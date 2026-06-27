Дорога до винодельни проходит в комфорте: просторный транспорт, гид с увлекательными рассказами о культуре и истории региона, легендах и винных традициях. Поездка дарит первые эмоции, предвкушение праздника и массу интересных открытий о Кахети. По прибытии вас ждёт сбор винограда, давка урожая и дегустация вина и чачи. Премиум-меню и застолье с тамадой превращают день в настоящий праздник: смех, тосты, рассказы о грузинских обычаях и эмоции, которые остаются надолго. Важная информация:

• Чтобы экскурсия стала ещё более интерактивной, можно выбрать дополнительные активности:

— брендирование собственной бутылки вина — шоу танцевального ансамбля — выступление мужского фольклорного коллектива • Также открыты мастер-классы:

лепка хинкали — изготовление чурчхелы и хлеба — приготовление национальных блюд и дистилляция чачи в сезон.