Что вы увидите 🤩
Старинная крепость возвышается над водохранилищем
Две реки-две сестры
чёрная и белая Арагви
Крестовый перевал
Арка Дружбы народов
смотровая площадка
Храм Гергетская Троица
На комфортном автомобиле мы отправимся из Тбилиси в двухчасовое путешествие по красивейшим местам Грузии!
Вас ждет:
Средневековая крепость, которая нависает над Жинвальским водохранилищем.
Две реки — две сестры.
Чёрная и белая Арагви.
Извилистый Крестовый перевал.
Арка Дружбы народов.
Смотровая площадка.
Храм Гергетская Троица на высоте 2 170 м у подножья Казбека.
🚩 Начало:
Фонтан в сквере Пушкина
🏁 Место завершения:
По договорённости
Что входит
Обслуживание по всему маршруту на комфортабельном автомобиле
включая подъём на джипе к Гергетской Троице.
Что не входит
Личные расходы и обед
Время проведения:
По понедельникам в 8:30
Это индивидуальная экскурсия
, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Вы можете
задать гиду вопросы об экскурсии
до оплаты.
Условия возврата:
при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
Леван Ч.
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