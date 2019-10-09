83 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Стражи города — столетние платаны величественно отражаются в реке Куре, мост Мира мерцает 100 тысячами лампочек, а крепость Нарикала подсвечивается на вершине Сололакского хребта, и кажется, будто она парит в воздухе.

Вы проедете по главному проспекту города — проспекту Шота Руставели — это целая поэма в камне.

— это целая поэма в камне. Подниметесь на фуникулере на св. гору Давида Мтацминда . Тбилисский фуникулер — самый длинный в Европе и один из красивейших в мире. Он отвезет вас на почти самую высокую смотровую площадку города, где вы полюбуетесь Тбилиси в шикарном вечернем освещении, прогуляетесь по парку, засаженному 100-летними деревьями, и сможете прокатиться на колесе обозрения. Именно здесь вы увидите весь Тбилиси как на ладони!

. Тбилисский фуникулер — самый длинный в Европе и один из красивейших в мире. Он отвезет вас на почти самую высокую смотровую площадку города, где вы полюбуетесь Тбилиси в шикарном вечернем освещении, прогуляетесь по парку, засаженному 100-летними деревьями, и сможете прокатиться на колесе обозрения. Именно здесь вы увидите весь Тбилиси как на ладони! Проедете по проспекту Агмашенебели , который восхищает и удивляет своими сооружениями. Проспект и прилегающая к нему территория застраивались немецкими архитекторами в 19 веке, поэтому здесь вы найдете маленький кусочек Европы и поймете, почему же наш город называют городом контрастов. По части проспекта мы проедем, а по другой пройдем пешком — это «Новый Тифлис» или тбилисский Арбат, закрытая пешеходная зона, которую восстановили в первозданном виде. Это место — одно из самых любимых у тбилисцев.

, который восхищает и удивляет своими сооружениями. Проспект и прилегающая к нему территория застраивались немецкими архитекторами в 19 веке, поэтому здесь вы найдете маленький кусочек Европы и поймете, почему же наш город называют городом контрастов. По части проспекта мы проедем, а по другой пройдем пешком — это «Новый Тифлис» или тбилисский Арбат, закрытая пешеходная зона, которую восстановили в первозданном виде. Это место — одно из самых любимых у тбилисцев. Увидите собор святой Троицы — главный патриарший храм Грузии и самый высокий храм на территории Южного Кавказа. Вы прогуляетесь по территории собора, узнаете об особенностях его строительства, об архитектуре грузинских церквей, о хранящихся здесь святынях и реликвиях. Полюбуетесь потрясающим видом на Тбилиси. А также заглянете в легендарное кафе, где попробуете воды Лагидзе — знаменитый лимонад, который считается культурным наследием и производится по оригинальному рецепту с конца 19 века.

История города, истоки грузинских традиций, жизнь замечательных людей, благодаря которым Тбилиси именно такой, какой он есть, невероятная атмосфера этого места — вот что ждет вас во время этой экскурсии.

Надеюсь, что вы, как и я, увидите насколько разнообразен наш город: природа здесь сливается с творением рук человеческих, накладывает свой отпечаток на улицы и площади, дома и соборы удивительных пропорций. Здесь счет идет на века, сплав культур придает городу особую романтическую прелесть и неповторимый колорит. Александр Дюма-отец, побывав в Тбилиси, признавался, что на каждом шагу испускал крики радости, а Петр Чайковский писал, что вспоминает этот город, как сладкий сон. Надеюсь, что и вы захотите сюда возвращаться.