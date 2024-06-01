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Фотопрогулка
2.5 часа
Фотопрогулка по скрытым уголкам Тбилиси: от Старого города до Сололаки
Вас ждет путешествие по самым живописным и неповторимым местам Тбилиси, где каждый снимок расскажет свою историю
Начало: На площади Свободы
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от €65 за всё до 6 чел.
Фотопрогулка
2.5 часа
Прогулка по неизведанному Тбилиси: стильные фото для соцсетей
Погрузитесь в атмосферу старого Тбилиси с профессиональным фотографом, исследуя скрытые уголки и создавая неповторимые воспоминания
Начало: На площади Свободы
13 июня в 11:00
14 июня в 10:00
€100 за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
2.5 часа
Авторская фотопрогулка по Тбилиси
Увидеть самые необычные уголки города и пополнить соцсети отличными снимками
Начало: На площади Свободы
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
€90 за всё до 4 чел.
скидка
34%
Групповая
2 часа
Старый Тбилиси и катер по Куре: история и вино
Откройте для себя чарующий Тбилиси: от исторических улиц до краснокнижных бакланов во время прогулки на катере
Начало: В районе Абанотубани
Расписание: ежедневно в 14:30
Завтра в 12:00
9 июня в 15:00
50€33 за человека
скидка
25%
Индивидуальная
4 часа
Огни ночного Тбилиси
Побывать в лучших ресторанах и пабах, которые идеально подходят именно вам
Начало: В центре города
Завтра в 19:30
9 июня в 19:30
225€169 за всё до 6 чел.
скидка
30%
Мини-группа
2 часа
Старый Тбилиси с нового ракурса - пешком и на кораблике
Прокатиться по Куре и узнать истории древнего города в мини-группе
Начало: в сквере Гейдара Алиева
Расписание: ежедневно в 12:00 и 15:00
Завтра в 12:00
9 июня в 12:00
50€35 за человека
скидка
12%
Мини-группа
1 час
Пьём вино в сердце Старого Тбилиси
Дружеская встреча в винном погребе 17-го века с увлекательными историями и дегустацией
Начало: На улице Коте Абхази
Завтра в 13:00
9 июня в 12:00
17€15 за человека
Фотопрогулка
4 часа
Романтическое свидание в Тбилиси
Устроить фотопрогулку, полетать на воздушном шаре, прокатиться по Куре, насладиться грузинским вином
Завтра в 09:30
9 июня в 13:30
€280 за человека
Индивидуальная
8 часов
Расслабленный день на озере, или Пикник по-грузински
Приятно провести время вдали от городской суеты на благоустроенном берегу
10 июня в 10:30
11 июня в 09:00
€70 за человека
Индивидуальная
5 часов
Романтическая поездка по Тбилиси на кабриолете
Старинные улочки, музыка, вино и ветер в волосах: впечатления, которые окрыляют
Начало: По месту вашего проживания
Завтра в 18:00
9 июня в 18:00
€300 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
4 часа
Прогулка по Куре и вечер в грузинском ресторане (всё включено)
Прокатиться по реке и погрузиться в праздник с национальными танцами и вкусными блюдами
Начало: на площади Горгасали
Завтра в 18:30
9 июня в 18:30
€320 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Свидание в Тбилиси: кулинарный мастер-класс и ужин для двоих
Получить свой кусочек счастья и вкусного хинкали, приготовленного любимым человеком
Завтра в 11:00
9 июня в 13:00
€120 за человека
Мини-группа
30 минут
Прогулка на катамаране по реке Кура
Полюбоваться очаровательной столицей Грузии с воды (мини-группа)
Начало: На улице Звиада Гамсахурдиа
Расписание: ежедневно в 08:30
Завтра в 08:30
9 июня в 08:30
€22 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- LLina1 июня 2024Мы остались очень довольны прогулкой с Лорой. Приятная, с замечательным чувством юмора и очень влюблённая в город. По моему она знает историю каждого здания в Тбилиси. Получили море впечатлений. Спасибо
- ААся31 мая 2024Безумно благодарны Илоне. Она сделала наш день в Тбилиси интересным, наполненным необычными локациями. Очень рекомендую
- ВВладлена15 мая 2024Все прошло отлично, очень насыщенная, яркая прогулка
- ЕЕлена14 мая 2024К сожалению прогулка на катере отменилась из-за погоды, но была проведена пешая прогулка по Старому Тбилиси. Было очень интересно и содержательно.
- ДДаниил13 мая 2024Огромное спасибо Нине, это была потрясающая экскурсия открывающая Тбилиси с другой (местной) стороны. Замечательные места нам приоткрыла завесу тайны на
- ТТатьяна10 мая 2024Как чудесно, когда от экскурсии ты получаешь больше, чем ожидал) Не стандартный маршрут, новые ракурсы! Спасибо, Светлана!
- ВВячеслав8 мая 2024Отличная экскурсия, Давид - супер! Погода не позволила провести часть тура на кораблике, вместо этого нам показали закоулки старого города, куда
- ААлла8 мая 2024Интересная экскурсия, приятный гид. Получила приятные впечатления и много фото.
- ААнна5 мая 2024Нина прекрасная, очаровательная девушка с которой было очень интересно и легко. Во время прогулки Нина сделала очень классные кадры и видео. Время пролетело незаметно. Очень рекомендую такой формат экскурсии.
- ООльга30 апреля 2024Сегодня у меня была прогулка по Тбилиси с фотографом- экскурсоводом Ниной! Как же славно всё прошло- такая дружеская, позитивная атмосфера!
Ответы на вопросы от путешественников по Тбилиси в категории «Романтические»
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