Тбилиси: город искусства и литературы

Посмотреть на улицы и дома глазами творческих людей

5
3 отзыва
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Пушкин и Лермонтов, Гумилёв и Есенин, Паустовский и Окуджава, Раневская, Ахмадулина и многие другие — почему Тбилиси стал для них местом силы? Вы узнаете, как этот город предопределил судьбы многих знаменитостей и прошёл через них красной нитью.

Любовь, судьбоносные встречи, расставания, дружба и, конечно же, вдохновение — всё это на моей экскурсии.
Тбилиси: город искусства и литературы
Тбилиси: город искусства и литературы
Тбилиси: город искусства и литературы
Тбилиси: город искусства и литературы
Тбилиси: город искусства и литературы
Тбилиси: город искусства и литературы
Тбилиси: город искусства и литературы
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Описание

Что вас ожидает

С Тбилиси связаны многие великие имена русской литературы. Одно их перечисление — от Пушкина и Лермонтова до Беллы Ахмадулиной и Арсения Тарковского займет немало времени. Прекрасный город дарил им вдохновение, они связывали с ним свою судьбу, а когда покидали его, мысленно не раз возвращались к его душевной красоте и теплу.

Мы прогуляемся по проспекту Шота Руставели к районам Сололаки и Мтацминда. Увидим, где останавливался Лермонтов. Отыщем дом, где жил культовый режиссер Параджанов, гимназию, где учился поэт Гумилев, и место, где Грибоедов встречался с Нино Чавчавадзе. Заглянем на улицу, которая помнит Окуджаву и Таривердиева, а также в переулок, где Арсений Тарковский осенним вечером думал о своей возлюбленной.

Организационные детали

Это пешеходная экскурсия без дополнительных расходов.

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на площади Свободы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
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И
27 авг 2023
Великолепная экскурсия - живая, эмоциональная, познавательная. Я получил огромное удовольствие! Спасибо.
О
23 авг 2023
Огромное спасибо Марие! Экскурсия очень понравилась, 3 часа пролетели мгновенно. Содержательный рассказ, дополнительные материалы в виде фото и картинок, интересный маршрут.
Рекомендую данную экскурсию гостям и жителям города Тбилиси.
Светлана
5 авг 2023
Мария - человек влюбленный в Грузию, Тбилиси, творчество и драматургию!
Вы - кладезь информаци и маэстро рассказа!
Благодарю Вас за испытанные во время экскурсии ощущения!
Они плохо формулируются, но позволяют относиться к увиденному более потаённо и рождают множество метафорически загадочных образов.
Вашу экскурсию ассоциирую с СИБУМИ (яп.) - эстетикой ненавязчивой красоты и разумной сдержанной элегантности подачи материала, с глубоким погружением в сложности зарождения художественно-поэтического Тифлиса.
Сопровождение рассказа стихами подчеркивало волшебство момента!
Желаю Вам удачных экспериментов, думающих путешественников и только благодарных оваций!
И пусть неизменная красота, глубина и поэтичность ваших экскурсий сделает наш мир более совершенным и прекрасным!
Мария - человек влюбленный в Грузию, Тбилиси, творчество и драматургию!Мария - человек влюбленный в Грузию, Тбилиси, творчество и драматургию!Мария - человек влюбленный в Грузию, Тбилиси, творчество и драматургию!Мария - человек влюбленный в Грузию, Тбилиси, творчество и драматургию!Мария - человек влюбленный в Грузию, Тбилиси, творчество и драматургию!Мария - человек влюбленный в Грузию, Тбилиси, творчество и драматургию!Мария - человек влюбленный в Грузию, Тбилиси, творчество и драматургию!Мария - человек влюбленный в Грузию, Тбилиси, творчество и драматургию!Мария - человек влюбленный в Грузию, Тбилиси, творчество и драматургию!Мария - человек влюбленный в Грузию, Тбилиси, творчество и драматургию!

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