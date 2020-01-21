80 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

В вашем ритме по must-see и скрытым местам

Мы начнём со знакомства друг с другом, обсудив ваши интересы, и подстроим под них часть маршрута. Всегда можно включить дополнительные объекты: например, если пойдёт дождик, заглянем в уютное кафе. Такие индивидуальные добавления в программу сделают знакомство с Тбилиси особенно запоминающимся. В основную же часть экскурсии, конечно, входят места, без которых не представить столицу Грузии:

Абанотубани — район серных бань , которые оценили Пушкин и Дюма. В сердце города поговорим о его истории, о том, почему Тбилиси называли Тифлисом, и о самоназвании страны. А рядом вы услышите шум настоящего водопада в Инжировом ущелье .

, которые оценили Пушкин и Дюма. В сердце города поговорим о его истории, о том, почему Тбилиси называли Тифлисом, и о самоназвании страны. А рядом вы услышите шум настоящего водопада в . Район Шарден и собор Сиони : вы прогуляетесь по торговому ремесленному кварталу и пешеходной улице (я расскажу, почему она названа в честь француза). Район Шарден расположен между площадью Мейдан и Сионским собором: вы увидите эти места и узнаете об их судьбах, а также заглянете на подземный базар.

: вы прогуляетесь по торговому ремесленному кварталу и пешеходной улице (я расскажу, почему она названа в честь француза). Район Шарден расположен между площадью Мейдан и Сионским собором: вы увидите эти места и узнаете об их судьбах, а также заглянете на подземный базар. Мост Мира и Крепость Нарикала: на современный стеклянный мост посмотрим в живописном парке Рике, откуда отправимся по канатной дороге к одной из древнейших достопримечательностей Тбилиси — крепости Нарикала. Отсюда полюбуемся лучшей панорамой города и поговорим о прошлом цитадели.

Помимо этого, вас ждут Караван-сарай и дворец царицы Дереджан, а также скрытые от туристов смотровые площадки, улочки и «итальянские дворики».

Жизнь и жители Тбилиси

Мой рассказ — без сухих дат, с запоминающимися аналогиями. Вы составите представление об истории и архитектуре города, но также познакомитесь с жизнью тбилисцев. Поговорим о грузинских праздниках, свадебных традициях, повседневном быте, отношении к женщине и родителям, о кухне и шопинге. Кстати, я с радостью посоветую вкусные заведения и места, где купить сувениры. А в конце экскурсии вас ждёт небольшая викторина :)