Старый Тбилиси

Прогуляться в мини-группе по историческим местам и узнать, как зарождался город
На обзорной прогулке по Тбилиси вы увидите основные локации и услышите любопытные исторические факты.

Мы провели более 500 экскурсий по этому удивительному городу и никогда не встречали равнодушных к нему гостей.

Уверены, Тбилиси влюбит в себя и вас! Конечно, за 3 часа полностью познакомиться с городом невозможно, но увидеть всё самое-самое точно получится.
5
11 отзывов
Старый Тбилиси
Старый Тбилиси
Старый Тбилиси
Ближайшие даты:
Время начала: 10:45, 17:45

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Вы увидите:

  • Площадь Свободы
  • Статую Святого Георгия — покровителя Грузии
  • Дворец Теклы
  • Мосты Мира и Горгасала
  • Парки Алиева и Чиаурели
  • Район серных бань — Абанотубани
  • Инжировое ущелье
  • Башню и театр Габриадзе
  • Памятники Лампионщику и известным грузинским актёрам
  • Самые маленькие механические часы
  • И прочие интересные локации

Вы узнаете:

  • Почему грузин на Кавказе называют гюрджи
  • Что происходило в стенах храма Метехи
  • Как Инжировое ущелье получило своё название
  • Как развивалась система городского транспорта в Тбилиси
  • В чём заключалась оригинальность знаменитого драматурга и режиссёра Резо Габриадзе
  • Кто такой тамада в грузинском понимании
  • И много других увлекательных подробностей

Организационные детали

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из моей команды.

ежедневно в 10:45 и 17:45

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный€10
Дети 13-16 лет€7
Дети до 12 лет€4
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади свободы
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:45 и 17:45
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 11 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
11
4
3
2
1
Ольга
6 июня 2024
Знакомство со Старым Тбилиси в первый день приезда - это лучшее решение, что я приняла в тот день! 😉
Давид погрузил в историю города, местные особенности, колорит, заострил внимание на деталях,
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которые самостоятельно и не заметишь… После чего я уже поняла для себя, куда мне ещё хочется вернуться и что рассмотреть подольше и поглубже!
Хороший темп прогулки.
Отличная подача инфо, чувство юмора… И хочется отметить как Гид вкладывал душу, с какой любовью рассказывал нам о своем Крае, о своей Родине! 💚
Благодарю!

Елена
4 июня 2024
Экскурсия Старый Тбилиси, 3 часа пролетели незаметно, Ирэна замечательный экскурсовод, открыла для меня ту часть города, с которой я не успела познакомиться в мою прошлую поездку.
Вот что значит быть местным жителем в пятом поколении, личные воспоминания, дом где жили её бабушка с дедушкой, такие подробности приближают и нас, туристов, к скрытой истории Тбилиси.
Спасибо, Ирэна,
спасибо Давид!
Елена, Санкт-Петербург
В
17 мая 2024
Ирэна Вы супер. Время пролетело. Мы узнали много интересного. Да мы подготовились к поездке. Но вы рассказали столько интересного. что не найдешь в интернете. Спасибо. И будем рекомендовать Вас своим знакомым.
Т
12 мая 2024
После экскурсии остался единственный вопрос, как мы все это успели посмотреть? Гид Ирэна просто замечательная, очень содержательно и динамично, время пролетело незаметно.
После экскурсии остался единственный вопрос, как мы все это успели посмотреть? Гид Ирэна просто замечательная, оченьПосле экскурсии остался единственный вопрос, как мы все это успели посмотреть? Гид Ирэна просто замечательная, оченьПосле экскурсии остался единственный вопрос, как мы все это успели посмотреть? Гид Ирэна просто замечательная, оченьПосле экскурсии остался единственный вопрос, как мы все это успели посмотреть? Гид Ирэна просто замечательная, очень
Николай
6 мая 2024
На наш взгляд самый удачный маршрут, тк он не перегружен спусками и подъёмами. Даже родители, пенсионеры справились с маршрутом нормально)
На наш взгляд самый удачный маршрут, тк он не перегружен спусками и подъёмами. Даже родители, пенсионеры справились с маршрутом нормально)
А
5 мая 2024
Вчера были на экскурсии с экскурсоводом Лорой. Нам очень понравилось, время пролетело легко, незаметно и познавательно☺️очень рекомендую, прекрасно провели время ☺️
Л
1 мая 2024
Хочу выразить огромную благодарность гиду Давиду за экскурсию по старому Тбилиси. Давид прекрасный рассказчик, с чувством юмора, было очень интересно его слушать. Обладает большими познаниями в области истории Грузии, а также непосредственно Тбилиси.
Хочу выразить огромную благодарность гиду Давиду за экскурсию по старому Тбилиси. Давид прекрасный рассказчик, с чувством
А
27 апр 2024
Большая благодарность Ирэне за проведенный тур.
Т
24 апр 2024
Очень понравилась экскурсия с Давидом по центру Тбилиси. Динамично, познавательно, интересно. Давид замечательный рассказчик, экскурсовод и «проводник» в историю города!)
Э
20 апр 2024
Давид, большое спасибо за экскурсию, тур прошел на одном дыхании. Во время экскурсии узнал много исторических фактов и моментов о которых может знать только местный житель.
Давид, большое спасибо за экскурсию, тур прошел на одном дыхании. Во время экскурсии узнал много исторических
Ирина
19 апр 2024
Давид - отличный гид!
Прекрасная поставленная речь, внимательный ко всему гостям, делает остановки, фоткает в крутых местах:) очень отзывчивый, по всем просьбам помог! Ещё и посоветовал, где обедать/ужинать и что сейчас интересного происходит, что посмотреть, на что внимание обратить.
Благодарю! Вернусь ни раз!:)

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