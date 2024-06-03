1 чел.
По популярности
скидка
50%
Индивидуальная
3 часа
Тбилиси: городская экскурсия с погружением в культуру
Исследуйте уникальную атмосферу Тбилиси, узнайте истории и легенды, отведайте традиционные блюда и вина
Начало: У храма Метехи
Завтра в 13:00
9 июня в 10:00
от 170€85 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Тбилиси - магия вечернего города
Прогулка по проспекту Руставели в вечернем Тбилиси. Узнайте историю старинных зданий и окунитесь в магическую атмосферу города
Начало: Площадь Свободы у здания городского парламента - С...
«Вечерний Тбилиси покорит вас красотой, тайнами, легендами и магической атмосферой»
9 июня в 17:00
10 июня в 17:00
€100 за всё до 2 чел.
скидка
50%
Индивидуальная
3 часа
Вечернее преображение Тбилиси: экскурсия
Погрузитесь в вечернюю атмосферу Тбилиси, исследуйте исторические районы и узнайте уникальные истории города
Начало: Площадь Свободы. Сквер Пушкина. Памятник Пушкина
«Вечерний Тбилиси — это легкость и свобода, ощущение праздника и опьянение жизнью»
Завтра в 17:30
9 июня в 17:30
от 40€20 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
3 часа
Мерцающий огнями Тбилиси: вечерняя экскурсия на автомобиле
Погрузитесь в волшебный мир вечернего Тбилиси, где каждый уголок сверкает и пульсирует жизнью, открывая город с новой стороны
Начало: Любое удобное для вас место
«Он отвезет вас на почти самую высокую смотровую площадку города, где вы полюбуетесь Тбилиси в шикарном вечернем освещении, прогуляетесь по парку, засаженному 100-летними деревьями, и сможете прокатиться на колесе обозрения»
Завтра в 17:00
9 июня в 17:00
от €180 за всё до 15 чел.
Индивидуальная
4 часа
Старый и верный традициям Тбилиси
Очароваться атмосферой неспешности на обзорной экскурсии по грузинской столице
Начало: В районе Площади Свободы
«Покажу уютные винные магазины, где можно купить вина для вечера и увезти с собой, тбилисские духаны, откуда доносятся неповторимые запахи специй и грузинское многоголосье»
18 июня в 09:00
20 июня в 09:00
€25 за человека
скидка
25%
Индивидуальная
4 часа
Огни ночного Тбилиси
Побывать в лучших ресторанах и пабах, которые идеально подходят именно вам
Начало: В центре города
«Мы пройдёмся по улице Жара Шардени, где находится ядро ночной жизни Тбилиси»
Завтра в 19:30
9 июня в 19:30
225€169 за всё до 6 чел.
Билеты
4 часа
Шоу-программа, застолье и мастер-класс по танцам
Погрузиться в мир самобытной грузинской культуры и провести атмосферный вечер своей компанией
Начало: В районе метро «Авлабари»
Завтра в 17:00
9 июня в 17:00
от €250 за всё до 5 чел.
Групповая
1.5 часа
Тайны Тбилиси - на групповой прогулке с Фаролеро
Отправиться в волшебное театрализованное путешествие и услышать истории грузинской столицы
Начало: В сквере имени Пушкина
«Представьте: вечерние огни, тифлисские дома как декорации спектакля и вы в мантиях, ведомые сказочным фонарщиком»
Расписание: во вторник, пятницу и субботу в 19:30
Завтра в 19:30
11 июня в 19:30
€25 за человека
скидка
34%
Групповая
2 часа
Мастер класс по Тека (Валяная Шерсть), делаем картины. игрушки и украшения
Начало: Станция М. Политехническая, перед Дворцом Спорта
«При желании, можно остаться на вечер и пожарить на террассе шашлыки и устроить небольшое застолье (За дополнительную плату)»
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
70$46 за человека
Индивидуальная
8 часов
Расслабленный день на озере, или Пикник по-грузински
Приятно провести время вдали от городской суеты на благоустроенном берегу
«Поросшие деревьями берега, зеркальная водная гладь — всё это создаёт волшебную атмосферу для особого вечера»
10 июня в 10:00
11 июня в 09:00
€70 за человека
Индивидуальная
5 часов
Романтическая поездка по Тбилиси на кабриолете
Старинные улочки, музыка, вино и ветер в волосах: впечатления, которые окрыляют
Начало: По месту вашего проживания
«Прогулка по ночному городу, свидание, день рождения или другая важная дата — поездка на кабриолете станет главным событием этого дня»
Завтра в 18:00
9 июня в 18:00
€300 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
По ночному Тбилиси - на спорткаре
Прокатиться по городу с ветерком и послушать живую музыку с бокалом грузинского вина
Начало: На площади Свободы
«Вы проедете по самым красивым улицам, полюбуетесь живописными видами на столицу со смотровых площадок, а затем я отвезу вас в лучшие клубы и бары, чтобы вечер стал для вас весёлым и незабываемым»
Завтра в 00:30
9 июня в 00:30
€60 за всё до 3 чел.
Мини-группа
5 часов
Традиционное грузинское застолье с мастер-классами
Начало: По согласованию
«Проведите незабываемый вечер в компании профессионального шеф-повара и опытного тамады, которые раскроют вам все секреты широкой грузинской души»
Расписание: Ежедневно по запросу
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
$65 за человека
Индивидуальная
4 часа
Прогулка по Куре и вечер в грузинском ресторане (всё включено)
Прокатиться по реке и погрузиться в праздник с национальными танцами и вкусными блюдами
Начало: на площади Горгасали
Завтра в 18:30
9 июня в 18:30
€320 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина3 июня 2024Это была моя первая поездка в Грузию, и мне было важно получить первые впечатления о стране, ее людях столице. Экскурсия
- ВВиктор30 мая 2024Айшат интересный и знающий рассказчик. Она провела нас по старому городу и показала много мест, которые трудно найти самим. Маршрут был построен очень логично. Спасибо большое за интереснейшую экскурсию.
- IIanina27 мая 2024Замечательная экскурсия, которую искренне рекомендую всем для первого знакомства с Тбилиси! Айшат ввела нас в историю города, помогла почувствовать его
- ЕЕлена27 мая 2024Очень интересная и насыщенная экскурсия! Гид- прекрасный рассказчик, который невероятно много знает о своем городе, его культуре и истории. Нам все очень понравилось: много посмотрели, много узнали, получили колоссальное удовольствие от экскурсии. Всем рекомендую.
- ЛЛев27 мая 2024Недавно мы побывали на пешей экскурсии по Тбилиси, и это было незабываемое приключение! Серго оказался настоящим знатоком города. Его знания
- ООльга26 мая 2024Огромное спасибо Серго за экскурсию! Ему, действительно, удалось передать нам атмосферу и дух Тбилиси. Маршрут выстроен очень удачно. Даже не
- ААндрей25 мая 2024Айшат очень хорошая рассказчица. Вам откроются внутренние тайны города, его расписные парадные, дома и улицы обретут фактуру и свяжутся с
- ИИгорис21 мая 2024Теймураз - отличный рассказчик. Он импровизирует, но весьма умело, хорошо знает, о чём говорит. Чувствуется, что он любит свою страну и город, в котором живёт. Было очень интересно.
- ННаталья17 мая 2024Очень забавная экскурсия, наполненная городскими легендами, историческими фактами и красивыми видами
- PPolina6 марта 2024Весёлые мастерклассы грузинской кухни с Шоу Программой в грузинской семьеБронировали отдельно мастер класс и дегустацию вина, но по каким-то причинам не получилось провести эту экскурсию, и нам наш гид
Ответы на вопросы от путешественников по Тбилиси в категории «Вечерние»
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