Вы погрузитесь в историю грузинского виноделия, которой больше 8000 лет. Узнаете об истоках отрасли и технологии квеври, роли Кахетии в стране и климате Алазани. Услышите о застольях, тостах и семейных традициях, передаваемых из поколения в поколение. Поймёте, почему вино у нас — не просто напиток, а часть культуры. И, конечно, его попробуете в трёх разных местах.
Описание экскурсии
8:30–9:00 — встреча в Тбилиси, выезд
10:10 — пекарня в Бадиаури
Вы увидите, как в глиняной печи тонэ выпекают шоти-пури — так хлеб получается особенно ароматным, с хрустящей корочкой. А также попробуете его с сыром и бокалом вина.
11:20 — Бодбийский монастырь
Посетите последнее пристанище Святой Нино — просветительницы Грузии. Узнаете о значении обители и христианства для местных. Рассмотрите многовековые фрески со сценами из Библии.
12:15 — Сигнахи
Почувствуете романтичную атмосферу города любви и обсудите его архитектуру. По мощёным улочкам подниметесь к крепостной стене и с высоты полюбуетесь долиной Алазани.
13:05 — обед и свободное время
15:15 — семейная винодельня
В небольшом частном хозяйстве попробуете 3 вида вин.
17:00 — винодельня KTW
На одном из крупнейших кахетинских заводов продегустируете 5 сортов напитка богов.
19:00 — возвращение в столицу
Организационные детали
- Едем на Mercedes-Benz Sprinter или Mercedes-Benz Viano
- В стоимость включены дегустации 9 сортов вина (строго 18+)
- С вами будет один из гидов нашей команды
Дополнительные расходы
- Дегустация хлеба и сыра — 3 лари (€1)
- Комплексный обед в партнёрском ресторане — 50 лари (€16)
- Обед в кафе на ваш вкус — средний чек 50–60 лари (€16–20)
ежедневно в 09:00
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|€29
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Старом Тбилиси
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 17 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ника — ваша команда гидов в Тбилиси
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Мы — опытная туристическая компания, создающая незабываемые путешествия по Грузии. Наша цель — подарить каждому гостю персональный и аутентичный опыт, раскрывающий культуру, историю и природную красоту страны. Мы обеспечиваем высокий уровень
Входит в следующие категории Тбилиси
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