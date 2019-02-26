Искусство органического виноделия

Авторский винный тур по Кахетии
Вы побываете в гостях у профессионалов-органиков, узнаете о тонкостях выращивания винограда и производства самого напитка, а также продегустируете несколько его прекрасных сортов.
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Что вас ожидает
Органическое виноделие
Сегодня в Грузии существует целая плеяда виноделов-органиков, делающих чистейшие, натуральные и профессиональные вина, вкус и аромат которых являют ощущение настоящего счастья, а мы, грузины, несмотря на разные сложности, точно знаем, что это такое. Вина из органического винограда — визитная карточка грузинского виноделия в Европе. Среди многих сортов выделяется янтарное саперави: густо стекающее по стенкам бокала, оно предлагает погрузиться в себя и остановить мгновенье.
В гости к кахетинским виноделам
Вы познакомитесь с традициями производства вина в гостях у профессионалов своего дела. На первой остановке вы продегустируете белые сорта органического вина мцване и ркацители, а также попробуете овечий сыр Гуду, идущий «под ручку» с чурчхелой. Следующий винодел предложит вам, кроме белых, красные сорта и волшебный домашний обед, гармонично сочетающийся с полным букетом предложенных жемчужных вин. Вы откроете не только технику создания легендарного напитка, но и поймете, как отражается этот исполненный таинств процесс в менталитете и философии жизни кахетинцев.
Не откладывайте знакомство с настоящим грузинским вином, поднимаю бокал за наше скорейшее знакомство!
Организационные детали
В стоимость экскурсии входит транспортное сопровождение, две дегустации и обед с фирменным вином.
Выберите дату для вашей экскурсии
- Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
- Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
- Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
- Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию
P.S. На следующий день после путешествия с Нино, мы ужинали в компании с несколькими серьезными кавистами и сомелье в Тбилиси. Обсуждали Мцване, не упоминая о нашей поездке в Кахетию. И были просто сражены тем фактам, что профессионалы единодушно утверждали - лучшее Мцване делает один очень скромный и трудолюбивый человек в Кахетии... и именно к этому человеку нас возила Нино! БРАВО!
Нино очень приятный рассказчик и внимательный гид. Большое спасибо за наши теплые воспоминания!