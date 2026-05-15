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Елена Аудиогид просто находка для меня! обожаю гулять по новому городу в одиночку без экскурсий и толп туристов, поэтому было очень удобно пойти рано утром погулять с наушниками, послушать, проникнуться историей. Рекомендую к прослушиванию, подача легкая, информация интересная. Спасибо ☺️ Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Виктория Реально увлекательный рассказ. Узнали много неожиданных и классных моментов, на которые сами бы точно не обратили внимания. Отличная подача, приятный голос. Благодаря аудиогиду прогулка получилась намного атмосфернее и насыщеннее. Спасибо 🫶🏻 Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

I Igor Отличная экскурсия, слушали с большим удовольствием, прогуливаясь по улицам Тбилиси. Узнали много новых, интересных фактов о Грузии. Рекомендую! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Vitali Все было хорошо. Можно в своем темпе пройтись по городу и получить массу информации. Надеюсь появится такая же аудио экскурсия по другим частям города. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Настя Мне понравился этот аудиогид. Маршрут интересный, атмосферный. Приятно по городу гулять и узнавать историю мест. Рассказ хорошо выстроен, без перегруза информации. Спасибо 😌 Вам был полезен этот отзыв? Да Нет