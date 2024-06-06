читать дальше которые самостоятельно и не заметишь… После чего я уже поняла для себя, куда мне ещё хочется вернуться и что рассмотреть подольше и поглубже!

Хороший темп прогулки.

Отличная подача инфо, чувство юмора… И хочется отметить как Гид вкладывал душу, с какой любовью рассказывал нам о своем Крае, о своей Родине! 💚

Благодарю!

Знакомство со Старым Тбилиси в первый день приезда - это лучшее решение, что я приняла в тот день! 😉Давид погрузил в историю города, местные особенности, колорит, заострил внимание на деталях,