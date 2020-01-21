80 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

В вашем ритме по must-see и скрытым местам
Мы начнём со знакомства друг с другом, обсудив ваши интересы, и подстроим под них часть маршрута. Всегда можно включить дополнительные объекты: например, если пойдёт дождик, заглянем в уютное кафе. Такие индивидуальные добавления в программу сделают знакомство с Тбилиси особенно запоминающимся. В основную же часть экскурсии, конечно, входят места, без которых не представить столицу Грузии:
Помимо этого, вас ждут Караван-сарай и дворец царицы Дереджан, а также скрытые от туристов смотровые площадки, улочки и «итальянские дворики».
Жизнь и жители Тбилиси
Мой рассказ — без сухих дат, с запоминающимися аналогиями. Вы составите представление об истории и архитектуре города, но также познакомитесь с жизнью тбилисцев. Поговорим о грузинских праздниках, свадебных традициях, повседневном быте, отношении к женщине и родителям, о кухне и шопинге. Кстати, я с радостью посоветую вкусные заведения и места, где купить сувениры. А в конце экскурсии вас ждёт небольшая викторина :)