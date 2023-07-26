12 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Тбилиси и Мцхета

Две столицы от древности до современности
В городах Грузии, где за современными фасадами скрываются века истории, легко заблудиться, упустив главное. Наша задача — стать вашими проводниками в этом путешествии во времени.

Мы пройдём от проспекта Руставели к древним храмам и серным баням, а затем отправимся в духовное сердце Грузии — Мцхету. Так вы в полной мере ощутите душу страны и её контрасты.
4.8
15 отзывов
Тбилиси и Мцхета
Тбилиси и Мцхета
Тбилиси и Мцхета

Описание экскурсии

Начнём с проспекта Руставели, обрамлённого столетними платанами. Вы узнаете истории старинных зданий и их знаменитых жителей. Далее вас ждёт путешествие по Старому городу:

  • вы пройдёте по улице, где жил Пушкин, и увидите остатки древней крепостной стены
  • посетите храм Анчисхати — самую старую из сохранившихся церквей Тбилиси
  • по узким улочкам выйдете к футуристическому мосту Мира
  • а в одном из винных подвальчиков 17 века вас ждёт дегустация грузинских вин
  • в районе серных бань гид раскроет вам истоки истории города
  • завершением прогулки станет посещение водопада в Фиговом ущелье

Мцхета: дух древности

По живописной Военно-Грузинской дороге вы отправитесь в древнюю столицу. По пути вы увидите места, вдохновившие Лермонтова на поэму «Мцыри». В программе:

  • храм Джвари: вы подниметесь к этому храму на вершине горы, откуда открывается вид на слияние рек Арагви и Куры
  • собор Светицховели: в этом кафедральном патриаршем храме вы узнаете о величайших христианских святынях — хитоне Иисуса Христа и милоти Ильи Пророка
  • монастырь Самтавро: здесь находятся могилы первых христианских правителей Грузии — царя Мириана и царицы Наны. Вы сможете прикоснуться к чудотворному ежевичному кусту, под которым жила и проповедовала святая Нина

После экскурсии, при желании, вы сможете пообедать в уютном местном ресторанчике.

Примерный тайминг поездки

10:00 — начало экскурсии, прогулка по проспекту Руставели и Старому городу Тбилиси
12:30 — посещение винного подвальчика с дегустацией
13:30 — переезд в Мцхету
14:00 — подъём к храму Джвари (на автомобиле)
15:00 — экскурсия по собору Светицховели
16:00 — посещение монастыря Самтавро
17:00 — cвободное время в Мцхете, обед (по желанию)
18:00 — окончание экскурсии, возвращение в Тбилиси

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии входят транспортные расходы
  • Экскурсию провожу я и моя команда гидов
  • Крепость Нарикала временно закрыта на реставрацию

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
По месту вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Галина
Галина — ваша команда гидов в Тбилиси
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провели экскурсии для 1390 туристов
Профессиональный гид, экскурсии провожу вместе с командой гидов-единомышленников. Специализируюсь по истории Грузии. Рассказываю не только исторические факты, но и легенды и предания. Могу также рассказывать об особенностях быта, языка и традиций народа, весёлые истории. Наша сверхзадача — досконально изучить интересные места в Грузии, куда ещё не добрались туристы и другие гиды.

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на 15 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Приезжая в новые места, мы с мужем всегда стараемся заказывать индивидуальные экскурсии — мы любим знакомиться с историей и культурой в комфортных условиях. Я достаточно опытный и требовательный путешественник, при
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оценке стремлюсь к объективности.
Мой выбор остановился на организаторе Галине — я всегда внимательно изучаю отзывы, маршрут и условия. Экскурсия Галины — одна из самых дорогих на этом сайте, нас это не смутило: за качество мы всегда готовы заплатить.
Это пешеходно-автомобильная экскурсия. Пешеходная часть — по старому Тбилиси (около 4 часов), автомобильная — проезд в Мцхету и возвращение в столицу Грузии.
Прогулка начинается с главной улицы — Шато Руставели. Это знакомство с архитектурой, зодчими и людьми, которые оставили свой след в истории страны. Галина хорошо владеет информацией, но хочу предостеречь и порекомендовать самостоятельно познакомиться с Георгиевским трактатом Екатерины 2, манифестами о присоединении Грузинского царства к Российской империи Павла 1 и Александра 1. Почему? К сожалению, потому что экскурсия имеет политический подтекст. Это омрачило нам экскурсию, я — за бесстрастные факты истории.
Также хочется отметить, что заявленная машина Honda Civic была очень старая и имела неприятный запах в салоне. Перед экскурсией я сообщала Галине о том, как для нас важен кондиционер при погоде +35. Кондиционер был, но очень слабый и совершенно неощущаемый (связано ли это с возможностям машины, экономией на бензин или другими причинами — не берусь судить), мы обливались потом.

В Мцхете нам очень понравились храмы — это настолько пронизанные духом места со старинными иконами, чудесными фресками, что завораживает.

На протяжении экскурсии мы угощали Галину кофе и бокалом вина, пирожным тоже предлагали угостить — но с витрины, а не моего мужа.

В целом экскурсия понравилась, но за определенную сумму хочется получать определенное качество услуги, невзирая на национальность, индивидуальные пожелания (экскурсия потому и называется — индивидуальная).

Приезжая в новые места, мы с мужем всегда стараемся заказывать индивидуальные экскурсии — мы любим знакомиться
Приезжая в новые места, мы с мужем всегда стараемся заказывать индивидуальные экскурсии — мы любим знакомиться
Приезжая в новые места, мы с мужем всегда стараемся заказывать индивидуальные экскурсии — мы любим знакомиться
Приезжая в новые места, мы с мужем всегда стараемся заказывать индивидуальные экскурсии — мы любим знакомиться
Приезжая в новые места, мы с мужем всегда стараемся заказывать индивидуальные экскурсии — мы любим знакомиться
Приезжая в новые места, мы с мужем всегда стараемся заказывать индивидуальные экскурсии — мы любим знакомиться
Галина
Галина
Ответ организатора:
Дорогая Екатерина! Огромное спасибо Вам за отзыв! Хочу выразить Вам свое искреннее сожаление, что для Вас прошло не все гладко.
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Попытаюсь честно ответить на Ваши возражения.
По моему мнению и достаточному опыту работы, я четко констатировала исторические факты без личной интерпретации. В доказательство хочу привести ссылки из Интернета, хотя этот вопрос я глубоко изучала по многим другим историческим источникам и архивам.

Выдержка из статьи о Георгиевском трактате из Википедии.

«В конце 1782 года Картли-Кахетинский царь Ираклий II обратился к императрице России Екатерине II с просьбой принять Грузию под покровительство России. Стремясь упрочить позиции России в Закавказье, Екатерина II предоставила Павлу Потёмкину широкие полномочия для заключения договора с царём Ираклием.

По договору царь Ираклий II признавал покровительство России и частично отказывался от самостоятельной внешней политики, обязываясь своими войсками служить российской императрице. Екатерина II со своей стороны выступала гарантом независимости и целостности территорий Картли-Кахетии. Грузии предоставлялась полная внутренняя самостоятельность.

Манифест Павла I

Георгию было обещано оставить за ним царские права до конца жизни. Однако после его смерти русское правительство было намерено утвердить наследника трона Давида Георгиевича генерал-губернатором с титулом царя, а Грузию причислить к числу русских губерний под названием царство Грузинское.

Все шло к двустороннему соглашению, которое могло бы стать юридически безупречным решением вопроса. Однако за 2 дня до аудиенции последовал императорский рескрипт генералу Кноррингу. Ему было велено ввести войска в Грузию, а в случае кончины царя Георгия не назначать преемника вплоть до особого приказа. Данное распоряжение шло вразрез с принципами трактата 1783 года, который оставлял вопрос назначения наследника в компетенции царя Грузии. 18 декабря, ещё до прибытия послов в Грузию, был подписан манифест о присоединении Грузии. Таким образом вопрос был решён в одностороннем порядке, ещё до смерти царя Георгия, которая последовала 28 декабря.

Вопрос о присоединении при Александре I

Будучи в то время сторонником честной политики, Александр крайне негативно отнёсся к акту присоединения, у которого не было никакой правовой основы. Но проблема состояла в том, что манифест Павла уже был зачитан и присоединение уже фактически началось.

В целом последствия трактата для Грузии были двойственны: с одной стороны, страна была избавлена от набегов со стороны Османской Империи и Персии, чего вполне можно было добиться военными и дипломатическими способами, с другой, она вразрез с условиями Георгиевского трактата утратила государственность (впоследствии, в 1811 г., даже и церковную независимость)».

Эта выдержка из самого текста трактата.

«Артикул сепаратный четвертый

Е. и. в. обещает в случае войны употребить все возможное старание пособием оружия, а в случае мира настоянием о возвращении земель и мест, издавна к царству Карталинскому и Кахетинскому принадлежавших, кои и останутся во владении царей тамошних на основании трактата о покровительстве и верховной власти всероссийских императоров, над ними заключенного».

Автомобилей у нас достаточное количество и мною были предложены несколько на Ваш выбор. Я неоднократно интересовалась у вас о комфорте в машине, включая работу кондиционера и расположение сидений. Ответ последовал, что вас все устаивает.

Вы сами предложили мне угощение кофе и десертом во время Вашего завтрака в кафе, на что я ответила отказом, но вы настояли. Поэтому, прошу прощения, что я не заплатила за это угощение. Могу перечислить требуемую сумму на ваш счет.

В целом, хочу отметить, что экскурсия с вами прошла в довольно положительном ключе и на прощание, мне показалось, что вы искренне меня благодарили. Тем не менее, я уважаю мнение своих гостей, даже, если оно не соответствует моим ожиданиям.

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А
Экскурсия понравилась. Хотелось бы отметить продуманный маршрут: фактически по ходу были осмотрены ключевые достопримечательности Тбилиси, рассказ гида позволил наметить дальнейшее самостоятельное посещение отдельных достопримечательностей. Галина интересный рассказчик, очень много знает.
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Дополнительным несомненным бонусом к экскурсии были рекомендации Дмитрия (водитель) относительно грузинской кухни: где лучшие вина, где лучшие хинкали, где лучшие фрукты, где лучшие сыры. Причем рекомендации даются по всей Грузии, а не только по Тбилиси. Настоятельно рекомендую всем данную экскурсию и данных гидов.

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М
Очень познавательная экскурсия Я люблю такое знакомство с городом. Конечно все даты, названия я не запомню но остаётся общее впечатление. Все неспеша, а главное маршрут так построен что очень много
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идёшь в тени и вообще тогда легче и веселее воспринимается информация. Ещё что немаловажно не было спец магазинов или сувенирных лавок где мы обязаны были что то купить Вот захотели мы есть гид прям на том же месте стала искать где это можно было бы сделать и ни на чем не настаивала. Лишь в Мцхете нам порекомендовали купить чурчхелу Гид сказала что здесь самая вкусная у продавца на что я подумала ну вот реклама))) купили не много, потом докупали в разных местах и у простых жителей чуть ли ни в горах, но вот чурчхела первая порекомендованная гидом оказалась самая вкусная. Много нам порекомендовали где купить фрукты, специи, цены, такси практически всеми советами воспользовались.

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А
С 1по3марта были в Грузии, гид Галина.
Галина профессионал с большой буквы, чувствуется любовь к профессии и уважение к клиентам. Хотя клиентами мы себя не чувствовали, скорее старыми друзьями, которыми мы
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теперь, я думаю, останемся навсегда. История тех мест где мы побывали, она рассказала так, как будто лично присутствовала и все сама видела. Очень интересно. Отдельное спасибо Дмитрию, водителю и практически тамада (кстати, прямой потомок древнего рода) и великолепней знаток вина и где вкусно поесть. Спасибо Галине за театр Резо Габриадзе, на спектакль мы всё- таки сумели попасть.
Замечательные и душевные люди, всем однозначно рекомендую!

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G
В солнечный день февраля мы посетили экскурсию Галины по Тбилиси и Мцхете. Самостоятельно вы никогда не сможете так углубиться в историю города, никогда не узнаете его тайн, а значит знакомство
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с Тбилиси и его окрестностям и Грузией будет неполным. Галина- замечательный рассказчик. Очень много интересной информации и фактов об истории Тбилиси, Грузии и грузинского народа. Как известно, Пушкин и Лермонтов любили Кавказ и подолгу жили в этих местах. Экскурсия сопровождалась поэтическими ремарками из произведений Лермонтова и Пушкина. Было очень интересно. Мы узнали об основных святынях Грузии, услышали легенды о святой Нино, царице Тамаре, Давиде-Строителе, Вахтанге Горгасали на Метехской скале. Посетили дегустацию вин в винном погребке. Вечером выбранное вино привезли нам в отель. После пешеходной экскурсии по Тбилиси, которая пролетела очень быстро, мы отправились в храм на высокой скале Джвари, с высоты которого открывается потрясающий вид на "Там, где, сливаяся, шумят, Обнявшись, будто две сестры, Струи Арагвы и Куры" Это нам тоже рассказала Галя, напомнив "Мцыри" Лермонтова. Продолжать можно очень долго, лучше самим съездить в Тбилиси и посетить экскурсии Галины и вместе с ней Светицховели – первый и главный кафедральный храм Грузинской православной церкви с одной из реликвий хитона Иисуса Христа и Животворящим Столбом. По своему величию и значимости его приравнивают к храму Гроба Господня. Будет также несправедливым не отметить верного спутника Галины, ее мужа,водителя, спутника, соратника и помощника Диму. Его истории, уроженца Тбилиси, не менее колоритны и интересны. Мы не все еще увидели и обязательно вернемся. Мы стали большими друзьями. Поэтому советую посетить экскурсии Галины и удивится этой благословенной земле Грузии.

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А
Наш гид, Галина, очень ответственно относится к своим обязанностям, во время экскурсии она подробно рассказала нам о проспекте Руставели, сообщив много интересных подробностей, по пути давала советы, очень полезные для
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нашего дальнейшего пребывания в Тбилиси, ответила на все наши вопросы. В старом городе было настолько интересно, что порой забывали, что мы с гидом, было полное ощущение, что мы давно знакомы и все ее рассказы - рассказы нашей хорошей знакомой. Мцхета встретила нас густым туманом, но в церкви на горе туман стал не таким густым, что позволило нам сделать фотографии. В завершение экскурсии Галина с Дмитрием презентовали нам бутылочку домашнего вина собственного производства. Большое спасибо им за радушие, а Галине за интересную экскурсию.

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