Пушкин и Лермонтов, Гумилёв и Есенин, Паустовский и Окуджава, Раневская, Ахмадулина и многие другие — почему Тбилиси стал для них местом силы? Вы узнаете, как этот город предопределил судьбы многих знаменитостей и прошёл через них красной нитью. Любовь, судьбоносные встречи, расставания, дружба и, конечно же, вдохновение — всё это на моей экскурсии.

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Описание

Что вас ожидает

С Тбилиси связаны многие великие имена русской литературы. Одно их перечисление — от Пушкина и Лермонтова до Беллы Ахмадулиной и Арсения Тарковского займет немало времени. Прекрасный город дарил им вдохновение, они связывали с ним свою судьбу, а когда покидали его, мысленно не раз возвращались к его душевной красоте и теплу.

Мы прогуляемся по проспекту Шота Руставели к районам Сололаки и Мтацминда. Увидим, где останавливался Лермонтов. Отыщем дом, где жил культовый режиссер Параджанов, гимназию, где учился поэт Гумилев, и место, где Грибоедов встречался с Нино Чавчавадзе. Заглянем на улицу, которая помнит Окуджаву и Таривердиева, а также в переулок, где Арсений Тарковский осенним вечером думал о своей возлюбленной.

Организационные детали

Это пешеходная экскурсия без дополнительных расходов.