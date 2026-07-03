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Искусство органического виноделия + дегустации и обед

Авторская винная экскурсия по Кахетии - из Тбилиси
Винные экскурсии в Кахетию всегда были одними из моих любимых.

Теперь я сама стала виноделом и помогу вам взглянуть на процесс создания традиционного грузинского вина изнутри.

Вы побываете в гостях у профессионалов-органиков, узнаете о тонкостях выращивания винограда и производства самого напитка, а также продегустируете несколько прекрасных сортов.
5
20 отзывов
Искусство органического виноделия + дегустации и обед
Искусство органического виноделия + дегустации и обед
Искусство органического виноделия + дегустации и обед

Описание экскурсии

Органическое виноделие

Вина из органического винограда — визитная карточка грузинского виноделия в Европе. Среди многих сортов выделяется янтарное саперави: густо стекающее по стенкам бокала, оно предлагает погрузиться в себя и остановить мгновенье.

В гости к кахетинским виноделам

Вы познакомитесь с традициями производства вина в гостях у профессионалов своего дела. На первой остановке продегустируете белые сорта органического вина мцване и ркацители, а также попробуете овечий сыр Гуду и чурчхелу.

Второй винодел предложит вам также красные сорта и волшебный домашний обед. Вы не только откроете технику создания легендарного напитка, но и поймёте, как отражается это таинство в менталитете и философии кахетинцев.

Поднимаю бокал за наше скорейшее знакомство!

Организационные детали

В стоимость экскурсии входит трансфер, две дегустации и обед с фирменным вином.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Нино
Нино — ваш гид в Тбилиси
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 2 часа
Провёл экскурсии для 533 туристов
Меня зовут Нино. Я родилась и выросла в Тбилиси, здесь окончила консерваторию. А потом мне пришлось уехать. 18 лет я прожила в Москве, и до сих пор очень люблю этот
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город и людей, которые в нём живут. Но я поняла, что хочу вернуться домой. Меня встретил прекрасный, тёплый, обновлённый Тбилиси, мои старые друзья, и я поняла, что всё сделала правильно. Мне захотелось поделиться этим солнечным грузинским счастьем с моими московскими друзьями и друзьями друзей, и просто с хорошими людьми. И сейчас у меня небольшая туристическая компания, в которой работаю я и мои близкие.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 20 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
20
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Это было потрясающе! Я был с женой и дочкой. Если хотите душевности, тепла, и быть «как дома» - вам к Нино. Никаких промышленных масштабов/заводов производства алкоголя. Традиции. Вкус. История. История
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людей, любящих, возрождаюших и продолжающих традиции настоящей Кахетии. Вино, которое мы попробовали на семейных винодельнях - дух и вкус, а люди - сама душа этой замечательной страны! Очень рекомендуем! Обед в гостях у Нино просто превратился в дружеские посиделки с болтовней обо всём, но с прекрасными винами. А вино… вино уже доехало до Урала в Башкирию и теперь своим вкусом и ароматом воспроизводит неповторимую атмосферу солнечной Грузии в нашем мерзко-континентальном климате!
P.S. Хотите научится силе и характеру - вам к Нино!!!
P.P.S. Нино, простите великодушно, что поздно оставляю отзыв, всё-таки проблемы с интернетом они такие.

Это было потрясающе! Я был с женой и дочкой. Если хотите душевности, тепла, и быть «как
Это было потрясающе! Я был с женой и дочкой. Если хотите душевности, тепла, и быть «как
Это было потрясающе! Я был с женой и дочкой. Если хотите душевности, тепла, и быть «как
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Катерина
Тур с Нино вспоминаем с теплотой и радостью несмотря на то, что прошло уже много времени.

Именно благодаря таким людям, как Нино, у гостей страны складывается впечатление о широкой душе и
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гостеприимстве местных жителей.

Мы узнали очень много нового о вине, о винных регионах Грузии, о лучших виноделах, и конечно же попробовали прекрасные образцы как необычных, так и классических вин, которые заставляли нас каждый раз удивляться разнообразию вкусов и качеству.

Нино отвечала на все наши вопросы и в ответах чувствовалась любовь к своему делу, искренняя заинтересованность и готовность гида научить понимать и ценить свою страну, ее историю и, конечно, вино которое она производит.

Благодарим Нино и с радостью поедем как на этот, так и на другие туры гида.

Тур с Нино вспоминаем с теплотой и радостью несмотря на то, что прошло уже много времени.
Тур с Нино вспоминаем с теплотой и радостью несмотря на то, что прошло уже много времени.
Тур с Нино вспоминаем с теплотой и радостью несмотря на то, что прошло уже много времени.
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Н
Нино и Вано - просто супер! Если вы думаете ехать или нет, однозначно ехать! Для любителей и ценителей вина, будет много нового и интересного: натуральные вина, биодинамика. Нино и вино
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не оставит равнодушным никого! Вкусно, натурально, интересно! А еще собаки в доме и кошка Катюша, ласковые и приветливые, которые с тобой рядом все время хотят, чтобы их погладили! День стоит недели, всем рекомендую, восторг и удовольствие гарантированы.

Нино и Вано - просто супер! Если вы думаете ехать или нет, однозначно ехать! Для любителей
Нино и Вано - просто супер! Если вы думаете ехать или нет, однозначно ехать! Для любителей
Нино и Вано - просто супер! Если вы думаете ехать или нет, однозначно ехать! Для любителей
Нино и Вано - просто супер! Если вы думаете ехать или нет, однозначно ехать! Для любителей
Нино и Вано - просто супер! Если вы думаете ехать или нет, однозначно ехать! Для любителей
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Bulavlev
Это был без преуменьшения фантастический день!

Так совпало, что мы взяли эту экскурсию в тот день, когда у моей жены был день рождения, и мы вдвоем поехали вместе с Нино и
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ее мужем на две прекрасные винодельни.

Наверное, главное, что хочется отметить в этом винном туре, это не только и не столько вино, сколько прекрасные люди, которые создают неповторимую атмосферу грузинского гостеприимства, радушия, радости и доброты. Но также будет нечестно не отметить и прекрасное вино. Впервые в жизни мы попробовали пет нат, очень интересный вид игристого вина, безумно легкий, приятный и питкий.
Также невозможно не отметить прекрасные вина — и белые, и красные, и янтарные, которыми нас угощали в рамках этого тура. Все это сопровождалось прекрасными закусками, красивейшей природой, душевными историями и тостами.
Это был прекрасный день, который мы запомним на всю жизнь.

Нино, спасибо вам большое!

Это был без преуменьшения фантастический день!
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Е
Интересная экскурсия, побывали на винном фестивале, посмотрели и послушали про изготовление и технологии квеври.
Были даже в гостях у Нино, накормили вкусной домашней едой и конечно дегустация домашних вин. Отлично провели день.
Интересная экскурсия, побывали на винном фестивале, посмотрели и послушали про изготовление и технологии квеври.
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Н
Прекрасный день в солнечной Кахетии вместе с Нино! Открыли для себя современное натуральное грузинское виноделие! Нино прекрасный рассказчик и гостеприимная хозяйка!
Очень рекомендуем!
Никита, Лена
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