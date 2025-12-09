Ртвели — это аромат винограда, золотое солнце, теплые руки и живое вино. Семья, которая примет вас, делает это каждый год — не ради шоу, а по зову сердца.
Вы увидите, как рождается вино, услышите старинные тосты, узнаете секреты кахетинской кухни и уедете с чувством, что побывали в другой жизни — простой, искренней и настоящей.
Описание экскурсииВас встретят в уютном дворе и сразу предложат отправиться на сбор винограда в виноградники, где вы сами сможете прочувствовать атмосферу сбора урожая. Дальше будет процесс отжима винограда, из которого вы попробуете свежий сок, после чего последует дегустация трёх сортов вина и чачи. Затем мастер-классы по приготовлению хинкали, выпечке хлеба и изготовлению чурчхелы. В завершение — застолье в семье с традиционными грузинскими блюдами и гостеприимством, которое останется в памяти надолго. Важная информация:
Отправляемся на экскурсии каждые понедельник, среду, пятницу, субботу и воскресенье в 09:00
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Прогулка по виноградным рядам и двору - знакомство с атмосферой семейного хозяйства
- Посещение традиционного погреба - традиционные квеври, хранящие вино по старинной технологии
- Дегустация вина из квеври - погружение в уникальные кахетинские вкусы и ароматы
- Три вида вина и три вида чачи - насыщенные, ароматные, настоящие
- Домашний обед - кахетинские блюда, приготовленные с душой
- Приготовление блюд на открытом огне - по желанию, в формате участия
- Ручной розлив и маркировка вина - возможность увезти с собой бутылку с собственным вином (дополнительно)
- Процесс перегонки чачи - с возможностью участия в сезон (дополнительно)
- Сбор винограда и отжим - в сезон гости могут присоединиться к этому этапу виноделия (дополнительно)
- Мастер-классы по кулинарии - хинкали, чурчхела, хлеб и другое - по желанию (дополнительно)
- Фольклорная программа - ансамбль, танцы и живая музыка по предварительному запросу (дополнительно)
Что включено
- Услуги профессионального гида
- Транспортировка на микроавтобусе или минивене с кондиционером
- Сбор урожая
- Давка винограда
- Дегустации именных вин
- Экскурсия по погребу
- Традиционное застолье с тамадой
Что не входит в цену
- Покупка вина
- Мастер-классы
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Тбилси, ул. Абано 15
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 9 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
