🚶 Пешая 25% скидка Индивидуальная 3.5 часа 472 отзыва Пешеходная экскурсия по Тбилиси: от Старого города до серных бань Проведите незабываемый день, погружаясь в историю и культуру Тбилиси, открывая для себя его красоту и уникальность Начало: Площадь Свободы 120 € 90 за всё до 7 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 7 часов 235 отзывов Древняя Мцхета и доисторический Уплисцихе: погружение в историю Грузии Исследуйте сердце Грузии с эксклюзивной экскурсией по Мцхете и Уплисцихе, где история оживает на ваших глазах € 200 за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 7 часов 50 отзывов Популярное предложение Военно-Грузинская дорога: путешествие в сердце Кавказа Откройте для себя дух Кавказа, путешествуя по легендарной Военно-Грузинской дороге с уникальными пейзажами и культурным наследием € 161 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа 161 отзыв Популярное предложение Тбилиси мой любимый и родной: индивидуальная экскурсия Погрузитесь в атмосферу Тбилиси, узнайте о его истории, культуре и традициях. Прогулка по старинным улочкам и знаковым местам города Начало: В районе метро Авлабари, в Старом Тбилиси € 75 за всё до 5 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 13 часов 101 отзыв Винный тур Кахетия: дегустация и культурное наследие Грузии Откройте мир грузинского вина с эксклюзивной экскурсией по Кахетии, включая дегустации и посещение исторических мест Начало: К месту проведения € 200 за всё до 4 чел.

Индивидуальная 1.5 часа 327 отзывов Дегустация грузинских вин, сыров и чурчхелы в винном баре Тбилиси Погрузитесь в мир грузинских винодельческих традиций с эксклюзивной дегустацией в Тбилиси. Откройте для себя местные сорта вин, сыров и чурчхелы Начало: В районе метро «Руставели» от € 52 за всё до 30 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1 час 69 отзывов Грузинское вино: уникальный дегустационный класс в центре Тбилиси Погрузитесь в атмосферу грузинского виноделия: узнайте его тайны, продегустируйте эксклюзивные вина и научитесь их выбирать Начало: Около филармонии (центр) от € 16 за всё до 10 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 10 часов 154 отзыва По Кахетии с кахетинцем Узнать историю, полюбоваться природой и прочувствовать душу солнечного края от € 159 за всё до 6 чел.

Групповая 30 минут 3 отзыва 30-минутная групповая прогулка на кораблике по Куре Насладиться пейзажами Тбилиси с нового ракурса Начало: в районе Старого Тбилиси € 20 за человека

🚶 Пешая 25% скидка Индивидуальная 4 часа 4 отзыва Огни ночного Тбилиси Побывать в лучших ресторанах и пабах, которые идеально подходят именно вам Начало: В центре города 225 € 169 за всё до 6 чел.

12% скидка Мини-группа 1 час 1 отзыв Пьём вино в сердце Старого Тбилиси Дружеская встреча в винном погребе 17-го века с увлекательными историями и дегустацией Начало: На улице Коте Абхази 17 € 15 за человека

🚶 Пешая 10% скидка Индивидуальная 3 часа 96 отзывов Вглубь Тбилиси Начало: 1 aleksandr pushkin st, t’bilisi Расписание: Ежедневно, по договоренности от 60 $ 54 за всё до 2 чел.

🚶 Пешая Аудиогид 2.5 часа 2 отзыва Аудиопрогулка по районам Старый Тбилиси и Сололаки Путешествие на полдня по самым известным и колоритным достопримечательностям грузинской столицы Начало: Рядом с парком Гейдара Алиева в районе серных бань € 10 за человека

🚶 Пешая Мини-группа 4 часа 1 отзыв Три впечатления за день: урок грузинской кухни, дегустация чая и вина Начало: Freedom Square 2 Расписание: Ежедневно в 12:00 и в 18:00 $ 158 за человека

🚶 Пешая Фотопрогулка 3 часа 3 отзыва Пленочная фотосессия на улочках старого Тбилиси Начало: Площадь Свободы, дом 2 Расписание: напишите мне, если не можете найти подходящую дату или время $ 110 за всё до 2 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 44 отзыва Древность в камне - храмы Мцхеты и пещеры Уплисцихе Побывать в сердце грузинского христианства и доисторическом городе, а также посетить музей Сталина Начало: у места вашего проживания € 129 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 1 отзыв К сердцу Тбилиси Начало: Georgia, tbilisi метро авлабари Расписание: Любой дени в любое время $ 120 за всё до 10 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 7 часов 54 отзыва Кахетия: Сигнахи, винодельни, монастырь Бодбе Исследуйте сердце грузинского виноделия, исторические крепости и святые места в уникальной поездке из Тбилиси € 170 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая 25% скидка Индивидуальная 3.5 часа 12 отзывов Гармония древнего и современного Тбилиси Влюбиться в очарование старинных и новейших уголков города на обзорной прогулке 120 € 90 за всё до 5 чел.

Индивидуальная 1.5 часа 16 отзывов Мастер-класс и дегустация: грузинская чача Познакомиться с особенностями приготовления и употребления виноградной водки и попробовать закуски Начало: В районе метро «Руставели» от € 33 за всё до 30 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 6 часов 11 отзывов Трансфер Тбилиси-Ереван с остановкой у Севана Путешествие из Тбилиси в Ереван станет незабываемым с комфортным трансфером и великолепными горными пейзажами Начало: В аэропорту Тбилиси или у вашего отеля € 205 за всё до 2 чел.

🚶 Пешая Групповая 3 часа 13 отзывов Винный тур по Тбилиси: история, вкус, традиции Исследуйте душу Тбилиси через вкус вина и чачи, погружаясь в атмосферу старинных улиц и исторических рассказов Начало: На площади Свободы Расписание: ежедневно в 12:00, 15:00 и 18:00 € 88 за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 6 часов 6 отзывов День по-тбилисски: Грузинский элемент счастья Проживите незабываемый день в Тбилиси, наслаждаясь домашним завтраком, рынками и символами города Начало: В районе метро Площадь Свободы € 65 за человека

🚗 На машине Индивидуальная 2 часа 1 отзыв Трансфер «Аэропорт - Тбилиси» с мини-экскурсией Быстро и с комфортом добраться до отеля и получить первое яркое впечатление от города Начало: У аэропорта € 35 за человека

🚗 На машине Индивидуальная 1 час 2 отзыва Трансферы по Грузии («Аэропорт - Тбилиси») и не только Надежный сервис, опытные русскоговорящие водители, чистые и удобные автомобили € 35 за всё до 3 чел.

🚶 Пешая 10% скидка Групповая 4 часа 15 отзывов Барный тур Тбилиси: ночная экскурсия с играми и призами Откройте для себя ночной Тбилиси, посетите 4 уникальных бара и выиграйте титул короля вечеринки Начало: В баре Bar22, Галактион Табидзе 22 Расписание: в пятницу и субботу в 21:00 30 € 27 за человека

🚗 На машине 20% скидка Индивидуальная 6 часов 1 отзыв Индивидуальный трансфер «Тбилиси - Владикавказ (аэропорт)» Комфортный трансфер без пересадок в компании опытного водителя 250 € 200 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая 🚤 На катере Мини-группа 3.5 часа 2 отзыва Секретные бары на крышах и лучшие панорамы Тбилиси: экскурсия в мини-группе Открыть новые ракурсы Старого города, насладиться грузинским вином и прокатиться на катере по реке Начало: В районе СТ.М. «Площадь Свободы» Расписание: ежедневно в 12:00, 15:30 и 18:30 € 100 за человека

🚶 Пешая 50% скидка Квест 3 часа 4 отзыва Интерактивная экскурсия по Тбилиси с гидом-медиатором Начало: Freedom Square, 2 Расписание: Каждый день с 10:00 до 20:00 (по тбилисскому времени) 125 $ 63 за человека

🚶 Пешая Фотопрогулка 1.5 часа 3 отзыва Наедине с Тбилиси: индивидуальная фотопрогулка Познакомиться с историей Старого города через объектив профессионала Начало: В районе Серных бань € 125 за человека

🚶 Пешая 🎈 На воздушном шаре Фотопрогулка 4 часа 1 отзыв Романтическое свидание в Тбилиси Устроить фотопрогулку, полетать на воздушном шаре, прокатиться по Куре, насладиться грузинским вином € 280 за человека

🚶 Пешая Квест 3 часа 1 отзыв Прогулка по сердцу Тбилиси - в формате квеста без гида Исследовать атмосферный район Сололаки, решая задания и открывая любопытные факты из истории Начало: У собора Святой Троицы (Цминда Самеба) € 17 за всё до 4 чел.

🚗 На машине 34% скидка Индивидуальная 1 час 1 отзыв Трансфер из аэропорта в Тбилиси или наоборот С комфортом доехать в любую точку столицы Грузии Начало: В аэропорту или по вашему адресу от 88 € 58 за всё до 19 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 12 часов 1 отзыв Чиатура - город канаток + столп Кацхи Отправиться в горные места, побывать в центре раскопок и полюбоваться церквушкой на скале Начало: В удобном вам месте в Тбилиси € 250 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая 10% скидка Индивидуальная 3 часа 87 отзывов Тбилиси для интровертов Побыть «наедине» с городом в лучах рассвета, узнать его секреты и рассмотреть достопримечательности Начало: Площадь свободы 80 € 72 за всё до 7 чел.

Индивидуальная 4 часа Прогулка по Куре и вечер в грузинском ресторане (всё включено) Прокатиться по реке и погрузиться в праздник с национальными танцами и вкусными блюдами Начало: на площади Горгасали € 320 за всё до 10 чел.

🚗 На машине 🚐 На микроавтобусе Индивидуальная 3.5 часа Трансфер из Тбилиси в Кутаиси Комфортная и безопасная поездка с лёгкой путевой экскурсией € 220 за всё до 7 чел.

Индивидуальная 2.5 часа Свидание в Тбилиси: кулинарный мастер-класс и ужин для двоих Получить свой кусочек счастья и вкусного хинкали, приготовленного любимым человеком € 120 за человека

🚶 Пешая Мини-группа 4 часа Лучшие Панорамные виды Тбилиси - Неизвестные бары на крышах Начало: Freedom Square 2 Расписание: Каждый день в 10:00, 12:00, 15:30, 18:30, 20:30 $ 150 за человека

🚗 На машине 🚐 На микроавтобусе Индивидуальная 13 часов Путешествие по святым местам Грузии Посетить главные храмы страны и прикоснуться к её христианской истории на автопешеходной экскурсии Начало: в удобном вам месте € 250 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Квест 2.5 часа Тбилиси станет ближе Квест-прогулка наедине с городом Начало: На площади Вахтанга Горгасали € 15 за человека

🚗 На машине Индивидуальная 12 часов Крепости Кахетии и самый большой в мире винный туннель Побывать в уникальном кварельском погребе, попробовать легендарные вина и увидеть крепость Греми € 165 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая 30% скидка Квест 3 часа Квест-прогулка по Тбилиси, посвященная психологии межличностных отношений Начало: Проспект Руставели Расписание: Каждый день и каждый час начиная с 09:00 по 20:00 от 400 $ 280 за человека

🚶 Пешая Мини-группа 2.5 часа Эстафета гидов Начало: 13 Ioane Shavteli St, Tbilisi 0105, Georgia Расписание: Каждый день в 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 17:30 $ 100 за человека