Мои заказы

Ртвели в грузинской семье: участие, дегустации, застолье

Ртвели в грузинской семье
Ртвели — это аромат винограда, золотое солнце, теплые руки и живое вино. Семья, которая примет вас, делает это каждый год — не ради шоу, а по зову сердца.

Вы увидите, как рождается вино, услышите старинные тосты, узнаете секреты кахетинской кухни и уедете с чувством, что побывали в другой жизни — простой, искренней и настоящей.
Ртвели в грузинской семье: участие, дегустации, застолье
Ртвели в грузинской семье: участие, дегустации, застолье
Ртвели в грузинской семье: участие, дегустации, застолье

Описание экскурсии

Вас встретят в уютном дворе и сразу предложат отправиться на сбор винограда в виноградники, где вы сами сможете прочувствовать атмосферу сбора урожая. Дальше будет процесс отжима винограда, из которого вы попробуете свежий сок, после чего последует дегустация трёх сортов вина и чачи. Затем мастер-классы по приготовлению хинкали, выпечке хлеба и изготовлению чурчхелы. В завершение — застолье в семье с традиционными грузинскими блюдами и гостеприимством, которое останется в памяти надолго. Важная информация:
  • Путь продолжительный, поэтому оденьтесь поудобнее.
  • При заказе на компанию больше 3-х человек предоставляется бесплатный трансфер в одну сторону — утром из отеля к месту начала экскурсии. После бронирования свяжитесь с гидом, чтобы уточнить адрес отеля.
  • В случае плохой погоды туры не отменяются! Пожалуйста, если вы опасаетесь плохой погоды — сообщите организатору заранее, чтобы мы могли скорректировать места в автобусах. Вы можете писать нам сообщения 24/7.
  • Оплата на месте может быть произведена в лари, долларах и евро. Обратите внимание, сдачу мы можем вам дать только в лари.

Отправляемся на экскурсии каждые понедельник, среду, пятницу, субботу и воскресенье в 09:00

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Прогулка по виноградным рядам и двору - знакомство с атмосферой семейного хозяйства
  • Посещение традиционного погреба - традиционные квеври, хранящие вино по старинной технологии
  • Дегустация вина из квеври - погружение в уникальные кахетинские вкусы и ароматы
  • Три вида вина и три вида чачи - насыщенные, ароматные, настоящие
  • Домашний обед - кахетинские блюда, приготовленные с душой
  • Приготовление блюд на открытом огне - по желанию, в формате участия
  • Ручной розлив и маркировка вина - возможность увезти с собой бутылку с собственным вином (дополнительно)
  • Процесс перегонки чачи - с возможностью участия в сезон (дополнительно)
  • Сбор винограда и отжим - в сезон гости могут присоединиться к этому этапу виноделия (дополнительно)
  • Мастер-классы по кулинарии - хинкали, чурчхела, хлеб и другое - по желанию (дополнительно)
  • Фольклорная программа - ансамбль, танцы и живая музыка по предварительному запросу (дополнительно)
Что включено
  • Услуги профессионального гида
  • Транспортировка на микроавтобусе или минивене с кондиционером
  • Сбор урожая
  • Давка винограда
  • Дегустации именных вин
  • Экскурсия по погребу
  • Традиционное застолье с тамадой
Что не входит в цену
  • Покупка вина
  • Мастер-классы
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Тбилси, ул. Абано 15
Когда и сколько длится?
Когда: Отправляемся на экскурсии каждые понедельник, среду, пятницу, субботу и воскресенье в 09:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 9 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Важная информация
  • Путь продолжительный, поэтому оденьтесь поудобнее
  • При заказе на компанию больше 3-х человек предоставляется бесплатный трансфер в одну сторону - утром из отеля к месту начала экскурсии. После бронирования свяжитесь с гидом, чтобы уточнить адрес отеля
  • В случае плохой погоды туры не отменяются! Пожалуйста, если вы опасаетесь плохой погоды - сообщите организатору заранее, чтобы мы могли скорректировать места в автобусах. Вы можете писать нам сообщения 24/7
  • Оплата на месте может быть произведена в лари, долларах и евро. Обратите внимание, сдачу мы можем вам дать только в лари
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Тбилиси

Похожие экскурсии из Тбилиси

Грузинское застолье в гостях у кахетинской семьи
На машине
8 часов
24 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Грузинское застолье в гостях у кахетинской семьи
Домашнее вино и еда, многоголосье и танцы, тосты и тамада
Начало: Заедем за вами
Завтра в 12:00
10 дек в 12:00
€320 за всё до 4 чел.
К Казбеку по легендарным местам Военно-Грузинской дороги
Джиппинг
На машине
10 часов
25 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
К Казбеку по легендарным местам
Погрузитесь в атмосферу грузинской культуры, посетив знаковые места и наслаждаясь потрясающими пейзажами. Дегустация чачи и вина станет ярким дополнением
Завтра в 09:00
10 дек в 09:00
€218 за всё до 6 чел.
Мастер-класс и дегустация: грузинская чача
1.5 часа
18 отзывов
Индивидуальная
Мастер-класс и дегустация: грузинская чача
Погрузитесь в атмосферу грузинских традиций с дегустацией чачи и закусок. Узнайте секреты приготовления и насладитесь уникальными вкусами
Начало: В районе метро «Руставели»
Сегодня в 16:00
Завтра в 15:30
от €33 за всё до 30 чел.
У нас ещё много экскурсий в Тбилиси. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Тбилиси