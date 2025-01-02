Супра - грузинское застолье и фольклорное шоу в сердце Тбилиси

Описание билета
Трапеза
В гостях у грузинской семьи потомственных виноделов и кулинаров вы почувствуете тепло и радушие. Не стесняйтесь задавать вопросы — хозяева с удовольствием делятся секретами своей культуры.
Центральная часть вечера — грузинская супра. Вы познакомитесь с традициями местного застолья, узнаете о тонкостях произношения тостов и их последовательности. А ещё научитесь пить по-грузински и не пьянеть.
Меню (может меняться в зависимости от сезона):
- мясные блюда (шашлык, хинкали, жареная курица)
- вегетарианские блюда (баклажаны с грецкими орехами, пхали, салаты)
- напитки (натуральное домашнее вино, чача, вода)
Мастер-класс
Научим вас готовить хинкали с мясной начинкой и хачапури по-имеретински, а после мероприятия поделимся рецептами блюд.
Развлекательная программа
Под руководством профессиональных танцоров вы освоите базовые движения грузинских танцев, а фольклорные мелодии и уникальное грузинское многоголосие оставят неизгладимое впечатление.
Организационные детали
В гости к грузинской семье вы можете добраться самостоятельно (по адресу, который мы отправим после бронирования), либо воспользоваться трансфером (включён в стоимость). Наш водитель (или такси) доставит вас к месту проведения мероприятия и отвезёт обратно.
ежедневно в 18:00
Стоимость билета
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€76
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Когда и как рано покупать?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Грузинское песно пение приводило всех восторг
Не было никаких проблем с прбытием,благодаря организатору Валерию,очень
Приятный ответственный человек
Мы очень благодарны
За прекрасный проведённый праздник