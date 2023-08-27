Посмотреть на улицы и дома глазами творческих людей
Любовь, судьбоносные встречи, расставания, дружба и, конечно же, вдохновение — всё это на моей экскурсии.
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Описание
Что вас ожидает
С Тбилиси связаны многие великие имена русской литературы. Одно их перечисление — от Пушкина и Лермонтова до Беллы Ахмадулиной и Арсения Тарковского займет немало времени. Прекрасный город дарил им вдохновение, они связывали с ним свою судьбу, а когда покидали его, мысленно не раз возвращались к его душевной красоте и теплу.
Мы прогуляемся по проспекту Шота Руставели к районам Сололаки и Мтацминда. Увидим, где останавливался Лермонтов. Отыщем дом, где жил культовый режиссер Параджанов, гимназию, где учился поэт Гумилев, и место, где Грибоедов встречался с Нино Чавчавадзе. Заглянем на улицу, которая помнит Окуджаву и Таривердиева, а также в переулок, где Арсений Тарковский осенним вечером думал о своей возлюбленной.
Организационные детали
Это пешеходная экскурсия без дополнительных расходов.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на площади Свободы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
Рекомендую данную экскурсию гостям и жителям города Тбилиси.
Вы - кладезь информаци и маэстро рассказа!
Благодарю Вас за испытанные во время экскурсии ощущения!
Они плохо формулируются, но позволяют относиться к увиденному более потаённо и рождают множество метафорически загадочных образов.
Вашу экскурсию ассоциирую с СИБУМИ (яп.) - эстетикой ненавязчивой красоты и разумной сдержанной элегантности подачи материала, с глубоким погружением в сложности зарождения художественно-поэтического Тифлиса.
Сопровождение рассказа стихами подчеркивало волшебство момента!
Желаю Вам удачных экспериментов, думающих путешественников и только благодарных оваций!
И пусть неизменная красота, глубина и поэтичность ваших экскурсий сделает наш мир более совершенным и прекрасным!