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А Ася Фотопрогулка по скрытым уголкам Тбилиси Безумно благодарны Илоне. Она сделала наш день в Тбилиси интересным, наполненным необычными локациями. Очень рекомендую

В Владлена Фотопрогулка по скрытым уголкам Тбилиси Все прошло отлично, очень насыщенная, яркая прогулка

Е Елена Старый Тбилиси + прогулка на катере по Куре К сожалению прогулка на катере отменилась из-за погоды, но была проведена пешая прогулка по Старому Тбилиси. Было очень интересно и содержательно.

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Т Татьяна Старый Тбилиси + прогулка на катере по Куре Как чудесно, когда от экскурсии ты получаешь больше, чем ожидал) Не стандартный маршрут, новые ракурсы! Спасибо, Светлана!

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