Заберём вас из вашего отеля/места остановки в Тбилиси и отправимся в Кахетию — центр винодельческого региона, где, приходя в гости, в первую очередь интересуются здоровьем виноградной лозы хозяина и лишь потом — здоровьем его семьи. Большую часть местности занимает Алазанская долина, в которой выращивают более 500 сортов ягод.

Первую остановку сделаем в Сигнахи, архитектура которого сочетает элементы южно-итальянского и грузинского стилей, и посетим одноименную крепость. Затем переедем в город Гурджаани и посетим старейшую винодельню-музей «Нумиси». В древнем погребе вы посмотрите на архаичного типа хранилище для вина, старую давильню (сацнахели) и глиняные амфоры (квеври), вкопанные в землю. Увидите большую коллекцию сосудов, используемых для питья вина, предметы быта, женские украшения и медную кухонную утварь 18-го века.

Затем вы поучаствуете в приготовлении чурчхелы, хинкали и настоящего кахетинского шашлыка и послушаете фольклор от местного ансамбля. После доберёмся до Телави, административного центра Кахетии. Разместимся в отеле, а вечером соберёмся вместе за ужином.