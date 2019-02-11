80 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Название экскурсии — не просто приятные слова, а городской слоган.
Чтобы услышать признание в любви и понять Тбилиси, вы исследуете главные достопримечательности, заглянете в аутентичные дворы и сфотографируете живописные балкончики.
Обещаю вам нескучные рассказы об истории, образе жизни, традициях и праздниках — всё, чтобы открыть истинный Тбилиси.
Чтобы услышать признание в любви и понять Тбилиси, вы исследуете главные достопримечательности, заглянете в аутентичные дворы и сфотографируете живописные балкончики.
Обещаю вам нескучные рассказы об истории, образе жизни, традициях и праздниках — всё, чтобы открыть истинный Тбилиси.
Описание экскурсии
Что вас ждёт
В вашем ритме — от must-see до скрытых уголков
Мы начнём знакомство с лёгкой беседы: обсудим ваши интересы и подстроим под них маршрут. Можно добавить остановки по желанию — например, если пойдёт дождик, зайдём в уютное кафе. Индивидуальные акценты сделают прогулку особенно вашей.
А вот те места, без которых невозможно представить Тбилиси:
- Абанотубани — квартал серных бань, которыми восхищались Пушкин и Дюма. Здесь мы поговорим о том, почему Тбилиси называли Тифлисом, и о самоназвании Грузии. А рядом — неожиданный подарок природы: настоящий водопад в Инжировом ущелье
- Район Шарден и собор Сиони — прогуляемся по ремесленному кварталу и улице, названной в честь француза; увидим площадь Мейдан, древний Сионский собор и подземный базар
- Мост Мира и крепость Нарикала — от стеклянного моста в парке «Рике» поднимемся по канатной дороге к старейшей крепости города. С её стен открывается лучшая панорама Тбилиси
- А ещё: Караван-сарай, дворец царицы Дереджан и скрытые «итальянские дворики» — места, которые любят сами тбилисцы
Жизнь и характер города
Наши истории — это не сухие даты, а образы и сравнения, которые легко запоминаются. Вы узнаете не только об архитектуре и истории, но и о повседневной жизни: о праздниках и свадьбах, о семейных ценностях, отношении к женщинам и родителям, о кухне и шопинге. Подскажем, где вкусно поесть и какие сувениры везти домой. А в конце мы устроим маленькую викторину, чтобы закрепить впечатления.
Организационные детали
- Для группы от 8 человек мы используем радиосистему
- Канатная дорога оплачивается отдельно — 2,5 лари с чел.
- Крепость Нарикала временно закрыта на реставрацию, но панорама города доступна
- Завершаем прогулку в Старом городе
- Экскурсию проведу я или мой коллега-гид из команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Леди — ваша команда гидов в Тбилиси
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 1 час
Провели экскурсии для 847 туристов
Привет! Я Леди — ваш личный гид по Грузии! с 2011 года я создаю для своих гостей незабываемые путешествия и помогаю взглянуть на страну не только глазами туриста, но и
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на последних 30 из 81 отзываНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Мы были на обзорной экскурсии по Тбилиси с гидом Эленой в конце января. Группа у нас оказалась небольшая (всего 5 человек) и душевная. Элена – прекрасный гид, эрудированный, знающий, доброжелательный.
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Е
Были сегодня на экскурсии с Эленой, очень понравилось! Маршрут составлен хорошо. Гид прекрасный, образованный, задавали много вопросов, на все получили исчерпывающие ответы. Учитывая, что это обзорная экскурсия, информации много самой
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С
Спасибо большое за экскурсию! Нам очень понравилась гид Элена и обзорная пешеходная экскурсия. Элена душевно и колоритно поведала нам об истории Тбилиси, о мрачных и кровавых моментах в жизни грузин,
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G
Наше знакомство с Тбилиси началось на экскурсии с района Авлабари. Шли по старинным узким улочкам, слушая очаровательный голос нашего гида Элены. Она проникновенно рассказывала об истории города и перед нами
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О
Под большим впечатлением, была на экскурсии -"Тбилиси любит вас!" Спасибо за организацию и отношение, все было на высоте! Экскурсия великолепна, мы приобрели не только впечатления, но и почерпнули много интересных
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Нашим экскурсоводом была Элена, очень приятная и общительная девушка, готовая к диалогу.
Было видно, что она еще не устала от туристов и с удовольствием рассказывает, делится знаниями, своим мнением и личным
Было видно, что она еще не устала от туристов и с удовольствием рассказывает, делится знаниями, своим мнением и личным
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