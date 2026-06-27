Этот тур — настоящее приключение! Сбор винограда, давка свежего урожая, дегустация вина и чачи, а затем праздничное застолье с тамадой и сытным столом: шашлык, хачапури, чакохули и свежие салаты.
Вы почувствуете себя частью традиционной грузинской семьи и унесёте с собой массу ярких впечатлений.
Вы почувствуете себя частью традиционной грузинской семьи и унесёте с собой массу ярких впечатлений.
Описание экскурсии
Дорога до винодельни проходит в комфорте: просторный транспорт, гид с увлекательными рассказами о культуре и истории региона, легендах и винных традициях. Поездка дарит первые эмоции, предвкушение праздника и массу интересных открытий о Кахети. По прибытии вас ждёт сбор винограда, давка урожая и дегустация вина и чачи. Премиум-меню и застолье с тамадой превращают день в настоящий праздник: смех, тосты, рассказы о грузинских обычаях и эмоции, которые остаются надолго. Важная информация:
• Чтобы экскурсия стала ещё более интерактивной, можно выбрать дополнительные активности:
— брендирование собственной бутылки вина — шоу танцевального ансамбля — выступление мужского фольклорного коллектива • Также открыты мастер-классы:
лепка хинкали — изготовление чурчхелы и хлеба — приготовление национальных блюд и дистилляция чачи в сезон.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Траспортировка на комфортном микроавтобусе
- Профессиональный гид-водитель
- Традиционное застолье
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Тбилиси, ул. Абано 11
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 9 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 17 человек.
Важная информация
- Чтобы экскурсия стала ещё более интерактивной, можно выбрать дополнительные активности:
- Брендирование собственной бутылки вина
- Шоу танцевального ансамбля
- Выступление мужского фольклорного коллектива
- Также открыты мастер-классы:
- Лепка хинкали
- Изготовление чурчхелы и хлеба
- Приготовление национальных блюд и дистилляция чачи в сезон
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Тбилиси
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