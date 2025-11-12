Мои заказы

Пиво как искусство: экскурсия на крафтовую пивоварню с дегустацией в Тбилиси

Уникальный пивной экскурс в сердце страны вина
Пиво в стране виноделия? Да! Вы побываете на грузинской пивоварне, где создают более 90 сортов пива — от классики до экзотики с ароматом трав, фруктов и специй.

Из рассказов пивовара узнаете о деталях крафтового пивоварения в Грузии, увидите все стадии и процессы. И конечно, попробуете современный тбилисский крафт прямо из бродильного танка.
Описание экскурсии

  • Вы увидите полный цикл производства пива
  • Научитесь разбираться в сырье и материалах, их различиях и особенностях
  • Рассмотрите оборудование — от дробилки до линии розлива
  • Услышите множество жизненных историй от пивовара и разрушите некоторые мифы о напитке
  • Откроете секреты пивоварения и взгляды пивовара на культуру пива в Грузии

А ещё вы узнаете:

  • Как варится крафтовое пиво — от зерна до бокала
  • Чем отличается крафт от масс-маркета
  • Какие ингредиенты влияют на вкус, аромат и цвет пива
  • Как проходит брожение и зачем нужны бродильные танки
  • В чём различие эля, лагера и стаута

Но и это ещё не всё!

  • Конечно же, вы продегустируете 3–4 сорта свежесваренного пива
  • А в завершение — посетите секретное место, где готовится пиво по авторским разработкам в единственном экземпляре

Организационные детали

  • Возрастное ограничение — 18+
  • В стоимость включено: дегустация 3-4 сортов пива и и лёгкие закуски
  • До пивоварни вы добираетесь самостоятельно (30 мин. от центра Тбилиси). По запросу можно организовать трансфер — €10 за чел.
  • Благодаря лёгкой и увлекательной подаче экскурсия будет интересна как новичкам, так и опытным пивным энтузиастам

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный€40
С трансфером€44
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На пивоварне
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Любовь
Любовь — ваш гид в Тбилиси
Провёл экскурсии для 22 туристов
Я Любовь, живу в Тбилиси несколько лет и просто обожаю этот колоритный и невероятно красивый город. В Грузии я оказалась внутри древней и необычайно богатой культуры. «Лучше гор могут быть
читать дальше

только горы, на которых ещё не бывал» (В. Высоцкий). Грузия настолько разнообразна и прекрасна! До сих пор открываю новые места, и они каждый раз меня трогают и очаровывают. В путешествиях со мной вы узнаете об истории страны, культуре, людях и природе. Я прислушаюсь к вашим пожеланиям и постараюсь создать душевную и приятную атмосферу. В феврале 2025 г. я прошла курс и получила диплом гида-экскурсовода. А ещё я опытный водитель со стажем 15 лет и проехала немало грузинских дорог и серпантинов:)

Задать вопрос

