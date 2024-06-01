Романтические экскурсии по Тбилиси

Найдено 13 экскурсий в категории «Романтические» в Тбилиси, цены от €15, скидки до 34%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Фотопрогулка по скрытым уголкам Тбилиси
🚶 Пешая
Фотопрогулка
2.5 часа
82 отзыва
Фотопрогулка по скрытым уголкам Тбилиси: от Старого города до Сололаки
Вас ждет путешествие по самым живописным и неповторимым местам Тбилиси, где каждый снимок расскажет свою историю
Начало: На площади Свободы
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от 65 за всё до 6 чел.
Прогулка по неизведанному Тбилиси для лучших фото в ваши соцсети
🚶 Пешая
Фотопрогулка
2.5 часа
122 отзыва
Прогулка по неизведанному Тбилиси: стильные фото для соцсетей
Погрузитесь в атмосферу старого Тбилиси с профессиональным фотографом, исследуя скрытые уголки и создавая неповторимые воспоминания
Начало: На площади Свободы
13 июня в 11:00
14 июня в 10:00
100 за всё до 4 чел.
Авторская фотопрогулка по Тбилиси
🚶 Пешая
Фотопрогулка
2.5 часа
126 отзывов
Авторская фотопрогулка по Тбилиси
Увидеть самые необычные уголки города и пополнить соцсети отличными снимками
Начало: На площади Свободы
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
90 за всё до 4 чел.
Старый Тбилиси + прогулка на катере по Куре
🚤 На катере
скидка
34%
Групповая
2 часа
22 отзыва
Старый Тбилиси и катер по Куре: история и вино
Откройте для себя чарующий Тбилиси: от исторических улиц до краснокнижных бакланов во время прогулки на катере
Начало: В районе Абанотубани
Расписание: ежедневно в 14:30
Завтра в 12:00
9 июня в 15:00
5033 за человека
Огни ночного Тбилиси
🚶 Пешая
скидка
25%
Индивидуальная
4 часа
4 отзыва
Огни ночного Тбилиси
Побывать в лучших ресторанах и пабах, которые идеально подходят именно вам
Начало: В центре города
Завтра в 19:30
9 июня в 19:30
225169 за всё до 6 чел.
Старый Тбилиси с нового ракурса - пешком и на кораблике
скидка
30%
Мини-группа
2 часа
7 отзывов
Старый Тбилиси с нового ракурса - пешком и на кораблике
Прокатиться по Куре и узнать истории древнего города в мини-группе
Начало: в сквере Гейдара Алиева
Расписание: ежедневно в 12:00 и 15:00
Завтра в 12:00
9 июня в 12:00
5035 за человека
Пьём вино в сердце Старого Тбилиси
скидка
12%
Мини-группа
1 час
1 отзыв
Пьём вино в сердце Старого Тбилиси
Дружеская встреча в винном погребе 17-го века с увлекательными историями и дегустацией
Начало: На улице Коте Абхази
Завтра в 13:00
9 июня в 12:00
1715 за человека
Романтическое свидание в Тбилиси
🚶 Пешая
🎈 На воздушном шаре
Фотопрогулка
4 часа
1 отзыв
Романтическое свидание в Тбилиси
Устроить фотопрогулку, полетать на воздушном шаре, прокатиться по Куре, насладиться грузинским вином
Завтра в 09:30
9 июня в 13:30
280 за человека
Расслабленный день на озере, или Пикник по-грузински
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
Расслабленный день на озере, или Пикник по-грузински
Приятно провести время вдали от городской суеты на благоустроенном берегу
10 июня в 10:30
11 июня в 09:00
70 за человека
Романтическая поездка по Тбилиси на кабриолете
🚗 На машине
🏎 На кабриолете
Индивидуальная
5 часов
Романтическая поездка по Тбилиси на кабриолете
Старинные улочки, музыка, вино и ветер в волосах: впечатления, которые окрыляют
Начало: По месту вашего проживания
Завтра в 18:00
9 июня в 18:00
300 за всё до 2 чел.
Прогулка по Куре и вечер в грузинском ресторане (всё включено)
Индивидуальная
4 часа
Прогулка по Куре и вечер в грузинском ресторане (всё включено)
Прокатиться по реке и погрузиться в праздник с национальными танцами и вкусными блюдами
Начало: на площади Горгасали
Завтра в 18:30
9 июня в 18:30
320 за всё до 10 чел.
Свидание в Тбилиси: кулинарный мастер-класс и ужин для двоих
Индивидуальная
2.5 часа
Свидание в Тбилиси: кулинарный мастер-класс и ужин для двоих
Получить свой кусочек счастья и вкусного хинкали, приготовленного любимым человеком
Завтра в 11:00
9 июня в 13:00
120 за человека
Прогулка на катамаране по реке Кура
Мини-группа
30 минут
Прогулка на катамаране по реке Кура
Полюбоваться очаровательной столицей Грузии с воды (мини-группа)
Начало: На улице Звиада Гамсахурдиа
Расписание: ежедневно в 08:30
Завтра в 08:30
9 июня в 08:30
22 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • L
    Lina
    1 июня 2024
    Старый Тбилиси + прогулка на катере по Куре
    Мы остались очень довольны прогулкой с Лорой. Приятная, с замечательным чувством юмора и очень влюблённая в город. По моему она знает историю каждого здания в Тбилиси. Получили море впечатлений. Спасибо
  • А
    Ася
    31 мая 2024
    Фотопрогулка по скрытым уголкам Тбилиси
    Безумно благодарны Илоне. Она сделала наш день в Тбилиси интересным, наполненным необычными локациями. Очень рекомендую
  • В
    Владлена
    15 мая 2024
    Фотопрогулка по скрытым уголкам Тбилиси
    Все прошло отлично, очень насыщенная, яркая прогулка
  • Е
    Елена
    14 мая 2024
    Старый Тбилиси + прогулка на катере по Куре
    К сожалению прогулка на катере отменилась из-за погоды, но была проведена пешая прогулка по Старому Тбилиси. Было очень интересно и содержательно.
  • Д
    Даниил
    13 мая 2024
    Прогулка по неизведанному Тбилиси для лучших фото в ваши соцсети
    Огромное спасибо Нине, это была потрясающая экскурсия открывающая Тбилиси с другой (местной) стороны. Замечательные места нам приоткрыла завесу тайны на
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    многие моменты в культуре и жизни людей. Благодаря Нине мы увидели Тбилиси заново и это было потрясающе. Так же хочу отдельно поблагодарить за замечательные снимки которые нам сделала Нина это полноценная фотосессия с Рилсами. Чуткое видение её картинки отлично передаётся на камеру- мы остались довольны 5 звезд из возможных 5ти)

    Огромное спасибо Нине, это была потрясающая экскурсия открывающая Тбилиси с другой (местной) стороны. Замечательные места намОгромное спасибо Нине, это была потрясающая экскурсия открывающая Тбилиси с другой (местной) стороны. Замечательные места намОгромное спасибо Нине, это была потрясающая экскурсия открывающая Тбилиси с другой (местной) стороны. Замечательные места намОгромное спасибо Нине, это была потрясающая экскурсия открывающая Тбилиси с другой (местной) стороны. Замечательные места намОгромное спасибо Нине, это была потрясающая экскурсия открывающая Тбилиси с другой (местной) стороны. Замечательные места нам
  • Т
    Татьяна
    10 мая 2024
    Старый Тбилиси + прогулка на катере по Куре
    Как чудесно, когда от экскурсии ты получаешь больше, чем ожидал) Не стандартный маршрут, новые ракурсы! Спасибо, Светлана!
  • В
    Вячеслав
    8 мая 2024
    Старый Тбилиси с нового ракурса - пешком и на кораблике
    Отличная экскурсия, Давид - супер! Погода не позволила провести часть тура на кораблике, вместо этого нам показали закоулки старого города, куда
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    редко можно попасть с экскурсоводом. Индивидуальный подход, рассказ полностью в соответствии с запросом от нас. Личные рекомендации заведений и мест города для посещения. Спасибо огромное за эмоции и отличное настроение!

  • А
    Алла
    8 мая 2024
    Фотопрогулка по скрытым уголкам Тбилиси
    Интересная экскурсия, приятный гид. Получила приятные впечатления и много фото.
    Интересная экскурсия, приятный гид. Получила приятные впечатления и много фотоИнтересная экскурсия, приятный гид. Получила приятные впечатления и много фото
  • А
    Анна
    5 мая 2024
    Прогулка по неизведанному Тбилиси для лучших фото в ваши соцсети
    Нина прекрасная, очаровательная девушка с которой было очень интересно и легко. Во время прогулки Нина сделала очень классные кадры и видео. Время пролетело незаметно. Очень рекомендую такой формат экскурсии.
    Нина прекрасная, очаровательная девушка с которой было очень интересно и легко. Во время прогулки Нина сделалаНина прекрасная, очаровательная девушка с которой было очень интересно и легко. Во время прогулки Нина сделалаНина прекрасная, очаровательная девушка с которой было очень интересно и легко. Во время прогулки Нина сделалаНина прекрасная, очаровательная девушка с которой было очень интересно и легко. Во время прогулки Нина сделала
  • О
    Ольга
    30 апреля 2024
    Прогулка по неизведанному Тбилиси для лучших фото в ваши соцсети
    Сегодня у меня была прогулка по Тбилиси с фотографом- экскурсоводом Ниной! Как же славно всё прошло- такая дружеская, позитивная атмосфера!
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    Нина, такая тонкая, доброжелательная, так легко идёт навстречу! Мы и кофе попили в чудесном месте и обсудили всё на свете(так много хороших советов от нее получила👍) и на фотографировались 🔥🔥🔥Рекомендую от всей души! Чудесное время провели с Ниной!

Ответы на вопросы от путешественников по Тбилиси в категории «Романтические»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 13
  1. Фотопрогулка по скрытым уголкам Тбилиси
  2. Прогулка по неизведанному Тбилиси для лучших фото в ваши соцсети
  3. Авторская фотопрогулка по Тбилиси
  4. Старый Тбилиси + прогулка на катере по Куре
  5. Огни ночного Тбилиси
Какие места ещё посмотреть в Тбилиси
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Серные бани
  3. Кахетия
  4. Крепость Нарикала
  5. Площадь Свободы
  6. Мост мира
  7. Собор Светицховели
  8. Монастырь Джвари
  9. Крепость Ананури
  10. Сигнахи
Сколько стоит экскурсия по Тбилиси в июне 2024
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