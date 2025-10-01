Мои заказы

Тбилиси с улыбкой: прогулка по Старому городу

Мы поговорим о многогранном Тбилиси, о его корнях, становлении столицей и роли в феодальной Грузии.

Вы узнаете историю улиц и площадей, по которым мы будем гулять, познакомимся с интересными личностями, которые связаны с этими местами. И конечно же поговорим о тех достопримечательностях, которые мы с вами встретим по пути.
5
21 отзыв
Описание экскурсии

Атмосферная прогулка по Старому городу • Площадь Свободы — сердце современного города Тбилиси.
  • Пушкинская улица, где мы увидим часть городской стены, которая когда-то оберегала город от вражеских атак • Прогуляемся по проспекту Бараташвили — поэта-романтика с трагичной, печальной судьбой, чей лирикой был восхищен Б. Пастернак • Посмотрим на знаменитую башню драматурга Резо Габриадзе, где каждый час златокрылый ангел оповещает нас о том, что настал новый час для новых деяний, а дважды в день бывает небольшое, но охватывающее всю нашу жизнь, представление.
  • Мы посетим церковь Анчисхати VI века, заблудимся в паутинке улочек Старого города, а затем посмотрим на один из красивейших мостов в мире, подсвеченный миллиардами огней. Продолжение нашего маршрута • Вас ждет парк Рике и поездка на канатной дороге, откуда открывается чудесный вид на город и известную крепость Нарикала, самый старинный памятник в нашей столице • Знаменитый квартал бань — любимое место отдыха тбилисцев • А также мы посетите самое романтичное место Тбилиси — инжирное ущелье с небольшим водопадом. Важная информация: Экскурсия ориентирована на информативность: максимально в лёгкой и доступной форме рассказываем обо всех тех объектах, которые заявлены в программе.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Площадь Свободы
  • Пушкинская улица
  • Проспект Бараташвили
  • Башня драматурга Резо Габриадзе
  • Церковь Анчисхати
  • Мост Мира
  • Парк Рике
  • Крепость Нарикала
  • Квартал бань
  • Инжирное ущелье
Что включено
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Канатная дорога - 2 евро с человека
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Площадь Свободы, сквер Пушкина, у памятника (бюста) Пушкину
Завершение: Район серных бань
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
  • Экскурсия ориентирована на информативность: максимально в лёгкой и доступной форме рассказываем обо всех тех объектах
  • Которые заявлены в программе
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

Основано на 21 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Вера
1 окт 2025
Я выбрала эту экскурсию,потому что подкупило название,и не ошиблась! Вано прекрасно и,именно с юмором,рассказал и историю Грузии и Тбилиси,и про старый город! Создалось впечатление,что встретились с хорошо знакомым человеком и
читать дальше

он неназойливо провел экскурсию! потряс театр,выходящий ангел и высказывание про слезы,к,сожалению,когда я готовилась к поездке,мне не встретилась информация про театр,захотелось его посетить! Храм,инжирное ущелье,водопад, фуникулёр - все это удалось посмотреть за одну экскурсию! Все делалось экскурсоводом легко и непринужденно,что казалось экскурсия прошла быстро,а на самом деле мы прошли около 16 тысяч шагов и почти 4 часа, Огромное спасибо,Вано! Успехов и хотелось бы ещё посетить вашу экскурсию другой тематики! Ещё раз спасибо! Предложений по проведению экскурсии нет,все просто замечательно,!

TATYANA
27 сен 2025
Экскурсия была очень насыщенная и интересная. Спасибо большое Вано за такие рассказы и уникальные познания. Мы много увидели прекрасного в городе.
Татьяна
26 сен 2025
Экскурсия очень познавательная, много исторических фактов, а не просто мифический историй. Рекомендую её брать по приезду в Тбилиси, чтобы получить понимание о городе.
Светлана
14 сен 2025
От экскурсии остались под впечатлением, с приятным послевкусием. Вано прекрасный экскурсовод, как говориться человек занимается своим делом. Узнали много нового и интересного. Экскурсия продлилась почти 4 часа которые пролетели незаметно. Маршрут интересный, Вано не навязчиво, местами с юмором вел экскурсию. Не было сухих фактов и дат, рассказ велся легко и непринужденно. Спасибо большое!!!
Андрей
12 сен 2025
Увидели все места, заявленные в описании. На экскурсию ушло примерно 4 часа, прогулялись прекрасно, погода была замечательная. Вано, как человек - очень приятный, отвечал на все вопросы без проблем (не
читать дальше

только на наши, его очень многие знают в городе), но как гиду ему ещё есть куда расти. Продолжает дело своего отца (тоже гид), искренне желаю ему успехов и здоровья, экскурсию, в целом, рекомендую, если хотите узнать базовую информацию по старому Тбилиси.

Татьяна
8 сен 2025
Вано, человек любящий покурить и выпить кофе. А еще продолжатель дела своего отца, гид. Интересно, и познавательно. Дегустации вина не было. Я время пролетело не заметно.
Всем бы по гарнитуре, чтобы все слышать. А так было здорово. Легенды невероятные. Атмосфера магическая.
Евгений
6 сен 2025
Прекрасная экскурсия. А Вано просто прекрасен, с таким упоением рассказывать про любимый город и страну - это захватывает. Совершенно случайно продлилась экскурсия на полтора часа больше, время пролетело совершенно незаметно. Спасибо огромное.
Наталия
2 сен 2025
Экскурсия понравилась. Вано провёл нас по Старому Тбилиси. Рассказал не только об истории города, но и Грузии. Посмотрели самые красивые и колоритные места и узнали много интересного. Вано подсказал, что еще можно интересного посмотреть в городе.
Елена
27 авг 2025
Чудесная экскурсия по древнему Тбилиси от гида, который любит его всей душой. Вано - лучший. Спасибо за незабываемые впечатления от всей нашей компании.
Кукуц
25 авг 2025
Добрый день, были на экскурсии у Вано 20.08.25. Экскурсовод нашел возможность поздравить нашу дочь с Днем рождения! Это было супер! Экскурсия очень познавательная и увлекательная, всеобъемлющая. Вано показал Тбилиси многогранно и интересно, указывая на все самые важные достопримечательности
Софья
14 авг 2025
Наталья
10 авг 2025
Замечательная экскурсия по городу! Благодаря Вано взглянули на город его глазами и это нам понравилось! Первый раз в Тбилиси, только приехали и пешая экскурсия это то, с чего стоит начать свое знакомство с городом! Вано очень интересно рассказывает, экскурсия прилетела быстро, легко и непринужденно!
Евгения
9 авг 2025
побывали на экскурсии по старому городу — огромное спасибо нашему замечательному, харизматичному гиду Вано! 🤗 Это было интересно, познавательно, легко и с отличным чувством юмора 😸 Желаем вам вдохновения, успехов, процветания и множества увлекательных маршрутов! ❤️
Галия
6 авг 2025
Хочу выразить огромную благодарность Вано!!! Это человек бесконечно влюбленный в каждый кирпичик этого великолепного города! Благодаря ему и мы влюбились в город.
Великолепный, эрудированный, харизматичный, дружелюбный, терпеливый, большой профессионал и это все про Вано!!!
Процветания, благополучия, много-много благодарных туристов!!!
Татьяна
27 июл 2025
Сегодня посетила замечательную экскурсию по Тбилиси, и хочу поделиться своими впечатлениями!
Гид оказался настоящим профессионалом своего дела. Он с такой любовью и энтузиазмом рассказывал об истории города, что мы буквально влюбились
читать дальше

в Тбилиси. Особенно впечатлили интересные факты из городской жизни и легенды, которые оживили каждый уголок старого города.
Маршрут был продуман до мелочей — мы посетили все знаковые места, при этом не чувствовали усталости. Гид умело чередовал рассказ с возможностью сделать красивые фотографии и просто насладиться атмосферой города.
Формат экскурсии оказался очень комфортным. Рассказ был живым и увлекательным, без перегрузки датами и сухими фактами. Было много интересных бытовых историй и деталей, которые делают город по-настоящему живым.
Отдельно хочу отметить, что гид дал нам ценные советы о лучших ресторанах и местах для прогулок, куда стоит заглянуть самостоятельно.
Время пролетело незаметно, несмотря на то что экскурсия длилась несколько часов.
Однозначно рекомендую эту экскурсию всем, кто хочет по-настоящему узнать и полюбить Тбилиси!

Входит в следующие категории Тбилиси

