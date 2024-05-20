1 чел.
По популярности
Индивидуальная
1.5 часа
Дегустация грузинских вин, сыров и чурчхелы в винном баре Тбилиси
Погрузитесь в мир грузинских винодельческих традиций с эксклюзивной дегустацией в Тбилиси. Откройте для себя местные сорта вин, сыров и чурчхелы
Начало: В районе метро «Руставели»
«За дополнительную плату здесь же вы сможете заказать коктейли на чаче и вине, грузинские национальные блюда, спиртные напитки и купить понравившиеся вино и чачу»
15 июня в 09:00
16 июня в 09:00
от €52 за всё до 30 чел.
скидка
25%
Индивидуальная
4 часа
Огни ночного Тбилиси
Побывать в лучших ресторанах и пабах, которые идеально подходят именно вам
Начало: В центре города
«Вас ожидают рестораны, бары и клубы высокой ценовой категории»
Завтра в 19:30
9 июня в 19:30
225€169 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Мастер-класс и дегустация: грузинская чача
Познакомиться с особенностями приготовления и употребления виноградной водки и попробовать закуски
Начало: В районе метро «Руставели»
«За дополнительную плату здесь же вы сможете заказать коктейли на чаче и вине, грузинские национальные блюда, спиртные напитки и купить понравившиеся вино и чачу»
Завтра в 16:30
15 июня в 15:30
от €33 за всё до 30 чел.
Групповая
3 часа
Винный тур по Тбилиси: история, вкус, традиции
Исследуйте душу Тбилиси через вкус вина и чачи, погружаясь в атмосферу старинных улиц и исторических рассказов
Начало: На площади Свободы
«В каждом заведении вы продегустируете 7-8 видов алкогольных напитков (вино и чача)»
Расписание: ежедневно в 12:00, 15:00 и 18:00
Завтра в 12:00
9 июня в 15:00
€88 за человека
скидка
10%
Групповая
4 часа
Барный тур Тбилиси: ночная экскурсия с играми и призами
Откройте для себя ночной Тбилиси, посетите 4 уникальных бара и выиграйте титул короля вечеринки
Начало: В баре Bar22, Галактион Табидзе 22
«Окончательный маршрут создается за несколько часов до бар-хоппинга, ведь мы звоним в бары из нашего списка, узнаем их программы на вечер и выбираем самое крутое»
Расписание: в пятницу и субботу в 21:00
Завтра в 21:00
14 июня в 21:00
30€27 за человека
Мини-группа
3.5 часа
Секретные бары на крышах и лучшие панорамы Тбилиси: экскурсия в мини-группе
Открыть новые ракурсы Старого города, насладиться грузинским вином и прокатиться на катере по реке
Начало: В районе СТ.М. «Площадь Свободы»
«Также в одном из баров вам подадут ассорти из грузинских сыров — сулгуни, тенили, имерули»
Расписание: ежедневно в 12:00, 15:30 и 18:30
Завтра в 12:00
9 июня в 15:30
€100 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья20 мая 2024Прекрасная душевная дегустация, очень много интересной информации о вина и виноделии Грузии. Необычная подборка вин и самое главное отличных вин)
- ВВероника18 мая 2024Мы окунулись в самое лучшее познание науки о вине, истории, почувствовали каждую нотку выпитого. Интегрировались в правильное и осмысленное понимание вкусов и ароматов винограда. Почувствовали иное познание вкуса и получили жизненное удовлетворение от услышеного. Настоятельно рекомендуем вам дегустацию у Александра.
- ААнастасия10 мая 2024Первый раз в Тбилиси. Очень понравилась экскурсия. Очень хороший гид
- ААнна7 мая 2024Вау! это если одним словом! Выбрали себе этот тур в первый наш вечер в Тбилиси. Ранее у меня уже был
- ММаксим22 апреля 2024Были на днях на дегустации чачи, очень понравилось, скоро пойдем на дегустацию вин)
- ЮЮлия12 апреля 2024Александр, вы лучший! Несмотря на то, что мы безбожно опоздали, нам провели замечательную дегустацию. Доступным языком Александр рассказал о грузинском вине, его квалификации, характеристиках. Огромное спасибо!
- ВВсеволод15 марта 2024Невероятная экскурсия! Были большой компанией, получили нереальное удовольствие. Спасибо Валерию, великолепный экскурсовод!
- ААртур1 марта 2024Всё прошло отлично, очень понравилась экскурсия. Всё было классно организовано. Мне нравится подобный формат, уже второй раз заказываю, первый раз была в Питере, второй раз вот в Тбилиси. Посетили различные заведения, попробовали много что. Однозначно рекомендую.
- ИИльзия4 января 2024Если честно, сначала скептически относилась к подобному формату, но даже не думала, что мне настолько понравится! В Тбилиси действительно есть
- PPoline26 ноября 2023Просто отличное начало отпуска Тбилиси! Для всех, кто хочет живое общение с играми и горячительными напитками) Экскурсовод был замечательный и отлично поддерживал веселый настрой в компании.
Ответы на вопросы от путешественников по Тбилиси в категории «Бары и ночная жизнь»
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