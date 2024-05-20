Экскурсии по барам Тбилиси

Найдено 6 экскурсий в категории «Бары и ночная жизнь» в Тбилиси, цены от €27, скидки до 25%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Дегустация грузинских вин, сыров и чурхчелы
Индивидуальная
1.5 часа
327 отзывов
Дегустация грузинских вин, сыров и чурчхелы в винном баре Тбилиси
Погрузитесь в мир грузинских винодельческих традиций с эксклюзивной дегустацией в Тбилиси. Откройте для себя местные сорта вин, сыров и чурчхелы
Начало: В районе метро «Руставели»
«За дополнительную плату здесь же вы сможете заказать коктейли на чаче и вине, грузинские национальные блюда, спиртные напитки и купить понравившиеся вино и чачу»
15 июня в 09:00
16 июня в 09:00
от 52 за всё до 30 чел.
Огни ночного Тбилиси
🚶 Пешая
скидка
25%
Индивидуальная
4 часа
4 отзыва
Огни ночного Тбилиси
Побывать в лучших ресторанах и пабах, которые идеально подходят именно вам
Начало: В центре города
«Вас ожидают рестораны, бары и клубы высокой ценовой категории»
Завтра в 19:30
9 июня в 19:30
225169 за всё до 6 чел.
Мастер-класс и дегустация: грузинская чача
Индивидуальная
1.5 часа
16 отзывов
Мастер-класс и дегустация: грузинская чача
Познакомиться с особенностями приготовления и употребления виноградной водки и попробовать закуски
Начало: В районе метро «Руставели»
«За дополнительную плату здесь же вы сможете заказать коктейли на чаче и вине, грузинские национальные блюда, спиртные напитки и купить понравившиеся вино и чачу»
Завтра в 16:30
15 июня в 15:30
от 33 за всё до 30 чел.
Винно-обзорный променад по Тбилиси
🚶 Пешая
Групповая
3 часа
13 отзывов
Винный тур по Тбилиси: история, вкус, традиции
Исследуйте душу Тбилиси через вкус вина и чачи, погружаясь в атмосферу старинных улиц и исторических рассказов
Начало: На площади Свободы
«В каждом заведении вы продегустируете 7-8 видов алкогольных напитков (вино и чача)»
Расписание: ежедневно в 12:00, 15:00 и 18:00
Завтра в 12:00
9 июня в 15:00
88 за человека
Тур-игра по барам Тбилиси
🚶 Пешая
скидка
10%
Групповая
4 часа
15 отзывов
Барный тур Тбилиси: ночная экскурсия с играми и призами
Откройте для себя ночной Тбилиси, посетите 4 уникальных бара и выиграйте титул короля вечеринки
Начало: В баре Bar22, Галактион Табидзе 22
«Окончательный маршрут создается за несколько часов до бар-хоппинга, ведь мы звоним в бары из нашего списка, узнаем их программы на вечер и выбираем самое крутое»
Расписание: в пятницу и субботу в 21:00
Завтра в 21:00
14 июня в 21:00
3027 за человека
Секретные бары на крышах и лучшие панорамы Тбилиси: экскурсия в мини-группе
🚶 Пешая
🚤 На катере
Мини-группа
3.5 часа
2 отзыва
Секретные бары на крышах и лучшие панорамы Тбилиси: экскурсия в мини-группе
Открыть новые ракурсы Старого города, насладиться грузинским вином и прокатиться на катере по реке
Начало: В районе СТ.М. «Площадь Свободы»
«Также в одном из баров вам подадут ассорти из грузинских сыров — сулгуни, тенили, имерули»
Расписание: ежедневно в 12:00, 15:30 и 18:30
Завтра в 12:00
9 июня в 15:30
100 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    20 мая 2024
    Дегустация грузинских вин, сыров и чурхчелы
    Прекрасная душевная дегустация, очень много интересной информации о вина и виноделии Грузии. Необычная подборка вин и самое главное отличных вин)
  • В
    Вероника
    18 мая 2024
    Дегустация грузинских вин, сыров и чурхчелы
    Мы окунулись в самое лучшее познание науки о вине, истории, почувствовали каждую нотку выпитого. Интегрировались в правильное и осмысленное понимание вкусов и ароматов винограда. Почувствовали иное познание вкуса и получили жизненное удовлетворение от услышеного. Настоятельно рекомендуем вам дегустацию у Александра.
  • А
    Анастасия
    10 мая 2024
    Секретные бары на крышах и лучшие панорамы Тбилиси: экскурсия в мини-группе
    Первый раз в Тбилиси. Очень понравилась экскурсия. Очень хороший гид
  • А
    Анна
    7 мая 2024
    Тур-игра по барам Тбилиси
    Вау! это если одним словом! Выбрали себе этот тур в первый наш вечер в Тбилиси. Ранее у меня уже был
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    опыт аналогичного мероприятия в Питере. Суть следующая: за вечер вы посещаете несколько баров и выполняете разные задания от организатора, напитки (5 шотов) не стоит боятся, как правило они слабоалкогольные (но в одном баре была чача). Если у вас есть желание расслабиться и весело провести время, то вам сюда! мы были 28 апреля и кроме нас на экскурсию никто не записался, но мы и сами замечательно провели время. С нами была Александра, очень приятная и общительная девушка! Здорово, что она сама от этого получает удовольствие, и подстраивается под своих гостей. Было здорово! Рекомендую для веселых и общительных людей. А еще ночьной Тбилиси безопасен (даже в дни митингов), мы совершенно спокойно добрались к себе в гостиницу (я и подруга, если что).

  • М
    Максим
    22 апреля 2024
    Мастер-класс и дегустация: грузинская чача
    Были на днях на дегустации чачи, очень понравилось, скоро пойдем на дегустацию вин)
  • Ю
    Юлия
    12 апреля 2024
    Дегустация грузинских вин, сыров и чурхчелы
    Александр, вы лучший! Несмотря на то, что мы безбожно опоздали, нам провели замечательную дегустацию. Доступным языком Александр рассказал о грузинском вине, его квалификации, характеристиках. Огромное спасибо!
    Александр, вы лучший! Несмотря на то, что мы безбожно опоздали, нам провели замечательную дегустацию. Доступным языкомАлександр, вы лучший! Несмотря на то, что мы безбожно опоздали, нам провели замечательную дегустацию. Доступным языкомАлександр, вы лучший! Несмотря на то, что мы безбожно опоздали, нам провели замечательную дегустацию. Доступным языкомАлександр, вы лучший! Несмотря на то, что мы безбожно опоздали, нам провели замечательную дегустацию. Доступным языкомАлександр, вы лучший! Несмотря на то, что мы безбожно опоздали, нам провели замечательную дегустацию. Доступным языкомАлександр, вы лучший! Несмотря на то, что мы безбожно опоздали, нам провели замечательную дегустацию. Доступным языкомАлександр, вы лучший! Несмотря на то, что мы безбожно опоздали, нам провели замечательную дегустацию. Доступным языком
  • В
    Всеволод
    15 марта 2024
    Винно-обзорный променад по Тбилиси
    Невероятная экскурсия! Были большой компанией, получили нереальное удовольствие. Спасибо Валерию, великолепный экскурсовод!
  • А
    Артур
    1 марта 2024
    Огни ночного Тбилиси
    Всё прошло отлично, очень понравилась экскурсия. Всё было классно организовано. Мне нравится подобный формат, уже второй раз заказываю, первый раз была в Питере, второй раз вот в Тбилиси. Посетили различные заведения, попробовали много что. Однозначно рекомендую.
  • И
    Ильзия
    4 января 2024
    Огни ночного Тбилиси
    Если честно, сначала скептически относилась к подобному формату, но даже не думала, что мне настолько понравится! В Тбилиси действительно есть
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    классные заведения (мы были и в ресторанах, и в джаз-барах — моя слабость), которые стоит обязательно посетить. А в это время года город еще и украсили красиво — одно удовольствие ходить. В общем, экскурсия однозначно удалась) Большое спасибо нашему гиду, который создал легкую атмосферу. Без него не было бы и 50% того веселья

  • P
    Poline
    26 ноября 2023
    Тур-игра по барам Тбилиси
    Просто отличное начало отпуска Тбилиси! Для всех, кто хочет живое общение с играми и горячительными напитками) Экскурсовод был замечательный и отлично поддерживал веселый настрой в компании.

Ответы на вопросы от путешественников по Тбилиси в категории «Бары и ночная жизнь»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Тбилиси
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 6
  1. Дегустация грузинских вин, сыров и чурхчелы
  2. Огни ночного Тбилиси
  3. Мастер-класс и дегустация: грузинская чача
  4. Винно-обзорный променад по Тбилиси
  5. Тур-игра по барам Тбилиси
Какие места ещё посмотреть в Тбилиси
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Серные бани
  3. Кахетия
  4. Крепость Нарикала
  5. Площадь Свободы
  6. Мост мира
  7. Собор Светицховели
  8. Монастырь Джвари
  9. Крепость Ананури
  10. Сигнахи
Сколько стоит экскурсия по Тбилиси в июне 2024
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