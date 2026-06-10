70 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Приглашаю на прогулку по районам Сололаки и Кала.
Вы насладитесь изумительной архитектурой, загадаете желание у памятника тамаде, подниметесь по улице-лестнице на гору и посмотрите на Старый город с высоты. Я расскажу о колоритных домах, древних церквях и уникальной часовой башне. За 2 часа вы полюбите Тбилиси всерьёз и надолго!
Вы насладитесь изумительной архитектурой, загадаете желание у памятника тамаде, подниметесь по улице-лестнице на гору и посмотрите на Старый город с высоты. Я расскажу о колоритных домах, древних церквях и уникальной часовой башне. За 2 часа вы полюбите Тбилиси всерьёз и надолго!
Описание экскурсии
- Вы пройдёте по улочкам Сололаки, самого модного и дорогого района 19 века.
- Услышите историю грузинского коньяка и увидите дом, в котором снимался фильм Абуладзе «Покаяние».
- Обнаружите мистическое здание под номером 6, красивейшие резные деревянные балкончики и дома, которые по-прежнему нуждаются в реставрации.
- Незаметно попадёте в район Кала, один из старейших в городе.
- Проверите физическую форму на уникальной Бетлемской улице-лестнице, а с горы полюбуетесь Старым городом, его узорчатыми балконами и яркой глазурью черепицы.
- Рассмотрите храмы нескольких конфессий, которые мирно сосуществуют рядом друг с другом: грузинскую православную церковь Бетлеми, храм огнепоклонников 5 века Атешга, армянские церкви Сурб Геворг и Норашен, Большую синагогу.
- Увидите дом, который жители прозвали «калейдоскопом», и художественную галерею местных умельцев.
- Узнаете трогательную историю любви легендарной грузинской актрисы Софико Чиаурели.
- Увидите базилику Анчисхати, самую древнюю церковь Тбилиси, часовую башню, созданную известным грузинским режиссером Ревазом Габриадзе.
- И выясните, какой подарок сделал городу Париж.
в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 16:30
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Стандартный билет
|€25
|Дети до 6 лет
|Бесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро «Площадь Свободы»
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 16:30
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 17 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Олеся — ваш гид в Тбилиси
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провела экскурсии для 1202 туристов
Я не только дипломированный гид, но ещё и коренная жительница этого прекрасного, солнечного и гостеприимного города Тбилиси. Уже несколько столетий моя семья живёт в Грузии. Все мои предки приехали сюда
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 76 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Л
приятная беседа, много помощи о городе: где поесть или как пройти, все отлично
Вам был полезен этот отзыв?
М
Большое спасибо экскурсоводу - Олесе - за то, что она была нашим проводником по Тбилиси сегодня. Было очень приятно слушать информацию о городе, о стране с необычными фактами, приправляемыми отличным чувством юмора рассказчика. 2 часа пролетели незаметно и памятно:) Рекомендую!
Вам был полезен этот отзыв?
Н
Это одна из самых лучших экскурсий!!! Маршрут продуманный, Олеся потрясающий рассказчик: увлекательно, интересно и, самое главное, информация легко запоминается. если хотите узнать, понять и полюбить Тбилиси, однозначно рекомендую эту экскурсию!
Вам был полезен этот отзыв?
О
Отличнейшая экскурсия! У меня получилась индивидуальной, почему-то последнее время мало кто заказывает эту экскурсию, по словам гида, а зря - эти районы очень интересны. Олеся, кажется, знает о каждом доме,
Вам был полезен этот отзыв?
Хотела бы выразить свою благодарность за организацию такой экскурсии, а именно "Тбилиси сквозь века". Я очень люблю историю, не только какого-то отдельно государства, но и всю историю в принципе. Так
Вам был полезен этот отзыв?
М
Если собираетесь в Тбилиси и хотите не просто картинку увидеть, а почувствовать город изнутри, оч рекомендую Олесю.
Чудесный гид - не только владеет исторической информацией, любит свой город. И это чувствуется,
Чудесный гид - не только владеет исторической информацией, любит свой город. И это чувствуется,
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Тбилиси
Похожие экскурсии на «Тбилиси сквозь века - обзорная прогулка»
-
35%
Групповая
до 15 чел.
Древняя Мцхета, пещерный город Уплисцихе и дом-музей Сталина за 1 день (из Тбилиси)
Погрузитесь в историю Грузии за один день! Посетите древнюю Мцхету, пещерный город Уплисцихе и дом-музей Сталина в Гори. Группа до 15 человек
Начало: На площади Свободы
Расписание: ежедневно в 09:10
Сегодня в 09:10
Завтра в 09:10
€26
€40 за человека
-
30%
Групповая
до 18 чел.
Из Тбилиси - к селу Кaноби и далее на Казбек
Отыскать исчезнувший посёлок, посетить высокогорный храм и увидеть древнюю крепость (в группе)
Начало: В районе Площади Свободы
Расписание: ежедневно в 08:45 и 09:00
Сегодня в 08:45
Завтра в 08:45
€14
€20 за человека
Индивидуальная
Старый и верный традициям Тбилиси
Очароваться атмосферой неспешности на обзорной экскурсии по грузинской столице
Начало: В районе площади Свободы
18 авг в 09:00
24 авг в 09:00
от €35 за человека
-
25%
Индивидуальная
до 7 чел.
Гармония древнего и современного Тбилиси
Тбилиси удивляет контрастами: древние храмы соседствуют с современными мостами. Откройте для себя историю и культуру столицы Грузии
Завтра в 08:00
11 авг в 08:00
от €98
€130 за всё до 7 чел.
€25 за человека