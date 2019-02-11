80 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Мои заказы

Тбилиси любит вас

Проникнуться историей и атмосферой тёплого города на прогулке с учётом ваших интересов
Название экскурсии — не просто приятные слова, а городской слоган.

Чтобы услышать признание в любви и понять Тбилиси, вы исследуете главные достопримечательности, заглянете в аутентичные дворы и сфотографируете живописные балкончики.

Обещаю вам нескучные рассказы об истории, образе жизни, традициях и праздниках — всё, чтобы открыть истинный Тбилиси.
4.8
81 отзыв
Тбилиси любит вас
Тбилиси любит вас
Тбилиси любит вас

Описание экскурсии

Что вас ждёт

В вашем ритме — от must-see до скрытых уголков

Мы начнём знакомство с лёгкой беседы: обсудим ваши интересы и подстроим под них маршрут. Можно добавить остановки по желанию — например, если пойдёт дождик, зайдём в уютное кафе. Индивидуальные акценты сделают прогулку особенно вашей.

А вот те места, без которых невозможно представить Тбилиси:

  • Абанотубани — квартал серных бань, которыми восхищались Пушкин и Дюма. Здесь мы поговорим о том, почему Тбилиси называли Тифлисом, и о самоназвании Грузии. А рядом — неожиданный подарок природы: настоящий водопад в Инжировом ущелье
  • Район Шарден и собор Сиони — прогуляемся по ремесленному кварталу и улице, названной в честь француза; увидим площадь Мейдан, древний Сионский собор и подземный базар
  • Мост Мира и крепость Нарикала — от стеклянного моста в парке «Рике» поднимемся по канатной дороге к старейшей крепости города. С её стен открывается лучшая панорама Тбилиси
  • А ещё: Караван-сарай, дворец царицы Дереджан и скрытые «итальянские дворики» — места, которые любят сами тбилисцы

Жизнь и характер города

Наши истории — это не сухие даты, а образы и сравнения, которые легко запоминаются. Вы узнаете не только об архитектуре и истории, но и о повседневной жизни: о праздниках и свадьбах, о семейных ценностях, отношении к женщинам и родителям, о кухне и шопинге. Подскажем, где вкусно поесть и какие сувениры везти домой. А в конце мы устроим маленькую викторину, чтобы закрепить впечатления.

Организационные детали

  • Для группы от 8 человек мы используем радиосистему
  • Канатная дорога оплачивается отдельно — 2,5 лари с чел.
  • Крепость Нарикала временно закрыта на реставрацию, но панорама города доступна
  • Завершаем прогулку в Старом городе
  • Экскурсию проведу я или мой коллега-гид из команды

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Леди
Леди — ваша команда гидов в Тбилиси
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 1 час
Провели экскурсии для 847 туристов
Привет! Я Леди — ваш личный гид по Грузии! с 2011 года я создаю для своих гостей незабываемые путешествия и помогаю взглянуть на страну не только глазами туриста, но и
читать дальшеуменьшить

как местный житель. Вместе с моей командой профессиональных гидов мы покажем вам Грузию, в которую невозможно не влюбиться: живую, душевную, гостеприимную! На наших экскурсиях вас ждут не просто исторические факты и архитектурные жемчужины. Вы узнаете о современной жизни грузин, заглянете в скрытые уголки города, попробуете лучшее вино, услышите местные легенды и мифы, а также откроете для себя традиции и кухню так, как это делаем мы — с любовью и юмором. И конечно, поделимся нашими личными рекомендациями, секретными местами и «явками-паролями», которые знают только местные! Здесь, в солнечном Тбилиси, мы вместе создадим яркие воспоминания, полные вкусов, ароматов и открытий. Давайте превратим ваше путешествие в настоящую историю, которую вы будете с теплотой вспоминать ещё долгие годы! До встречи в Грузии!

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на последних 30 из 81 отзыва
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
73
4
5
3
1
2
2
1
М
Мы были на обзорной экскурсии по Тбилиси с гидом Эленой в конце января. Группа у нас оказалась небольшая (всего 5 человек) и душевная. Элена – прекрасный гид, эрудированный, знающий, доброжелательный.
читать дальшеуменьшить

Первое знакомство с чудесным Тбилиси, благодаря ей, оказалось очень приятным и запоминающимся. Город открыл нам свои самые интересные уголки. Мы много узнали и об истории Тбилиси, и о современной жизни Грузии. Мы услышали много удивительных грузинских легенд, которые нас настолько очаровали, что в последующие дни пребывания в Тбилиси мы упорно искали книгу с подобными рассказами. Поиски наши в конце концов увенчались успехом!
Даже то, что в тот день неожиданно оказалась неработающей канатная дорога, и маршрут экскурсии пришлось изменить, не повлияло на общее впечатление от нашей прогулки с Эленой.
Нам настолько понравилась Элена, её манера общения, умение интересно и полно отвечать на любые вопросы, что мы воспользовались случаем и отправились вместе с нашим очаровательным гидом в Джвари и Мцхету. Места очень впечатляющие, поражающие и своей красотой, и тысячелетней историей.
Огромная благодарность Элене за душевность, грамотную организацию маршрута и любовь к своей родной земле! Хочется возвращаться в солнечную и гостеприимную Грузию ещё и ещё, в том числе и благодаря таким людям, как Элена.

Вам был полезен этот отзыв?
Е
Были сегодня на экскурсии с Эленой, очень понравилось! Маршрут составлен хорошо. Гид прекрасный, образованный, задавали много вопросов, на все получили исчерпывающие ответы. Учитывая, что это обзорная экскурсия, информации много самой
читать дальшеуменьшить

разной: по истории, обычаям, повседневной жизни в Грузии. Не стесняйтесь задавать вопросы и узнаете ещё больше! Элена- очень отзывчивая девушка, внимательно прислушивается к пожеланиям участников экскурсии. На улице был дождь, остановились купить зонтики. В середине маршрута по желанию участников группы зашли погреться в кафе, и все это время Элена продолжала рассказывать нам про Грузию и Тбилиси. Очень довольны! Рекомендуем!

Вам был полезен этот отзыв?
С
Спасибо большое за экскурсию! Нам очень понравилась гид Элена и обзорная пешеходная экскурсия. Элена душевно и колоритно поведала нам об истории Тбилиси, о мрачных и кровавых моментах в жизни грузин,
читать дальшеуменьшить

о стойких и жизнелюбивых жителях этой прекрасной страны. Мы прошлись по основным достопримечательностям, пофотографировались, получили массу чудесных впечатлений. Узнали много о религиозной составляющей страны, о традициях и обычаях грузинского народа. Элена подсказала нам некоторые лайфхаки, куда лучше попали, где поесть, где подешевле купить сувениры. В целом сложилось очень благоприятное впечатление о Тбилиси.

Вам был полезен этот отзыв?
G
Наше знакомство с Тбилиси началось на экскурсии с района Авлабари. Шли по старинным узким улочкам, слушая очаровательный голос нашего гида Элены. Она проникновенно рассказывала об истории города и перед нами
читать дальшеуменьшить

раз за разом открывались чудесные панорамы старого города с высоты. На наш взгляд маршрут этой экскурсии очень удачен. Мы благодарим гида Элену за ее великолепный рассказ и за то, что она ответила на все возникающие у нас вопросы по ходу экскурсии. Отмечаем ее высокую эрудицию. Этот замечательный день останется в нашей памяти. Всех туристов приглашаем в это увлекательное путешествие по городу!

Вам был полезен этот отзыв?
О
Под большим впечатлением, была на экскурсии -"Тбилиси любит вас!" Спасибо за организацию и отношение, все было на высоте! Экскурсия великолепна, мы приобрели не только впечатления, но и почерпнули много интересных
читать дальшеуменьшить

фактов о Тбилиси в целом. Посетили исторические места города, а экскурсовод Элена, очень блестяще рассказывала, что внимание не ослабевало ни на минуту, наши 3,5 часа плавно перетекли в 4 ч., расстоваться совсем не хотелось) Она дала целостную, динамичную и увлекательную картину о Тбилиси. Спасибо Элена, Вы просто полный "лучизм"! Экскурсия подойдет всем: от мала до велика))) Обязательно дам рекомендацию своим друзьям!

Вам был полезен этот отзыв?
Ксения
Нашим экскурсоводом была Элена, очень приятная и общительная девушка, готовая к диалогу.
Было видно, что она еще не устала от туристов и с удовольствием рассказывает, делится знаниями, своим мнением и личным
читать дальшеуменьшить

опытом.
4 часа пролетели незаметно, мы обошли все главные достопримечательности, узнали исторические факты, об архитектуре и религии, и подробности из жизни местных.
На мой взгляд, это отличная ознакомительная экскурсия для первого дня в городе, все самые главные места прошли, по остальным местам Элена нас сориентировала и дала советы.
Было приятно вместе провести время, спасибо)

Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Тбилиси

Похожие экскурсии на «Тбилиси любит вас»

Вдохновиться атмосферой Тбилиси
Пешая
Канатная дорога
3 часа
-
20%
503 отзыва
Индивидуальная
Вдохновиться атмосферой Тбилиси
Кто уезжал, тот знает непреложно - уехать из Тбилиси невозможно…
Начало: У храма Метехи
Завтра в 13:00
9 авг в 10:00
от €120€150 за всё до 30 чел.
Душевный Тбилиси: город и горожане
Пешая
4 часа
244 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Душевный Тбилиси: город и горожане
Проникнуться атмосферой и колоритом грузинской столицы на дружеской прогулке
Начало: На площади Свободы
10 авг в 15:00
12 авг в 10:00
от €110 за всё до 10 чел.
Прогулочная фотосессия в Тбилиси
Пешая
2 часа
4 отзыва
Фотопрогулка
до 10 чел.
Прогулочная фотосессия в Тбилиси
Сохранить атмосферу старого города в памяти и на профессиональных снимках
Завтра в 16:30
9 авг в 11:00
от €150 за всё до 10 чел.
По Кахетии из Тбилиси: «Ешь. Молись. Люби. И пей!»
На автобусе
10 часов
-
70%
14 отзывов
Групповая
до 15 чел.
По Кахетии из Тбилиси: «Ешь. Молись. Люби. И пей!»
Погрузитесь в атмосферу Кахетии: дегустации, мастер-классы и захватывающие виды ждут вас в этом путешествии по Алазанской долине
Начало: Недалеко от площади Свободы
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
9 авг в 09:00
€18€60 за человека
У нас ещё много экскурсий в Тбилиси. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Тбилиси
от €170 за экскурсию