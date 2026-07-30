4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Кахетия - песнь солнца, гор и виноградной лозы

Индивидуальная экскурсия по Кахетии: старинные монастыри, романтичный Сигнахи, винодельни и усадьба Цинандали. Погрузитесь в историю и культуру Грузии
Кахетия - это не только родина вина, но и край с богатой историей и архитектурой.

В поездке по этому региону вы посетите старинные монастыри, погуляете по романтичному Сигнахи, познакомитесь с производством
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вина в горном погребе, откроете многообразие ароматов национальной кухни, побываете в усадьбе Цинандали и увидите 900-летний платан в Телави. Маршрут можно изменить по вашему желанию, добавив или убрав локации. Экскурсия идеально подходит для любителей истории, культуры и вина

4.9
120 отзывов

6 причин купить эту экскурсию

  • 🍷 Посещение знаменитых виноделен
  • 🏰 Экскурсия по старинным монастырям
  • 🌳 Увидеть 900-летний платан
  • 🎨 Музей Нико Пиросмани
  • 🍽 Национальная кухня в семейном ресторане
  • 🏞 Прекрасные виды на Алазанскую долину

Лучшее время для посещения

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Лучшее время для посещения Кахетии - с июня по сентябрь. В эти месяцы стоит тёплая и сухая погода, идеально подходящая для прогулок и винных туров. В апреле, мае и октябре также комфортно, но может быть немного прохладнее, особенно по вечерам. Зимой и ранней весной посещение возможно, но стоит учитывать более холодную погоду и возможные осадки, что может ограничить комфортность пребывания на открытом воздухе.
Сейчас август — это идеальное время.
Кахетия - песнь солнца, гор и виноградной лозы
Кахетия - песнь солнца, гор и виноградной лозы
Кахетия - песнь солнца, гор и виноградной лозы

Что можно увидеть

  • Монастырь Бодбе
  • Святой источник
  • Город Сигнахи
  • Усадьба Цинандали
  • Винодельня Шуми
  • 900-летний платан

Описание экскурсии

Монастырь Бодбе и святой источник

Первой остановкой будет монастырь, где похоронена Святая Нино, принесшая в Грузию христианство. Вы посетите храм Святого Георгия, построенный в 9 веке, и недавно возведенный храм, названный в честь святой. Окинув взглядом красоту Алазанской долины с небольшой обзорной площадки, вы спуститесь по лестнице из 700 ступеней, которая приведет вас сквозь лесную чащу к источнику святой Нино. Многие люди верят в целебные свойства источника, в котором вода неизменно сохраняет температуру 4 градуса, и часто приезжают сюда, чтобы окунуться или просто загадать желание.

Прогулка по романтичному Сигнахи

Город знаменит своим дворцом бракосочетания, ведь здесь можно расписаться в любой день недели и в любое время суток. Прогуливаясь по небольшим мощеным улочкам, раскинувшимся словно щупальца осьминожки по холмам, вы познакомитесь с историей удивительного Сигнахи и почувствуете его особую атмосферу. С одной из самых больших крепостных стен в Грузии вам откроется еще один красивый вид на Алазанскую долину. А в местном музее вы сможете посмотреть картины известного грузинского художника Нико Пиросмани.

Обед в семейном ресторане

По желанию можно устроить обед в семейном ресторане с видом на Алазанскую долину. Пейзажи и еда здесь просто великолепны.

Усадьба Цинандали

Далее мы отправимся в усадьбу, принадлежавшую князю Александру Чавчавадзе, крестнику Екатерины Великой. Именно он впервые в Грузии начал производить вино по европейским технологиям. Вы узнаете, кто из знаменитостей того времени побывал в усадьбе, прогуляетесь по территории комплекса или присоединитесь к экскурсии, которую проводят сотрудники усадьбы.

Винодельня Шуми

Это одна из лучших виноделен Кахетии. Само слово «шуми» в переводе с грузинского означает «качественное вино». Прямо во дворе посажено более 1200 видов винограда, и осенью любой желающий может прогуляться здесь и попробовать виноград на вкус.

Визитные карточки Телави

Затем наш путь лежит через город Телави, знакомый многим по фильму «Мимино». Здесь я покажу прекрасное в любое время года 900-летнее дерево, возле которого традиционно загадывают желания и фотографируются на память.

Организационные детали

Смена маршрута

Хочу отметить, что маршрут можно изменить: добавить или убрать локации. Но мы с вами заранее это можем обсудить во время переписки.

  • Стоимость экскурсии для групп выше указанного количества — плюс 40 евро с каждого участника
  • Если у вас будет с собой фотоаппарат, то услуги хорошего фотографа для вас бесплатно
  • Продолжительность экскурсии зависит от вас (в среднем она занимает от 9 до 12 часов)

Дополнительные расходы:
Входные билеты в усадьбу Цинандали, дегустация вина, обед

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Встречаем вас и оставляем после экскурсии в районе Авлабар или на ул. Ладо Гудиашвили 3. Но если ваш отель близко то за вами заедут
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Диана
Диана — ваша команда гидов в Тбилиси
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 1731 туриста
Рада приветствовать вас, дорогие друзья! Меня зовут Диана, и я живу в самом гостеприимном городе — Тбилиси. Я член Ассоциации гидов Грузии, провожу авторские туры по нашей прекрасной стране. Грузия
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— словно родной дом, где вас ждёт тёплый приём! Люди, впервые побывавшие у нас, чувствуют теплоту и заботу, которую дарят даже простые прохожие в случае обращения к ним за помощью. Я подробно расскажу вам о местных обычаях и кухне, поделюсь интересными рецептами, покажу самые красивые виды и потаённые уголки. Подскажу, где делать незабываемые фото на память. Вам будет приятно вернуться домой и, рассматривая снимки, снова окунуться в волшебную атмосферу Грузии.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на последних 30 из 120 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
115
4
5
3
2
1
Елизавета
Хотели бы поблагодарить Ноеля за шикарную поездку в Кахетию! Мы очень рады, что среди всех экскурсий выбрали именно вашу!

Было очень интересно, познавательно, весело, душевно, на удивление даже не устали, хотя
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экскурсия заняла около 12 часов. Очень грамотно выстроена программа - не было очень долгих переездов на машине, много гуляли, окунались в святой источник, заезжали в нетуристические места, любовались прекрасными видами, узнали много нового о Кахетии и Грузии, готовили хлеб, дегустировали вино, даже купались в озере.

Огромное спасибо Ноелю! Прекрасные воспоминания об экскурсии с нами останутся надолго!

Хотели бы поблагодарить Ноеля за шикарную поездку в Кахетию! Мы очень рады, что среди всех экскурсий выбрали именно вашу!
Хотели бы поблагодарить Ноеля за шикарную поездку в Кахетию! Мы очень рады, что среди всех экскурсий выбрали именно вашу!
Хотели бы поблагодарить Ноеля за шикарную поездку в Кахетию! Мы очень рады, что среди всех экскурсий выбрали именно вашу!
Хотели бы поблагодарить Ноеля за шикарную поездку в Кахетию! Мы очень рады, что среди всех экскурсий выбрали именно вашу!
Хотели бы поблагодарить Ноеля за шикарную поездку в Кахетию! Мы очень рады, что среди всех экскурсий выбрали именно вашу!
Хотели бы поблагодарить Ноеля за шикарную поездку в Кахетию! Мы очень рады, что среди всех экскурсий выбрали именно вашу!
Хотели бы поблагодарить Ноеля за шикарную поездку в Кахетию! Мы очень рады, что среди всех экскурсий выбрали именно вашу!
Хотели бы поблагодарить Ноеля за шикарную поездку в Кахетию! Мы очень рады, что среди всех экскурсий выбрали именно вашу!+1
Хотели бы поблагодарить Ноеля за шикарную поездку в Кахетию! Мы очень рады, что среди всех экскурсий выбрали именно вашу!
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А
Отличный день в компании гида Ноеля! Ненавязчиво,заботливо,весело! Были в нескольких локациях,которые не входили в план,маршрут менялся в соответствие с нашими предпочтениями,каждый вариант согласовывался с нами. После экскурсии не было даже следа усталости,что важно,нас не перегрузили какими-то подробностями. Очень рекомендуем!
Отличный день в компании гида Ноеля! Ненавязчиво,заботливо,весело! Были в нескольких локациях,которые не входили в план,маршрут менялся
Отличный день в компании гида Ноеля! Ненавязчиво,заботливо,весело! Были в нескольких локациях,которые не входили в план,маршрут менялся
Отличный день в компании гида Ноеля! Ненавязчиво,заботливо,весело! Были в нескольких локациях,которые не входили в план,маршрут менялся
Отличный день в компании гида Ноеля! Ненавязчиво,заботливо,весело! Были в нескольких локациях,которые не входили в план,маршрут менялся
Отличный день в компании гида Ноеля! Ненавязчиво,заботливо,весело! Были в нескольких локациях,которые не входили в план,маршрут менялся
Отличный день в компании гида Ноеля! Ненавязчиво,заботливо,весело! Были в нескольких локациях,которые не входили в план,маршрут менялся
Отличный день в компании гида Ноеля! Ненавязчиво,заботливо,весело! Были в нескольких локациях,которые не входили в план,маршрут менялся
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Н
Недавно ездила на экскурсию в Кахетию с гидом Ноэлем — поездка оставила очень приятные впечатления. Хочу отдельно отметить комфортное и аккуратное вождение, чистый и удобный автомобиль, а также высокий уровень
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знаний гида.

Ноэль рассказывал чётко и строго по теме, без лишней информации, что сделало экскурсию лёгкой и интересной. В дороге он дал нам возможность отдохнуть и даже поспать, не был навязчивым и очень уважительно относился к группе.

Экскурсия прошла спокойно, комфортно и познавательно. С удовольствием порекомендую Ноэля тем, кто ценит профессионализм и приятную атмосферу в поездке.

Недавно ездила на экскурсию в Кахетию с гидом Ноэлем — поездка оставила очень приятные впечатления. Хочу
Недавно ездила на экскурсию в Кахетию с гидом Ноэлем — поездка оставила очень приятные впечатления. Хочу
Недавно ездила на экскурсию в Кахетию с гидом Ноэлем — поездка оставила очень приятные впечатления. Хочу
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К
Если хотите посетить Кахетию в хорошей компании, это к Диане и Ноелю.
В январе хурма с дерева, по пути в Алазанской долине, очень аутентично… И настоящая чурчхелла только там…
Если хотите посетить Кахетию в хорошей компании, это к Диане и Ноелю.
Если хотите посетить Кахетию в хорошей компании, это к Диане и Ноелю.
Если хотите посетить Кахетию в хорошей компании, это к Диане и Ноелю.
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М
Нам очень повезло посетить Кахетию в компании Ноеля. Впятером мы отправились на комфортном минивене, и всю дорогу, от Тбилиси до Сигнахи, нас сопровождали интересные рассказы об истории этих мест. Ноель
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построил маршрут так, чтобы мы как можно меньше пересекались с другими экскурсиями и не тратили время в ожидании и столпотворении.
Нам понравилась дегустация на винодельне Шуми - красивое место для отдыха, но имейте в виду, что для покупки вина там недешёвые. Дом-музей Александра Чавчавадзе и монастырь Святой Нино так же произвели прекрасно впечатление. Во время дороги с удовольствием и очень вкусно пообедали в семейном ресторане в Сигнахи по рекомендации Ноеля.
Благодарим за прекрасно проведённое время в восточной Грузии!

Нам очень повезло посетить Кахетию в компании Ноеля. Впятером мы отправились на комфортном минивене, и всю
Нам очень повезло посетить Кахетию в компании Ноеля. Впятером мы отправились на комфортном минивене, и всю
Нам очень повезло посетить Кахетию в компании Ноеля. Впятером мы отправились на комфортном минивене, и всю
Нам очень повезло посетить Кахетию в компании Ноеля. Впятером мы отправились на комфортном минивене, и всю
Нам очень повезло посетить Кахетию в компании Ноеля. Впятером мы отправились на комфортном минивене, и всю
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Елена
Кахетия-удивительное место на планете. Солнце, зеленые поля, виноградники. Вот по этому краю нас и провел, рассказал историю и легенды прекрасный гид Ноэль. Нас четверо подруг и мы все в один голос говорим Ноэлю огромное спасибо за незабываемый день, новые впечатления и открытия.
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