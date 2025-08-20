Окунитесь в богатую историю Армении за один день! Вас ждут древние монастыри, пейзажи Армянского Нагорья, уникальные молоканские деревни и прелести уютного Дилижана.

Описание экскурсии

Тур одного дня из Тбилиси в Армению

Если вы хотите увидеть удивительные и знаковые места Армении, то это путешествие именно для вас! Мы приглашаем вас на захватывающее исследование памятников наследия ЮНЕСКО, погружение в древнюю историю страны и знакомство с уникальной культурой молокан.

Начало путешествия

С раннего утра мы покинем Тбилиси, столицу Грузии, и направимся в Армению — страну, расположенную на Армянском Нагорье. Армения известна своей богатой историей и тем, что стала первой страной, принявшей христианство в 301 году н. э.

Посещение монастыря Ахпат

Наша первая остановка — Монастырь Ахпат, признанный объектом наследия ЮНЕСКО. Здесь мы узнаем о его основании и связи с культовым персонажем Кавказа — Саят-Нова. Это место удивляет своей атмосферой и историей.

Город Ванадзор

Далее мы проедем через третий по величине город Армении — Ванадзор. Мы услышим интересные факты о его жителях, которые берут начало с доисторических времён, и насладимся красотой природы этих мест.

Поселения Фиолетово и Лермонтово

Наша следующая остановка — два малоизвестных поселения, образованные в 1830-х годах: Фиолетово и Лермонтово. Эти места известны своим аскетичным образом жизни и великодушным гостеприимством местных жителей. Здесь живёт большая диаспора молокан, что удивительно для Армении.

Мы узнаем о быте жителей.

Попробуем вкуснейшие соленья, которые не уступают столичным продуктам.

Город Дилижан

После этого мы отправимся в Дилижан, город, который славится своей красивой архитектурой и минеральными источниками. Здесь мы увидим памятник персонажам фильма “Мимино” и раскроем секрет о лучших источниках воды.

Озеро Парз Лич и храм Агарцин

Мы также остановимся у удивительного высокогорного озера Парз Лич, которое привлекает множество туристов своей безмятежной атмосферой. Далее мы посетим уникальный храм Агарцин, что переводится как “Игра Орлов”. Это место окутано множеством историй, которые мы обязательно раскроем во время нашего тура.

Присоединяйтесь к нам в этом историко-культурном путешествии из Тбилиси в Армению и откройте для себя множество удивительных мест и историй!