ежедневно в 12:00, 15:00 и 18:00

Старый Тбилиси по-новому: прогулка-квест

Шаг за шагом исследовать районы и кварталы, подмечать детали и общаться с местными

Этот городской квест станет идеальным приключением: в удобном темпе вы самостоятельно изучите историю и секретные места Тбилиси.

Ответы на вопросы квеста отыщутся на фасадах и в парадных жилых домов, на памятниках культуры и даже в метро. Вам в помощь — мои подсказки и общение с городскими завсегдатаями.
Старый Тбилиси по-новому: прогулка-квест
Старый Тбилиси по-новому: прогулка-квест
Старый Тбилиси по-новому: прогулка-квест
Старый Тбилиси по-новому: прогулка-квест
Старый Тбилиси по-новому: прогулка-квест
Старый Тбилиси по-новому: прогулка-квест
Старый Тбилиси по-новому: прогулка-квест
Старый Тбилиси по-новому: прогулка-квест
Старый Тбилиси по-новому: прогулка-квест
Старый Тбилиси по-новому: прогулка-квест
Старый Тбилиси по-новому: прогулка-квест
Старый Тбилиси по-новому: прогулка-квест
Старый Тбилиси по-новому: прогулка-квест
Старый Тбилиси по-новому: прогулка-квест
Старый Тбилиси по-новому: прогулка-квест
Старый Тбилиси по-новому: прогулка-квест
Старый Тбилиси по-новому: прогулка-квест
Ближайшие даты:
17
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Как проходит квест

Я встречу вас в начале прогулки, проведу инструктаж и выдам необходимый инвентарь. Квест идёт без сопровождения гида — в комфортном для себя темпе вы пройдете маршрут и сможете в любой момент вернуться к понравившимся локациям или устроить перерыв. Я всегда буду на связи через удобный вам мессенджер (Telegram, WhatsApp, Viber), куда вы пришлете ответы на задания. В конце маршрута мы встретимся и я оглашу результаты игры.

Улочки и дома старого Тифлиса

Сначала вы исследуете район Гаретубани за пределами Старого города. Узнаете интересные факты из истории советского периода, разгадаете и найдёте ответы на фасадах зданий, в местах общепита и метро.

Поиски приключений продолжатся в тбилисских парадных (именно так!). Чтобы попасть туда, попросите помощи у жильцов, а затем изучайте архитектурную эклектику доходных домов 19 века и пышный декор, мозаичные полы и витражи.

Самой сложной и в то же время интересной частью квеста будут задания по Старому городу. Вы посетите еврейский, армянский и азербайджанский кварталы Тбилиси, где на верный путь наведут детали на древних храмах и современных постройках. Как и прежде, за подсказками можно — и нужно — обращаться к местным жителям.

Организационные детали

  • Экскурсия подойдёт как для всей семьи, так и соло путешественникам
  • Квест рассчитан на детей и взрослых (при условии совместного прохождения маршрута). Дети старше 14 лет смогут справиться с вопросами самостоятельно.
  • Для участия в квесте убедитесь, что у вас есть:

— смартфон или планшет

— доступ к интернету (если с этим проблема, напишите заранее — и мы решим вопрос)

— один из мессенджеров: Telegram, WhatsApp, Viber

  • Одевайтесь по погоде и приходите в удобной обуви. В случае дождя или снега возьмите зонт или дождевик.

ежедневно в 12:00, 15:00 и 18:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в районе станции метро «Руставели»
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 12:00, 15:00 и 18:00
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой квест, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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