Описание экскурсии
Тур одного дня из Тбилиси в Армению
Если вы хотите увидеть удивительные и знаковые места Армении, то это путешествие именно для вас! Мы приглашаем вас на захватывающее исследование памятников наследия ЮНЕСКО, погружение в древнюю историю страны и знакомство с уникальной культурой молокан.
Начало путешествия
С раннего утра мы покинем Тбилиси, столицу Грузии, и направимся в Армению — страну, расположенную на Армянском Нагорье. Армения известна своей богатой историей и тем, что стала первой страной, принявшей христианство в 301 году н. э.
Посещение монастыря Ахпат
Наша первая остановка — Монастырь Ахпат, признанный объектом наследия ЮНЕСКО. Здесь мы узнаем о его основании и связи с культовым персонажем Кавказа — Саят-Нова. Это место удивляет своей атмосферой и историей.
Город Ванадзор
Далее мы проедем через третий по величине город Армении — Ванадзор. Мы услышим интересные факты о его жителях, которые берут начало с доисторических времён, и насладимся красотой природы этих мест.
Поселения Фиолетово и Лермонтово
Наша следующая остановка — два малоизвестных поселения, образованные в 1830-х годах: Фиолетово и Лермонтово. Эти места известны своим аскетичным образом жизни и великодушным гостеприимством местных жителей. Здесь живёт большая диаспора молокан, что удивительно для Армении.
- Мы узнаем о быте жителей.
- Попробуем вкуснейшие соленья, которые не уступают столичным продуктам.
Город Дилижан
После этого мы отправимся в Дилижан, город, который славится своей красивой архитектурой и минеральными источниками. Здесь мы увидим памятник персонажам фильма “Мимино” и раскроем секрет о лучших источниках воды.
Озеро Парз Лич и храм Агарцин
Мы также остановимся у удивительного высокогорного озера Парз Лич, которое привлекает множество туристов своей безмятежной атмосферой. Далее мы посетим уникальный храм Агарцин, что переводится как “Игра Орлов”. Это место окутано множеством историй, которые мы обязательно раскроем во время нашего тура.
Присоединяйтесь к нам в этом историко-культурном путешествии из Тбилиси в Армению и откройте для себя множество удивительных мест и историй!
Экскурсии проводятся ежедневно в индивидуальном формате. Начало – с 7 до 8 утра.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Монастырь Ахпат
- Город Ванадзор
- Поселения Фиолетово и Лермонтово
- Город Дилижан
- Озеро Парз Лич и храм Агарцин
Что включено
- Это индивидуальная экскурсия на русском языке, гид проведёт её для вас и вашей компании
- Комфортный автомобиль
Что не входит в цену
- Обед и расходы на ваше усмотрение
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Важная информация
- Кому понравится, а кому может не подойти
- 1. Исторические энтузиасты: Люди, увлеченные историей и культурой, которые интересуются формированием Армении, историей христианства, а также фольклором и мистикой Кавказа
- 2. Природолюбители и экологически осознанные туристы: Те, кто ценит красоту природы и высокогорных озер, и кто стремится насладиться покоем и безмятежностью горных местностей
- 3. Культурные и гурманские путешественники: Люди, которые интересуются не только историей и природой, но и культурой местных обитателей, а также готовы открыть для себя уникальные кулинарные традиции и вкусы местных продуктов
- 4. Религиозные исследователи: Туристы, интересующиеся религиозной историей, особенно те, кто хочет изучить места связанные с принятием христианства в Армении и посетить монастырь Ахпат