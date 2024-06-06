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5%
Авторский тур
7 дней
Окрестности Тбилиси, Имеретия и жемчужины «южных ворот» Грузии
Полюбоваться озером Паравани, попробовать монастырский сыр и прогуляться по турецкой крепости
Начало: Тбилиси, аэропорт, любое время
«После заглянем в винный погреб, где вас ждёт дегустация ароматных местных вин»
22 июня в 10:00
6 июля в 10:00
550$523 за человека
Авторский тур
6 дней
Богатства Грузии: природные, исторические и гастрономические
Пройтись по прозрачному мосту над ущельем, погрузиться в культуру и попробовать вино и «Боржоми»
Начало: Тбилиси, памятник царю Вахтангу Горгасали, до 10:0...
«Включены завтраки со 2-го дня, традиционный грузинский обед и дегустации вин в Кахетии»
10 июня в 10:00
17 июня в 08:00
$590 за человека
Авторский тур
6 дней
Атмосферное путешествие по Грузии: Казбеги, Тбилиси, Чиатура и Кахетия
Приготовить чурчхелу, побывать на 2 винных дегустациях и увидеть слияние Арагви и Куры
Начало: Аэропорт Владикавказа до 14:30 или на ж. - д. вокз...
«После дегустации посетим мастер-класс по выпечке традиционного грузинского хлеба пури в тандыре, а затем приготовим чурчхелу из натурального виноградного сока с грецкими орехами»
11 июня в 14:30
24 июня в 14:30
86 100₽ за человека
скидка
10%
Авторский тур
8 дней
Страна солнца, вина и любви: путешествие в Грузию с дегустациями
Проникнуться романтическими локациями, побывать на VIP-винодельне и выбрать занятие на свой вкус
Начало: Аэропорт Тбилиси, в течение дня
«Включены завтраки со 2-го дня, традиционный грузинский обед, дегустации вин и чачи и обед в горах»
16 июня в 08:00
23 июня в 08:00
632$569 за человека
скидка
25%
Авторский тур
8 дней
8 городов Грузии: от Тбилиси до Батуми
Узнать секреты виноделия, увидеть древние храмы и крепости и отдохнуть на побережье Чёрного моря
Начало: Аэропорт Тбилиси, в течение дня
«Включены завтраки со 2-го дня, традиционный грузинский обед во 2-й день, ужин в Ахалцихе, дегустация вин и чачи в Кахетии, дегустация аджарских вин и чачи в Батуми»
16 июня в 08:00
23 июня в 08:00
955$717 за человека
Авторский тур
5 дней
Влюбиться в Грузию за 5 дней: Кахетия, Казбеги и Боржоми
Посетить живописные края страны, прогуляться по улочкам Тбилиси и продегустировать вина
Начало: Тбилиси, ваш отель, до 10:00
«Включены завтраки со 2-го дня, традиционный грузинский обед и дегустации вин в Кахетии»
10 июня в 10:00
17 июня в 10:00
$490 за человека
Авторский тур
4 дня
Экспресс-трип по Грузии
Посетить 5 значимых городов страны, винодельческий край и отведать местных блюд
Начало: Тбилиси, ваш отель, до 10:00
«Включены завтраки со 2-го дня, традиционный грузинский обед и дегустации вин»
10 июня в 10:00
17 июня в 10:00
$370 за человека
скидка
35%
Авторский тур
6 дней
Вкусное путешествие по летней Грузии: много солнца, вина и гор
Потерять голову от взрыва вкусов, побывать на родине саперави и научиться готовить хинкали
Начало: Аэропорт Тбилиси, время встречи зависит от ваших р...
«В Грузии не обойтись без дегустации вина, а уж в Кахетии — особенно, ведь именно здесь расположена знаменитая на весь мир Алазанская долина, где выращивается саперави»
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
11256073 164₽ за человека
скидка
10%
Авторский тур
6 дней
Время собирать виноград: в Грузию на праздник Ртвели
Поучаствовать в отжиме виноградного сока, научиться лепить хинкали и ощутить грузинский колорит
Начало: Тбилиси, аэропорт, время встречи зависит от времен...
8 сен в 08:00
15 сен в 08:00
852$767 за человека
скидка
15%
Авторский тур
8 дней
Грузия для гурманов: дегустации, кулинарный мастер-класс и местные изыски
Ощутить вкусовой колорит страны, выпить вина с видом на Тбилиси и пообедать у подножия Казбека
Начало: Тбилиси, в течение дня
«Включены завтраки, 3 традиционных обеда, 2 ужина в национальных ресторанах, 1 ужин с шоу-программой и вином, кулинарный мастер-класс и 2 дегустации»
16 июня в 08:00
23 июня в 08:00
675$574 за человека
Авторский тур
5 дней
Вкуснее не придумаешь: дегустации вина и чачи, лепка хинкали и несколько видов хачапури
Узнать Грузию через её гастрономию, научиться готовить местные блюда и заглянуть в винный погреб
Начало: Тбилиси, в течения дня
«Включены завтраки со 2-го дня, 3 традиционных грузинских обеда (без алкоголя), 2 ужина в национальных ресторанах (без алкоголя), 2 дегустации вин и кулинарный мастер-класс»
16 июня в 08:00
23 июня в 08:00
$575 за человека
скидка
10%
Авторский тур
2 дня
Сбор урожая в Грузии: гастротур с дегустациями и фотосессией в виноградниках
Помять виноград ногами, приготовить традиционные блюда и попробовать лучшие сорта вина
Начало: Тбилиси, аэропорт, время встречи зависит от времен...
«Включены дегустации 2 сортов вина, чачи и бренди, кахетинское застолье с вином, обед на заводе «Шуми», 2 кулинарных мастер-класса»
11 сен в 08:00
18 сен в 08:00
299$270 за человека
скидка
10%
Авторский тур
6 дней
Со вкусом Грузии: новогодние гастроканикулы с поездкой к снежным склонам
Приготовить национальное блюдо, посетить винодельни и отправиться на горнолыжный курорт
Начало: Аэропорт Тбилиси, в течение дня
«Включены завтраки со 2-го дня в отеле, традиционный грузинский обед, 3 дегустации вина (одна из них включает и дегустацию чачи) и кулинарный мастер-класс»
27 дек в 08:00
28 дек в 08:00
480$432 за человека
Авторский тур
5 дней
Праздники с грузинским колоритом
Прогуляться по украшенному Тбилиси, посетить две дегустации вина и увидеть снежную Алазанскую долину
Начало: Аэропорт Тбилиси, в течение дня
«Включены завтраки со 2-го дня в отеле, традиционный грузинский обед и 2 дегустации вина»
28 дек в 08:00
29 дек в 08:00
$375 за человека
скидка
10%
Авторский тур
6 дней
Новый год и Рождество в краю вина с кулинарными мастер-классами и дегустацией
Приготовить кахетинский хлеб, отпраздновать День судьбы и увидеть новогодний Тбилиси
Начало: Аэропорт Тбилиси, время встречи зависит от ваших р...
29 дек в 08:00
800$720 за человека
скидка
10%
Авторский тур
8 дней
Всё для вас: гольф-комплекс 5*, дегустации и лучшие природные локации
Роскошно отдохнуть в крае виноделия, погулять по Тбилиси и Боржоми и насладиться вкусами
Начало: Аэропорт Тбилиси, в течение дня
«Включены завтраки со 2-го дня, традиционный грузинский обед, 2 дегустации вин и чачи»
16 июня в 08:00
23 июня в 08:00
670$603 за человека
Авторский тур
6 дней
В Грузию на шопинг: девичник с фотосессией, дегустациями, мастер-классами и SPA
Познакомиться со стилистами и дизайнером, принять ванну с саперави и сделать серебряное украшение
Начало: аэропорт Тбилиси, до 15:00
«Тут выпьем пару бокалов и пройдём мастер-класс от хозяйки по приготовлению хинкали с последующей дегустацией этого блюда»
14 сен в 08:00
$1 500 за человека
скидка
10%
Авторский тур
5 дней
Открывая новые вершины: поездка в Тушетию с конной прогулкой и дегустацией
Попробовать вино и хлеб из печи, увидеть места съёмок «Мимино» и верхом на лошадях добраться к озеру
Начало: аэропорт Тбилиси, утро
«В стоимость тура входят ежедневные завтраки, обеды со второго по четвёртый день, ужины в третий и четвертый дни, дегустации вина и хлеба»
25 июля в 10:00
1 авг в 10:00
900$810 за человека
Последние отзывы на туры
- ММихаил6 июня 2024Экскурсия была просто замечательной! Гиды были очень информативными и увлекательными, они действительно заинтересовали нас и рассказали много интересных фактов о
- ЮЮлия27 мая 2024Никита, спасибо за тур! Размещение в отелях было супер комфортное, программа насыщенная и интересная, трансфер быстрый, таможня без проблем. Также отдельное спасибо
- ССветлана25 мая 2024Прекрасная природа, красивые локации, колоритные улочки, вкусная еда и вино, гостеприимные люди - все это про путешествие в Грузию! Организатор
- ААнна17 апреля 2024Очень рада, что выбрала для отпуска тур по Грузии с Наташей и Никитой! Путешествие было максимально комфортным, организация - четкой
- ННаталья5 апреля 2024Очень классный тур и организация. Ездили с 24 по 31 марта. Остались позитивные впечатления и куча красивых фотографий))) Гиды в Тбилиси
- ИИрина28 февраля 2024Сегодня вернулась из путешествия по Грузии. Очень понравилось, но особенно хочу выразить свою искреннюю благодарность и восхищение гиду Ираклию. Разносторонне
- ММихаил15 февраля 2024Третий раз путешествую с этим организатором, и тур как всегда прошел отлично. Я очень доволен. Ведь впечатления от тура складываются
- ДДана14 февраля 2024Отличный тур! Начиная с проживания, заканчивая поездками, все прошло без проблем и накладок. Нам с подругой все очень понравилось, хоть ездили и не в туристический сезон! Большое спасибо за организацию и за прекрасно проведенное время❤️
- ЕЕкатерина23 января 2024Отличный вариант для тех, кто хочет в сжатые сроки поближе познакомиться со страной, ее жителями, историей и культурой. Маршрут тура
- ООлеся11 января 2024Грузия - это лучшее, что со мной было! И с моими подружками тоже) Ездили компанией -8 девочек, устроили себе мини
Ответы на вопросы от путешественников по Тбилиси в категории «Дегустационные туры»
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