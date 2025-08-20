Мои заказы

От Монастырей до Озера: Однодневное Приключение в Армении

От Монастырей до Озера
Окунитесь в богатую историю Армении за один день! Вас ждут древние монастыри, пейзажи Армянского Нагорья, уникальные молоканские деревни и прелести уютного Дилижана.
От Монастырей до Озера: Однодневное Приключение в Армении
От Монастырей до Озера: Однодневное Приключение в Армении
От Монастырей до Озера: Однодневное Приключение в Армении
Ближайшие даты:
20
авг21
авг22
авг23
авг24
авг25
авг26
авг
Время начала: 07:00

Описание экскурсии

Тур одного дня из Тбилиси в Армению

Если вы хотите увидеть удивительные и знаковые места Армении, то это путешествие именно для вас! Мы приглашаем вас на захватывающее исследование памятников наследия ЮНЕСКО, погружение в древнюю историю страны и знакомство с уникальной культурой молокан.

Начало путешествия

С раннего утра мы покинем Тбилиси, столицу Грузии, и направимся в Армению — страну, расположенную на Армянском Нагорье. Армения известна своей богатой историей и тем, что стала первой страной, принявшей христианство в 301 году н. э.

Посещение монастыря Ахпат

Наша первая остановка — Монастырь Ахпат, признанный объектом наследия ЮНЕСКО. Здесь мы узнаем о его основании и связи с культовым персонажем Кавказа — Саят-Нова. Это место удивляет своей атмосферой и историей.

Город Ванадзор

Далее мы проедем через третий по величине город Армении — Ванадзор. Мы услышим интересные факты о его жителях, которые берут начало с доисторических времён, и насладимся красотой природы этих мест.

Поселения Фиолетово и Лермонтово

Наша следующая остановка — два малоизвестных поселения, образованные в 1830-х годах: Фиолетово и Лермонтово. Эти места известны своим аскетичным образом жизни и великодушным гостеприимством местных жителей. Здесь живёт большая диаспора молокан, что удивительно для Армении.

  • Мы узнаем о быте жителей.
  • Попробуем вкуснейшие соленья, которые не уступают столичным продуктам.

Город Дилижан

После этого мы отправимся в Дилижан, город, который славится своей красивой архитектурой и минеральными источниками. Здесь мы увидим памятник персонажам фильма “Мимино” и раскроем секрет о лучших источниках воды.

Озеро Парз Лич и храм Агарцин

Мы также остановимся у удивительного высокогорного озера Парз Лич, которое привлекает множество туристов своей безмятежной атмосферой. Далее мы посетим уникальный храм Агарцин, что переводится как “Игра Орлов”. Это место окутано множеством историй, которые мы обязательно раскроем во время нашего тура.

Присоединяйтесь к нам в этом историко-культурном путешествии из Тбилиси в Армению и откройте для себя множество удивительных мест и историй!

Экскурсии проводятся ежедневно в индивидуальном формате. Начало – с 7 до 8 утра.

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Монастырь Ахпат
  • Город Ванадзор
  • Поселения Фиолетово и Лермонтово
  • Город Дилижан
  • Озеро Парз Лич и храм Агарцин
Что включено
  • Это индивидуальная экскурсия на русском языке, гид проведёт её для вас и вашей компании
  • Комфортный автомобиль
Что не входит в цену
  • Обед и расходы на ваше усмотрение
Место начала и завершения?
Выборочно в пределах Тбилиси
Когда и сколько длится?
Когда: Экскурсии проводятся ежедневно в индивидуальном формате. Начало – с 7 до 8 утра.
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
  • Кому понравится, а кому может не подойти
  • 1. Исторические энтузиасты: Люди, увлеченные историей и культурой, которые интересуются формированием Армении, историей христианства, а также фольклором и мистикой Кавказа
  • 2. Природолюбители и экологически осознанные туристы: Те, кто ценит красоту природы и высокогорных озер, и кто стремится насладиться покоем и безмятежностью горных местностей
  • 3. Культурные и гурманские путешественники: Люди, которые интересуются не только историей и природой, но и культурой местных обитателей, а также готовы открыть для себя уникальные кулинарные традиции и вкусы местных продуктов
  • 4. Религиозные исследователи: Туристы, интересующиеся религиозной историей, особенно те, кто хочет изучить места связанные с принятием христианства в Армении и посетить монастырь Ахпат
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Тбилиси

Похожие экскурсии из Тбилиси

Все краски Армении и озеро Севан: групповая экскурсия из Тбилиси
На машине
На микроавтобусе
13 часов
-
65%
25 отзывов
Групповая
до 18 чел.
Все краски Армении и озеро Севан
Путешествие в Армению из Тбилиси подарит вам уникальные впечатления: Дилижан, озеро Севан и древний Ереван ждут вас в этой групповой экскурсии
Начало: В районе Майдана
Расписание: ежедневно в 06:45
Завтра в 06:45
21 авг в 06:45
€92€261 за человека
Армения в мини-группе: Монастырь Севанаванк, озеро Севан и Ереван
Пешая
14 часов
36 отзывов
Мини-группа
до 10 чел.
Армения в мини-группе: Севанаванк и Ереван
Однодневный тур в Армению: озеро Севан, монастырь Севанаванк и прогулка по Еревану. Погрузитесь в атмосферу древности и современности
Начало: Тбилиси. ул. Иосифа Гришашвили № 1
Расписание: Ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
21 авг в 07:00
$120 за человека
Зов горных богов: ущелье Дзама, монастырь Ортубани и озеро Батети
На машине
9 часов
8 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Зов горных богов: ущелье Дзама и озеро Батети
Погрузитесь в мир горных пейзажей, древних монастырей и живописных озёр. Откройте для себя Тбилиси с новой стороны, отправляясь в уникальное путешествие
Завтра в 08:00
21 авг в 08:00
€270 за всё до 6 чел.
У нас ещё много экскурсий в Тбилиси. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Тбилиси