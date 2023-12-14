Тбилиси — это не только многовековые традиции. Когда наступает ночь, он превращается в город неоновых вывесок. Готовы окунуться в новый мир Старого города? Винные пабы, гастромаркеты, клубы, караоке, панорамные рестораны — с нескучными рассказами о Грузии мы проведём вас по лучшим местам. Каждое заведение подберём специально для вас, исходя из ваших пожеланий и потребностей!

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Описание

Что вас ожидает

Ночной Тбилиси дышит свободой. И мы тоже решили предоставить вам полную свободу в выборе маршрута. На ваш вкус — три категории мест в зависимости от среднего чека на человека. В рамках каждой категории мы подберём лучшие заведения специально для вас!

Категория 1: High price

Вас ожидают рестораны, бары и клубы высокой ценовой категории. Мы пройдёмся по улице Жара Шардени, где находится ядро ночной жизни Тбилиси. Местные вечеринки не похожи на обычные ночные посиделки. Вы почувствуете себя частью важной культурной революции.

Категория 2: Average price

В этой категории вас ждут более доступные, но не менее захватывающие места. На улице Шавтэли расположены не только всевозможные пабы с живой музыкой и рестораны, но и кафе со свисающими гроздьями винограда. Если в вас живёт азарт, то здесь вы найдёте заведения с настольными играми, интерактивами и конкурсами.

Категория 3: Low price

Вариант для тех, кто стремится получить от отдыха как можно больше с минимальными потерями для бюджета. Мы посетим как ирландские пабы с традиционными закусками, так и знаменитый винзавод. А если вы предпочитаете более камерные места, то обязательно побываем в заведениях, больше похожих на уютные гостиные.

Организационные детали