Мы взберёмся по извилистому перевалу, где когда-то странствовал Пушкин, поднимемся на джипе по ухабистой дороге к монастырю, который «за облаками, как в небе реющий ковчег, парит, чуть видный, над горами» у подножия величественного Казбека, и конечно, попробуем блюдо, родиной которого считается этот суровый край - хинкали!