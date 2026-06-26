Вы погрузитесь в историю грузинского виноделия, которой больше 8000 лет. Узнаете об истоках отрасли и технологии квеври, роли Кахетии в стране и климате Алазани. Услышите о застольях, тостах и семейных традициях, передаваемых из поколения в поколение. Поймёте, почему вино у нас — не просто напиток, а часть культуры. И, конечно, его попробуете в трёх разных местах.

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При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

8:30–9:00 — встреча в Тбилиси, выезд

10:10 — пекарня в Бадиаури

Вы увидите, как в глиняной печи тонэ выпекают шоти-пури — так хлеб получается особенно ароматным, с хрустящей корочкой. А также попробуете его с сыром и бокалом вина.

11:20 — Бодбийский монастырь

Посетите последнее пристанище Святой Нино — просветительницы Грузии. Узнаете о значении обители и христианства для местных. Рассмотрите многовековые фрески со сценами из Библии.

12:15 — Сигнахи

Почувствуете романтичную атмосферу города любви и обсудите его архитектуру. По мощёным улочкам подниметесь к крепостной стене и с высоты полюбуетесь долиной Алазани.

13:05 — обед и свободное время

15:15 — семейная винодельня

В небольшом частном хозяйстве попробуете 3 вида вин.

17:00 — винодельня KTW

На одном из крупнейших кахетинских заводов продегустируете 5 сортов напитка богов.

19:00 — возвращение в столицу

Организационные детали

Едем на Mercedes-Benz Sprinter или Mercedes-Benz Viano

В стоимость включены дегустации 9 сортов вина (строго 18+)

С вами будет один из гидов нашей команды

Дополнительные расходы