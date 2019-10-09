83 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Плениться атмосферой вечернего города на авто-пешеходной экскурсии по самым чарующим местам

Лика
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Лика – представитель гидов
Экскурсия на автомобиле по вечернему Тбилиси — это удивительная возможность увидеть не только основные достопримечательности, но и те уголки города, которые не входят в стандартные пешие маршруты.

И конечно, насладиться столицей в особенном освещении, когда все сверкает!
От 75 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 14 друзей
На автомобиле
Продолжительность 3 часа
До 15 человек
Можно с детьми
Встреча Любое удобное для вас место
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У этой экскурсии83 отзыва
4.99
Мерцающий огнями Тбилиси
Мерцающий огнями Тбилиси

Что вас ожидает

Стражи города — столетние платаны величественно отражаются в реке Куре, мост Мира мерцает 100 тысячами лампочек, а крепость Нарикала подсвечивается на вершине Сололакского хребта, и кажется, будто она парит в воздухе.

  • Вы проедете по главному проспекту города — проспекту Шота Руставели — это целая поэма в камне.
  • Подниметесь на фуникулере на св. гору Давида Мтацминда. Тбилисский фуникулер — самый длинный в Европе и один из красивейших в мире. Он отвезет вас на почти самую высокую смотровую площадку города, где вы полюбуетесь Тбилиси в шикарном вечернем освещении, прогуляетесь по парку, засаженному 100-летними деревьями, и сможете прокатиться на колесе обозрения. Именно здесь вы увидите весь Тбилиси как на ладони!
  • Проедете по проспекту Агмашенебели, который восхищает и удивляет своими сооружениями. Проспект и прилегающая к нему территория застраивались немецкими архитекторами в 19 веке, поэтому здесь вы найдете маленький кусочек Европы и поймете, почему же наш город называют городом контрастов. По части проспекта мы проедем, а по другой пройдем пешком — это «Новый Тифлис» или тбилисский Арбат, закрытая пешеходная зона, которую восстановили в первозданном виде. Это место — одно из самых любимых у тбилисцев.
  • Увидите собор святой Троицы — главный патриарший храм Грузии и самый высокий храм на территории Южного Кавказа. Вы прогуляетесь по территории собора, узнаете об особенностях его строительства, об архитектуре грузинских церквей, о хранящихся здесь святынях и реликвиях. Полюбуетесь потрясающим видом на Тбилиси. А также заглянете в легендарное кафе, где попробуете воды Лагидзе — знаменитый лимонад, который считается культурным наследием и производится по оригинальному рецепту с конца 19 века.

История города, истоки грузинских традиций, жизнь замечательных людей, благодаря которым Тбилиси именно такой, какой он есть, невероятная атмосфера этого места — вот что ждет вас во время этой экскурсии.

Надеюсь, что вы, как и я, увидите насколько разнообразен наш город: природа здесь сливается с творением рук человеческих, накладывает свой отпечаток на улицы и площади, дома и соборы удивительных пропорций. Здесь счет идет на века, сплав культур придает городу особую романтическую прелесть и неповторимый колорит. Александр Дюма-отец, побывав в Тбилиси, признавался, что на каждом шагу испускал крики радости, а Петр Чайковский писал, что вспоминает этот город, как сладкий сон. Надеюсь, что и вы захотите сюда возвращаться.

Организационные детали

  • Транспортные расходы включены в стоимость.
  • Проезд на фуникулере оплачивается дополнительно (4 евро с человека).
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей профессиональной команды.
Мерцающий огнями Тбилиси
Мерцающий огнями Тбилиси
Мерцающий огнями Тбилиси

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура Любое удобное для вас место.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Лика
Лика
Я родилась в Тбилиси. Закончила Технический унирверситет, по образованию экономист. Работала в школе на должности учителя. 5 лет назад совершенно случайно попала на экскурсию моего отца — он работает гидом больше 40-ка лет. И вот тогда вся моя жизнь перевернулась! Когда я увидела восхищение моей страной, моим городом в глазах гостей, посетивших Грузию, решила бросить все и начать с чистого листа. Я постараюсь передать вам мою любовь, мое восхищение этой солнечной страной. Иногда меня заменяют мои коллеги-гиды — такие же единомышленники, влюбленный в наш город. Уверяю, вы вернетесь сюда не раз!
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83 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

9 октября 2019
Давно не получали такого удовольствия от экскурсии! Как здорово, что есть люди, которые любят и умеют делать свою работу, которые делают это профессионально. Это Лика. Человек, знающий и любящий Тбилиси. И заставляющий вас полюбить этот замечательный город. Особенно поразило как Лика читала стихи Пастернака, Цветаевой, Евтушенко, Ахмадулиной и др., посвящённые Грузии! Незабываемая вечерняя экскурсия!
21 августа 2019
Экскурсия понравилась. Немного не рассчитали свои силы. С больными ножками спускаться по ступенькам было сложновато, но это не помешало получит впечатления.супер!!!/обувь только не шлепки/.спасибо гиду!
13 июля 2019
Ездили на автомобильно-пешеходную экскурсию с гидом Ликой. Очень познавательная экскурсия. Лика интересно и с юмором рассказала про старый и новый Тбилиси. Скучать не пришлось.
11 июля 2019
Самая классная экскурсия.Было очень здорово.Лика изумительно рассказывает.Да ещё и стихи читает.Жаль, что не выбрали все её экскурсии.Настоящий шедевр.Детям очень понравилось. Прекрасно провели время.
5 июля 2019
Однозначно рекомендую Лику как отличнейшего гида!
25 июня 2019
Нашу экскурсию проводил Роман. Очень эрудированный, тактичный, легкий в общении. Очень интересно рассказывал о городе, истории, людях и традициях. Экскурсия проводилась на комфортабельной машине с кондиционером, чему мы были безумно рады, поскольку немного устали от предыдущей экскурсии, а здесь нас ожидал абсолютный комфорт, как в плане передвижения, так и в плане общения с умным, коммуникабельным, веселым гидом! Расставаться не хотелось! А еще и довезли до места нашего проживания!! Фантастика!! Однозначно рекомендую!!
20 июня 2019
Наша экскурсия состоялась 19 июня 2019 года. Это было потрясающе! Наш гид Роман, ему отдельное огромное спасибо , увлекательно, с легкостью, с удивительными фактами и историями провел нам это путешествие по вечернему Тбилиси. Наш гид Роман замечательный рассказчик, великолепно знает историю, любит Грузию. После этого знакомства с Тбилиси, мы уверенны, что вернёмся сюда не один раз)
19 июня 2019
19 июня была на экскурсии Мерцающий Тбилиси с Романом. Это было потрясающе!! Очень рекомендую!! Прекрасный экскурсавод Роман, любящий свое дело, внимательный, интересный рассказчик и профессионал своего дела! Ваша экскурсия - одно из лучших впечатлений от Тбилиси. Спасибо!!
17 июня 2019
Очень красивый город Тбилиси! Гид Роман показал такие места, куда обязательно захотелось вернуться. Спасибо. Рекомендую!
28 мая 2019
Большое спасибо гиду Марине за знакомство с ночным городом, его историей и великолепными достопримечательностями.
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