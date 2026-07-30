4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

В поездке по этому региону вы посетите старинные монастыри, погуляете по романтичному Сигнахи, познакомитесь с производством
6 причин купить эту экскурсию
- 🍷 Посещение знаменитых виноделен
- 🏰 Экскурсия по старинным монастырям
- 🌳 Увидеть 900-летний платан
- 🎨 Музей Нико Пиросмани
- 🍽 Национальная кухня в семейном ресторане
- 🏞 Прекрасные виды на Алазанскую долину
Лучшее время для посещения
Что можно увидеть
- Монастырь Бодбе
- Святой источник
- Город Сигнахи
- Усадьба Цинандали
- Винодельня Шуми
- 900-летний платан
Описание экскурсии
Монастырь Бодбе и святой источник
Первой остановкой будет монастырь, где похоронена Святая Нино, принесшая в Грузию христианство. Вы посетите храм Святого Георгия, построенный в 9 веке, и недавно возведенный храм, названный в честь святой. Окинув взглядом красоту Алазанской долины с небольшой обзорной площадки, вы спуститесь по лестнице из 700 ступеней, которая приведет вас сквозь лесную чащу к источнику святой Нино. Многие люди верят в целебные свойства источника, в котором вода неизменно сохраняет температуру 4 градуса, и часто приезжают сюда, чтобы окунуться или просто загадать желание.
Прогулка по романтичному Сигнахи
Город знаменит своим дворцом бракосочетания, ведь здесь можно расписаться в любой день недели и в любое время суток. Прогуливаясь по небольшим мощеным улочкам, раскинувшимся словно щупальца осьминожки по холмам, вы познакомитесь с историей удивительного Сигнахи и почувствуете его особую атмосферу. С одной из самых больших крепостных стен в Грузии вам откроется еще один красивый вид на Алазанскую долину. А в местном музее вы сможете посмотреть картины известного грузинского художника Нико Пиросмани.
Обед в семейном ресторане
По желанию можно устроить обед в семейном ресторане с видом на Алазанскую долину. Пейзажи и еда здесь просто великолепны.
Усадьба Цинандали
Далее мы отправимся в усадьбу, принадлежавшую князю Александру Чавчавадзе, крестнику Екатерины Великой. Именно он впервые в Грузии начал производить вино по европейским технологиям. Вы узнаете, кто из знаменитостей того времени побывал в усадьбе, прогуляетесь по территории комплекса или присоединитесь к экскурсии, которую проводят сотрудники усадьбы.
Винодельня Шуми
Это одна из лучших виноделен Кахетии. Само слово «шуми» в переводе с грузинского означает «качественное вино». Прямо во дворе посажено более 1200 видов винограда, и осенью любой желающий может прогуляться здесь и попробовать виноград на вкус.
Визитные карточки Телави
Затем наш путь лежит через город Телави, знакомый многим по фильму «Мимино». Здесь я покажу прекрасное в любое время года 900-летнее дерево, возле которого традиционно загадывают желания и фотографируются на память.
Организационные детали
Смена маршрута
Хочу отметить, что маршрут можно изменить: добавить или убрать локации. Но мы с вами заранее это можем обсудить во время переписки.
- Стоимость экскурсии для групп выше указанного количества — плюс 40 евро с каждого участника
- Если у вас будет с собой фотоаппарат, то услуги хорошего фотографа для вас бесплатно
- Продолжительность экскурсии зависит от вас (в среднем она занимает от 9 до 12 часов)
Дополнительные расходы:
Входные билеты в усадьбу Цинандали, дегустация вина, обед
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Было очень интересно, познавательно, весело, душевно, на удивление даже не устали, хотя
В январе хурма с дерева, по пути в Алазанской долине, очень аутентично… И настоящая чурчхелла только там…