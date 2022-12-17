ежедневно в 12:00, 15:00 и 18:00

Этот городской квест станет идеальным приключением: в удобном темпе вы самостоятельно изучите историю и секретные места Тбилиси. Ответы на вопросы квеста отыщутся на фасадах и в парадных жилых домов, на памятниках культуры и даже в метро. Вам в помощь — мои подсказки и общение с городскими завсегдатаями.

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Описание

Что вас ожидает

Как проходит квест

Я встречу вас в начале прогулки, проведу инструктаж и выдам необходимый инвентарь. Квест идёт без сопровождения гида — в комфортном для себя темпе вы пройдете маршрут и сможете в любой момент вернуться к понравившимся локациям или устроить перерыв. Я всегда буду на связи через удобный вам мессенджер (Telegram, WhatsApp, Viber), куда вы пришлете ответы на задания. В конце маршрута мы встретимся и я оглашу результаты игры.

Улочки и дома старого Тифлиса

Сначала вы исследуете район Гаретубани за пределами Старого города. Узнаете интересные факты из истории советского периода, разгадаете и найдёте ответы на фасадах зданий, в местах общепита и метро.

Поиски приключений продолжатся в тбилисских парадных (именно так!). Чтобы попасть туда, попросите помощи у жильцов, а затем изучайте архитектурную эклектику доходных домов 19 века и пышный декор, мозаичные полы и витражи.

Самой сложной и в то же время интересной частью квеста будут задания по Старому городу. Вы посетите еврейский, армянский и азербайджанский кварталы Тбилиси, где на верный путь наведут детали на древних храмах и современных постройках. Как и прежде, за подсказками можно — и нужно — обращаться к местным жителям.

Организационные детали

Экскурсия подойдёт как для всей семьи, так и соло путешественникам

Квест рассчитан на детей и взрослых (при условии совместного прохождения маршрута). Дети старше 14 лет смогут справиться с вопросами самостоятельно.

Для участия в квесте убедитесь, что у вас есть:

— смартфон или планшет

— доступ к интернету (если с этим проблема, напишите заранее — и мы решим вопрос)

— один из мессенджеров: Telegram, WhatsApp, Viber