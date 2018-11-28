4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Диана
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Диана – ваш гид
Кахетия — это не только родина вина, но еще и удивительный край, богатый своей историей и архитектурой.

В поездке по этому древнему и красивому региону вы посетите старинные монастыри, имеющие особое сакральное значение для грузинского народа, погуляете по романтичному городу Сигнахи, познакомитесь с тонкостями производства вина в знаменитом горном погребе, откроете все многообразие ароматов национальной кухни, побываете в усадьбе Цинандали и увидите 900-летний платан в городе Телави.
150 за экскурсию
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Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 12 часов
До 4 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии4 отзыва
4.75
Кахетия — песнь солнца, гор и виноградной лозы
Кахетия — песнь солнца, гор и виноградной лозы

Что вас ожидает

Монастырь Бодбе и святой источник
Первой остановкой будет монастырь, где похоронена Святая Нино, принесшая в Грузию христианство. Вы посетите храм Святого Георгия, построенный в 9 веке, и недавно возведенный храм, названный в честь святой. Окинув взглядом красоту Алазанской долины с небольшой обзорной площадки, вы спуститесь по лестнице из 700 ступеней, которая приведет вас сквозь лесную чащу к источнику святой Нино. Многие люди верят в целебные свойства источника, в котором вода неизменно сохраняет температуру 4 градуса, и часто приезжают сюда, чтобы окунуться или просто загадать желание.

Прогулка по романтичному Сигнахи
Город знаменит своим дворцом бракосочетания, ведь здесь можно расписаться в любой день недели и в любое время суток. Прогуливаясь по небольшим мощеным улочкам, раскинувшимся словно щупальца осьминожки по холмам, вы познакомитесь с историей удивительного Сигнахи и почувствуете его особую атмосферу. С одной из самых больших крепостных стен в Грузии вам откроется еще один красивый вид на Алазанскую долину. А в местном музее вы сможете посмотреть картины известного грузинского художника Нико Пиросмани.

Кахетинское застолье
По желанию можно устроить обед в семейном ресторане с видом на Алазанскую долину или же поехать в небольшую деревню, где живет замечательная семья, которая устроит настоящее кахетинское застолье.

После обеда наш маршрут продолжится по одному из двух направлений:

Маршрут 1 — усадьба Цинандали, винодельня Шуми, Телави

  • Усадьба Цинандали — вы отправитесь в усадьбу, принадлежавшую князю Александру Чавчавадзе, крестнику Екатерины Великой. Именно он впервые в Грузии начал производить вино по европейским технологиям. Вы узнаете, кто из знаменитостей того времени побывал в усадьбе, прогуляетесь по территории комплекса или присоединитесь к экскурсии, которую проводят сотрудники усадьбы.
  • Винодельня Шуми — это одна из лучших виноделен Кахетии. Само слово «шуми» в переводе с грузинского означает «качественное вино». Прямо во дворе посажено более 400 видов винограда, и осенью любой желающий может прогуляться здесь и попробовать виноград на вкус.
  • Визитные карточки Телави — далее наш путь лежит через город Телави, знакомый многим по фильму «Мимино». Здесь я покажу прекрасное в любое время года 900-летнее дерево, возле которого традиционно загадывают желания и фотографируются на память.

Маршрут 2 — винный тоннель Хареба, замок-крепость Греми, Телави

  • Винный тоннель Хареба — один из самых знаменитых винных погребов, общей протяженностью тоннелей около 7 км. Здесь выдерживают вина, которые производят на двух больших заводах восточной и западной Грузии, и проводят интересные мастер-классы и дегустации. А с 15 сентября по 20 октября можно принять участие в сборе винограда.
  • Замок-крепость Греми — замок-крепость и церковь Архангелов являются главными украшениями одноименной деревни. В 16 веке на этом месте был большой город, который разрушили персы. Здесь можно зайти в музей и подняться на высокую башню, а после мы спустимся туда, где располагался город.
  • Визитные карточки Телави — далее наш путь лежит через город Телави, знакомый многим по фильму «Мимино». Здесь я покажу прекрасное в любое время года 900-летнее дерево, возле которого традиционно загадывают желания и фотографируются на память.

Организационные детали

  • Дополнительные расходы: обед — 46 лари (17 евро) с человека, бронируется заранее. По желанию: сбор винограда в винном тоннеле Хареба — 50-55 евро за группу от 1 до 10 человек; музей в замке-крепости Греми — 5 лари.
  • Детям до 15 лет 50% скидка.
  • Стоимость экскурсии для групп от 5 до 15 человек — плюс 40 евро с каждого участника.
  • Если у вас будет с собой фотоаппарат, то услуги хорошего фотографа для вас бесплатно.
  • Продолжительность экскурсии зависит от вас (в среднем она занимает от 9 до 12 часов).
Кахетия — песнь солнца, гор и виноградной лозы
Кахетия — песнь солнца, гор и виноградной лозы
Кахетия — песнь солнца, гор и виноградной лозы
Кахетия — песнь солнца, гор и виноградной лозы
Кахетия — песнь солнца, гор и виноградной лозы
Кахетия — песнь солнца, гор и виноградной лозы
Кахетия — песнь солнца, гор и виноградной лозы
Кахетия — песнь солнца, гор и виноградной лозы

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Диана
Диана
Рада приветствовать вас, дорогие друзья! Меня зовут Диана, мне 36 лет и я живу в самом гостеприимном городе — Тбилиси. Являюсь сертифицированным гидом и уже несколько лет провожу экскурсии по Грузии. Здесь всегда вас ждет теплый прием! Люди, впервые побывавшие у нас, чувствуют теплоту и заботу, которую дарят даже простые прохожие в случае обращения к ним за помощью. Я подробно расскажу вам о местных обычаях и кухне, поделюсь интересными рецептами, также при желании предоставлю услуги профессионального фотографа. Вам будет приятно вернуться домой, и рассматривая снимки, снова окунуться в волшебную атмосферу Грузии.
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4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

28 ноября 2018
Все было отлично! Благодаря Диане, мы посетили очень красивые места, узнали много нового про историю и жизнь Грузии, тонкости виноделия!
11 октября 2018
Друзья, 22 августа мы ездили на экскурсию в Кахетию. Это была наша первая экскурсия по Грузии и Диане удалось мягко погрузить нас в атмосферу страны! У нас была очень насыщенная программа - мы были и Уплисхице, гуляли по древнему каменному городу, и заезжали в усадьбу к князю с огромной парковой территорией, там нам проводили экскурсию по дому, мы немного погуляли по парку, кроме того, мы побывали в Сигнахи - городе любви, прошли по его улочкам, прогулялись по некоторым башням старинной крепости, откуда открывались шикарные виды. Купили вкуснейшую чучхелу, соус ткеами, фишкой экскурсии было посещение винодельческого завода, виноградников с экскурсией, дегустацией вина! Поразило то, что, оказывается полусладкое вино Кинзмараули бывает таким не из-за добавления сахара, а от особого сорта винограда! Его мы увезли с собой на родину!:) Немного утомила сама дорога, поскольку она была достаточно длинной туда и обратно. Но Диана и Ноэль сделали все, чтоб мы на себе прочувствовали как живет Грузия не городская, а провициальная, если можно так выразиться! Мы надолго запомнили колорит этой поездки, вкусной кухни и приятного обогащающего общения! Рекомендуем!:)
Elena
28 сентября 2018
Мы с сыном были на экскурсии с Дианой 22 сентября. Диана отличный гид, щедро делится своими знаниями о родной стране и ее истории, нам было очень интересно ее слушать и узнавать новые интересные подробности. По рекомендации Дианы нам довелось поучаствовать в сборе винограда и давлении вина по древним технологиям - впечатления просто незабываемые! Это был очень интересный и насыщенный день, незабываемый день, проведенный вместе с Дианой и ее мужем, очень аккуратным водителем на удобной для таких длительных поездок машине.
Нам очень понравилось, мы просто в восторге! Спасибо, Диана!!!
От души рекомендую этого гида и поездку в Кахетию!
8 июня 2018
Грузия, прекрасная стран! Красивая природа, вкусная кухня, но главное это люди!Наш экскурсовод Диана очень доброжелательный, эрудированный экскурсовод. Пока ехали Диана рассказывала интересные исторические факты, при этом отмечу, отличный русский язык. При посещении Кахетии, все было настолько душевно, что расставаться уже не хотелось. Отмечу также и профессионального водителя на комфортной машине, с котором было не страшно ехать по перевалам и дорогам. Огромное, Вам , спасибо, за прекрасно проведённое время.!

Диана проводит ещё 2 экскурсии

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