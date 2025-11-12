Пиво как искусство: экскурсия на крафтовую пивоварню с дегустацией в Тбилиси

Пиво в стране виноделия? Да! Вы побываете на грузинской пивоварне, где создают более 90 сортов пива — от классики до экзотики с ароматом трав, фруктов и специй.
Из рассказов пивовара узнаете о деталях крафтового пивоварения в Грузии, увидите все стадии и процессы. И конечно, попробуете современный тбилисский крафт прямо из бродильного танка.
Описание экскурсии
- Вы увидите полный цикл производства пива
- Научитесь разбираться в сырье и материалах, их различиях и особенностях
- Рассмотрите оборудование — от дробилки до линии розлива
- Услышите множество жизненных историй от пивовара и разрушите некоторые мифы о напитке
- Откроете секреты пивоварения и взгляды пивовара на культуру пива в Грузии
А ещё вы узнаете:
- Как варится крафтовое пиво — от зерна до бокала
- Чем отличается крафт от масс-маркета
- Какие ингредиенты влияют на вкус, аромат и цвет пива
- Как проходит брожение и зачем нужны бродильные танки
- В чём различие эля, лагера и стаута
Но и это ещё не всё!
- Конечно же, вы продегустируете 3–4 сорта свежесваренного пива
- А в завершение — посетите секретное место, где готовится пиво по авторским разработкам в единственном экземпляре
Организационные детали
- Возрастное ограничение — 18+
- В стоимость включено: дегустация 3-4 сортов пива и и лёгкие закуски
- До пивоварни вы добираетесь самостоятельно (30 мин. от центра Тбилиси). По запросу можно организовать трансфер — €10 за чел.
- Благодаря лёгкой и увлекательной подаче экскурсия будет интересна как новичкам, так и опытным пивным энтузиастам
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|€40
|С трансфером
|€44
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На пивоварне
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Любовь — ваш гид в Тбилиси
Провёл экскурсии для 22 туристов
Я Любовь, живу в Тбилиси несколько лет и просто обожаю этот колоритный и невероятно красивый город. В Грузии я оказалась внутри древней и необычайно богатой культуры. «Лучше гор могут бытьЗадать вопрос
