Искусство органического виноделия

Теперь я сама стала виноделом и помогу вам взглянуть на процесс создания традиционного грузинского вина изнутри.
Вы побываете в гостях у профессионалов-органиков, узнаете о тонкостях выращивания винограда и производства самого напитка, а также продегустируете несколько прекрасных сортов.
Описание экскурсии
Органическое виноделие
Вина из органического винограда — визитная карточка грузинского виноделия в Европе. Среди многих сортов выделяется янтарное саперави: густо стекающее по стенкам бокала, оно предлагает погрузиться в себя и остановить мгновенье.
В гости к кахетинским виноделам
Вы познакомитесь с традициями производства вина в гостях у профессионалов своего дела. На первой остановке продегустируете белые сорта органического вина мцване и ркацители, а также попробуете овечий сыр Гуду и чурчхелу.
Второй винодел предложит вам также красные сорта и волшебный домашний обед. Вы не только откроете технику создания легендарного напитка, но и поймёте, как отражается это таинство в менталитете и философии кахетинцев.
Поднимаю бокал за наше скорейшее знакомство!
Организационные детали
В стоимость экскурсии входит трансфер, две дегустации и обед с фирменным вином.
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Отзывы и рейтинг
Именно благодаря таким людям, как Нино, у гостей страны складывается впечатление о широкой душе и
Так совпало, что мы взяли эту экскурсию в тот день, когда у моей жены был день рождения, и мы вдвоем поехали вместе с Нино и
Были даже в гостях у Нино, накормили вкусной домашней едой и конечно дегустация домашних вин. Отлично провели день.
Очень рекомендуем!
Никита, Лена