем данную экскурсию и данных гидов.
2 июля 2019
Очень познавательная экскурсия Я люблю такое знакомство с городом. Конечно все даты, названия я не запомню но остаётся общее впечатление. Все неспеша, а главное маршрут так построен что очень много идёшь в тени и вообще тогда легче и веселее воспринимается информация. Ещё что немаловажно не было спец магазинов или сувенирных лавок где мы обязаны были что то купить Вот захотели мы есть гид прям на том же месте стала искать где это можно было бы сделать и ни на чем не настаивала. Лишь в Мцхете нам порекомендовали купить чурчхелу Гид сказала что здесь самая вкусная у продавца на что я подумала ну вот реклама))) купили не много , потом докупали в разных местах и у простых жителей чуть ли ни в горах, но вот чурчхела первая порекомендованная гидом оказалась самая вкусная . Много нам порекомендовали где купить фрукты , специи , цены, такси практически всеми советами воспользовались .
16 марта 2019
Огромное спасибо Галине и Дмитрию за чудесный день в Тбилиси и Мцхете. У Гали прекрасное знание истории Грузии, малейших нюансов, очень объемный и красочный рассказ, слушая который ощущаешь себя современником события, которое могло произойти ещё в 5 веке н.э. Душевность, вовлечённость, неравнодушие, знание традиций, своевременный совет в любой области, который так нужен иностранцу-все это о Гале и Дмитрии. Огромное спасибо!
3 марта 2019
С 1по3марта были в Грузии, гид Галина.
Галина профессионал с большой буквы, чувствуется любовь к профессии и уважение к клиентам. Хотя клиентами мы себя не чувствовали, скорее старыми друзьями, которыми мы теперь, я думаю, останемся навсегда. История тех мест где мы побывали, она рассказала так, как будто лично присутствовала и все сама видела. Очень интересно. Отдельное спасибо Дмитрию, водителю и практически тамада (кстати, прямой потомок древнего рода) и великолепней знаток вина и где вкусно поесть. Спасибо Галине за театр Резо Габриадзе, на спектакль мы всё- таки сумели попасть.
Замечательные и душевные люди, всем однозначно рекомендую!
14 ноября 2018
Рекомендую путешественникам, которые хотят совершить непринуждённую прогулку по Тбилиси и Мцхета.
12 августа 2018
25 июля мы побывали на обзорной экскурсии по Тбилиси и Мцхете..Нашим гидом была Галина, человек очень увлеченный и глубоко знающий истоию края, настоящий энтузиаст своего дела. Мы получили ответы на все интересующие нас вопросы,касающиеся не только истории,но и современной жизни Тбилиси..Мы познакомились с истоией города,архитектурой,памятниками и другими интересными достопримечательностями ,В компании Галины и Дмитрия,нашего водителя-супруга Галины ,время пролетело незаметно.Отдельное спасибо за дегустацию домашнего вина и гостеприимство.С уважением,Андрей и Мария.
6 августа 2018
Очень познавательная экскурсия, для нас ее провела гид Сана, мы остались очень довольны. Узнали много интересного и неординарного, пообедали в замечательном ресторане у реки по ее рекомендации, и в конце проучили в подарок бутылку домашнего вина! :)
Сана очень хорошо рассказывала, приятно было слушать. Также мы были с двумя детьми, поэтому она смогла адаптировать экскурсию к нашим потребностям, и несмотря на жару, все, включая ребёнка, остались очень довольны! Спасибо тебе, Сана!
3 апреля 2018
Большое спасибо Галине и Дмитрию! Отличная организация, интересно проведенная экскурсия! Знают и любят Грузию, ее историю. Интересные рассказчики) и очень приятные, отзывчивые люди! Отлично провели день. Сложилось ощущение, что приехали в гости к друзьям!
2 марта 2018
В солнечный день февраля мы посетили экскурсию Галины по Тбилиси и Мцхете. Самостоятельно вы никогда не сможете так углубиться в историю города, никогда не узнаете его тайн, а значит знакомство с Тбилиси и его окрестностям и Грузией будет неполным. Галина- замечательный рассказчик. Очень много интересной информации и фактов об истории Тбилиси, Грузии и грузинского народа. Как известно, Пушкин и Лермонтов любили Кавказ и подолгу жили в этих местах. Экскурсия сопровождалась поэтическими ремарками из произведений Лермонтова и Пушкина. Было очень интересно. Мы узнали об основных святынях Грузии, услышали легенды о святой Нино, царице Тамаре, Давиде-Строителе, Вахтанге Горгасали на Метехской скале. Посетили дегустацию вин в винном погребке. Вечером выбранное вино привезли нам в отель. После пешеходной экскурсии по Тбилиси, которая пролетела очень быстро, мы отправились в храм на высокой скале Джвари, с высоты которого открывается потрясающий вид на
"Там, где, сливаяся, шумят,
Обнявшись, будто две сестры,
Струи Арагвы и Куры" Это нам тоже рассказала Галя, напомнив "Мцыри" Лермонтова. Продолжать можно очень долго, лучше самим съездить в Тбилиси и посетить экскурсии Галины и вместе с ней Светицховели – первый и главный кафедральный храм Грузинской православной церкви с одной из реликвий хитона Иисуса Христа и Животворящим Столбом. По своему величию и значимости его приравнивают к храму Гроба Господня. Будет также несправедливым не отметить верного спутника Галины, ее мужа,водителя, спутника, соратника и помощника Диму. Его истории, уроженца Тбилиси, не менее колоритны и интересны. Мы не все еще увидели и обязательно вернемся. Мы стали большими друзьями. Поэтому советую посетить экскурсии Галины и удивится этой благословенной земле Грузии.
21 февраля 2018
Экскурсия очень понравилась. Галина очень опытный и эрудированный гид, а Дмитрий отличный водитель и собеседник. Не покидало ощущение, будто приехали в гости к дяде с тетей, так все душевно и по доброму) Экскурсии проходили очень занимательно с погружением в историю. Отдельное спасибо за домашние вкусности! Обязательно приедем еще раз!)
Ещё 2 отзыва

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