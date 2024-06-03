Ночные прогулки и экскурсии Тбилиси

Найдено 47 экскурсий в категории «Ночные» в Тбилиси, цены от €10, скидки до 50%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Пешеходная экскурсия по Тбилиси
🚶 Пешая
скидка
25%
Индивидуальная
3.5 часа
472 отзыва
Пешеходная экскурсия по Тбилиси: от Старого города до серных бань
Проведите незабываемый день, погружаясь в историю и культуру Тбилиси, открывая для себя его красоту и уникальность
Начало: Площадь Свободы
Завтра в 09:00
11 июня в 15:00
12090 за всё до 7 чел.
Древняя Мцхета и доисторический Уплисцихе
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
235 отзывов
Древняя Мцхета и доисторический Уплисцихе: погружение в историю Грузии
Исследуйте сердце Грузии с эксклюзивной экскурсией по Мцхете и Уплисцихе, где история оживает на ваших глазах
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
200 за всё до 4 чел.
Военно-Грузинская дорога: путь, воплощающий Кавказ
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
50 отзывов
Популярное предложение
Военно-Грузинская дорога: путешествие в сердце Кавказа
Откройте для себя дух Кавказа, путешествуя по легендарной Военно-Грузинской дороге с уникальными пейзажами и культурным наследием
10 июня в 10:00
12 июня в 10:00
161 за всё до 4 чел.
Тбилиси мой любимый и родной
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
161 отзыв
Популярное предложение
Тбилиси мой любимый и родной: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Тбилиси, узнайте о его истории, культуре и традициях. Прогулка по старинным улочкам и знаковым местам города
Начало: В районе метро Авлабари, в Старом Тбилиси
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
75 за всё до 5 чел.
Кахетия - сокровищница грузинского вина
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
101 отзыв
Винный тур Кахетия: дегустация и культурное наследие Грузии
Откройте мир грузинского вина с эксклюзивной экскурсией по Кахетии, включая дегустации и посещение исторических мест
Начало: К месту проведения
Завтра в 10:30
10 июня в 09:00
200 за всё до 4 чел.
Дегустация грузинских вин, сыров и чурхчелы
Индивидуальная
1.5 часа
327 отзывов
Дегустация грузинских вин, сыров и чурчхелы в винном баре Тбилиси
Погрузитесь в мир грузинских винодельческих традиций с эксклюзивной дегустацией в Тбилиси. Откройте для себя местные сорта вин, сыров и чурчхелы
Начало: В районе метро «Руставели»
15 июня в 09:00
16 июня в 09:00
от 52 за всё до 30 чел.
Грузинское вино: дегустационный класс
🚶 Пешая
Индивидуальная
1 час
69 отзывов
Грузинское вино: уникальный дегустационный класс в центре Тбилиси
Погрузитесь в атмосферу грузинского виноделия: узнайте его тайны, продегустируйте эксклюзивные вина и научитесь их выбирать
Начало: Около филармонии (центр)
Завтра в 10:00
9 июня в 10:30
от 16 за всё до 10 чел.
По Кахетии с кахетинцем
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
154 отзыва
По Кахетии с кахетинцем
Узнать историю, полюбоваться природой и прочувствовать душу солнечного края
13 июня в 09:00
14 июня в 09:00
от 159 за всё до 6 чел.
30-минутная групповая прогулка на кораблике по Куре
Групповая
30 минут
3 отзыва
30-минутная групповая прогулка на кораблике по Куре
Насладиться пейзажами Тбилиси с нового ракурса
Начало: в районе Старого Тбилиси
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
20 за человека
Огни ночного Тбилиси
🚶 Пешая
скидка
25%
Индивидуальная
4 часа
4 отзыва
Огни ночного Тбилиси
Побывать в лучших ресторанах и пабах, которые идеально подходят именно вам
Начало: В центре города
Завтра в 19:30
9 июня в 19:30
225169 за всё до 6 чел.
Пьём вино в сердце Старого Тбилиси
скидка
12%
Мини-группа
1 час
1 отзыв
Пьём вино в сердце Старого Тбилиси
Дружеская встреча в винном погребе 17-го века с увлекательными историями и дегустацией
Начало: На улице Коте Абхази
Завтра в 13:00
9 июня в 12:00
1715 за человека
Вглубь Тбилиси
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
3 часа
96 отзывов
Вглубь Тбилиси
Начало: 1 aleksandr pushkin st, t’bilisi
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от 60$54 за всё до 2 чел.
Аудиопрогулка по районам Старый Тбилиси и Сололаки
🚶 Пешая
Аудиогид
2.5 часа
2 отзыва
Аудиопрогулка по районам Старый Тбилиси и Сололаки
Путешествие на полдня по самым известным и колоритным достопримечательностям грузинской столицы
Начало: Рядом с парком Гейдара Алиева в районе серных бань
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
10 за человека
Три впечатления за день: урок грузинской кухни, дегустация чая и вина
🚶 Пешая
Мини-группа
4 часа
1 отзыв
Три впечатления за день: урок грузинской кухни, дегустация чая и вина
Начало: Freedom Square 2
Расписание: Ежедневно в 12:00 и в 18:00
Завтра в 12:00
9 июня в 12:00
$158 за человека
Пленочная фотосессия на улочках старого Тбилиси
🚶 Пешая
Фотопрогулка
3 часа
3 отзыва
Пленочная фотосессия на улочках старого Тбилиси
Начало: Площадь Свободы, дом 2
Расписание: напишите мне, если не можете найти подходящую дату или время
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
$110 за всё до 2 чел.
Древность в камне - храмы Мцхеты и пещеры Уплисцихе
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
44 отзыва
Древность в камне - храмы Мцхеты и пещеры Уплисцихе
Побывать в сердце грузинского христианства и доисторическом городе, а также посетить музей Сталина
Начало: у места вашего проживания
Завтра в 10:30
9 июня в 10:30
129 за всё до 4 чел.
К сердцу Тбилиси
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
1 отзыв
К сердцу Тбилиси
Начало: Georgia, tbilisi метро авлабари
Расписание: Любой дени в любое время
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
$120 за всё до 10 чел.
Страна Кахетия: дивные уголки
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
54 отзыва
Кахетия: Сигнахи, винодельни, монастырь Бодбе
Исследуйте сердце грузинского виноделия, исторические крепости и святые места в уникальной поездке из Тбилиси
10 июня в 10:00
12 июня в 10:00
170 за всё до 4 чел.
Гармония древнего и современного Тбилиси
🚶 Пешая
скидка
25%
Индивидуальная
3.5 часа
12 отзывов
Гармония древнего и современного Тбилиси
Влюбиться в очарование старинных и новейших уголков города на обзорной прогулке
Завтра в 08:30
9 июня в 08:30
12090 за всё до 5 чел.
Мастер-класс и дегустация: грузинская чача
Индивидуальная
1.5 часа
16 отзывов
Мастер-класс и дегустация: грузинская чача
Познакомиться с особенностями приготовления и употребления виноградной водки и попробовать закуски
Начало: В районе метро «Руставели»
Завтра в 16:30
15 июня в 15:30
от 33 за всё до 30 чел.
Трансфер «Тбилиси - Ереван» с севанским ветром в парусах
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
11 отзывов
Трансфер Тбилиси-Ереван с остановкой у Севана
Путешествие из Тбилиси в Ереван станет незабываемым с комфортным трансфером и великолепными горными пейзажами
Начало: В аэропорту Тбилиси или у вашего отеля
Завтра в 08:30
9 июня в 08:30
205 за всё до 2 чел.
Винно-обзорный променад по Тбилиси
🚶 Пешая
Групповая
3 часа
13 отзывов
Винный тур по Тбилиси: история, вкус, традиции
Исследуйте душу Тбилиси через вкус вина и чачи, погружаясь в атмосферу старинных улиц и исторических рассказов
Начало: На площади Свободы
Расписание: ежедневно в 12:00, 15:00 и 18:00
Завтра в 12:00
9 июня в 15:00
88 за человека
День по-тбилисски, или Найти грузинский элемент счастья
🚶 Пешая
Индивидуальная
6 часов
6 отзывов
День по-тбилисски: Грузинский элемент счастья
Проживите незабываемый день в Тбилиси, наслаждаясь домашним завтраком, рынками и символами города
Начало: В районе метро Площадь Свободы
10 июня в 11:30
11 июня в 11:30
65 за человека
Трансфер «Аэропорт - Тбилиси» с мини-экскурсией
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Трансфер «Аэропорт - Тбилиси» с мини-экскурсией
Быстро и с комфортом добраться до отеля и получить первое яркое впечатление от города
Начало: У аэропорта
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
35 за человека
Трансферы по Грузии («Аэропорт - Тбилиси») и не только
🚗 На машине
Индивидуальная
1 час
2 отзыва
Трансферы по Грузии («Аэропорт - Тбилиси») и не только
Надежный сервис, опытные русскоговорящие водители, чистые и удобные автомобили
Завтра в 09:45
9 июня в 09:30
35 за всё до 3 чел.
Тур-игра по барам Тбилиси
🚶 Пешая
скидка
10%
Групповая
4 часа
15 отзывов
Барный тур Тбилиси: ночная экскурсия с играми и призами
Откройте для себя ночной Тбилиси, посетите 4 уникальных бара и выиграйте титул короля вечеринки
Начало: В баре Bar22, Галактион Табидзе 22
Расписание: в пятницу и субботу в 21:00
Завтра в 21:00
14 июня в 21:00
3027 за человека
Индивидуальный трансфер «Тбилиси - Владикавказ (аэропорт)»
🚗 На машине
скидка
20%
Индивидуальная
6 часов
1 отзыв
Индивидуальный трансфер «Тбилиси - Владикавказ (аэропорт)»
Комфортный трансфер без пересадок в компании опытного водителя
Завтра в 09:30
9 июня в 00:30
250200 за всё до 4 чел.
Секретные бары на крышах и лучшие панорамы Тбилиси: экскурсия в мини-группе
🚶 Пешая
🚤 На катере
Мини-группа
3.5 часа
2 отзыва
Секретные бары на крышах и лучшие панорамы Тбилиси: экскурсия в мини-группе
Открыть новые ракурсы Старого города, насладиться грузинским вином и прокатиться на катере по реке
Начало: В районе СТ.М. «Площадь Свободы»
Расписание: ежедневно в 12:00, 15:30 и 18:30
Завтра в 12:00
9 июня в 15:30
100 за человека
Интерактивная экскурсия по Тбилиси с гидом-медиатором
🚶 Пешая
скидка
50%
Квест
3 часа
4 отзыва
Интерактивная экскурсия по Тбилиси с гидом-медиатором
Начало: Freedom Square, 2
Расписание: Каждый день с 10:00 до 20:00 (по тбилисскому времени)
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
125$63 за человека
Наедине с Тбилиси: индивидуальная фотопрогулка
🚶 Пешая
Фотопрогулка
1.5 часа
3 отзыва
Наедине с Тбилиси: индивидуальная фотопрогулка
Познакомиться с историей Старого города через объектив профессионала
Начало: В районе Серных бань
Завтра в 09:00
9 июня в 08:30
125 за человека
Романтическое свидание в Тбилиси
🚶 Пешая
🎈 На воздушном шаре
Фотопрогулка
4 часа
1 отзыв
Романтическое свидание в Тбилиси
Устроить фотопрогулку, полетать на воздушном шаре, прокатиться по Куре, насладиться грузинским вином
Завтра в 09:30
9 июня в 13:30
280 за человека
Прогулка по сердцу Тбилиси - в формате квеста без гида
🚶 Пешая
Квест
3 часа
1 отзыв
Прогулка по сердцу Тбилиси - в формате квеста без гида
Исследовать атмосферный район Сололаки, решая задания и открывая любопытные факты из истории
Начало: У собора Святой Троицы (Цминда Самеба)
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
17 за всё до 4 чел.
Трансфер из аэропорта в Тбилиси или наоборот
🚗 На машине
скидка
34%
Индивидуальная
1 час
1 отзыв
Трансфер из аэропорта в Тбилиси или наоборот
С комфортом доехать в любую точку столицы Грузии
Начало: В аэропорту или по вашему адресу
Сегодня в 23:30
Завтра в 08:30
от 8858 за всё до 19 чел.
Чиатура - город канаток + столп Кацхи
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
1 отзыв
Чиатура - город канаток + столп Кацхи
Отправиться в горные места, побывать в центре раскопок и полюбоваться церквушкой на скале
Начало: В удобном вам месте в Тбилиси
10 июня в 10:30
11 июня в 09:00
250 за всё до 6 чел.
Тбилиси для интровертов
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
3 часа
87 отзывов
Тбилиси для интровертов
Побыть «наедине» с городом в лучах рассвета, узнать его секреты и рассмотреть достопримечательности
Начало: Площадь свободы
9 июня в 06:00
10 июня в 06:00
8072 за всё до 7 чел.
Прогулка по Куре и вечер в грузинском ресторане (всё включено)
Индивидуальная
4 часа
Прогулка по Куре и вечер в грузинском ресторане (всё включено)
Прокатиться по реке и погрузиться в праздник с национальными танцами и вкусными блюдами
Начало: на площади Горгасали
Завтра в 18:30
9 июня в 18:30
320 за всё до 10 чел.
Трансфер из Тбилиси в Кутаиси
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
3.5 часа
Трансфер из Тбилиси в Кутаиси
Комфортная и безопасная поездка с лёгкой путевой экскурсией
9 июня в 09:00
10 июня в 09:00
220 за всё до 7 чел.
Свидание в Тбилиси: кулинарный мастер-класс и ужин для двоих
Индивидуальная
2.5 часа
Свидание в Тбилиси: кулинарный мастер-класс и ужин для двоих
Получить свой кусочек счастья и вкусного хинкали, приготовленного любимым человеком
Завтра в 11:00
9 июня в 13:00
120 за человека
Лучшие Панорамные виды Тбилиси - Неизвестные бары на крышах
🚶 Пешая
Мини-группа
4 часа
Лучшие Панорамные виды Тбилиси - Неизвестные бары на крышах
Начало: Freedom Square 2
Расписание: Каждый день в 10:00, 12:00, 15:30, 18:30, 20:30
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
$150 за человека
Путешествие по святым местам Грузии
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
13 часов
Путешествие по святым местам Грузии
Посетить главные храмы страны и прикоснуться к её христианской истории на автопешеходной экскурсии
Начало: в удобном вам месте
10 июня в 10:30
11 июня в 07:00
250 за всё до 6 чел.
Тбилиси станет ближе
🚶 Пешая
Квест
2.5 часа
Тбилиси станет ближе
Квест-прогулка наедине с городом
Начало: На площади Вахтанга Горгасали
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
15 за человека
Крепости Кахетии и самый большой в мире винный туннель
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
Крепости Кахетии и самый большой в мире винный туннель
Побывать в уникальном кварельском погребе, попробовать легендарные вина и увидеть крепость Греми
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
165 за всё до 4 чел.
Квест-прогулка по Тбилиси, посвященная психологии межличностных отношений
🚶 Пешая
скидка
30%
Квест
3 часа
Квест-прогулка по Тбилиси, посвященная психологии межличностных отношений
Начало: Проспект Руставели
Расписание: Каждый день и каждый час начиная с 09:00 по 20:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от 400$280 за человека
Эстафета гидов
🚶 Пешая
Мини-группа
2.5 часа
Эстафета гидов
Начало: 13 Ioane Shavteli St, Tbilisi 0105, Georgia
Расписание: Каждый день в 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 17:30
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
$100 за человека
Романтическая поездка по Тбилиси на кабриолете
🚗 На машине
🏎 На кабриолете
Индивидуальная
5 часов
Романтическая поездка по Тбилиси на кабриолете
Старинные улочки, музыка, вино и ветер в волосах: впечатления, которые окрыляют
Начало: По месту вашего проживания
Завтра в 18:00
9 июня в 18:00
300 за всё до 2 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Г
    Геннадий
    3 июня 2024
    Пешеходная экскурсия по Тбилиси
    Мы с женой наслаждались экскурсией в течение четырех часов. Все было замечательно - и общение с гидом (Тамара интересный рассказчик
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    и собеседник, очень контактна и жизнерадостна) и насыщенная программа - живописные узкие улочки, тбилисские галереи-балкончики, православные храмы, канатная дорога, азербайджанский квартал, знаменитые серные бани и конечно дегустация местных вин (как в Грузии без нее). Надо ли говорить, что я могу смело рекомендовать этого прекрасного гида всем туристам из России.

  • А
    Алексей
    30 мая 2024
    Кахетия - сокровищница грузинского вина
    Все было отлично
  • Э
    Эльвира
    30 мая 2024
    Пешеходная экскурсия по Тбилиси
    Со старым городом Тбилиси нас (4 подруг по 50 лет) Тамара познакомила за 4-5 часа (Включая винную пробу)и этого вполне
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    хватило. Тамара много рассказывала доходчивым языком и нас не загружала лишней информацией. Такого рода экскурсии нам очень нравятся, они помогают ориентироваться в городе. Спасибо Тамара

  • L
    Lubova
    29 мая 2024
    Пешеходная экскурсия по Тбилиси
    Классный гид! Очень отзывчивая,готова прийти на помощь в любом вопросе. Очень рекомендую!
  • Ю
    Юра
    26 мая 2024
    Чиатура - город канаток + столп Кацхи
    Ездили впятером с друзьями с гидом Бесо, остались очень довольны. Бонусом Бесо за обедом научил нас произносить тосты и сам многократно продемонстрировал владение данным навыком) Спасибо! Горячо рекомендуем!
    Ездили впятером с друзьями с гидом Бесо, остались очень довольны
  • Н
    Наталья
    20 мая 2024
    Дегустация грузинских вин, сыров и чурхчелы
    Прекрасная душевная дегустация, очень много интересной информации о вина и виноделии Грузии. Необычная подборка вин и самое главное отличных вин)
  • С
    Сергей
    19 мая 2024
    Тбилиси мой любимый и родной
    Майя - отличный рассказчик, приятный человек, хорошо знает и любит Тбилиси. Экскурсия была пешком 4 часа, но при этом совсем не утомила. Рекомендую.
  • A
    Alla
    19 мая 2024
    Грузинское вино: дегустационный класс
    Всё прошло отлично. Грузия это рай вина!
  • В
    Вероника
    18 мая 2024
    Дегустация грузинских вин, сыров и чурхчелы
    Мы окунулись в самое лучшее познание науки о вине, истории, почувствовали каждую нотку выпитого. Интегрировались в правильное и осмысленное понимание вкусов и ароматов винограда. Почувствовали иное познание вкуса и получили жизненное удовлетворение от услышеного. Настоятельно рекомендуем вам дегустацию у Александра.
  • а
    алекс
    18 мая 2024
    Тбилиси мой любимый и родной
    Мы были на экскурсии с Майей 10 мая. Экскурсия Нам очень понравилась Майя очень интересно рассказывала и показывала свой любимый
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    город. У неё очень хороший русский язык приятно её слушать. Она обладает обширными знаниями и делится этим с другими. Мы с удовольствием порекомендуем Майю всем гостям Тбилиси.

Ответы на вопросы от путешественников по Тбилиси в категории «Ночные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Тбилиси
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 45
  1. Пешеходная экскурсия по Тбилиси
  2. Древняя Мцхета и доисторический Уплисцихе
  3. Военно-Грузинская дорога: путь, воплощающий Кавказ
  4. Тбилиси мой любимый и родной
  5. Кахетия - сокровищница грузинского вина
Какие места ещё посмотреть в Тбилиси
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Серные бани
  3. Кахетия
  4. Крепость Нарикала
  5. Площадь Свободы
  6. Мост мира
  7. Собор Светицховели
  8. Монастырь Джвари
  9. Крепость Ананури
  10. Сигнахи
Сколько стоит экскурсия по Тбилиси в июне 2024
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