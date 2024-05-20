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опыт аналогичного мероприятия в Питере. Суть следующая: за вечер вы посещаете несколько баров и выполняете разные задания от организатора, напитки (5 шотов) не стоит боятся, как правило они слабоалкогольные (но в одном баре была чача). Если у вас есть желание расслабиться и весело провести время, то вам сюда! мы были 28 апреля и кроме нас на экскурсию никто не записался, но мы и сами замечательно провели время. С нами была Александра, очень приятная и общительная девушка! Здорово, что она сама от этого получает удовольствие, и подстраивается под своих гостей. Было здорово! Рекомендую для веселых и общительных людей. А еще ночьной Тбилиси безопасен (даже в дни митингов), мы совершенно спокойно добрались к себе в гостиницу (я и подруга, если что).