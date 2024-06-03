1 чел.
По популярности
скидка
25%
Индивидуальная
3.5 часа
Пешеходная экскурсия по Тбилиси: от Старого города до серных бань
Проведите незабываемый день, погружаясь в историю и культуру Тбилиси, открывая для себя его красоту и уникальность
Начало: Площадь Свободы
Завтра в 09:00
11 июня в 15:00
120€90 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
7 часов
Древняя Мцхета и доисторический Уплисцихе: погружение в историю Грузии
Исследуйте сердце Грузии с эксклюзивной экскурсией по Мцхете и Уплисцихе, где история оживает на ваших глазах
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
€200 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Популярное предложение
Военно-Грузинская дорога: путешествие в сердце Кавказа
Откройте для себя дух Кавказа, путешествуя по легендарной Военно-Грузинской дороге с уникальными пейзажами и культурным наследием
10 июня в 10:00
12 июня в 10:00
€161 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Популярное предложение
Тбилиси мой любимый и родной: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Тбилиси, узнайте о его истории, культуре и традициях. Прогулка по старинным улочкам и знаковым местам города
Начало: В районе метро Авлабари, в Старом Тбилиси
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
€75 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
13 часов
Винный тур Кахетия: дегустация и культурное наследие Грузии
Откройте мир грузинского вина с эксклюзивной экскурсией по Кахетии, включая дегустации и посещение исторических мест
Начало: К месту проведения
Завтра в 10:30
10 июня в 09:00
€200 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Дегустация грузинских вин, сыров и чурчхелы в винном баре Тбилиси
Погрузитесь в мир грузинских винодельческих традиций с эксклюзивной дегустацией в Тбилиси. Откройте для себя местные сорта вин, сыров и чурчхелы
Начало: В районе метро «Руставели»
15 июня в 09:00
16 июня в 09:00
от €52 за всё до 30 чел.
Индивидуальная
1 час
Грузинское вино: уникальный дегустационный класс в центре Тбилиси
Погрузитесь в атмосферу грузинского виноделия: узнайте его тайны, продегустируйте эксклюзивные вина и научитесь их выбирать
Начало: Около филармонии (центр)
Завтра в 10:00
9 июня в 10:30
от €16 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
10 часов
По Кахетии с кахетинцем
Узнать историю, полюбоваться природой и прочувствовать душу солнечного края
13 июня в 09:00
14 июня в 09:00
от €159 за всё до 6 чел.
Групповая
30 минут
30-минутная групповая прогулка на кораблике по Куре
Насладиться пейзажами Тбилиси с нового ракурса
Начало: в районе Старого Тбилиси
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
€20 за человека
скидка
25%
Индивидуальная
4 часа
Огни ночного Тбилиси
Побывать в лучших ресторанах и пабах, которые идеально подходят именно вам
Начало: В центре города
Завтра в 19:30
9 июня в 19:30
225€169 за всё до 6 чел.
скидка
12%
Мини-группа
1 час
Пьём вино в сердце Старого Тбилиси
Дружеская встреча в винном погребе 17-го века с увлекательными историями и дегустацией
Начало: На улице Коте Абхази
Завтра в 13:00
9 июня в 12:00
17€15 за человека
скидка
10%
Индивидуальная
3 часа
Вглубь Тбилиси
Начало: 1 aleksandr pushkin st, t’bilisi
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от 60$54 за всё до 2 чел.
Аудиогид
2.5 часа
Аудиопрогулка по районам Старый Тбилиси и Сололаки
Путешествие на полдня по самым известным и колоритным достопримечательностям грузинской столицы
Начало: Рядом с парком Гейдара Алиева в районе серных бань
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
€10 за человека
Мини-группа
4 часа
Три впечатления за день: урок грузинской кухни, дегустация чая и вина
Начало: Freedom Square 2
Расписание: Ежедневно в 12:00 и в 18:00
Завтра в 12:00
9 июня в 12:00
$158 за человека
Фотопрогулка
3 часа
Пленочная фотосессия на улочках старого Тбилиси
Начало: Площадь Свободы, дом 2
Расписание: напишите мне, если не можете найти подходящую дату или время
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
$110 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
8 часов
Древность в камне - храмы Мцхеты и пещеры Уплисцихе
Побывать в сердце грузинского христианства и доисторическом городе, а также посетить музей Сталина
Начало: у места вашего проживания
Завтра в 10:30
9 июня в 10:30
€129 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
К сердцу Тбилиси
Начало: Georgia, tbilisi метро авлабари
Расписание: Любой дени в любое время
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
$120 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
7 часов
Кахетия: Сигнахи, винодельни, монастырь Бодбе
Исследуйте сердце грузинского виноделия, исторические крепости и святые места в уникальной поездке из Тбилиси
10 июня в 10:00
12 июня в 10:00
€170 за всё до 4 чел.
скидка
25%
Индивидуальная
3.5 часа
Гармония древнего и современного Тбилиси
Влюбиться в очарование старинных и новейших уголков города на обзорной прогулке
Завтра в 08:30
9 июня в 08:30
120€90 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Мастер-класс и дегустация: грузинская чача
Познакомиться с особенностями приготовления и употребления виноградной водки и попробовать закуски
Начало: В районе метро «Руставели»
Завтра в 16:30
15 июня в 15:30
от €33 за всё до 30 чел.
Индивидуальная
6 часов
Трансфер Тбилиси-Ереван с остановкой у Севана
Путешествие из Тбилиси в Ереван станет незабываемым с комфортным трансфером и великолепными горными пейзажами
Начало: В аэропорту Тбилиси или у вашего отеля
Завтра в 08:30
9 июня в 08:30
€205 за всё до 2 чел.
Групповая
3 часа
Винный тур по Тбилиси: история, вкус, традиции
Исследуйте душу Тбилиси через вкус вина и чачи, погружаясь в атмосферу старинных улиц и исторических рассказов
Начало: На площади Свободы
Расписание: ежедневно в 12:00, 15:00 и 18:00
Завтра в 12:00
9 июня в 15:00
€88 за человека
Индивидуальная
6 часов
День по-тбилисски: Грузинский элемент счастья
Проживите незабываемый день в Тбилиси, наслаждаясь домашним завтраком, рынками и символами города
Начало: В районе метро Площадь Свободы
10 июня в 11:30
11 июня в 11:30
€65 за человека
Индивидуальная
2 часа
Трансфер «Аэропорт - Тбилиси» с мини-экскурсией
Быстро и с комфортом добраться до отеля и получить первое яркое впечатление от города
Начало: У аэропорта
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
€35 за человека
Индивидуальная
1 час
Трансферы по Грузии («Аэропорт - Тбилиси») и не только
Надежный сервис, опытные русскоговорящие водители, чистые и удобные автомобили
Завтра в 09:45
9 июня в 09:30
€35 за всё до 3 чел.
скидка
10%
Групповая
4 часа
Барный тур Тбилиси: ночная экскурсия с играми и призами
Откройте для себя ночной Тбилиси, посетите 4 уникальных бара и выиграйте титул короля вечеринки
Начало: В баре Bar22, Галактион Табидзе 22
Расписание: в пятницу и субботу в 21:00
Завтра в 21:00
14 июня в 21:00
30€27 за человека
скидка
20%
Индивидуальная
6 часов
Индивидуальный трансфер «Тбилиси - Владикавказ (аэропорт)»
Комфортный трансфер без пересадок в компании опытного водителя
Завтра в 09:30
9 июня в 00:30
250€200 за всё до 4 чел.
Мини-группа
3.5 часа
Секретные бары на крышах и лучшие панорамы Тбилиси: экскурсия в мини-группе
Открыть новые ракурсы Старого города, насладиться грузинским вином и прокатиться на катере по реке
Начало: В районе СТ.М. «Площадь Свободы»
Расписание: ежедневно в 12:00, 15:30 и 18:30
Завтра в 12:00
9 июня в 15:30
€100 за человека
скидка
50%
Квест
3 часа
Интерактивная экскурсия по Тбилиси с гидом-медиатором
Начало: Freedom Square, 2
Расписание: Каждый день с 10:00 до 20:00 (по тбилисскому времени)
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
125$63 за человека
Фотопрогулка
1.5 часа
Наедине с Тбилиси: индивидуальная фотопрогулка
Познакомиться с историей Старого города через объектив профессионала
Начало: В районе Серных бань
Завтра в 09:00
9 июня в 08:30
€125 за человека
Фотопрогулка
4 часа
Романтическое свидание в Тбилиси
Устроить фотопрогулку, полетать на воздушном шаре, прокатиться по Куре, насладиться грузинским вином
Завтра в 09:30
9 июня в 13:30
€280 за человека
Квест
3 часа
Прогулка по сердцу Тбилиси - в формате квеста без гида
Исследовать атмосферный район Сололаки, решая задания и открывая любопытные факты из истории
Начало: У собора Святой Троицы (Цминда Самеба)
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
€17 за всё до 4 чел.
скидка
34%
Индивидуальная
1 час
Трансфер из аэропорта в Тбилиси или наоборот
С комфортом доехать в любую точку столицы Грузии
Начало: В аэропорту или по вашему адресу
Сегодня в 23:30
Завтра в 08:30
от 88€58 за всё до 19 чел.
Индивидуальная
12 часов
Чиатура - город канаток + столп Кацхи
Отправиться в горные места, побывать в центре раскопок и полюбоваться церквушкой на скале
Начало: В удобном вам месте в Тбилиси
10 июня в 10:30
11 июня в 09:00
€250 за всё до 6 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
3 часа
Тбилиси для интровертов
Побыть «наедине» с городом в лучах рассвета, узнать его секреты и рассмотреть достопримечательности
Начало: Площадь свободы
9 июня в 06:00
10 июня в 06:00
80€72 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
4 часа
Прогулка по Куре и вечер в грузинском ресторане (всё включено)
Прокатиться по реке и погрузиться в праздник с национальными танцами и вкусными блюдами
Начало: на площади Горгасали
Завтра в 18:30
9 июня в 18:30
€320 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Трансфер из Тбилиси в Кутаиси
Комфортная и безопасная поездка с лёгкой путевой экскурсией
9 июня в 09:00
10 июня в 09:00
€220 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Свидание в Тбилиси: кулинарный мастер-класс и ужин для двоих
Получить свой кусочек счастья и вкусного хинкали, приготовленного любимым человеком
Завтра в 11:00
9 июня в 13:00
€120 за человека
Мини-группа
4 часа
Лучшие Панорамные виды Тбилиси - Неизвестные бары на крышах
Начало: Freedom Square 2
Расписание: Каждый день в 10:00, 12:00, 15:30, 18:30, 20:30
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
$150 за человека
Индивидуальная
13 часов
Путешествие по святым местам Грузии
Посетить главные храмы страны и прикоснуться к её христианской истории на автопешеходной экскурсии
Начало: в удобном вам месте
10 июня в 10:30
11 июня в 07:00
€250 за всё до 6 чел.
Квест
2.5 часа
Тбилиси станет ближе
Квест-прогулка наедине с городом
Начало: На площади Вахтанга Горгасали
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
€15 за человека
Индивидуальная
12 часов
Крепости Кахетии и самый большой в мире винный туннель
Побывать в уникальном кварельском погребе, попробовать легендарные вина и увидеть крепость Греми
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
€165 за всё до 4 чел.
скидка
30%
Квест
3 часа
Квест-прогулка по Тбилиси, посвященная психологии межличностных отношений
Начало: Проспект Руставели
Расписание: Каждый день и каждый час начиная с 09:00 по 20:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от 400$280 за человека
Мини-группа
2.5 часа
Эстафета гидов
Начало: 13 Ioane Shavteli St, Tbilisi 0105, Georgia
Расписание: Каждый день в 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 17:30
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
$100 за человека
Индивидуальная
5 часов
Романтическая поездка по Тбилиси на кабриолете
Старинные улочки, музыка, вино и ветер в волосах: впечатления, которые окрыляют
Начало: По месту вашего проживания
Завтра в 18:00
9 июня в 18:00
€300 за всё до 2 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ГГеннадий3 июня 2024Мы с женой наслаждались экскурсией в течение четырех часов. Все было замечательно - и общение с гидом (Тамара интересный рассказчик
- ААлексей30 мая 2024Все было отлично
- ЭЭльвира30 мая 2024Со старым городом Тбилиси нас (4 подруг по 50 лет) Тамара познакомила за 4-5 часа (Включая винную пробу)и этого вполне
- LLubova29 мая 2024Классный гид! Очень отзывчивая,готова прийти на помощь в любом вопросе. Очень рекомендую!
- ЮЮра26 мая 2024Ездили впятером с друзьями с гидом Бесо, остались очень довольны. Бонусом Бесо за обедом научил нас произносить тосты и сам многократно продемонстрировал владение данным навыком) Спасибо! Горячо рекомендуем!
- ННаталья20 мая 2024Прекрасная душевная дегустация, очень много интересной информации о вина и виноделии Грузии. Необычная подборка вин и самое главное отличных вин)
- ССергей19 мая 2024Майя - отличный рассказчик, приятный человек, хорошо знает и любит Тбилиси. Экскурсия была пешком 4 часа, но при этом совсем не утомила. Рекомендую.
- AAlla19 мая 2024Всё прошло отлично. Грузия это рай вина!
- ВВероника18 мая 2024Мы окунулись в самое лучшее познание науки о вине, истории, почувствовали каждую нотку выпитого. Интегрировались в правильное и осмысленное понимание вкусов и ароматов винограда. Почувствовали иное познание вкуса и получили жизненное удовлетворение от услышеного. Настоятельно рекомендуем вам дегустацию у Александра.
- аалекс18 мая 2024Мы были на экскурсии с Майей 10 мая. Экскурсия Нам очень понравилась Майя очень интересно рассказывала и показывала свой любимый
Ответы на вопросы от путешественников по Тбилиси в категории «Ночные»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Тбилиси
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 45
Какие места ещё посмотреть в Тбилиси
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Тбилиси в июне 2024
Сейчас в Тбилиси в категории "Ночные" можно забронировать 47 экскурсий и билетов от 10 до 320 со скидкой до 50%. Туристы уже оставили гидам 1955 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
Купите самую интересную из 47 экскурсий в Тбилиси на 2024 год по теме «Ночные», 1955 ⭐ отзывов, цены от €10. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август