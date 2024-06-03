Вечерние экскурсии Тбилиси

Найдено 14 экскурсий в категории «Вечерние» в Тбилиси, цены от €20, скидки до 50%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Вдохновиться атмосферой Тбилиси
🚶 Пешая
скидка
50%
Индивидуальная
3 часа
447 отзывов
Тбилиси: городская экскурсия с погружением в культуру
Исследуйте уникальную атмосферу Тбилиси, узнайте истории и легенды, отведайте традиционные блюда и вина
Начало: У храма Метехи
Завтра в 13:00
9 июня в 10:00
от 17085 за всё до 6 чел.
Тбилиси - магия вечернего города
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
56 отзывов
Тбилиси - магия вечернего города
Прогулка по проспекту Руставели в вечернем Тбилиси. Узнайте историю старинных зданий и окунитесь в магическую атмосферу города
Начало: Площадь Свободы у здания городского парламента - С...
«Вечерний Тбилиси покорит вас красотой, тайнами, легендами и магической атмосферой»
9 июня в 17:00
10 июня в 17:00
100 за всё до 2 чел.
Вечернее преображение Тбилиси
🚶 Пешая
скидка
50%
Индивидуальная
3 часа
70 отзывов
Вечернее преображение Тбилиси: экскурсия
Погрузитесь в вечернюю атмосферу Тбилиси, исследуйте исторические районы и узнайте уникальные истории города
Начало: Площадь Свободы. Сквер Пушкина. Памятник Пушкина
«Вечерний Тбилиси — это легкость и свобода, ощущение праздника и опьянение жизнью»
Завтра в 17:30
9 июня в 17:30
от 4020 за всё до 7 чел.
Мерцающий огнями Тбилиси
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
90 отзывов
Мерцающий огнями Тбилиси: вечерняя экскурсия на автомобиле
Погрузитесь в волшебный мир вечернего Тбилиси, где каждый уголок сверкает и пульсирует жизнью, открывая город с новой стороны
Начало: Любое удобное для вас место
«Он отвезет вас на почти самую высокую смотровую площадку города, где вы полюбуетесь Тбилиси в шикарном вечернем освещении, прогуляетесь по парку, засаженному 100-летними деревьями, и сможете прокатиться на колесе обозрения»
Завтра в 17:00
9 июня в 17:00
от 180 за всё до 15 чел.
Старый и верный традициям Тбилиси
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
649 отзывов
Старый и верный традициям Тбилиси
Очароваться атмосферой неспешности на обзорной экскурсии по грузинской столице
Начало: В районе Площади Свободы
«Покажу уютные винные магазины, где можно купить вина для вечера и увезти с собой, тбилисские духаны, откуда доносятся неповторимые запахи специй и грузинское многоголосье»
18 июня в 09:00
20 июня в 09:00
25 за человека
Огни ночного Тбилиси
🚶 Пешая
скидка
25%
Индивидуальная
4 часа
4 отзыва
Огни ночного Тбилиси
Побывать в лучших ресторанах и пабах, которые идеально подходят именно вам
Начало: В центре города
«Мы пройдёмся по улице Жара Шардени, где находится ядро ночной жизни Тбилиси»
Завтра в 19:30
9 июня в 19:30
225169 за всё до 6 чел.
Шоу-программа, застолье и мастер-класс по танцам
Билеты
4 часа
1 отзыв
Шоу-программа, застолье и мастер-класс по танцам
Погрузиться в мир самобытной грузинской культуры и провести атмосферный вечер своей компанией
Начало: В районе метро «Авлабари»
Завтра в 17:00
9 июня в 17:00
от 250 за всё до 5 чел.
Тайны Тбилиси - на групповой прогулке с Фаролеро
🚶 Пешая
Групповая
1.5 часа
1 отзыв
Тайны Тбилиси - на групповой прогулке с Фаролеро
Отправиться в волшебное театрализованное путешествие и услышать истории грузинской столицы
Начало: В сквере имени Пушкина
«Представьте: вечерние огни, тифлисские дома как декорации спектакля и вы в мантиях, ведомые сказочным фонарщиком»
Расписание: во вторник, пятницу и субботу в 19:30
Завтра в 19:30
11 июня в 19:30
25 за человека
Мастер класс по Тека (Валяная Шерсть), делаем картины. игрушки и украшения
🚶 Пешая
скидка
34%
Групповая
2 часа
Мастер класс по Тека (Валяная Шерсть), делаем картины. игрушки и украшения
Начало: Станция М. Политехническая, перед Дворцом Спорта
«При желании, можно остаться на вечер и пожарить на террассе шашлыки и устроить небольшое застолье (За дополнительную плату)»
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
70$46 за человека
Расслабленный день на озере, или Пикник по-грузински
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
Расслабленный день на озере, или Пикник по-грузински
Приятно провести время вдали от городской суеты на благоустроенном берегу
«Поросшие деревьями берега, зеркальная водная гладь — всё это создаёт волшебную атмосферу для особого вечера»
10 июня в 10:00
11 июня в 09:00
70 за человека
Романтическая поездка по Тбилиси на кабриолете
🚗 На машине
🏎 На кабриолете
Индивидуальная
5 часов
Романтическая поездка по Тбилиси на кабриолете
Старинные улочки, музыка, вино и ветер в волосах: впечатления, которые окрыляют
Начало: По месту вашего проживания
«Прогулка по ночному городу, свидание, день рождения или другая важная дата — поездка на кабриолете станет главным событием этого дня»
Завтра в 18:00
9 июня в 18:00
300 за всё до 2 чел.
По ночному Тбилиси - на спорткаре
🚗 На машине
Индивидуальная
3.5 часа
По ночному Тбилиси - на спорткаре
Прокатиться по городу с ветерком и послушать живую музыку с бокалом грузинского вина
Начало: На площади Свободы
«Вы проедете по самым красивым улицам, полюбуетесь живописными видами на столицу со смотровых площадок, а затем я отвезу вас в лучшие клубы и бары, чтобы вечер стал для вас весёлым и незабываемым»
Завтра в 00:30
9 июня в 00:30
60 за всё до 3 чел.
Традиционное грузинское застолье с мастер-классами
🚶 Пешая
Мини-группа
5 часов
Традиционное грузинское застолье с мастер-классами
Начало: По согласованию
«Проведите незабываемый вечер в компании профессионального шеф-повара и опытного тамады, которые раскроют вам все секреты широкой грузинской души»
Расписание: Ежедневно по запросу
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
$65 за человека
Прогулка по Куре и вечер в грузинском ресторане (всё включено)
Индивидуальная
4 часа
Прогулка по Куре и вечер в грузинском ресторане (всё включено)
Прокатиться по реке и погрузиться в праздник с национальными танцами и вкусными блюдами
Начало: на площади Горгасали
Завтра в 18:30
9 июня в 18:30
320 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Ирина
    3 июня 2024
    Вдохновиться атмосферой Тбилиси
    Это была моя первая поездка в Грузию, и мне было важно получить первые впечатления о стране, ее людях столице. Экскурсия
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    с Серго все это осуществила - история, традиции, религия, легенды, самые важные и значимые уголки прекрасной столицы Грузии, прекрасные стихи знакомых и незнакомых поэтов. Не было вопроса, на который бы нам не ответил Серго. Первое, самое важное впечатление определило наше отношение - все было интересно, и хотелось узнать и увидеть больше, глубже. И это впечатление зародило то,что потом окрепло - интерес к самому городу, к стране и ее людям. Тбилиси нам очень понравился, здесь можно ходить бесконечно и каждый раз открывать новые интересные уголки, детали. Думаю, что такие люди как Серго и могут помочь все это увидеть. Жаль только, что в течение одной экскурсии не хватает времени охватить все исторические районы города - для этого нужно значительно больше времени. И наша благодарность Серго не только за прекрасное знакомство с городом, но и за его время - наша экскурсия продлилась дольше намеченного - столько нужно было показать и рассказать…

  • В
    Виктор
    30 мая 2024
    Старый и верный традициям Тбилиси
    Айшат интересный и знающий рассказчик. Она провела нас по старому городу и показала много мест, которые трудно найти самим. Маршрут был построен очень логично. Спасибо большое за интереснейшую экскурсию.
  • I
    Ianina
    27 мая 2024
    Старый и верный традициям Тбилиси
    Замечательная экскурсия, которую искренне рекомендую всем для первого знакомства с Тбилиси! Айшат ввела нас в историю города, помогла почувствовать его
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    неповторимую атмосферу, показав не только эмблематичные места, но и потаенные уголки, куда мы, как туристы, точно бы не попали. Было чувство, что мы гуляли с хорошей знакомой, при этом нельзя не восхититься высоким профессионализмом Айшат: маршрут выверен до минуты, содержание продумано, чтобы перемежать исторические факты с информацией более развлекательного характера и анекдотами из жизни известных людей, слушать хорошо поставленную богатую речь образованного человека - тоже настоящее эстетическое удовольствие. Большое спасибо за чудесную прогулку!

  • Е
    Елена
    27 мая 2024
    Вечернее преображение Тбилиси
    Очень интересная и насыщенная экскурсия! Гид- прекрасный рассказчик, который невероятно много знает о своем городе, его культуре и истории. Нам все очень понравилось: много посмотрели, много узнали, получили колоссальное удовольствие от экскурсии. Всем рекомендую.
  • Л
    Лев
    27 мая 2024
    Вдохновиться атмосферой Тбилиси
    Недавно мы побывали на пешей экскурсии по Тбилиси, и это было незабываемое приключение! Серго оказался настоящим знатоком города. Его знания
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    о Тбилиси поразили нас: он рассказал множество интересных фактов и историй, о которых мы никогда не слышали. Серго не только великолепно знает свой город, но и обладает невероятной харизматичностью. Он сумел увлечь нас своими рассказами, и время пролетело незаметно. Каждый момент экскурсии был наполнен его энтузиазмом и любовью к Тбилиси, что делало наше путешествие еще более особенным. Отдельно хочется отметить необычность подачи материала. Серго использовал различные подходы, чтобы сделать экскурсию интерактивной и запоминающейся. Мы были в восторге от его креативных методов рассказа и вовлечения нас в процесс. Эта экскурсия стала одним из самых ярких моментов нашего путешествия, и мы настоятельно рекомендуем её всем, кто планирует посетить Тбилиси. Большое спасибо Серго за замечательное время и уникальный опыт!

  • О
    Ольга
    26 мая 2024
    Вдохновиться атмосферой Тбилиси
    Огромное спасибо Серго за экскурсию! Ему, действительно, удалось передать нам атмосферу и дух Тбилиси. Маршрут выстроен очень удачно. Даже не
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    верится, что за относительно короткое время экскурсии (3 часа) при нашем медленном передвижении мы успели посмотреть столько исторических мест! Бонусом к экскурсии была интереснейшая философская беседа с гидом. Еще раз, спасибо Серго!

  • А
    Андрей
    25 мая 2024
    Старый и верный традициям Тбилиси
    Айшат очень хорошая рассказчица. Вам откроются внутренние тайны города, его расписные парадные, дома и улицы обретут фактуру и свяжутся с
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    судьбами людей, которые здесь рождались и умирали, жили и праздновали, радовались и плакали. И среди серьезного рассказа о прошлом Тбилиси город улыбнется вам курьезами бытовой жизни.

    Айшат очень хорошая рассказчица. Вам откроются внутренние тайны города, его расписные парадные, дома и улицы обретутАйшат очень хорошая рассказчица. Вам откроются внутренние тайны города, его расписные парадные, дома и улицы обретутАйшат очень хорошая рассказчица. Вам откроются внутренние тайны города, его расписные парадные, дома и улицы обретутАйшат очень хорошая рассказчица. Вам откроются внутренние тайны города, его расписные парадные, дома и улицы обретутАйшат очень хорошая рассказчица. Вам откроются внутренние тайны города, его расписные парадные, дома и улицы обретутАйшат очень хорошая рассказчица. Вам откроются внутренние тайны города, его расписные парадные, дома и улицы обретутАйшат очень хорошая рассказчица. Вам откроются внутренние тайны города, его расписные парадные, дома и улицы обретутАйшат очень хорошая рассказчица. Вам откроются внутренние тайны города, его расписные парадные, дома и улицы обретутАйшат очень хорошая рассказчица. Вам откроются внутренние тайны города, его расписные парадные, дома и улицы обретутАйшат очень хорошая рассказчица. Вам откроются внутренние тайны города, его расписные парадные, дома и улицы обретут
  • И
    Игорис
    21 мая 2024
    Вечернее преображение Тбилиси
    Теймураз - отличный рассказчик. Он импровизирует, но весьма умело, хорошо знает, о чём говорит. Чувствуется, что он любит свою страну и город, в котором живёт. Было очень интересно.
  • Н
    Наталья
    17 мая 2024
    Вечернее преображение Тбилиси
    Очень забавная экскурсия, наполненная городскими легендами, историческими фактами и красивыми видами
  • P
    Polina
    6 марта 2024
    Весёлые мастерклассы грузинской кухни с Шоу Программой в грузинской семье
    Бронировали отдельно мастер класс и дегустацию вина, но по каким-то причинам не получилось провести эту экскурсию, и нам наш гид
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    Лора предложила провести другую экскурсию за те же деньги (экскурсия- мастер Класс с шоу программой у Ильи, или как-то так) В общем, мастер класс был просто великолепный. Советуем идти когда у вас самих шумная большая компания, либо когда собирается много народу. Лора понравилась как экскурсовод, сориентировала нас по достопримечательностям и в принципе очень помогла нам, показала как, где и что покупать) так же рассказала много чего интересного про Тбилиси и грузинские традиции, во время экскурсии сопровождала нас от начала до самого конца. В общем, она супер! Спасибо за такую чудесную экскурсию!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Тбилиси в категории «Вечерние»

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  2. Тбилиси - магия вечернего города
  3. Вечернее преображение Тбилиси
  4. Мерцающий огнями Тбилиси
  5. Старый и верный традициям Тбилиси
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  7. Собор Светицховели
  8. Монастырь Джвари
  9. Крепость Ананури
  10. Сигнахи
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