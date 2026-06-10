70 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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кто здесь жил, его историю. Заказала экскурсию, когда прочитала в Интернете, что по этим районам лучше ходить с гидом, иначе вы увидите только старые дома. И действительно - если бы просто прошла, многое бы не заметила. С виду дома как дома. Где-то похожи на дворянские дома в моём городе, где-то на советские хрущёвки… С гидом же прогулка по этим кварталам предстаёт совершенно иной. Интересные подъезды, внутренние дворики… Олеся подскажет и любую другую информацию, которая будет полезной - про магазины, что где купить и пр.