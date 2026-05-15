Описание экскурсии
Кавлашвили, Габриадзе, Параджанов, Пушкин, Дюма — увидеть столицу глазами её героев
Сегодня мы отправимся с вами гулять по колоритным улочкам и площадям Тбилиси.
И город сам расскажет нам о людях, которые его создавали — демиургах.
Поговорим об основателях и архитекторах, народных певцах и поэтах, режиссёрах и композиторах,
а ещё об обычных местных жителях, которые сами того не ведая сообща творили особую атмосферу
этого уникального города.
Что вы узнаете:
- Почему Пушкин называл Тбилиси весьма азиатским
- Как архитектор Шоте Кавлашвили воссоздавал «ткань» старого города
- Почему деревянные балкончики стали протестом местных жителей против новой городской архитектуры
- Какие смыслы Резо Габриадзе вложил в свою знаменитую башню
- Как одна градостроительная ошибка «спрятала» под собой историческое наследие
- Как «Мать Грузия» однажды чуть не свела с ума жителей Тбилиси
Организационные детали
прогулка
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Аудиогиды — ваш гид в Тбилиси
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провёл экскурсии для 1663 туристов
Мы создаём аудиогиды вместе с местными гидами — теми, кто по-настоящему знает и любит свои города. Их маршруты мы превращаем в удобные прогулки: записываем аудио, продумываем последовательность точек и добавляем фотографии к каждой — они помогают ориентироваться и находить детали, о которых рассказывает гид.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 17 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Аудиогид просто находка для меня! обожаю гулять по новому городу в одиночку без экскурсий и толп туристов, поэтому было очень удобно пойти рано утром погулять с наушниками, послушать, проникнуться историей. Рекомендую к прослушиванию, подача легкая, информация интересная. Спасибо ☺️
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Реально увлекательный рассказ. Узнали много неожиданных и классных моментов, на которые сами бы точно не обратили внимания. Отличная подача, приятный голос. Благодаря аудиогиду прогулка получилась намного атмосфернее и насыщеннее. Спасибо 🫶🏻
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I
Отличная экскурсия, слушали с большим удовольствием, прогуливаясь по улицам Тбилиси. Узнали много новых, интересных фактов о Грузии. Рекомендую!
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Все было хорошо. Можно в своем темпе пройтись по городу и получить массу информации. Надеюсь появится такая же аудио экскурсия по другим частям города.
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Мне понравился этот аудиогид. Маршрут интересный, атмосферный. Приятно по городу гулять и узнавать историю мест. Рассказ хорошо выстроен, без перегруза информации. Спасибо 😌
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М
Очень атмосферная экскурсия ❤️ Понравилось, что здесь много историй не только про здания, но и про людей, которые создавали Тбилиси. После прогулки город воспринимается совсем иначе.
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