В Вера читать дальше он неназойливо провел экскурсию! потряс театр,выходящий ангел и высказывание про слезы,к,сожалению,когда я готовилась к поездке,мне не встретилась информация про театр,захотелось его посетить! Храм,инжирное ущелье,водопад, фуникулёр - все это удалось посмотреть за одну экскурсию! Все делалось экскурсоводом легко и непринужденно,что казалось экскурсия прошла быстро,а на самом деле мы прошли около 16 тысяч шагов и почти 4 часа, Огромное спасибо,Вано! Успехов и хотелось бы ещё посетить вашу экскурсию другой тематики! Ещё раз спасибо! Предложений по проведению экскурсии нет,все просто замечательно,! Я выбрала эту экскурсию,потому что подкупило название,и не ошиблась! Вано прекрасно и,именно с юмором,рассказал и историю Грузии и Тбилиси,и про старый город! Создалось впечатление,что встретились с хорошо знакомым человеком и

T TATYANA Экскурсия была очень насыщенная и интересная. Спасибо большое Вано за такие рассказы и уникальные познания. Мы много увидели прекрасного в городе.

Т Татьяна Экскурсия очень познавательная, много исторических фактов, а не просто мифический историй. Рекомендую её брать по приезду в Тбилиси, чтобы получить понимание о городе.

С Светлана От экскурсии остались под впечатлением, с приятным послевкусием. Вано прекрасный экскурсовод, как говориться человек занимается своим делом. Узнали много нового и интересного. Экскурсия продлилась почти 4 часа которые пролетели незаметно. Маршрут интересный, Вано не навязчиво, местами с юмором вел экскурсию. Не было сухих фактов и дат, рассказ велся легко и непринужденно. Спасибо большое!!!

А Андрей читать дальше только на наши, его очень многие знают в городе), но как гиду ему ещё есть куда расти. Продолжает дело своего отца (тоже гид), искренне желаю ему успехов и здоровья, экскурсию, в целом, рекомендую, если хотите узнать базовую информацию по старому Тбилиси. Увидели все места, заявленные в описании. На экскурсию ушло примерно 4 часа, прогулялись прекрасно, погода была замечательная. Вано, как человек - очень приятный, отвечал на все вопросы без проблем (не

Т Татьяна Вано, человек любящий покурить и выпить кофе. А еще продолжатель дела своего отца, гид. Интересно, и познавательно. Дегустации вина не было. Я время пролетело не заметно.

Всем бы по гарнитуре, чтобы все слышать. А так было здорово. Легенды невероятные. Атмосфера магическая.

Е Евгений Прекрасная экскурсия. А Вано просто прекрасен, с таким упоением рассказывать про любимый город и страну - это захватывает. Совершенно случайно продлилась экскурсия на полтора часа больше, время пролетело совершенно незаметно. Спасибо огромное.

Н Наталия Экскурсия понравилась. Вано провёл нас по Старому Тбилиси. Рассказал не только об истории города, но и Грузии. Посмотрели самые красивые и колоритные места и узнали много интересного. Вано подсказал, что еще можно интересного посмотреть в городе.

Е Елена Чудесная экскурсия по древнему Тбилиси от гида, который любит его всей душой. Вано - лучший. Спасибо за незабываемые впечатления от всей нашей компании.

К Кукуц Добрый день, были на экскурсии у Вано 20.08.25. Экскурсовод нашел возможность поздравить нашу дочь с Днем рождения! Это было супер! Экскурсия очень познавательная и увлекательная, всеобъемлющая. Вано показал Тбилиси многогранно и интересно, указывая на все самые важные достопримечательности

Н Наталья Замечательная экскурсия по городу! Благодаря Вано взглянули на город его глазами и это нам понравилось! Первый раз в Тбилиси, только приехали и пешая экскурсия это то, с чего стоит начать свое знакомство с городом! Вано очень интересно рассказывает, экскурсия прилетела быстро, легко и непринужденно!

Е Евгения побывали на экскурсии по старому городу — огромное спасибо нашему замечательному, харизматичному гиду Вано! 🤗 Это было интересно, познавательно, легко и с отличным чувством юмора 😸 Желаем вам вдохновения, успехов, процветания и множества увлекательных маршрутов! ❤️

Г Галия Хочу выразить огромную благодарность Вано!!! Это человек бесконечно влюбленный в каждый кирпичик этого великолепного города! Благодаря ему и мы влюбились в город.

Великолепный, эрудированный, харизматичный, дружелюбный, терпеливый, большой профессионал и это все про Вано!!!

Процветания, благополучия, много-много благодарных туристов!!!