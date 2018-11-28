4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Монастырь Бодбе и святой источник

Первой остановкой будет монастырь, где похоронена Святая Нино, принесшая в Грузию христианство. Вы посетите храм Святого Георгия, построенный в 9 веке, и недавно возведенный храм, названный в честь святой. Окинув взглядом красоту Алазанской долины с небольшой обзорной площадки, вы спуститесь по лестнице из 700 ступеней, которая приведет вас сквозь лесную чащу к источнику святой Нино. Многие люди верят в целебные свойства источника, в котором вода неизменно сохраняет температуру 4 градуса, и часто приезжают сюда, чтобы окунуться или просто загадать желание.

Прогулка по романтичному Сигнахи

Город знаменит своим дворцом бракосочетания, ведь здесь можно расписаться в любой день недели и в любое время суток. Прогуливаясь по небольшим мощеным улочкам, раскинувшимся словно щупальца осьминожки по холмам, вы познакомитесь с историей удивительного Сигнахи и почувствуете его особую атмосферу. С одной из самых больших крепостных стен в Грузии вам откроется еще один красивый вид на Алазанскую долину. А в местном музее вы сможете посмотреть картины известного грузинского художника Нико Пиросмани.

Кахетинское застолье

По желанию можно устроить обед в семейном ресторане с видом на Алазанскую долину или же поехать в небольшую деревню, где живет замечательная семья, которая устроит настоящее кахетинское застолье.

После обеда наш маршрут продолжится по одному из двух направлений:

Маршрут 1 — усадьба Цинандали, винодельня Шуми, Телави

Усадьба Цинандали — вы отправитесь в усадьбу, принадлежавшую князю Александру Чавчавадзе, крестнику Екатерины Великой. Именно он впервые в Грузии начал производить вино по европейским технологиям. Вы узнаете, кто из знаменитостей того времени побывал в усадьбе, прогуляетесь по территории комплекса или присоединитесь к экскурсии, которую проводят сотрудники усадьбы.

— вы отправитесь в усадьбу, принадлежавшую князю Александру Чавчавадзе, крестнику Екатерины Великой. Именно он впервые в Грузии начал производить вино по европейским технологиям. Вы узнаете, кто из знаменитостей того времени побывал в усадьбе, прогуляетесь по территории комплекса или присоединитесь к экскурсии, которую проводят сотрудники усадьбы. Винодельня Шуми — это одна из лучших виноделен Кахетии. Само слово «шуми» в переводе с грузинского означает «качественное вино». Прямо во дворе посажено более 400 видов винограда, и осенью любой желающий может прогуляться здесь и попробовать виноград на вкус.

— это одна из лучших виноделен Кахетии. Само слово «шуми» в переводе с грузинского означает «качественное вино». Прямо во дворе посажено более 400 видов винограда, и осенью любой желающий может прогуляться здесь и попробовать виноград на вкус. Визитные карточки Телави — далее наш путь лежит через город Телави, знакомый многим по фильму «Мимино». Здесь я покажу прекрасное в любое время года 900-летнее дерево, возле которого традиционно загадывают желания и фотографируются на память.

Маршрут 2 — винный тоннель Хареба, замок-крепость Греми, Телави