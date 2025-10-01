Мы поговорим о многогранном Тбилиси, о его корнях, становлении столицей и роли в феодальной Грузии.
Вы узнаете историю улиц и площадей, по которым мы будем гулять, познакомимся с интересными личностями, которые связаны с этими местами. И конечно же поговорим о тех достопримечательностях, которые мы с вами встретим по пути.
Описание экскурсииАтмосферная прогулка по Старому городу • Площадь Свободы — сердце современного города Тбилиси.
- Пушкинская улица, где мы увидим часть городской стены, которая когда-то оберегала город от вражеских атак • Прогуляемся по проспекту Бараташвили — поэта-романтика с трагичной, печальной судьбой, чей лирикой был восхищен Б. Пастернак • Посмотрим на знаменитую башню драматурга Резо Габриадзе, где каждый час златокрылый ангел оповещает нас о том, что настал новый час для новых деяний, а дважды в день бывает небольшое, но охватывающее всю нашу жизнь, представление.
- Мы посетим церковь Анчисхати VI века, заблудимся в паутинке улочек Старого города, а затем посмотрим на один из красивейших мостов в мире, подсвеченный миллиардами огней. Продолжение нашего маршрута • Вас ждет парк Рике и поездка на канатной дороге, откуда открывается чудесный вид на город и известную крепость Нарикала, самый старинный памятник в нашей столице • Знаменитый квартал бань — любимое место отдыха тбилисцев • А также мы посетите самое романтичное место Тбилиси — инжирное ущелье с небольшим водопадом. Важная информация: Экскурсия ориентирована на информативность: максимально в лёгкой и доступной форме рассказываем обо всех тех объектах, которые заявлены в программе.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Площадь Свободы
- Пушкинская улица
- Проспект Бараташвили
- Башня драматурга Резо Габриадзе
- Церковь Анчисхати
- Мост Мира
- Парк Рике
- Крепость Нарикала
- Квартал бань
- Инжирное ущелье
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Канатная дорога - 2 евро с человека
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Площадь Свободы, сквер Пушкина, у памятника (бюста) Пушкину
Завершение: Район серных бань
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
- Экскурсия ориентирована на информативность: максимально в лёгкой и доступной форме рассказываем обо всех тех объектах
- Которые заявлены в программе
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 21 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Вера
1 окт 2025
Я выбрала эту экскурсию,потому что подкупило название,и не ошиблась! Вано прекрасно и,именно с юмором,рассказал и историю Грузии и Тбилиси,и про старый город! Создалось впечатление,что встретились с хорошо знакомым человеком и
T
TATYANA
27 сен 2025
Экскурсия была очень насыщенная и интересная. Спасибо большое Вано за такие рассказы и уникальные познания. Мы много увидели прекрасного в городе.
Т
Татьяна
26 сен 2025
Экскурсия очень познавательная, много исторических фактов, а не просто мифический историй. Рекомендую её брать по приезду в Тбилиси, чтобы получить понимание о городе.
С
Светлана
14 сен 2025
От экскурсии остались под впечатлением, с приятным послевкусием. Вано прекрасный экскурсовод, как говориться человек занимается своим делом. Узнали много нового и интересного. Экскурсия продлилась почти 4 часа которые пролетели незаметно. Маршрут интересный, Вано не навязчиво, местами с юмором вел экскурсию. Не было сухих фактов и дат, рассказ велся легко и непринужденно. Спасибо большое!!!
А
Андрей
12 сен 2025
Увидели все места, заявленные в описании. На экскурсию ушло примерно 4 часа, прогулялись прекрасно, погода была замечательная. Вано, как человек - очень приятный, отвечал на все вопросы без проблем (не
Т
Татьяна
8 сен 2025
Вано, человек любящий покурить и выпить кофе. А еще продолжатель дела своего отца, гид. Интересно, и познавательно. Дегустации вина не было. Я время пролетело не заметно.
Всем бы по гарнитуре, чтобы все слышать. А так было здорово. Легенды невероятные. Атмосфера магическая.
Е
Евгений
6 сен 2025
Прекрасная экскурсия. А Вано просто прекрасен, с таким упоением рассказывать про любимый город и страну - это захватывает. Совершенно случайно продлилась экскурсия на полтора часа больше, время пролетело совершенно незаметно. Спасибо огромное.
Н
Наталия
2 сен 2025
Экскурсия понравилась. Вано провёл нас по Старому Тбилиси. Рассказал не только об истории города, но и Грузии. Посмотрели самые красивые и колоритные места и узнали много интересного. Вано подсказал, что еще можно интересного посмотреть в городе.
Е
Елена
27 авг 2025
Чудесная экскурсия по древнему Тбилиси от гида, который любит его всей душой. Вано - лучший. Спасибо за незабываемые впечатления от всей нашей компании.
К
Кукуц
25 авг 2025
Добрый день, были на экскурсии у Вано 20.08.25. Экскурсовод нашел возможность поздравить нашу дочь с Днем рождения! Это было супер! Экскурсия очень познавательная и увлекательная, всеобъемлющая. Вано показал Тбилиси многогранно и интересно, указывая на все самые важные достопримечательности
С
Софья
14 авг 2025
Н
Наталья
10 авг 2025
Замечательная экскурсия по городу! Благодаря Вано взглянули на город его глазами и это нам понравилось! Первый раз в Тбилиси, только приехали и пешая экскурсия это то, с чего стоит начать свое знакомство с городом! Вано очень интересно рассказывает, экскурсия прилетела быстро, легко и непринужденно!
Е
Евгения
9 авг 2025
побывали на экскурсии по старому городу — огромное спасибо нашему замечательному, харизматичному гиду Вано! 🤗 Это было интересно, познавательно, легко и с отличным чувством юмора 😸 Желаем вам вдохновения, успехов, процветания и множества увлекательных маршрутов! ❤️
Г
Галия
6 авг 2025
Хочу выразить огромную благодарность Вано!!! Это человек бесконечно влюбленный в каждый кирпичик этого великолепного города! Благодаря ему и мы влюбились в город.
Процветания, благополучия, много-много благодарных туристов!!!
Процветания, благополучия, много-много благодарных туристов!!!
Т
Татьяна
27 июл 2025
Сегодня посетила замечательную экскурсию по Тбилиси, и хочу поделиться своими впечатлениями!
Гид оказался настоящим профессионалом своего дела. Он с такой любовью и энтузиазмом рассказывал об истории города, что мы буквально влюбились
