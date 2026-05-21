83 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Погрузитесь в волшебный мир вечернего Тбилиси, где каждый уголок сверкает и пульсирует жизнью, открывая город с новой стороны
Экскурсия на автомобиле по вечернему Тбилиси предлагает уникальную возможность увидеть город в новом свете. Путешествие начинается с проспекта Шота Руставели, где каждое здание рассказывает свою историю.
Затем вас ждет подъем на читать дальшеуменьшить
фуникулере на святую гору Давида Мтацминда, откуда открывается захватывающий вид на город.
Проезд по проспекту Агмашенебели позволит ощутить дух старого Тбилиси, а посещение собора святой Троицы раскроет духовную сторону грузинской культуры. В завершение экскурсии вы попробуете знаменитый лимонад Лагидзе. Это не просто экскурсия, это путешествие в сердце Тбилиси, полное открытий и впечатлений
Столетние платаны встретят вас у набережной Куры, отражаясь в воде вместе с крепостью Нарикала и Мостом мира в сиянии тысячи огней.
Проспект Шота Руставели — центральная артерия города. Проедем по ней и увидим архитектурную и историческую хронику Тбилиси: театры, музеи, старинные дома и монументы.
Фуникулёр на Мтацминда поднимет вас на одну из самых высоких точек города. Наверху — панорамная площадка, парк с вековыми деревьями и колесо обозрения, откуда открывается вид на весь Тбилиси.
Проспект Агмашенебели и Новый Тифлис — район с домами немецких архитекторов 19 века, пешеходной зоной и уютными улицами. Здесь вы поймёте, почему Тбилиси называют городом контрастов.
Собор Святой Троицы (Цминда Самеба) — главный храм страны, где вы прогуляетесь по территории, узнаете о строительстве, святынях и архитектуре, а также насладитесь одним из лучших видов на город.
Кафе с лимонадами «Лагидзе» — легендарное место, где можно попробовать напиток, ставший культурным символом. Его готовят по старинному рецепту и подают так же, как и сто лет назад.
А ещё — история Тбилиси, корни грузинских традиций и судьбы людей, благодаря которым этот город стал таким, каким мы его видим сегодня.
Организационные детали
Едем на комфортабельном автомобиле
Проезд на фуникулёре оплачивается дополнительно — €7 за чел.
Экскурсию проведу я или другой гид из нашей профессиональной команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
От удобного вам места
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лика — ваша команда гидов в Тбилиси
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 1 час 50 минут
Провели экскурсии для 13168 туристов
Я родилась в Тбилиси, но выбрала профессию гида не сразу: по образованию я экономист, работала учителем. Всё изменилось после экскурсии моего отца, который более 40 лет водит гостей по Грузии. читать дальшеуменьшить
Увидев восхищение в глазах туристов, я решила начать всё с чистого листа.
Сегодня я и моя команда проводим экскурсии по Тбилиси и восточной Грузии: Кахети, Мцхета-Мтианети, Самцхе-Джавахети, Нижней и Внутренней Картли. Мы касаемся истории, архитектуры, религии, традиций и современной жизни.
Наше преимущество в том, что мы — коренные жители, свободно владеем грузинским языком, все с высшим образованием и огромной любовью к Родине. Каждый из нас — настоящий экскурсовод, а не просто сопровождающий.
Мы стремимся показать вам истинную Грузию: её гостеприимство, колорит и характер народа — не сухими фактами, а живыми историями, которые остаются в сердце.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 98 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Вероника
Нашим гидом был Роман - глубокие знания, содержательный рассказ, комфортный автомобиль, внимательное отношения к нам как к гостям. Вид с горы Мтацминда на вечерний Тбилиси завораживает!
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А
Анжелика
Прекрасная и познавательная экскурсия! 3 часа пролетели, как один миг, оставив яркие впечатления о теплом городе и доброжелательных людях. Всем рекомендую.
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Н
Наталья
Огромное спасибо Роману за познавательную и интересную экскурсию. Узнали много новой информации, посетили красивые места: храм, в том числе подземный, красивые виды сверху на замечательный город Тбилиси! 3 часа пролетели незаметно!
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Ирина
Спасибо Роману за прекрасную и интересную экскурсию по вечернему Тбилиси. Очень понравился экскурсовод, увлекательный рассказчик, повезло побывать на службе в храме, даже увидеть подземный храм. Рекомендуем экскурсию!
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Юлия
Экскурсию проводил Роман. Очень интересно рассказывал про историю Грузии, безумно интересные нюансы, о которых мы раньше и не слышали. Роман очень внимателен был к нам, уточняя, что нам было бы интересно услышать. Экскурсия очень понравилась, увидеть Тбилиси на ладони, с вершины горы просто непередаваемые ощущения. Всем рекомендую. Организация была на высшем уровне.
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Кира
В поездке в начале апреля нас сопровождали гид Роман и водитель Джон. Роман очень эрудирован, подкован и с великолепным русским! Было очень комфортно, содержательно и красиво. С удовольствием бы съездили с ним и в другие поездки.