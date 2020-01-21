80 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Проникнуться историей и атмосферой тёплого города на прогулке с учётом ваших интересов

Леди
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Леди – представитель гидов
Название экскурсии — не просто приятные слова, а городской слоган, который встречается повсюду в Тбилиси.

Чтобы услышать признание в любви и понять наш город, вы изучите главные достопримечательности: квартал Серных бань, мост Мира, собор Сиони, район Шарден и крепость Нарикала.

Заглянете в аутентичные дворы и сфотографируете живописные балкончики.

Обещаю вам нескучные рассказы об истории, образе жизни, традициях и праздниках — всё, чтобы открыть истинный Тбилиси.
20 за человека
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3.5 часа
До 6 человек
Можно с детьми
Встреча от метро Авлабари
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У этой экскурсии80 отзывов
4.84
Тбилиси любит вас!
Тбилиси любит вас!

Что вас ожидает

В вашем ритме по must-see и скрытым местам
Мы начнём со знакомства друг с другом, обсудив ваши интересы, и подстроим под них часть маршрута. Всегда можно включить дополнительные объекты: например, если пойдёт дождик, заглянем в уютное кафе. Такие индивидуальные добавления в программу сделают знакомство с Тбилиси особенно запоминающимся. В основную же часть экскурсии, конечно, входят места, без которых не представить столицу Грузии:

  • Абанотубани — район серных бань, которые оценили Пушкин и Дюма. В сердце города поговорим о его истории, о том, почему Тбилиси называли Тифлисом, и о самоназвании страны. А рядом вы услышите шум настоящего водопада в Инжировом ущелье.
  • Район Шарден и собор Сиони: вы прогуляетесь по торговому ремесленному кварталу и пешеходной улице (я расскажу, почему она названа в честь француза). Район Шарден расположен между площадью Мейдан и Сионским собором: вы увидите эти места и узнаете об их судьбах, а также заглянете на подземный базар.
  • Мост Мира и Крепость Нарикала: на современный стеклянный мост посмотрим в живописном парке Рике, откуда отправимся по канатной дороге к одной из древнейших достопримечательностей Тбилиси — крепости Нарикала. Отсюда полюбуемся лучшей панорамой города и поговорим о прошлом цитадели.

Помимо этого, вас ждут Караван-сарай и дворец царицы Дереджан, а также скрытые от туристов смотровые площадки, улочки и «итальянские дворики».

Жизнь и жители Тбилиси
Мой рассказ — без сухих дат, с запоминающимися аналогиями. Вы составите представление об истории и архитектуре города, но также познакомитесь с жизнью тбилисцев. Поговорим о грузинских праздниках, свадебных традициях, повседневном быте, отношении к женщине и родителям, о кухне и шопинге. Кстати, я с радостью посоветую вкусные заведения и места, где купить сувениры. А в конце экскурсии вас ждёт небольшая викторина :)

Организационные детали

  • Это пешеходная экскурсия — выбирайте удобную обувь. В жаркую погоду возьмите головной убор, в пасмурную — зонт.
  • Для группы от 8 человек используется специальная аппаратура.
  • Билет на канатную дорогу не входит в стоимость (2,5 лари с человека).
  • Экскурсия заканчивается в Старом городе.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
Тбилиси любит вас!
Тбилиси любит вас!
Тбилиси любит вас!
Тбилиси любит вас!
Тбилиси любит вас!
Тбилиси любит вас!
Тбилиси любит вас!
Тбилиси любит вас!
Тбилиси любит вас!
Тбилиси любит вас!
Тбилиси любит вас!
Тбилиси любит вас!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура от метро Авлабари.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Леди
Леди
Привет, я Леди — ваш гид по Грузии. Организую классные путешествия по всей стране с 2011 года и работаю с командой гидов-единомышленников. На наших экскурсиях вы будете приятно удивлены: узнаете не только интересные исторические факты, но и услышите о современной жизни грузин, о наших традициях и стремлениях, о вине и кухне, а также получите полезные явки-пароли. Неспешные экскурсии в компании местного друга бесповороно влюбят вас в Грузию! Я всегда буду с вами на связи и с удовольствием помогу спланировать свободное время. Давайте создадим общие яркие воспоминания. До встречи в солнечном Тбилиси!
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80 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Sonya
21 января 2020
Очень рекомендуем для тех, кто хочет не просто погулять по Тбилиси, но и узнать историю города в доступной и запоминающейся манере. На трипстере много обзорных, нас зацепило описание этой экскрусии и необычное имя гида - Леди, сначала думали, что это псевдоним )) Нас встретила очень приятная девушка, имя ей идеально подходит, прям настоящая Леди! Удивили её глубокие знания, муж у меня преподает историю и задавал много вопросов на которые получил очень интересные ответы. Было приятно, что Леди уточнила, что мы смотрели самостоятельно и скорректировала маршрут под наши интересы. С нами был сын, ему 4 года, гид смогла его тоже увлечь рассказами, он продержался все 3.5 часа без капризов! После экскурсии Леди была с нами на связи по ватсапп и помогла спланировать самостоятельное время в Тбилиси за что отдельное большое спасибо, мы прошлись по всем рекомендуемым местам, сами бы не сложили так маршрут. Умничка, мы очень довольны и благодарны вам. Желаем успехов!
3 июля 2019
Большое СПАСИБО гиду Giorgi!!!
Безусловно очень интересный человек с очень глубокими знаниями о городе и стране в целом, на все вопросы получили интереснейшие ответы и сама экскурсия составлена таким образом, что узнаешь об истории города очень многое.
Советую идти на экскурсию сразу после прибытия в город и уже отталкиваясь от знаний полученных на ней исследовать далее самому.
ВСЕМ СОВЕТУЕМ!!
Надеюсь кому то помог определиться :)
26 июня 2019
На трипстере огромное множество обзорных экскурсий по Тбилиси в разных ценовых диапазонах, но почти все они проходят по примерно одному и тому же маршруту. Где то есть свои фишки типа дегустации вина и квестов. Но чтобы просто посмотреть на город, пройтись по самым известным достопримечательностям достаточно взять такую простенькую экскурсию. Нам все понравилось, была небольшая группа, гид Георгий был очень внимателен, старался терпеливо отвечать на все вопросы, рассказывал интересные факты. Трудно было из-за сильной жары, но мы всегда делали остановки в прохладных местах. Рекомендую, если не хотите тратить огромные деньги за то же, что предлагают другие.
23 июня 2019
Маршрут хороший и рассказ гида понравился, один минус- плохо было слышно, очень не хватало наушников.
4 мая 2019
Не смог попасть на обзорную экскурсию по Тбилиси в связи с недобором группы. Поэтому мне предложили поехать вместо этого без доплаты в Кахетию. С удовольствием согласился. Экскурсия была отличная. Гид Алла и очень внимательный водитель Давид отвечали на все интересующие вопросы. Кахетия очень красивая и произвела большое впечатление на меня и мою девушку. Рекомендую туры Леди.
4 мая 2019
Леди прекрасно провела экскурсию несмотря на непрекращающийся дождь, было очень интересно. К сожалению в состав экскурсии иногда попадают капризные и неадекватные соотечественники, будьте готовы к этому.
3 мая 2019
Большое спасибо Артуру за такие обширные знания о родном городе и любви к нему, которыми он с нами поделился.
10 апреля 2019
Большое спасибо гиду Алле за профессионализм! Экскурсия очень понравилась, нисколько не утомила, а только подогрела интерес к колоритному городу Тбилиси!
8 апреля 2019
Так случилось, что нашим гидом в течение двух дней была Алла. С не мы побывали на экскурсии Тбилиси-Мцхета и Уплисцихе-Гори. Мы были покорны нашим гидом, её знанием материала, чутким и предупредительным отношением к нам. Алла была готова ответить на любой вопрос и выполнить любую просьбу. Огромное ей спасибо, получили истинное удовольствие.
29 марта 2019
Экскурсия замечательная, маршрут хороший, гид Нана рассказывает хорошо, на все вопросы отвечает, но...23 человека это много...оптимально 10-12 человек, слышно плохо, по много раз переспрашивают, разбредаются кто куда, опять же гид тратит время,чтобы всех собрать в кучу.
Ещё 70 отзывов

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