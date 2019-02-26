Искусство органического виноделия

Что вас ожидает

Органическое виноделие

Сегодня в Грузии существует целая плеяда виноделов-органиков, делающих чистейшие, натуральные и профессиональные вина, вкус и аромат которых являют ощущение настоящего счастья, а мы, грузины, несмотря на разные сложности, точно знаем, что это такое. Вина из органического винограда — визитная карточка грузинского виноделия в Европе. Среди многих сортов выделяется янтарное саперави: густо стекающее по стенкам бокала, оно предлагает погрузиться в себя и остановить мгновенье.

В гости к кахетинским виноделам

Вы познакомитесь с традициями производства вина в гостях у профессионалов своего дела. На первой остановке вы продегустируете белые сорта органического вина мцване и ркацители, а также попробуете овечий сыр Гуду, идущий «под ручку» с чурчхелой. Следующий винодел предложит вам, кроме белых, красные сорта и волшебный домашний обед, гармонично сочетающийся с полным букетом предложенных жемчужных вин. Вы откроете не только технику создания легендарного напитка, но и поймете, как отражается этот исполненный таинств процесс в менталитете и философии жизни кахетинцев.

Не откладывайте знакомство с настоящим грузинским вином, поднимаю бокал за наше скорейшее знакомство!