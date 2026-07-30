4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Лучшее время для посещения Кахетии - с июня по сентябрь. В эти месяцы стоит тёплая и сухая погода, идеально подходящая для прогулок и винных туров. В апреле, мае и октябре также комфортно, но может быть немного прохладнее, особенно по вечерам. Зимой и ранней весной посещение возможно, но стоит учитывать более холодную погоду и возможные осадки, что может ограничить комфортность пребывания на открытом воздухе.

Кахетия - это не только родина вина, но и край с богатой историей и архитектурой.В поездке по этому региону вы посетите старинные монастыри, погуляете по романтичному Сигнахи, познакомитесь с производством

вина в горном погребе, откроете многообразие ароматов национальной кухни, побываете в усадьбе Цинандали и увидите 900-летний платан в Телави. Маршрут можно изменить по вашему желанию, добавив или убрав локации. Экскурсия идеально подходит для любителей истории, культуры и вина

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Монастырь Бодбе и святой источник

Первой остановкой будет монастырь, где похоронена Святая Нино, принесшая в Грузию христианство. Вы посетите храм Святого Георгия, построенный в 9 веке, и недавно возведенный храм, названный в честь святой. Окинув взглядом красоту Алазанской долины с небольшой обзорной площадки, вы спуститесь по лестнице из 700 ступеней, которая приведет вас сквозь лесную чащу к источнику святой Нино. Многие люди верят в целебные свойства источника, в котором вода неизменно сохраняет температуру 4 градуса, и часто приезжают сюда, чтобы окунуться или просто загадать желание.

Прогулка по романтичному Сигнахи

Город знаменит своим дворцом бракосочетания, ведь здесь можно расписаться в любой день недели и в любое время суток. Прогуливаясь по небольшим мощеным улочкам, раскинувшимся словно щупальца осьминожки по холмам, вы познакомитесь с историей удивительного Сигнахи и почувствуете его особую атмосферу. С одной из самых больших крепостных стен в Грузии вам откроется еще один красивый вид на Алазанскую долину. А в местном музее вы сможете посмотреть картины известного грузинского художника Нико Пиросмани.

Обед в семейном ресторане

По желанию можно устроить обед в семейном ресторане с видом на Алазанскую долину. Пейзажи и еда здесь просто великолепны.

Усадьба Цинандали

Далее мы отправимся в усадьбу, принадлежавшую князю Александру Чавчавадзе, крестнику Екатерины Великой. Именно он впервые в Грузии начал производить вино по европейским технологиям. Вы узнаете, кто из знаменитостей того времени побывал в усадьбе, прогуляетесь по территории комплекса или присоединитесь к экскурсии, которую проводят сотрудники усадьбы.

Винодельня Шуми

Это одна из лучших виноделен Кахетии. Само слово «шуми» в переводе с грузинского означает «качественное вино». Прямо во дворе посажено более 1200 видов винограда, и осенью любой желающий может прогуляться здесь и попробовать виноград на вкус.

Визитные карточки Телави

Затем наш путь лежит через город Телави, знакомый многим по фильму «Мимино». Здесь я покажу прекрасное в любое время года 900-летнее дерево, возле которого традиционно загадывают желания и фотографируются на память.

Организационные детали

Смена маршрута

Хочу отметить, что маршрут можно изменить: добавить или убрать локации. Но мы с вами заранее это можем обсудить во время переписки.

Стоимость экскурсии для групп выше указанного количества — плюс 40 евро с каждого участника

Если у вас будет с собой фотоаппарат, то услуги хорошего фотографа для вас бесплатно

Продолжительность экскурсии зависит от вас (в среднем она занимает от 9 до 12 часов)

Дополнительные расходы:

Входные билеты в усадьбу Цинандали, дегустация вина, обед