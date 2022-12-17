ежедневно в 12:00, 15:00 и 18:00

Я встречу вас в начале прогулки, проведу инструктаж и выдам необходимый инвентарь. Квест идёт без сопровождения гида — в комфортном для себя темпе вы пройдете маршрут и сможете в любой момент вернуться к понравившимся локациям или устроить перерыв. Я всегда буду на связи через удобный вам мессенджер (Telegram, WhatsApp, Viber), куда вы пришлете ответы на задания. В конце маршрута мы встретимся и я оглашу результаты игры.
Сначала вы исследуете район Гаретубани за пределами Старого города. Узнаете интересные факты из истории советского периода, разгадаете и найдёте ответы на фасадах зданий, в местах общепита и метро.
Поиски приключений продолжатся в тбилисских парадных (именно так!). Чтобы попасть туда, попросите помощи у жильцов, а затем изучайте архитектурную эклектику доходных домов 19 века и пышный декор, мозаичные полы и витражи.
Самой сложной и в то же время интересной частью квеста будут задания по Старому городу. Вы посетите еврейский, армянский и азербайджанский кварталы Тбилиси, где на верный путь наведут детали на древних храмах и современных постройках. Как и прежде, за подсказками можно — и нужно — обращаться к местным жителям.
— доступ к интернету (если с этим проблема, напишите заранее — и мы решим вопрос)
— один из мессенджеров: Telegram, WhatsApp, Viber