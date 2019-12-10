70 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Погружение в прошлое

Экскурсия начнется в «сердце» Тбилиси, на площади Свободы. Вы пройдете по улочкам Сололаки, самого модного и дорогого района XIX века. Я расскажу историю грузинского коньяка и покажу дом, в котором снимался фильм «Ромео и Джульетта». Вы увидите мистическое здание под номером 6, красивейшие резные деревянные балкончики и дома, которые по-прежнему нуждаются в реставрации. Незаметно, осматривая здания, попадете в район Кала, один из старейших в городе. Проверите физическую форму, поднявшись по уникальной Бетлемской улице-лестнице, и увидите потрясающий вид на Тбилиси с горы. Вы всей душой ощутите, что смотреть на Старый город можно бесконечно и все равно глазу будет открываться что-то новое: ветка дерева, узорчатый балкон или яркая глазурь черепицы.

Главные храмы и знаменитая часовая башня

Вы увидите храмы нескольких конфессий, которые мирно сосуществуют рядом друг с другом: грузинская православная церковь Бетлеми, храм огнепоклонников V века Атешга, армянские церкви Сурб Геворг и Норашен, Большая синагога. Тбилисцы всегда жили одной большой дружной семьей, независимо от вероисповедания. Вы посетите дом, который местные жители заслуженно прозвали «калейдоскопом», и художественную галерею местных умельцев. А еще загадаете желание у памятника тамаде, уменьшенная копия которого датируется VII веком до нашей эры. Я расскажу трогательную историю любви легендарной грузинской актрисы Софико Чиаурели и открою секрет, какой подарок сделал городу Париж. Вы увидите базилику Анчисхати, самую древнюю церковь Тбилиси, часовую башню, созданную известным грузинским режиссером Ревазом Габриадзе, и другие знаковые достопримечательности. Завершится экскурсия на знаменитом стеклянном мосту Мира.