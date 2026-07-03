Искусство органического виноделия

Винные экскурсии в Кахетию всегда были одними из моих любимых. Теперь я сама стала виноделом и помогу вам взглянуть на процесс создания традиционного грузинского вина изнутри. Вы побываете в гостях у профессионалов-органиков, узнаете о тонкостях выращивания винограда и производства самого напитка, а также продегустируете несколько прекрасных сортов.

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Описание экскурсии

Органическое виноделие

Вина из органического винограда — визитная карточка грузинского виноделия в Европе. Среди многих сортов выделяется янтарное саперави: густо стекающее по стенкам бокала, оно предлагает погрузиться в себя и остановить мгновенье.

В гости к кахетинским виноделам

Вы познакомитесь с традициями производства вина в гостях у профессионалов своего дела. На первой остановке продегустируете белые сорта органического вина мцване и ркацители, а также попробуете овечий сыр Гуду и чурчхелу.

Второй винодел предложит вам также красные сорта и волшебный домашний обед. Вы не только откроете технику создания легендарного напитка, но и поймёте, как отражается это таинство в менталитете и философии кахетинцев.

Поднимаю бокал за наше скорейшее знакомство!

Организационные детали

В стоимость экскурсии входит трансфер, две дегустации и обед с фирменным вином.