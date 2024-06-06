Военные экскурсии в Тбилиси

Найдено 22 экскурсии в категории «Военные» в Тбилиси, цены от €14, скидки до 70%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Из Тбилиси в Казбеги на микроавтобусе
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
скидка
70%
Групповая
10 часов
135 отзывов
Путешествие из Тбилиси в Казбеги: дух гор и истории Грузии
Откройте для себя душу Грузии, путешествуя из Тбилиси в Казбеги с опытным гидом и комфортом микроавтобуса
Начало: На площади Свободы
Расписание: ежедневно в 09:10
Завтра в 09:10
9 июня в 09:10
6018 за человека
Казбек и Дарьяльское ущелье: Грузия с открытки
🚌 На автобусе
скидка
39%
Групповая
10 часов
515 отзывов
Казбек и Дарьяльское ущелье: путешествие по карте Грузии
Откройте для себя дух Грузии, путешествуя по Военно-Грузинской дороге с захватывающими видами и историческими местами
Начало: В районе Серных бань
Расписание: ежедневно в 08:45 и 09:00
Завтра в 08:45
9 июня в 08:45
2314 за человека
Военно-Грузинская дорога: путь, воплощающий Кавказ
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
50 отзывов
Популярное предложение
Военно-Грузинская дорога: путешествие в сердце Кавказа
Откройте для себя дух Кавказа, путешествуя по легендарной Военно-Грузинской дороге с уникальными пейзажами и культурным наследием
10 июня в 10:00
12 июня в 10:00
161 за всё до 4 чел.
Путешествие по Военно-Грузинской дороге
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
12 часов
55 отзывов
Путешествие по Военно-Грузинской дороге к Казбеку и древним храмам
Увлекательное путешествие по Военно-Грузинской дороге к подножию Казбека. Полюбуйтесь крепостью Ананури, небесно-голубым озером и попробуйте легендарные хинкали
Начало: От Вашего отеля в пределах Старого города
16 июня в 08:30
17 июня в 08:30
от 228206 за всё до 6 чел.
Казбек: путешествие в сердце Кавказских гор
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
227 отзывов
Монастырь Джвари, крепость Ананури и церковь Гергети
Отправляйтесь в незабываемое путешествие по Военно-Грузинской дороге, откройте для себя монастырь Джвари, крепость Ананури и церковь Гергети
17 июня в 08:00
18 июня в 08:00
180 за всё до 7 чел.
Казбеги: главные и нетуристические тропы
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
36 отзывов
Казбеги: главные и нетуристические тропы
Покориться красоте гор Кавказа в поездке по Военно-Грузинской дороге и узнать о ее памятниках
9 июня в 08:30
10 июня в 08:30
175 за всё до 6 чел.
К тебе, Казбек
🚗 На машине
скидка
29%
Групповая
10 часов
115 отзывов
Завораживающий Казбек: экскурсия из Тбилиси
Исследуйте красоту Казбека и его окрестностей, узнайте истории затопленных сёл и древней крепости Ананури
Начало: В районе площади Мейдан
Расписание: ежедневно в 08:45
9 июня в 08:45
10 июня в 08:45
3525 за человека
Путешествие в Казбеги - путь к вашему сердцу
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
16 отзывов
Путешествие в Казбеги - путь к вашему сердцу
Прочувствовать величие природы Сакартвело в дружеском путешествии по Военно-Грузинской дороге
Начало: Я заеду за вами в пределах центра города
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
165 за всё до 4 чел.
Эстафета гидов: о Грузии - от местных жителей
🚶 Пешая
Мини-группа
2.5 часа
1 отзыв
Эстафета гидов: о Грузии - от местных жителей
Исследовать театр марионеток, посетить музей оружия и познакомиться с местной кухней в мини-группе
Начало: На Площади Свободы
Расписание: ежедневно в 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00 и 17:30
Завтра в 11:00
9 июня в 13:00
100 за человека
Казбек покорить сложно, но он покорит вас
🚗 На машине
Групповая
11 часов
24 отзыва
Казбек покорить сложно, но он покорит вас
Легендарные пейзажи и история Военно-Грузинской дороги
Начало: В районе площади Мейдан
Расписание: ежедневно в 09:00
9 июня в 09:00
10 июня в 09:00
от 55 за человека
Велотур и треккинг в ущелье Джута + путешествие по Военно-Грузинской дороге
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
скидка
25%
Мини-группа
13 часов
5 отзывов
Велотур и треккинг в ущелье Джута + путешествие по Военно-Грузинской дороге
Эти виды не описать словами! Тур на 1 день в мини-группе и с интересными рассказами о Грузии
Начало: В районе площади Революции розоз
Расписание: ежедневно в 08:30
16 июня в 08:30
17 июня в 08:30
174131 за человека
Дорога к седовласому Казбеку - путешествие, которое будет вам сниться
🚗 На машине
Мини-группа
10 часов
196 отзывов
Дорога к седовласому Казбеку - путешествие, которое будет вам сниться
Познакомиться с визитными карточками Военно-Грузинской дороги и увидеть знаменитую церковь в Гергети
Начало: На площади Vakhtang Gorgasali, у знака «I Love Tbi...
Расписание: ежедневно в 09:00
9 июня в 09:00
10 июня в 09:00
80 за человека
Путешествие к подножию Казбека
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
8 отзывов
Путешествие к подножию Казбека
Природная красота и богатая история Военно-Грузинской дороги
9 июня в 09:30
23 июня в 09:30
218 за всё до 6 чел.
Казбеги, Ананури и другие красоты вдоль Военно-Грузинской дороги
Индивидуальная
10 часов
1 отзыв
Казбеги, Ананури и другие красоты вдоль Военно-Грузинской дороги
Начало: Ул. Абано 15, Тбилиси
Расписание: Ежедневно в 09:30
Завтра в 09:30
9 июня в 09:30
$200 за всё до 8 чел.
К Казбеку по легендарным местам Военно-Грузинской дороги
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
скидка
40%
Индивидуальная
10 часов
6 отзывов
К Казбеку по легендарным местам Военно-Грузинской дороги
Древний исторический путь через Дарьяльское ущелье, а также дегустация вина и чачи
15 июня в 15:00
16 июня в 09:00
321193 за всё до 6 чел.
Приключение на внедорожнике в Казбеги и долине Трусо
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Мини-группа
12 часов
2 отзыва
Приключение на внедорожнике в Казбеги и долине Трусо
Главные места Военно-Грузинской дороги и непроторенные тропы - исследуем и влюбляемся
Начало: На площади Европы в Тбилиси
Расписание: в среду и субботу в 08:30
Завтра в 08:30
12 июня в 08:30
59 за человека
ЭтноТбилиси: прогулка по городу, три музея и мастерская (мини-группа)
🚶 Пешая
скидка
14%
Мини-группа
4.5 часа
1 отзыв
ЭтноТбилиси: прогулка по городу, три музея и мастерская (мини-группа)
Познакомиться с грузинскими музыкальными инструментами, оружием и археологическими открытиями
Начало: На пл. Свободы
Расписание: во вторник, четверг, пятницу и субботу в 12:00
Завтра в 12:00
11 июня в 12:00
5043 за человека
Военно-Грузинская дорога. От Мцхеты до Дарьяльского ущелья
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
16 отзывов
Военно-Грузинская дорога. От Мцхеты до Дарьяльского ущелья
Большое путешествие по древнему пути: храмы и монастыри, село Гудаури и вид на Казбек
2 ноя в 10:00
3 ноя в 10:00
180 за всё до 6 чел.
Казбеги: природные богатства Грузии
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
35 отзывов
Казбеги: природные богатства Грузии
Познавательная поездка по Военно-Грузинской дороге
Начало: возле вашей гостиницы
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
200 за всё до 6 чел.
Вардзия и Рабат - военные стратегии средневековья
Индивидуальная
15 часов
Вардзия и Рабат - военные стратегии средневековья
Начало: Ул. Пушкина, 1
Завтра в 11:00
9 июня в 09:00
от $225 за всё до 3 чел.
Интерактивная викторина для детей в Музее оружия и этнографии
скидка
10%
Групповая
2 часа
Интерактивная викторина для детей в Музее оружия и этнографии
Узнать про грузинские традиции, праздники и дуэли и сфотографироваться в национальной одежде
Начало: На улице Сиони
Расписание: во вторник, среду, четверг и субботу в 14:30
Завтра в 14:30
11 июня в 14:30
4036 за человека
Из Тбилиси в Казбеги - на кабриолете по Военно-Грузинской дороге
🚗 На машине
🏎 На кабриолете
Индивидуальная
10 часов
Из Тбилиси в Казбеги - на кабриолете по Военно-Грузинской дороге
Прокатиться с комфортом и шиком среди живописных ущелий и узнать об истории региона
Завтра в 10:30
9 июня в 10:30
260 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    6 июня 2024
    Из Тбилиси в Казбеги на микроавтобусе
    Счастье не за горами - Счастье В ГОРАХ! 🤗 Я благодарю Владимира, нашего Гида, за незабываемые эмоции, за наш тур в
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    Казбеги, первое знакомство с горной Грузией! 💚 При том, что я живу в Сочи, и горными красотами меня сложно удивить (так я думала при выборе тура), и тем не менее, я была в восторге! Сама ДОРОГА, сам ПУТЬ - это и есть Наслаждение!!! Отдельно несколько слов хочу сказать об организации тура: никаких накладок по времени - дегустации, национальный обед, подъем на Казбеги - везде нас уже ждали! И особо хочу отметить Владимира, как Гида - это кладезь информации, легкая подача, с юмором и энтузиазмом! Так, на минуточку, за 12 часов Человек присел и замолчал лишь на обратном пути, последние несколько часов, а до этого весь день стоял к нам лицом (и спиной по направлению движения) и увлеченно делился историей Грузии и историями о Грузии! ❤️ Благодарю!! *Отдельная благодарность нашему водителю - за комфортный и безопасный стиль вождения в горной местности! 👍

  • А
    Ася
    6 июня 2024
    Путешествие в Казбеги - путь к вашему сердцу
    Замечательная экскурсия! Мы остались под огромным впечатлением от Казбека. Если хотите интересного общения и много красивых фотографий, вы не пожалеете 🥰
  • А
    Алена
    2 июня 2024
    Казбеги: главные и нетуристические тропы
    Гид был настоящим профессионалом своего дела, он знает историю своей страны в совершенстве, и на протяжении всей длительной экскурсии рассказывал
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    нам о культуре, народе, обычаях, достопримечательностях, древней и новой истории Грузии, да и просто о сегодняшней Грузии и людях. Мы получили массу удовольствия от общения с таким интересным и обаятельным гидом. Он выбирал прекрасные места для остановок, где мы могли насладиться живописными видами и сделать красивые фото. А также останавливался там, где мы его просили и не торопил, а таких остановок было много. Было заметно, что гид не просто выполняет свою работу, но и отдает часть себя каждому туристу, делая экскурсию запоминающейся и приятной. Было очень удобно, что гид заранее договорился о подъеме на водопады, и мы не ждали, когда освободится машина. Также гид очень хорошо и аккуратно водит, с ним было комфортно. Машина чистая, просторная. Мы искренне благодарим его за прекрасно проведенное время и хорошие впечатления!

  • Д
    Диана
    2 июня 2024
    Из Тбилиси в Казбеги на микроавтобусе
    Лучшая экскурсия, на которой мы бывали. Владимир-потрясающий гид, безумно интересно его слушать. Отличный маршрут, везде все было продумано так, чтобы всем участникам было комфортно. Уже забронировали новую экскурсию в данном агенстве, рекомендуем на 1000000%
    Лучшая экскурсия, на которой мы бывали. Владимир-потрясающий гид, безумно интересно его слушать. Отличный маршрут, везде всеЛучшая экскурсия, на которой мы бывали. Владимир-потрясающий гид, безумно интересно его слушать. Отличный маршрут, везде всеЛучшая экскурсия, на которой мы бывали. Владимир-потрясающий гид, безумно интересно его слушать. Отличный маршрут, везде всеЛучшая экскурсия, на которой мы бывали. Владимир-потрясающий гид, безумно интересно его слушать. Отличный маршрут, везде всеЛучшая экскурсия, на которой мы бывали. Владимир-потрясающий гид, безумно интересно его слушать. Отличный маршрут, везде всеЛучшая экскурсия, на которой мы бывали. Владимир-потрясающий гид, безумно интересно его слушать. Отличный маршрут, везде все
  • А
    Алёна
    2 июня 2024
    Казбек и Дарьяльское ущелье: Грузия с открытки
    Тур очень интересный, хорошо спланированный, всё прошло на легке, экскурсовод Тимур-отличный гид, очень позитивный, отзывчивый, хорошо преподносит информацию, отвечает на все вопросы, шутит, танцует! Берите экскурсии с ним-не пожалеете!
  • С
    Светлана
    1 июня 2024
    Путешествие по Военно-Грузинской дороге
    Спасибо Зурабу за неповторимые впечатления от красот Грузии, за интересный рассказ об истории Грузии, за эрудицию и юмор, отдельная благодарность за тосты. Рекомендую всем экскурсии с Зурабом.
    Спасибо Зурабу за неповторимые впечатления от красот Грузии, за интересный рассказ об истории Грузии, за эрудицию
  • Ю
    Юрий
    31 мая 2024
    Казбек и Дарьяльское ущелье: Грузия с открытки
    Отличный вариант на целый день
  • О
    Ольга
    29 мая 2024
    Казбеги: главные и нетуристические тропы
    Giorgi очень приятный человек, интересный рассказчик и талантливый фотограф! Переменчивая погода не стала препятствием, а только разнообразила экскурсию! Кто хочет
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    не просто провести чудесный день, но получить пару десятков личных фото для себя или соц. сетей - очень советую! Большое спасибо за прекрасно организованную экскурсию!!

    Giorgi очень приятный человек, интересный рассказчик и талантливый фотограф! Переменчивая погода не стала препятствием, а толькоGiorgi очень приятный человек, интересный рассказчик и талантливый фотограф! Переменчивая погода не стала препятствием, а толькоGiorgi очень приятный человек, интересный рассказчик и талантливый фотограф! Переменчивая погода не стала препятствием, а толькоGiorgi очень приятный человек, интересный рассказчик и талантливый фотограф! Переменчивая погода не стала препятствием, а толькоGiorgi очень приятный человек, интересный рассказчик и талантливый фотограф! Переменчивая погода не стала препятствием, а толькоGiorgi очень приятный человек, интересный рассказчик и талантливый фотограф! Переменчивая погода не стала препятствием, а толькоGiorgi очень приятный человек, интересный рассказчик и талантливый фотограф! Переменчивая погода не стала препятствием, а толькоGiorgi очень приятный человек, интересный рассказчик и талантливый фотограф! Переменчивая погода не стала препятствием, а толькоGiorgi очень приятный человек, интересный рассказчик и талантливый фотограф! Переменчивая погода не стала препятствием, а толькоGiorgi очень приятный человек, интересный рассказчик и талантливый фотограф! Переменчивая погода не стала препятствием, а только
  • Ш
    Шырайлым
    28 мая 2024
    Казбек и Дарьяльское ущелье: Грузия с открытки
    Зоро! Спасибо вам большое за красивый и веселей рассказ🙌🏻 Было очень интересно! информативно! и супер красиво
  • K
    Konstantin
    27 мая 2024
    Из Тбилиси в Казбеги на микроавтобусе
    Здравствуйте, во время поездки в Тбилиси, искали кто мог бы нас отвезти к г. Казбеги и организовал интересную поездку. Нашли
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    Владимира на сайте, списались, оплатили и буквально на следующий день поехали. Поездка происходила на комфортабельном микроавтобусе в очень дружной и теплой обстановке. Гид и организатор поездки - Владимир, человек, который прекрасно владеет материалом, очень позитивно и весело рассказывал про особенности культуры и историческую базу происхождения тех или иных мест. Нам с супругой очень понравилась поездка, омрачила только погода, но у природы нет плохой погоды, а теплая дружеская беседа компенсировала все неудобства связанные с погодой:) в ходе поездки была дегустация вин и чачи и местного коньяка(бренди) с историей происхождения данных напитков, также дегустация мёда. Проехались по живописным местам, покушали в очень уютном небольшой ресторане с прекрасным видом. Посетил пару старинных церквей. Чувствовалось, насколько гид любит свою родину и её историю, оставив наилучшие пожелания! ниже прикреплю несколько шикарных фотографий с места событий.

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Ответы на вопросы от путешественников по Тбилиси в категории «Военные»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 22
  1. Из Тбилиси в Казбеги на микроавтобусе
  2. Казбек и Дарьяльское ущелье: Грузия с открытки
  3. Военно-Грузинская дорога: путь, воплощающий Кавказ
  4. Путешествие по Военно-Грузинской дороге
  5. Казбек: путешествие в сердце Кавказских гор
Какие места ещё посмотреть в Тбилиси
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Серные бани
  3. Кахетия
  4. Крепость Нарикала
  5. Площадь Свободы
  6. Мост мира
  7. Собор Светицховели
  8. Монастырь Джвари
  9. Крепость Ананури
  10. Сигнахи
Сколько стоит экскурсия по Тбилиси в июне 2024
Сейчас в Тбилиси в категории "Военные" можно забронировать 22 экскурсии от 14 до 260 со скидкой до 70%. Туристы уже оставили гидам 1444 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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