На обзорной прогулке по Тбилиси вы увидите основные локации и услышите любопытные исторические факты.
Мы провели более 500 экскурсий по этому удивительному городу и никогда не встречали равнодушных к нему гостей.
Уверены, Тбилиси влюбит в себя и вас! Конечно, за 3 часа полностью познакомиться с городом невозможно, но увидеть всё самое-самое точно получится.
Мы провели более 500 экскурсий по этому удивительному городу и никогда не встречали равнодушных к нему гостей.
Уверены, Тбилиси влюбит в себя и вас! Конечно, за 3 часа полностью познакомиться с городом невозможно, но увидеть всё самое-самое точно получится.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:45, 17:45
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Вы увидите:
- Площадь Свободы
- Статую Святого Георгия — покровителя Грузии
- Дворец Теклы
- Мосты Мира и Горгасала
- Парки Алиева и Чиаурели
- Район серных бань — Абанотубани
- Инжировое ущелье
- Башню и театр Габриадзе
- Памятники Лампионщику и известным грузинским актёрам
- Самые маленькие механические часы
- И прочие интересные локации
Вы узнаете:
- Почему грузин на Кавказе называют гюрджи
- Что происходило в стенах храма Метехи
- Как Инжировое ущелье получило своё название
- Как развивалась система городского транспорта в Тбилиси
- В чём заключалась оригинальность знаменитого драматурга и режиссёра Резо Габриадзе
- Кто такой тамада в грузинском понимании
- И много других увлекательных подробностей
Организационные детали
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из моей команды.
ежедневно в 10:45 и 17:45
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|€10
|Дети 13-16 лет
|€7
|Дети до 12 лет
|€4
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади свободы
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:45 и 17:45
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Давид — ваша команда гидов в Тбилиси
Провели экскурсии для 133 туристов
Гамарджоба! Меня зовут Давид, я коренной тбилисец. Дважды сертифицированный гид, в туризме работаю больше 5 лет. О Грузии и грузинах знаю не понаслышке, а с самого детства. Подход ко всем гостям индивидуальный, всё зависит от ваших интересов и желаний, также в своих турах делаю большой акцент на вашей безопасности.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 11 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ольга
6 июня 2024
Знакомство со Старым Тбилиси в первый день приезда - это лучшее решение, что я приняла в тот день! 😉
Давид погрузил в историю города, местные особенности, колорит, заострил внимание на деталях,
Давид погрузил в историю города, местные особенности, колорит, заострил внимание на деталях,
Елена
4 июня 2024
Экскурсия Старый Тбилиси, 3 часа пролетели незаметно, Ирэна замечательный экскурсовод, открыла для меня ту часть города, с которой я не успела познакомиться в мою прошлую поездку.
Вот что значит быть местным жителем в пятом поколении, личные воспоминания, дом где жили её бабушка с дедушкой, такие подробности приближают и нас, туристов, к скрытой истории Тбилиси.
Спасибо, Ирэна,
спасибо Давид!
Елена, Санкт-Петербург
Вот что значит быть местным жителем в пятом поколении, личные воспоминания, дом где жили её бабушка с дедушкой, такие подробности приближают и нас, туристов, к скрытой истории Тбилиси.
Спасибо, Ирэна,
спасибо Давид!
Елена, Санкт-Петербург
В
Владимир
17 мая 2024
Ирэна Вы супер. Время пролетело. Мы узнали много интересного. Да мы подготовились к поездке. Но вы рассказали столько интересного. что не найдешь в интернете. Спасибо. И будем рекомендовать Вас своим знакомым.
Т
Татьяна
12 мая 2024
После экскурсии остался единственный вопрос, как мы все это успели посмотреть? Гид Ирэна просто замечательная, очень содержательно и динамично, время пролетело незаметно.
Николай
6 мая 2024
На наш взгляд самый удачный маршрут, тк он не перегружен спусками и подъёмами. Даже родители, пенсионеры справились с маршрутом нормально)
А
Анна
5 мая 2024
Вчера были на экскурсии с экскурсоводом Лорой. Нам очень понравилось, время пролетело легко, незаметно и познавательно☺️очень рекомендую, прекрасно провели время ☺️
Л
Лидия
1 мая 2024
Хочу выразить огромную благодарность гиду Давиду за экскурсию по старому Тбилиси. Давид прекрасный рассказчик, с чувством юмора, было очень интересно его слушать. Обладает большими познаниями в области истории Грузии, а также непосредственно Тбилиси.
А
Анна
27 апр 2024
Большая благодарность Ирэне за проведенный тур.
Т
Тати
24 апр 2024
Очень понравилась экскурсия с Давидом по центру Тбилиси. Динамично, познавательно, интересно. Давид замечательный рассказчик, экскурсовод и «проводник» в историю города!)
Э
Эрик
20 апр 2024
Давид, большое спасибо за экскурсию, тур прошел на одном дыхании. Во время экскурсии узнал много исторических фактов и моментов о которых может знать только местный житель.
Ирина
19 апр 2024
Давид - отличный гид!
Прекрасная поставленная речь, внимательный ко всему гостям, делает остановки, фоткает в крутых местах:) очень отзывчивый, по всем просьбам помог! Ещё и посоветовал, где обедать/ужинать и что сейчас интересного происходит, что посмотреть, на что внимание обратить.
Благодарю! Вернусь ни раз!:)
Прекрасная поставленная речь, внимательный ко всему гостям, делает остановки, фоткает в крутых местах:) очень отзывчивый, по всем просьбам помог! Ещё и посоветовал, где обедать/ужинать и что сейчас интересного происходит, что посмотреть, на что внимание обратить.
Благодарю! Вернусь ни раз!:)
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