1 чел.
По популярности
скидка
70%
Групповая
10 часов
Путешествие из Тбилиси в Казбеги: дух гор и истории Грузии
Откройте для себя душу Грузии, путешествуя из Тбилиси в Казбеги с опытным гидом и комфортом микроавтобуса
Начало: На площади Свободы
Расписание: ежедневно в 09:10
Завтра в 09:10
9 июня в 09:10
60€18 за человека
скидка
39%
Групповая
10 часов
Казбек и Дарьяльское ущелье: путешествие по карте Грузии
Откройте для себя дух Грузии, путешествуя по Военно-Грузинской дороге с захватывающими видами и историческими местами
Начало: В районе Серных бань
Расписание: ежедневно в 08:45 и 09:00
Завтра в 08:45
9 июня в 08:45
23€14 за человека
Индивидуальная
7 часов
Популярное предложение
Военно-Грузинская дорога: путешествие в сердце Кавказа
Откройте для себя дух Кавказа, путешествуя по легендарной Военно-Грузинской дороге с уникальными пейзажами и культурным наследием
10 июня в 10:00
12 июня в 10:00
€161 за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
12 часов
Путешествие по Военно-Грузинской дороге к Казбеку и древним храмам
Увлекательное путешествие по Военно-Грузинской дороге к подножию Казбека. Полюбуйтесь крепостью Ананури, небесно-голубым озером и попробуйте легендарные хинкали
Начало: От Вашего отеля в пределах Старого города
16 июня в 08:30
17 июня в 08:30
от 228€206 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
10 часов
Монастырь Джвари, крепость Ананури и церковь Гергети
Отправляйтесь в незабываемое путешествие по Военно-Грузинской дороге, откройте для себя монастырь Джвари, крепость Ананури и церковь Гергети
17 июня в 08:00
18 июня в 08:00
€180 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
12 часов
Казбеги: главные и нетуристические тропы
Покориться красоте гор Кавказа в поездке по Военно-Грузинской дороге и узнать о ее памятниках
9 июня в 08:30
10 июня в 08:30
€175 за всё до 6 чел.
скидка
29%
Групповая
10 часов
Завораживающий Казбек: экскурсия из Тбилиси
Исследуйте красоту Казбека и его окрестностей, узнайте истории затопленных сёл и древней крепости Ананури
Начало: В районе площади Мейдан
Расписание: ежедневно в 08:45
9 июня в 08:45
10 июня в 08:45
35€25 за человека
Индивидуальная
10 часов
Путешествие в Казбеги - путь к вашему сердцу
Прочувствовать величие природы Сакартвело в дружеском путешествии по Военно-Грузинской дороге
Начало: Я заеду за вами в пределах центра города
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
€165 за всё до 4 чел.
Мини-группа
2.5 часа
Эстафета гидов: о Грузии - от местных жителей
Исследовать театр марионеток, посетить музей оружия и познакомиться с местной кухней в мини-группе
Начало: На Площади Свободы
Расписание: ежедневно в 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00 и 17:30
Завтра в 11:00
9 июня в 13:00
€100 за человека
Групповая
11 часов
Казбек покорить сложно, но он покорит вас
Легендарные пейзажи и история Военно-Грузинской дороги
Начало: В районе площади Мейдан
Расписание: ежедневно в 09:00
9 июня в 09:00
10 июня в 09:00
от €55 за человека
скидка
25%
Мини-группа
13 часов
Велотур и треккинг в ущелье Джута + путешествие по Военно-Грузинской дороге
Эти виды не описать словами! Тур на 1 день в мини-группе и с интересными рассказами о Грузии
Начало: В районе площади Революции розоз
Расписание: ежедневно в 08:30
16 июня в 08:30
17 июня в 08:30
174€131 за человека
Мини-группа
10 часов
Дорога к седовласому Казбеку - путешествие, которое будет вам сниться
Познакомиться с визитными карточками Военно-Грузинской дороги и увидеть знаменитую церковь в Гергети
Начало: На площади Vakhtang Gorgasali, у знака «I Love Tbi...
Расписание: ежедневно в 09:00
9 июня в 09:00
10 июня в 09:00
€80 за человека
Индивидуальная
10 часов
Путешествие к подножию Казбека
Природная красота и богатая история Военно-Грузинской дороги
9 июня в 09:30
23 июня в 09:30
€218 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
10 часов
Казбеги, Ананури и другие красоты вдоль Военно-Грузинской дороги
Начало: Ул. Абано 15, Тбилиси
Расписание: Ежедневно в 09:30
Завтра в 09:30
9 июня в 09:30
$200 за всё до 8 чел.
скидка
40%
Индивидуальная
10 часов
К Казбеку по легендарным местам Военно-Грузинской дороги
Древний исторический путь через Дарьяльское ущелье, а также дегустация вина и чачи
15 июня в 15:00
16 июня в 09:00
321€193 за всё до 6 чел.
Мини-группа
12 часов
Приключение на внедорожнике в Казбеги и долине Трусо
Главные места Военно-Грузинской дороги и непроторенные тропы - исследуем и влюбляемся
Начало: На площади Европы в Тбилиси
Расписание: в среду и субботу в 08:30
Завтра в 08:30
12 июня в 08:30
€59 за человека
скидка
14%
Мини-группа
4.5 часа
ЭтноТбилиси: прогулка по городу, три музея и мастерская (мини-группа)
Познакомиться с грузинскими музыкальными инструментами, оружием и археологическими открытиями
Начало: На пл. Свободы
Расписание: во вторник, четверг, пятницу и субботу в 12:00
Завтра в 12:00
11 июня в 12:00
50€43 за человека
Индивидуальная
8 часов
Военно-Грузинская дорога. От Мцхеты до Дарьяльского ущелья
Большое путешествие по древнему пути: храмы и монастыри, село Гудаури и вид на Казбек
2 ноя в 10:00
3 ноя в 10:00
€180 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
11 часов
Казбеги: природные богатства Грузии
Познавательная поездка по Военно-Грузинской дороге
Начало: возле вашей гостиницы
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
€200 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
15 часов
Вардзия и Рабат - военные стратегии средневековья
Начало: Ул. Пушкина, 1
Завтра в 11:00
9 июня в 09:00
от $225 за всё до 3 чел.
скидка
10%
Групповая
2 часа
Интерактивная викторина для детей в Музее оружия и этнографии
Узнать про грузинские традиции, праздники и дуэли и сфотографироваться в национальной одежде
Начало: На улице Сиони
Расписание: во вторник, среду, четверг и субботу в 14:30
Завтра в 14:30
11 июня в 14:30
40€36 за человека
Индивидуальная
10 часов
Из Тбилиси в Казбеги - на кабриолете по Военно-Грузинской дороге
Прокатиться с комфортом и шиком среди живописных ущелий и узнать об истории региона
Завтра в 10:30
9 июня в 10:30
€260 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга6 июня 2024Счастье не за горами - Счастье В ГОРАХ! 🤗 Я благодарю Владимира, нашего Гида, за незабываемые эмоции, за наш тур в
- ААся6 июня 2024Замечательная экскурсия! Мы остались под огромным впечатлением от Казбека. Если хотите интересного общения и много красивых фотографий, вы не пожалеете 🥰
- ААлена2 июня 2024Гид был настоящим профессионалом своего дела, он знает историю своей страны в совершенстве, и на протяжении всей длительной экскурсии рассказывал
- ДДиана2 июня 2024Лучшая экскурсия, на которой мы бывали. Владимир-потрясающий гид, безумно интересно его слушать. Отличный маршрут, везде все было продумано так, чтобы всем участникам было комфортно. Уже забронировали новую экскурсию в данном агенстве, рекомендуем на 1000000%
- ААлёна2 июня 2024Тур очень интересный, хорошо спланированный, всё прошло на легке, экскурсовод Тимур-отличный гид, очень позитивный, отзывчивый, хорошо преподносит информацию, отвечает на все вопросы, шутит, танцует! Берите экскурсии с ним-не пожалеете!
- ССветлана1 июня 2024Спасибо Зурабу за неповторимые впечатления от красот Грузии, за интересный рассказ об истории Грузии, за эрудицию и юмор, отдельная благодарность за тосты. Рекомендую всем экскурсии с Зурабом.
- ЮЮрий31 мая 2024Отличный вариант на целый день
- ООльга29 мая 2024Giorgi очень приятный человек, интересный рассказчик и талантливый фотограф! Переменчивая погода не стала препятствием, а только разнообразила экскурсию! Кто хочет
- ШШырайлым28 мая 2024Зоро! Спасибо вам большое за красивый и веселей рассказ🙌🏻 Было очень интересно! информативно! и супер красиво
- KKonstantin27 мая 2024Здравствуйте, во время поездки в Тбилиси, искали кто мог бы нас отвезти к г. Казбеги и организовал интересную поездку. Нашли
Ответы на вопросы от путешественников по Тбилиси в категории «Военные»
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