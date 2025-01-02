Супра - грузинское застолье и фольклорное шоу в сердце Тбилиси

Аутентично отдохнуть и освоить искусство танца и тоста
Добро пожаловать на грузинское застолье! Вас ждёт погружение в культуру и традиции, мастер-класс от опытного повара, национальные танцы и песни, грузинская кухня и тёплая дружеская атмосфера. Заряжайтесь энергией Грузии, открывайте новое и создавайте яркие воспоминания вместе с нами!
5
1 отзыв
Супра - грузинское застолье и фольклорное шоу в сердце Тбилиси
Супра - грузинское застолье и фольклорное шоу в сердце Тбилиси
Супра - грузинское застолье и фольклорное шоу в сердце Тбилиси
Ближайшие даты:
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мая
Время начала: 18:00

Описание билета

Трапеза

В гостях у грузинской семьи потомственных виноделов и кулинаров вы почувствуете тепло и радушие. Не стесняйтесь задавать вопросы — хозяева с удовольствием делятся секретами своей культуры.

Центральная часть вечера — грузинская супра. Вы познакомитесь с традициями местного застолья, узнаете о тонкостях произношения тостов и их последовательности. А ещё научитесь пить по-грузински и не пьянеть.

Меню (может меняться в зависимости от сезона):

  • мясные блюда (шашлык, хинкали, жареная курица)
  • вегетарианские блюда (баклажаны с грецкими орехами, пхали, салаты)
  • напитки (натуральное домашнее вино, чача, вода)

Мастер-класс

Научим вас готовить хинкали с мясной начинкой и хачапури по-имеретински, а после мероприятия поделимся рецептами блюд.

Развлекательная программа

Под руководством профессиональных танцоров вы освоите базовые движения грузинских танцев, а фольклорные мелодии и уникальное грузинское многоголосие оставят неизгладимое впечатление.

Организационные детали

В гости к грузинской семье вы можете добраться самостоятельно (по адресу, который мы отправим после бронирования), либо воспользоваться трансфером (включён в стоимость). Наш водитель (или такси) доставит вас к месту проведения мероприятия и отвезёт обратно.

ежедневно в 18:00

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Стоимость билета

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€76
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В районе Метехи
Когда и как рано покупать?
Когда: ежедневно в 18:00
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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2 янв 2025
Наши впечатления восхитительные, море положительных эмоций, восхищения от грузинского застолья и гостеприимства хозяина,которые сопровождались прекрасными тостами в течении всего вечера
Грузинское песно пение приводило всех восторг
Не было никаких проблем с прбытием,благодаря организатору Валерию,очень
Приятный ответственный человек
Мы очень благодарны
За прекрасный проведённый праздник

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