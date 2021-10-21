Сбор урожая в Грузии: гастротур с дегустациями и фотосессией в виноградниках

Помять виноград ногами, приготовить традиционные блюда и попробовать лучшие сорта вина

Описание
Программа по дням
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О гиде
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Ответы на вопросы
Отправимся в винодельческий регион Грузии в самый разгар сбора урожая — Кахетию! Сами примем участие в празднике Ртвели: соберём плоды, помнём виноград традиционным способом, спустимся в погреб, увидим процесс производства на заводе «Шуми», который является одним из лидеров среди производителей высококачественных грузинских вин, и продегустируем лучшие сорта.

А заодно научимся готовить чурчхелу, хинкали и попробуем чачу, бренди и другие местные изыски! Приятное дополнение — живописные пейзажи, значимые локации и фотосессия.
Сбор урожая в Грузии: гастротур с дегустациями и фотосессией в виноградниках
Сбор урожая в Грузии: гастротур с дегустациями и фотосессией в виноградниках
Сбор урожая в Грузии: гастротур с дегустациями и фотосессией в виноградниках
Сбор урожая в Грузии: гастротур с дегустациями и фотосессией в виноградниках
Сбор урожая в Грузии: гастротур с дегустациями и фотосессией в виноградниках
Сбор урожая в Грузии: гастротур с дегустациями и фотосессией в виноградниках
Сбор урожая в Грузии: гастротур с дегустациями и фотосессией в виноградниках
Сбор урожая в Грузии: гастротур с дегустациями и фотосессией в виноградниках
Сбор урожая в Грузии: гастротур с дегустациями и фотосессией в виноградниках
Сбор урожая в Грузии: гастротур с дегустациями и фотосессией в виноградниках
Сбор урожая в Грузии: гастротур с дегустациями и фотосессией в виноградниках
Сбор урожая в Грузии: гастротур с дегустациями и фотосессией в виноградниках
Сбор урожая в Грузии: гастротур с дегустациями и фотосессией в виноградниках
Сбор урожая в Грузии: гастротур с дегустациями и фотосессией в виноградниках
Сбор урожая в Грузии: гастротур с дегустациями и фотосессией в виноградниках
Ближайшие даты:
21
окт
28
окт
1
ноя
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Возможно участие с детьми любого возраста.

Программа тура по дням

1 день

Кахетия: Сигнахи, погреб, кулинарные мастер-классы, дегустации и Телави

Заберём вас из вашего отеля/места остановки в Тбилиси и отправимся в Кахетию — центр винодельческого региона, где, приходя в гости, в первую очередь интересуются здоровьем виноградной лозы хозяина и лишь потом — здоровьем его семьи. Большую часть местности занимает Алазанская долина, в которой выращивают более 500 сортов ягод.

Первую остановку сделаем в Сигнахи, архитектура которого сочетает элементы южно-итальянского и грузинского стилей, и посетим одноименную крепость. Затем переедем в город Гурджаани и посетим старейшую винодельню-музей «Нумиси». В древнем погребе вы посмотрите на архаичного типа хранилище для вина, старую давильню (сацнахели) и глиняные амфоры (квеври), вкопанные в землю. Увидите большую коллекцию сосудов, используемых для питья вина, предметы быта, женские украшения и медную кухонную утварь 18-го века.

Затем вы поучаствуете в приготовлении чурчхелы, хинкали и настоящего кахетинского шашлыка и послушаете фольклор от местного ансамбля. После доберёмся до Телави, административного центра Кахетии. Разместимся в отеле, а вечером соберёмся вместе за ужином.

Кахетия: Сигнахи, погреб, кулинарные мастер-классы, дегустации и ТелавиКахетия: Сигнахи, погреб, кулинарные мастер-классы, дегустации и ТелавиКахетия: Сигнахи, погреб, кулинарные мастер-классы, дегустации и ТелавиКахетия: Сигнахи, погреб, кулинарные мастер-классы, дегустации и ТелавиКахетия: Сигнахи, погреб, кулинарные мастер-классы, дегустации и ТелавиКахетия: Сигнахи, погреб, кулинарные мастер-классы, дегустации и ТелавиКахетия: Сигнахи, погреб, кулинарные мастер-классы, дегустации и ТелавиКахетия: Сигнахи, погреб, кулинарные мастер-классы, дегустации и ТелавиКахетия: Сигнахи, погреб, кулинарные мастер-классы, дегустации и ТелавиКахетия: Сигнахи, погреб, кулинарные мастер-классы, дегустации и ТелавиКахетия: Сигнахи, погреб, кулинарные мастер-классы, дегустации и ТелавиКахетия: Сигнахи, погреб, кулинарные мастер-классы, дегустации и ТелавиКахетия: Сигнахи, погреб, кулинарные мастер-классы, дегустации и ТелавиКахетия: Сигнахи, погреб, кулинарные мастер-классы, дегустации и Телави
2 день

Некреси, винный тоннель, посещение винных заводов, дегустации и праздник Ртвели

Сегодня вы познакомитесь с регионом Кахетии — Кварели. Первым посетим местечко Некреси, состоящее из нескольких культовых построек разных времён. Затем вас ждёт необычная локация — одно из крупнейших в мире винных хранилищ в тоннеле внутри горы, температура в котором и зимой и летом +14° — именно при такой должны выдерживаться марочные красные вина. Здесь же вы продегустируете 2 сорта вина прямо из квеври. После побываем на винном заводе «Киндзмараули», где вы сможете попробовать известный напиток.

Далее едем в Цинандали на винный завод «Шуми», где вы узнаете о тонкостях производства и много интересного от местного сомелье! Соберём спелый виноград на местных плантациях и послушаем рассказ об уходе за виноградной лозой и особенностях сбора урожая. Вы поучаствуете в выжимке виноградного сока традиционным методом — вашими ножками в специальном сосуде — сацнахели (сапоги выдаём). Классное шоу, музыка, танцы и фотосессия — яркие и незабываемые впечатления! А ещё вы попробуете премиальные вина, чачу и вкуснейший кахетинский обед.

Поздно вечером вернёмся в Тбилиси и проводим вас до локации по договорённости.

Некреси, винный тоннель, посещение винных заводов, дегустации и праздник РтвелиНекреси, винный тоннель, посещение винных заводов, дегустации и праздник РтвелиНекреси, винный тоннель, посещение винных заводов, дегустации и праздник РтвелиНекреси, винный тоннель, посещение винных заводов, дегустации и праздник РтвелиНекреси, винный тоннель, посещение винных заводов, дегустации и праздник РтвелиНекреси, винный тоннель, посещение винных заводов, дегустации и праздник РтвелиНекреси, винный тоннель, посещение винных заводов, дегустации и праздник РтвелиНекреси, винный тоннель, посещение винных заводов, дегустации и праздник РтвелиНекреси, винный тоннель, посещение винных заводов, дегустации и праздник РтвелиНекреси, винный тоннель, посещение винных заводов, дегустации и праздник РтвелиНекреси, винный тоннель, посещение винных заводов, дегустации и праздник РтвелиНекреси, винный тоннель, посещение винных заводов, дегустации и праздник РтвелиНекреси, винный тоннель, посещение винных заводов, дегустации и праздник РтвелиНекреси, винный тоннель, посещение винных заводов, дегустации и праздник Ртвели

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Тбилиси, аэропорт, время встречи зависит от времени вашего рейса
Завершение: Тбилиси. Выселение из отеля до 12:00, трансфер в аэропорт - за 2 часа до вашего вылета
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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