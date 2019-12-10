70 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Старинные храмы, «дом-калейдоскоп» и великолепные виды исторического центра на обзорной экскурсии

Олеся
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Олеся – ваш гид
Вы прогуляетесь по районам Сололаки и Кала, насладитесь изумительной архитектурой, загадаете желание у памятника тамаде, подниметесь по улице-лестнице на гору и посмотрите на Старый город с высоты.

Я расскажу историю и легенды колоритных домов, древних церквей и уникальной часовой башни.

За 2 часа вы полюбите Тбилиси всерьез и надолго!
€10
5 за человека
скидка50%
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Это групповая экскурсия
Пешеходная
Продолжительность 3.5 часа
До 10 человек
Можно с детьми
Встреча около метро Площадь Свободы
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У этой экскурсии70 отзывов
5
Тбилиси сквозь века
Тбилиси сквозь века

Что вас ожидает

Погружение в прошлое
Экскурсия начнется в «сердце» Тбилиси, на площади Свободы. Вы пройдете по улочкам Сололаки, самого модного и дорогого района XIX века. Я расскажу историю грузинского коньяка и покажу дом, в котором снимался фильм «Ромео и Джульетта». Вы увидите мистическое здание под номером 6, красивейшие резные деревянные балкончики и дома, которые по-прежнему нуждаются в реставрации. Незаметно, осматривая здания, попадете в район Кала, один из старейших в городе. Проверите физическую форму, поднявшись по уникальной Бетлемской улице-лестнице, и увидите потрясающий вид на Тбилиси с горы. Вы всей душой ощутите, что смотреть на Старый город можно бесконечно и все равно глазу будет открываться что-то новое: ветка дерева, узорчатый балкон или яркая глазурь черепицы.

Главные храмы и знаменитая часовая башня
Вы увидите храмы нескольких конфессий, которые мирно сосуществуют рядом друг с другом: грузинская православная церковь Бетлеми, храм огнепоклонников V века Атешга, армянские церкви Сурб Геворг и Норашен, Большая синагога. Тбилисцы всегда жили одной большой дружной семьей, независимо от вероисповедания. Вы посетите дом, который местные жители заслуженно прозвали «калейдоскопом», и художественную галерею местных умельцев. А еще загадаете желание у памятника тамаде, уменьшенная копия которого датируется VII веком до нашей эры. Я расскажу трогательную историю любви легендарной грузинской актрисы Софико Чиаурели и открою секрет, какой подарок сделал городу Париж. Вы увидите базилику Анчисхати, самую древнюю церковь Тбилиси, часовую башню, созданную известным грузинским режиссером Ревазом Габриадзе, и другие знаковые достопримечательности. Завершится экскурсия на знаменитом стеклянном мосту Мира.

Организационные детали

Дополнительные расходы не предусмотрены.

Тбилиси сквозь века
Тбилиси сквозь века
Тбилиси сквозь века
Тбилиси сквозь века
Тбилиси сквозь века
Тбилиси сквозь века
Тбилиси сквозь века
Тбилиси сквозь века
Тбилиси сквозь века
Тбилиси сквозь века

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Местов встречи для начала тура около метро Площадь Свободы.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Олеся
Олеся
Я не только дипломированный гид, но ещё и коренная жительница этого прекрасного, солнечного и гостеприимного города Тбилиси. Уже несколько столетий моя семья живёт в Грузии. Все мои предки приехали сюда не по своей воле, а потом никто так и не смог покинуть этот город. Грузия покоряет, заставляет любить себя невероятной любовью. И я хочу поделиться с вами своей страной, своим любимым городом Тбилиси.
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70 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

10 декабря 2019
Благодаря Олесе,удалось узнать больше о Сололаки и Старом Тбилиси. Без нее я вряд ли обратила бы внимание на именно эти дома и места. Олеся очень доброжелательная, посоветовала,куда ещё можно сходить,проводила на рынок. Спасибо!
28 ноября 2019
Превосходно! Создалось такое ощущение, что всё время экскурсии находился в музее.
29 сентября 2019
Прекрасный, нестандартный маршрут. Экскурсия поможет составить более полную картину о городе и заслуживает самой высокой оценки.
27 сентября 2019
Так душевно и с любовью к своему городу и стране! А ещё и посмотрели все "секретные' местечки и дома района Сололаки и Старого города, которые самому то и найти с ходу). Олеся, приогромно Вам благодарна, всех благ и процветания!
4 сентября 2019
Экскурсия прошла просто замечательно! Нас было всего двое и двое маленьких галдящих детей. Несмотря на дождь мы прошли по старому Тбилиси и погрузились в историю этого чудесного места. Олесе удалось увлечь нас историями о давних временах и уже современных событиях. Маршрут был составлен очень грамотно, по всем важным местам старого Тбилиси. При этом мы не успели вымотаться и остались силы погулять еще.
Олеся, огромное Вам спасибо! Мы очарованы этим местом и приедем еще!
2 сентября 2019
Вчера были на экскурсии, нас было четверо, всем очень понравилась подача информации, Олеся умничка! Большое спасибо от нас всех!
22 июля 2019
Олеся очень интеллигентный и образованный гид! Маршрут и время прекрасно подобраны. Отличный баланс между материалом об архитектуре, истории и городскими легендами!
Олеся показала, как должен проходить увлекательный урок истории!! Наша оценка пять с плюсом!
17 июля 2019
Экскурсия очень понравилась. Олеся провела и показала нам самые уютные уголки Тбилиси. Интересный рассказ приправленный большой любовью к родному городу. Спасибо Олеся.
15 июля 2019
Группа не собралась и нас было всего 2 человека. Олеся все равно провела экскурсию, мы гуляли даже больше, чем было указано по времени. Гуляли бы и дальше, если б не прохладный день!
Очень и очень интересно, крайне рекомендую
6 июля 2019
Отличный гид, доступно и понятно ведёт экскурсии. Рекомендую.
Ещё 60 отзывов

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