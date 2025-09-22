-
50%
Водная прогулка
Старый Тбилиси: экскурсия и катер
Путешествие по историческому центру Тбилиси с посещением знаковых мест и катанием на катере по реке Кура. Дегустация грузинского вина включена
Начало: А пнлощади Vakhtang Gorgasali
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€15
€30 за человека
Групповая
до 15 чел.
Эволюция Тифлиса: от Старого к Новому
Раскрыть многогранность города через его современные символы, советское наследие и древние памятники
Начало: На площади Свободы
Расписание: ежедневно в 10:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€20 за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Пиросмани, Кандинский и Врубель - в музеях Тбилиси
Очутиться в многогранном мире живописи с исследователем искусства и лектором
Завтра в 10:00
16 окт в 10:00
€150 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- KKirillova22 сентября 2025Старый Тбилиси: пешая экскурсия, прогулка на катере и грузинское виноДата посещения: 22 сентября 2025Интересная , ёмкая, живая экскурсия. Неспешная прогулка по старому Тбилиси. Карина наш гид полноценно и наглядно показала и рассказала про наиболее интересные места города
- ЯЯрослава8 октября 2025Хороший вариант экскурсии для первого знакомства с Тбилиси. Карина с удовольствием отвечала на все возникающие у нас вопросы, рекомендую
- ААлександр8 октября 2025Спасибо за потрясающую экскурсию и великолепную организацию! Очень повезло нам попасть на экскурсию к Карине — без языка гида ничего не живёт! Такую Грузию мы запомним надолго:)
- AAlexei8 октября 2025Рекомендую! Гид Карина просто супер!
- ААльбина7 октября 2025Нам все очень понравилось!
Нас угостили чудесным вином)
Экскурсовод Карина все красочно и прекрасно рассказала. Посоветовала хороший ресторан)
- ТТатьяна7 октября 2025Прекрасная экскурсия. Все очень интересно рассказано.
- ДДмитрий7 октября 2025Активный экскурсовод со знанием дела, хорошая программа. Рекомендасьон
- ООльга7 октября 2025Восхитительная и очаровательная экскурсия! Все очень понравилось и маршрут и рассказ экскурсовода Карины. Она просто очаровашка. Поездка на лодочке с рассказом об истории города была прекрасна! Приеду в Тбилиси и пойду на эту экскурсию еще раз! Всем рекомендую!
- ООльга7 октября 2025Прекрасная и позитивная экскурсия, Карина. великолепный экскурсовод! Экскурсия на кораблике очень познавательна-изюминка программе
- ММарианна7 октября 2025Отличная экскурсия, которую вела Картна
- ИИрина7 октября 2025Спасибо Карине за содержательную экскурсию
- ННаталья6 октября 2025Спасибо очень насыщенную и интересную экскурсию! Так красивое и душевно прокатились на кораблике под прекрасный рассказ экскурсовода Карины Будем всем советовать и рассказывать о своём первом знакомстве с Тбилиси!
Наталья и Мария с любовью!
- ССаша6 октября 2025Кариночка - звезда! Будем советовать всем друзьям. На яхте - была песня-сказка!
С вайбом!
- ЮЮлия6 октября 2025Экскурсия очень понравилась. Обязательно возьмите прогулку на катере, природа, виды прекрасны!
- ИИрина5 октября 2025Карина - восхитительный гид, с которой экскурсия становится не формальным туром, а путешествием с эмоциями и восхитительными впечатлениями
- РРасул5 октября 2025Огромное спасибо Карине за профессионализм!!!!
- ААлина5 октября 2025Карина - лучший гид. Экскурсия шикарная, интересная, очень информативно. Очень рекомендую
- ММария4 октября 2025Гид Карина, потрясающий и интересный рассказчик.
А какая энергия! ❤️
- ВВиктор4 октября 2025Карина- замечательный, самый лучший экскурсовод!
- ААнна4 октября 2025Карина, удивительной души, знаний и энергетики гид. Это было не просто познавательно, но и весело, легко и увлекательно. Тбилиси открылся совсем с другой стороны, благодаря ей. Поеду с ней, хоть на край света, и обязательно по рекомендую друзьям!
