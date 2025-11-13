Узнать о грузинских художниках — и не только о них.
Познакомиться с коллекциями грузинского, советского и мирового искусства, что хранятся в четырёх основных музеях Тбилиси.
Узнать о Нико Пиросмани и миллионе алых роз, об искусстве 20 века и звёздных именах, о картинах Церетели и таможенном прошлом Руссо. И увидеть — многое.
Описание экскурсии
Музеи, которые мы посетим:
- Музей изобразительных искусств.
- Музей искусств.
- Национальная картинная галерея.
- Музей современного искусства Зураба Церетели.
И вот о чём поговорим:
- Зданевич открыл Пиросмани. Вы увидите работы художника Ильи Зданевича, который открыл Нико Пиросмани для широкой аудитории.
- Миллион алых роз. Как сложилась жизнь Нико Пиросмани и что из его биографии реальность, а что — вымысел.
- Не Нико единым. Вы откроете для себя плеяду современных грузинских художников — творцов 20–21 веков.
- Наивное искусство в общей палитре. Кто восхищался Пиросмани и таможенником Руссо? Поищем ответы на эти вопросы — и сравним судьбы художников.
- Церетели — скульптор или художник? Поздние работы автора, возможно, сильно вас удивят.
Организационные детали
Дополнительные расходы — билеты в музеи
- Музей изобразительных искусств — 30 лари (~€9,5) за чел.
- Музей искусств — 30 лари (~€9,5) за чел.
- Национальная картинная галерея — 30 лари (~€9,5) за чел.
- Музей современного искусства Зураба Церетели — 18 лари (~€5,7) за чел.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Даниэль — ваш гид в Тбилиси
Провожу экскурсии по музеям, читаю лекции по искусству. Имею подобный опыт в Грузии, Франции, Италии, Израиле и на Кипре. За многие годы собрал собственный архив — около 50 тысяч — фотографий картин из разных музеев мира.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзыве
Evgeniia
13 ноя 2025
Я очень довольная экскурсией.
Понравилось то, что Даниэль подает материал в более широком контексте, чем просто историческая сводка. Показал, как можно видеть общие приемы в работах художников и быстро понимать, что именно цепляет. Это необычный ракурс, особенно если нет больших знаний в области искусства.
Ответственно рекомендую.
