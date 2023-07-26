12 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Мы пройдём от проспекта Руставели к древним храмам и серным баням, а затем отправимся в духовное сердце Грузии — Мцхету. Так вы в полной мере ощутите душу страны и её контрасты.
Описание экскурсии
Начнём с проспекта Руставели, обрамлённого столетними платанами. Вы узнаете истории старинных зданий и их знаменитых жителей. Далее вас ждёт путешествие по Старому городу:
- вы пройдёте по улице, где жил Пушкин, и увидите остатки древней крепостной стены
- посетите храм Анчисхати — самую старую из сохранившихся церквей Тбилиси
- по узким улочкам выйдете к футуристическому мосту Мира
- а в одном из винных подвальчиков 17 века вас ждёт дегустация грузинских вин
- в районе серных бань гид раскроет вам истоки истории города
- завершением прогулки станет посещение водопада в Фиговом ущелье
Мцхета: дух древности
По живописной Военно-Грузинской дороге вы отправитесь в древнюю столицу. По пути вы увидите места, вдохновившие Лермонтова на поэму «Мцыри». В программе:
- храм Джвари: вы подниметесь к этому храму на вершине горы, откуда открывается вид на слияние рек Арагви и Куры
- собор Светицховели: в этом кафедральном патриаршем храме вы узнаете о величайших христианских святынях — хитоне Иисуса Христа и милоти Ильи Пророка
- монастырь Самтавро: здесь находятся могилы первых христианских правителей Грузии — царя Мириана и царицы Наны. Вы сможете прикоснуться к чудотворному ежевичному кусту, под которым жила и проповедовала святая Нина
После экскурсии, при желании, вы сможете пообедать в уютном местном ресторанчике.
Примерный тайминг поездки
10:00 — начало экскурсии, прогулка по проспекту Руставели и Старому городу Тбилиси
12:30 — посещение винного подвальчика с дегустацией
13:30 — переезд в Мцхету
14:00 — подъём к храму Джвари (на автомобиле)
15:00 — экскурсия по собору Светицховели
16:00 — посещение монастыря Самтавро
17:00 — cвободное время в Мцхете, обед (по желанию)
18:00 — окончание экскурсии, возвращение в Тбилиси
Организационные детали
- В стоимость экскурсии входят транспортные расходы
- Экскурсию провожу я и моя команда гидов
- Крепость Нарикала временно закрыта на реставрацию
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Ответы на вопросы
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Когда и сколько длится?
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Отзывы и рейтинг
Галина профессионал с большой буквы, чувствуется любовь к профессии и уважение к клиентам. Хотя клиентами мы себя не чувствовали, скорее старыми друзьями, которыми мы