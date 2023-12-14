Огни ночного Тбилиси

Индивидуальная экскурсия в Тбилиси

Побывать в лучших ресторанах и пабах, которые идеально подходят именно вам

Тбилиси — это не только многовековые традиции. Когда наступает ночь, он превращается в город неоновых вывесок.

Готовы окунуться в новый мир Старого города? Винные пабы, гастромаркеты, клубы, караоке, панорамные рестораны — с нескучными рассказами о Грузии мы проведём вас по лучшим местам. Каждое заведение подберём специально для вас, исходя из ваших пожеланий и потребностей!
Огни ночного Тбилиси
Огни ночного Тбилиси
Огни ночного Тбилиси
Огни ночного Тбилиси
Огни ночного Тбилиси
Огни ночного Тбилиси
Огни ночного Тбилиси
Огни ночного Тбилиси
Огни ночного Тбилиси
Огни ночного Тбилиси
Огни ночного Тбилиси
Огни ночного Тбилиси
Огни ночного Тбилиси
Огни ночного Тбилиси
Огни ночного Тбилиси
Огни ночного Тбилиси
Огни ночного Тбилиси
Огни ночного Тбилиси
Огни ночного Тбилиси
Огни ночного Тбилиси
Огни ночного Тбилиси
Огни ночного Тбилиси
Огни ночного Тбилиси
Огни ночного Тбилиси
Огни ночного Тбилиси
Огни ночного Тбилиси
Огни ночного Тбилиси
Огни ночного Тбилиси
Ближайшие даты:
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Описание

Что вас ожидает

Ночной Тбилиси дышит свободой. И мы тоже решили предоставить вам полную свободу в выборе маршрута. На ваш вкус — три категории мест в зависимости от среднего чека на человека. В рамках каждой категории мы подберём лучшие заведения специально для вас!

Категория 1: High price

Вас ожидают рестораны, бары и клубы высокой ценовой категории. Мы пройдёмся по улице Жара Шардени, где находится ядро ночной жизни Тбилиси. Местные вечеринки не похожи на обычные ночные посиделки. Вы почувствуете себя частью важной культурной революции.

Категория 2: Average price

В этой категории вас ждут более доступные, но не менее захватывающие места. На улице Шавтэли расположены не только всевозможные пабы с живой музыкой и рестораны, но и кафе со свисающими гроздьями винограда. Если в вас живёт азарт, то здесь вы найдёте заведения с настольными играми, интерактивами и конкурсами.

Категория 3: Low price

Вариант для тех, кто стремится получить от отдыха как можно больше с минимальными потерями для бюджета. Мы посетим как ирландские пабы с традиционными закусками, так и знаменитый винзавод. А если вы предпочитаете более камерные места, то обязательно побываем в заведениях, больше похожих на уютные гостиные.

Организационные детали

  • В стоимость включено: сопровождение гида, индивидуальный подбор заведений, первый круг напитков в первом заведении, транспорт (если заведения находятся далеко друг от друга), грузинские сладости в подарок
  • Если с вами будут дети, мы подберём для вас семейные заведения

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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