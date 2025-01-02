Супра - грузинское застолье и фольклорное шоу в сердце Тбилиси

Добро пожаловать на грузинское застолье! Вас ждёт погружение в культуру и традиции, мастер-класс от опытного повара, национальные танцы и песни, грузинская кухня и тёплая дружеская атмосфера. Заряжайтесь энергией Грузии, открывайте новое и создавайте яркие воспоминания вместе с нами!

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Описание билета

Трапеза

В гостях у грузинской семьи потомственных виноделов и кулинаров вы почувствуете тепло и радушие. Не стесняйтесь задавать вопросы — хозяева с удовольствием делятся секретами своей культуры.

Центральная часть вечера — грузинская супра. Вы познакомитесь с традициями местного застолья, узнаете о тонкостях произношения тостов и их последовательности. А ещё научитесь пить по-грузински и не пьянеть.

Меню (может меняться в зависимости от сезона):

мясные блюда (шашлык, хинкали, жареная курица)

вегетарианские блюда (баклажаны с грецкими орехами, пхали, салаты)

напитки (натуральное домашнее вино, чача, вода)

Мастер-класс

Научим вас готовить хинкали с мясной начинкой и хачапури по-имеретински, а после мероприятия поделимся рецептами блюд.

Развлекательная программа

Под руководством профессиональных танцоров вы освоите базовые движения грузинских танцев, а фольклорные мелодии и уникальное грузинское многоголосие оставят неизгладимое впечатление.

Организационные детали

В гости к грузинской семье вы можете добраться самостоятельно (по адресу, который мы отправим после бронирования), либо воспользоваться трансфером (включён в стоимость). Наш водитель (или такси) доставит вас к месту проведения мероприятия и отвезёт обратно.