80 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Название экскурсии — не просто приятные слова, а городской слоган. Чтобы услышать признание в любви и понять Тбилиси, вы исследуете главные достопримечательности, заглянете в аутентичные дворы и сфотографируете живописные балкончики. Обещаю вам нескучные рассказы об истории, образе жизни, традициях и праздниках — всё, чтобы открыть истинный Тбилиси.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Что вас ждёт

В вашем ритме — от must-see до скрытых уголков

Мы начнём знакомство с лёгкой беседы: обсудим ваши интересы и подстроим под них маршрут. Можно добавить остановки по желанию — например, если пойдёт дождик, зайдём в уютное кафе. Индивидуальные акценты сделают прогулку особенно вашей.

А вот те места, без которых невозможно представить Тбилиси:

Абанотубани — квартал серных бань, которыми восхищались Пушкин и Дюма. Здесь мы поговорим о том, почему Тбилиси называли Тифлисом, и о самоназвании Грузии. А рядом — неожиданный подарок природы: настоящий водопад в Инжировом ущелье

— квартал серных бань, которыми восхищались Пушкин и Дюма. Здесь мы поговорим о том, почему Тбилиси называли Тифлисом, и о самоназвании Грузии. А рядом — неожиданный подарок природы: настоящий водопад в Инжировом ущелье Район Шарден и собор Сиони — прогуляемся по ремесленному кварталу и улице, названной в честь француза; увидим площадь Мейдан, древний Сионский собор и подземный базар

— прогуляемся по ремесленному кварталу и улице, названной в честь француза; увидим площадь Мейдан, древний Сионский собор и подземный базар Мост Мира и крепость Нарикала — от стеклянного моста в парке «Рике» поднимемся по канатной дороге к старейшей крепости города. С её стен открывается лучшая панорама Тбилиси

— от стеклянного моста в парке «Рике» поднимемся по канатной дороге к старейшей крепости города. С её стен открывается лучшая панорама Тбилиси А ещё: Караван-сарай, дворец царицы Дереджан и скрытые «итальянские дворики» — места, которые любят сами тбилисцы

Жизнь и характер города

Наши истории — это не сухие даты, а образы и сравнения, которые легко запоминаются. Вы узнаете не только об архитектуре и истории, но и о повседневной жизни: о праздниках и свадьбах, о семейных ценностях, отношении к женщинам и родителям, о кухне и шопинге. Подскажем, где вкусно поесть и какие сувениры везти домой. А в конце мы устроим маленькую викторину, чтобы закрепить впечатления.

Организационные детали