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Авторский винный тур по Кахетии

Нино
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Нино – ваш гид
Винные туры в Кахетию всегда были одними из моих любимых, а недавно я сама стала виноделом и теперь готова помочь вам взглянуть на процесс традиционного создания грузинского вина изнутри.

Вы побываете в гостях у профессионалов-органиков, узнаете о тонкостях выращивания винограда и производства самого напитка, а также продегустируете несколько его прекрасных сортов.
От 180 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 14 друзей
На автомобиле
Продолжительность 8 часов
До 15 человек
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У этой экскурсии6 отзывов
5
Искусство органического виноделия
Искусство органического виноделия

Что вас ожидает

Органическое виноделие
Сегодня в Грузии существует целая плеяда виноделов-органиков, делающих чистейшие, натуральные и профессиональные вина, вкус и аромат которых являют ощущение настоящего счастья, а мы, грузины, несмотря на разные сложности, точно знаем, что это такое. Вина из органического винограда — визитная карточка грузинского виноделия в Европе. Среди многих сортов выделяется янтарное саперави: густо стекающее по стенкам бокала, оно предлагает погрузиться в себя и остановить мгновенье.

В гости к кахетинским виноделам
Вы познакомитесь с традициями производства вина в гостях у профессионалов своего дела. На первой остановке вы продегустируете белые сорта органического вина мцване и ркацители, а также попробуете овечий сыр Гуду, идущий «под ручку» с чурчхелой. Следующий винодел предложит вам, кроме белых, красные сорта и волшебный домашний обед, гармонично сочетающийся с полным букетом предложенных жемчужных вин. Вы откроете не только технику создания легендарного напитка, но и поймете, как отражается этот исполненный таинств процесс в менталитете и философии жизни кахетинцев.

Не откладывайте знакомство с настоящим грузинским вином, поднимаю бокал за наше скорейшее знакомство!

Организационные детали

В стоимость экскурсии входит транспортное сопровождение, две дегустации и обед с фирменным вином.

Искусство органического виноделия
Искусство органического виноделия
Искусство органического виноделия
Искусство органического виноделия
Искусство органического виноделия
Искусство органического виноделия
Искусство органического виноделия

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Нино
Нино
Меня зовут Нино. Я родилась и выросла в Тбилиси, здесь закончила консерваторию. А потом мне пришлось уехать. 18 лет я прожила в Москве, и до сих пор очень люблю этот город и людей, которые в нем живут. Но три года назад я поняла, что хочу вернуться домой. Меня встретил прекрасный, тёплый, обновленный Тбилиси, мои старые друзья, и я поняла, что всё сделала правильно. Мне захотелось поделиться этим солнечным грузинским счастьем с моими московскими друзьями и друзьями друзей, и просто с хорошими людьми. И сейчас у меня небольшая туристическая компания, в которой работаю я и мои близкие.
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6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

26 февраля 2019
Экскурсия отличная! Нино очень увлеченный человек, много знает и 'живет' в этой теме. Тем, кто об органическом вине хочет узнать как можно больше, надо бронировать экскурсию у Нино.
Kirill
20 февраля 2019
Нино, мы благодарим тебя за чудесный день, который чрезвычайно ярко отпечатался в нашей памяти! Мы готовы рекомендовать данное "винное путешествие" всем и каждому, кому интересно быть ГОСТЕМ замечательной Грузии, а не просто ходить по винным заводам Кахетии. С Нино не думаешь о "программе экскурсии", а скорее просто плывешь в воображаемой ладье по бескрайнему морю знаний и обаяния. Мы коснулись истории там, где не было ни одного туриста. Мы испробовали вино там, где оно было лично для нас. Мы были гостями там, где нас принимали, как друзей. Гуда, чурчхелла, шашлык на виноградной лозе и много много винной темы: от квеври и 100-летних лоз до современных тенденций в Грузинском виноделии. Это было потрясающе! Благодарим!
P.S. На следующий день после путешествия с Нино, мы ужинали в компании с несколькими серьезными кавистами и сомелье в Тбилиси. Обсуждали Мцване, не упоминая о нашей поездке в Кахетию. И были просто сражены тем фактам, что профессионалы единодушно утверждали - лучшее Мцване делает один очень скромный и трудолюбивый человек в Кахетии... и именно к этому человеку нас возила Нино! БРАВО!
3 сентября 2018
Большое спасибо Нино за прекрасно проведенный день. Возможность познакомиться с замечательными людьми и попробовать действительно редкое вино. Особый респект Алексу, его JGIA, просто, чудо. Жалко мало купили.
1 августа 2018
Нино очень приятный человек. Это была наша вторая экскурсия с этим гидом. Нам с мужем очень понравилось. Поездка заняла целый день, все было комфортно и познавательно. Мы посетили 2 частных винодельни, для нас провели дегустацию, рассказали о производстве вина. Там же мы смогли приобрести отличное вино (обратите внимание, что при ввозе в РФ есть ограничения по объему!!!). Также был обед в уютной обстановке. Бонусом были чудесные виды во время поездки. Я рекомендую Нино и ее экскурсии!
12 июля 2018
Мы провели с Нино целый день 6 июля 2018 года. Нас было 10 человек, и Нино покорила всех :) По дороге в Кахетию мы послушали об истории Грузии, заехали по пути в монастырь Алаверди, были в гостях на двух винодельнях, и хозяева каждый раз принимали нас как дорогих гостей, поили и кормили очень вкусно. Исключительное гостеприимство! Кульминацией дня был традиционный грузинский обед на терассе на свежем воздухе. Глава семьи выступил тамадой и вел стол, очень душевно.
Нино очень приятный рассказчик и внимательный гид. Большое спасибо за наши теплые воспоминания!
5 января 2018
Были на этой экскурсии с Нино 26 декабря 2017 года с дочерьми. Очень красиво, очень вкусно ! Прекрасные впечатления от экскурсии и дегустаций . У нас была индивидуальная экскурсия и Нино возила нас к самым лучшим виноделам Кахетии , все было просто супер !. Обстановка домашняя, рассказы интересные, застолья просто объеденье!!! Нино, отдельное спасибо за все! Ждем в гости в Украину :-)

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