Мои заказы

Национальный Музей Грузии – экскурсии в Тбилиси

Найдено 3 экскурсии в категории «Национальный Музей Грузии» в Тбилиси, цены от €15, скидки до 50%. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2025 году
Старый Тбилиси: пешая экскурсия, прогулка на катере и грузинское вино
Пешая
На катере
3 часа
-
50%
474 отзыва
Водная прогулка
Старый Тбилиси: экскурсия и катер
Путешествие по историческому центру Тбилиси с посещением знаковых мест и катанием на катере по реке Кура. Дегустация грузинского вина включена
Начало: А пнлощади Vakhtang Gorgasali
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€15€30 за человека
Эволюция Тифлиса: от Старого к Новому
Пешая
3 часа
5 отзывов
Групповая
до 15 чел.
Эволюция Тифлиса: от Старого к Новому
Раскрыть многогранность города через его современные символы, советское наследие и древние памятники
Начало: На площади Свободы
Расписание: ежедневно в 10:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€20 за человека
Пиросмани, Кандинский и Врубель - в музеях Тбилиси
3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Пиросмани, Кандинский и Врубель - в музеях Тбилиси
Очутиться в многогранном мире живописи с исследователем искусства и лектором
Завтра в 10:00
16 окт в 10:00
€150 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Тбилиси в категории «Национальный Музей Грузии»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Тбилиси
В октябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Старый Тбилиси: пешая экскурсия, прогулка на катере и грузинское вино
  2. Эволюция Тифлиса: от Старого к Новому
  3. Пиросмани, Кандинский и Врубель - в музеях Тбилиси
Какие места ещё посмотреть в Тбилиси
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в октябре:
  1. Самое главное
  2. Серные бани
  3. Кахетия
  4. Монастырь Джвари
  5. Площадь Свободы
  6. Крепость Нарикала
  7. Собор Светицховели
  8. Мост мира
  9. Театр марионеток Резо Габриадзе
  10. Крепость Ананури
Сколько стоит экскурсия по Тбилиси в октябре 2025
Сейчас в Тбилиси в категории "Национальный Музей Грузии" можно забронировать 3 экскурсии от 15 до 150 со скидкой до 50%. Туристы уже оставили гидам 479 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.84 из 5
Забронируйте экскурсию в Тбилиси на 2025 год по теме «Национальный Музей Грузии», 479 ⭐ отзывов, цены от €15. Сегодня можно забронировать на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь