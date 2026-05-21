83 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Экскурсия на автомобиле по вечернему Тбилиси предлагает уникальную возможность увидеть город в новом свете. Путешествие начинается с проспекта Шота Руставели, где каждое здание рассказывает свою историю.Затем вас ждет подъем на

фуникулере на святую гору Давида Мтацминда, откуда открывается захватывающий вид на город. Проезд по проспекту Агмашенебели позволит ощутить дух старого Тбилиси, а посещение собора святой Троицы раскроет духовную сторону грузинской культуры. В завершение экскурсии вы попробуете знаменитый лимонад Лагидзе. Это не просто экскурсия, это путешествие в сердце Тбилиси, полное открытий и впечатлений

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Цена за 1-4 человек, стоимость зависит от количества людей

Описание экскурсии

Столетние платаны встретят вас у набережной Куры, отражаясь в воде вместе с крепостью Нарикала и Мостом мира в сиянии тысячи огней.

Проспект Шота Руставели — центральная артерия города. Проедем по ней и увидим архитектурную и историческую хронику Тбилиси: театры, музеи, старинные дома и монументы.

Фуникулёр на Мтацминда поднимет вас на одну из самых высоких точек города. Наверху — панорамная площадка, парк с вековыми деревьями и колесо обозрения, откуда открывается вид на весь Тбилиси.

Проспект Агмашенебели и Новый Тифлис — район с домами немецких архитекторов 19 века, пешеходной зоной и уютными улицами. Здесь вы поймёте, почему Тбилиси называют городом контрастов.

Собор Святой Троицы (Цминда Самеба) — главный храм страны, где вы прогуляетесь по территории, узнаете о строительстве, святынях и архитектуре, а также насладитесь одним из лучших видов на город.

Кафе с лимонадами «Лагидзе» — легендарное место, где можно попробовать напиток, ставший культурным символом. Его готовят по старинному рецепту и подают так же, как и сто лет назад.

А ещё — история Тбилиси, корни грузинских традиций и судьбы людей, благодаря которым этот город стал таким, каким мы его видим сегодня.

Организационные детали