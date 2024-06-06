Дегустации на турх в Тбилиси – попробуйте новое на вкус

Найдено 18 туров в категории «Дегустационные туры» в Тбилиси, цены от $270, скидки до 35%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Окрестности Тбилиси, Имеретия и жемчужины «южных ворот» Грузии
🚗 На машине
скидка
5%
Авторский тур
7 дней
2 отзыва
Окрестности Тбилиси, Имеретия и жемчужины «южных ворот» Грузии
Полюбоваться озером Паравани, попробовать монастырский сыр и прогуляться по турецкой крепости
Начало: Тбилиси, аэропорт, любое время
«После заглянем в винный погреб, где вас ждёт дегустация ароматных местных вин»
22 июня в 10:00
6 июля в 10:00
550$523 за человека
Богатства Грузии: природные, исторические и гастрономические
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
1 отзыв
Богатства Грузии: природные, исторические и гастрономические
Пройтись по прозрачному мосту над ущельем, погрузиться в культуру и попробовать вино и «Боржоми»
Начало: Тбилиси, памятник царю Вахтангу Горгасали, до 10:0...
«Включены завтраки со 2-го дня, традиционный грузинский обед и дегустации вин в Кахетии»
10 июня в 10:00
17 июня в 08:00
$590 за человека
Атмосферное путешествие по Грузии: Казбеги, Тбилиси, Чиатура и Кахетия
🚗 На машине
Авторский тур
6 дней
2 отзыва
Атмосферное путешествие по Грузии: Казбеги, Тбилиси, Чиатура и Кахетия
Приготовить чурчхелу, побывать на 2 винных дегустациях и увидеть слияние Арагви и Куры
Начало: Аэропорт Владикавказа до 14:30 или на ж. - д. вокз...
«После дегустации посетим мастер-класс по выпечке традиционного грузинского хлеба пури в тандыре, а затем приготовим чурчхелу из натурального виноградного сока с грецкими орехами»
11 июня в 14:30
24 июня в 14:30
86 100 за человека
Страна солнца, вина и любви: путешествие в Грузию с дегустациями
🚗 На машине
скидка
10%
Авторский тур
8 дней
1 отзыв
Страна солнца, вина и любви: путешествие в Грузию с дегустациями
Проникнуться романтическими локациями, побывать на VIP-винодельне и выбрать занятие на свой вкус
Начало: Аэропорт Тбилиси, в течение дня
«Включены завтраки со 2-го дня, традиционный грузинский обед, дегустации вин и чачи и обед в горах»
16 июня в 08:00
23 июня в 08:00
632$569 за человека
8 городов Грузии: от Тбилиси до Батуми
🚗 На машине
скидка
25%
Авторский тур
8 дней
1 отзыв
8 городов Грузии: от Тбилиси до Батуми
Узнать секреты виноделия, увидеть древние храмы и крепости и отдохнуть на побережье Чёрного моря
Начало: Аэропорт Тбилиси, в течение дня
«Включены завтраки со 2-го дня, традиционный грузинский обед во 2-й день, ужин в Ахалцихе, дегустация вин и чачи в Кахетии, дегустация аджарских вин и чачи в Батуми»
16 июня в 08:00
23 июня в 08:00
955$717 за человека
Влюбиться в Грузию за 5 дней: Кахетия, Казбеги и Боржоми
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
1 отзыв
Влюбиться в Грузию за 5 дней: Кахетия, Казбеги и Боржоми
Посетить живописные края страны, прогуляться по улочкам Тбилиси и продегустировать вина
Начало: Тбилиси, ваш отель, до 10:00
«Включены завтраки со 2-го дня, традиционный грузинский обед и дегустации вин в Кахетии»
10 июня в 10:00
17 июня в 10:00
$490 за человека
Экспресс-трип по Грузии
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
4 отзыва
Экспресс-трип по Грузии
Посетить 5 значимых городов страны, винодельческий край и отведать местных блюд
Начало: Тбилиси, ваш отель, до 10:00
«Включены завтраки со 2-го дня, традиционный грузинский обед и дегустации вин»
10 июня в 10:00
17 июня в 10:00
$370 за человека
Вкусное путешествие по летней Грузии: много солнца, вина и гор
🚗 На машине
скидка
35%
Авторский тур
6 дней
Вкусное путешествие по летней Грузии: много солнца, вина и гор
Потерять голову от взрыва вкусов, побывать на родине саперави и научиться готовить хинкали
Начало: Аэропорт Тбилиси, время встречи зависит от ваших р...
«В Грузии не обойтись без дегустации вина, а уж в Кахетии — особенно, ведь именно здесь расположена знаменитая на весь мир Алазанская долина, где выращивается саперави»
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
11256073 164 за человека
Время собирать виноград: в Грузию на праздник Ртвели
🚌 На автобусе
скидка
10%
Авторский тур
6 дней
Время собирать виноград: в Грузию на праздник Ртвели
Поучаствовать в отжиме виноградного сока, научиться лепить хинкали и ощутить грузинский колорит
Начало: Тбилиси, аэропорт, время встречи зависит от времен...
8 сен в 08:00
15 сен в 08:00
852$767 за человека
Грузия для гурманов: дегустации, кулинарный мастер-класс и местные изыски
🚌 На автобусе
скидка
15%
Авторский тур
8 дней
Грузия для гурманов: дегустации, кулинарный мастер-класс и местные изыски
Ощутить вкусовой колорит страны, выпить вина с видом на Тбилиси и пообедать у подножия Казбека
Начало: Тбилиси, в течение дня
«Включены завтраки, 3 традиционных обеда, 2 ужина в национальных ресторанах, 1 ужин с шоу-программой и вином, кулинарный мастер-класс и 2 дегустации»
16 июня в 08:00
23 июня в 08:00
675$574 за человека
Вкуснее не придумаешь: дегустации вина и чачи, лепка хинкали и несколько видов хачапури
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
Вкуснее не придумаешь: дегустации вина и чачи, лепка хинкали и несколько видов хачапури
Узнать Грузию через её гастрономию, научиться готовить местные блюда и заглянуть в винный погреб
Начало: Тбилиси, в течения дня
«Включены завтраки со 2-го дня, 3 традиционных грузинских обеда (без алкоголя), 2 ужина в национальных ресторанах (без алкоголя), 2 дегустации вин и кулинарный мастер-класс»
16 июня в 08:00
23 июня в 08:00
$575 за человека
Сбор урожая в Грузии: гастротур с дегустациями и фотосессией в виноградниках
🚌 На автобусе
скидка
10%
Авторский тур
2 дня
Сбор урожая в Грузии: гастротур с дегустациями и фотосессией в виноградниках
Помять виноград ногами, приготовить традиционные блюда и попробовать лучшие сорта вина
Начало: Тбилиси, аэропорт, время встречи зависит от времен...
«Включены дегустации 2 сортов вина, чачи и бренди, кахетинское застолье с вином, обед на заводе «Шуми», 2 кулинарных мастер-класса»
11 сен в 08:00
18 сен в 08:00
299$270 за человека
Со вкусом Грузии: новогодние гастроканикулы с поездкой к снежным склонам
🚌 На автобусе
скидка
10%
Авторский тур
6 дней
Со вкусом Грузии: новогодние гастроканикулы с поездкой к снежным склонам
Приготовить национальное блюдо, посетить винодельни и отправиться на горнолыжный курорт
Начало: Аэропорт Тбилиси, в течение дня
«Включены завтраки со 2-го дня в отеле, традиционный грузинский обед, 3 дегустации вина (одна из них включает и дегустацию чачи) и кулинарный мастер-класс»
27 дек в 08:00
28 дек в 08:00
480$432 за человека
Праздники с грузинским колоритом
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
Праздники с грузинским колоритом
Прогуляться по украшенному Тбилиси, посетить две дегустации вина и увидеть снежную Алазанскую долину
Начало: Аэропорт Тбилиси, в течение дня
«Включены завтраки со 2-го дня в отеле, традиционный грузинский обед и 2 дегустации вина»
28 дек в 08:00
29 дек в 08:00
$375 за человека
Новый год и Рождество в краю вина с кулинарными мастер-классами и дегустацией
🚗 На машине
скидка
10%
Авторский тур
6 дней
Новый год и Рождество в краю вина с кулинарными мастер-классами и дегустацией
Приготовить кахетинский хлеб, отпраздновать День судьбы и увидеть новогодний Тбилиси
Начало: Аэропорт Тбилиси, время встречи зависит от ваших р...
29 дек в 08:00
800$720 за человека
Всё для вас: гольф-комплекс 5*, дегустации и лучшие природные локации
🚌 На автобусе
скидка
10%
Авторский тур
8 дней
Всё для вас: гольф-комплекс 5*, дегустации и лучшие природные локации
Роскошно отдохнуть в крае виноделия, погулять по Тбилиси и Боржоми и насладиться вкусами
Начало: Аэропорт Тбилиси, в течение дня
«Включены завтраки со 2-го дня, традиционный грузинский обед, 2 дегустации вин и чачи»
16 июня в 08:00
23 июня в 08:00
670$603 за человека
В Грузию на шопинг: девичник с фотосессией, дегустациями, мастер-классами и SPA
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
В Грузию на шопинг: девичник с фотосессией, дегустациями, мастер-классами и SPA
Познакомиться со стилистами и дизайнером, принять ванну с саперави и сделать серебряное украшение
Начало: аэропорт Тбилиси, до 15:00
«Тут выпьем пару бокалов и пройдём мастер-класс от хозяйки по приготовлению хинкали с последующей дегустацией этого блюда»
14 сен в 08:00
$1 500 за человека
Открывая новые вершины: поездка в Тушетию с конной прогулкой и дегустацией
🚌 На автобусе
🐴 Конные прогулки
скидка
10%
Авторский тур
5 дней
Открывая новые вершины: поездка в Тушетию с конной прогулкой и дегустацией
Попробовать вино и хлеб из печи, увидеть места съёмок «Мимино» и верхом на лошадях добраться к озеру
Начало: аэропорт Тбилиси, утро
«В стоимость тура входят ежедневные завтраки, обеды со второго по четвёртый день, ужины в третий и четвертый дни, дегустации вина и хлеба»
25 июля в 10:00
1 авг в 10:00
900$810 за человека

Последние отзывы на туры

  • М
    Михаил
    6 июня 2024
    Богатства Грузии: природные, исторические и гастрономические
    Экскурсия была просто замечательной! Гиды были очень информативными и увлекательными, они действительно заинтересовали нас и рассказали много интересных фактов о
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    местах, которые мы посетили. Маршрут был хорошо продуман, и мы увидели много достопримечательностей за короткое время. В целом, это было отличное путешествие, и я определенно рекомендую эту экскурсию всем, кто хочет узнать больше о этом регионе.

  • Ю
    Юлия
    27 мая 2024
    Атмосферное путешествие по Грузии: Казбеги, Тбилиси, Чиатура и Кахетия
    Никита, спасибо за тур! Размещение в отелях было супер комфортное, программа насыщенная и интересная, трансфер быстрый, таможня без проблем. Также отдельное спасибо
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    за местных гидов и рекомендации, куда сходить и где покушать в Тбилиси. Никита очень ответственный и отзывчивый парень, всегда на связи и готов помочь) Рекомендую этот тур, останетесь довольны)

  • С
    Светлана
    25 мая 2024
    Влюбиться в Грузию за 5 дней: Кахетия, Казбеги и Боржоми
    Прекрасная природа, красивые локации, колоритные улочки, вкусная еда и вино, гостеприимные люди - все это про путешествие в Грузию! Организатор
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    (в лице Владлены) всегда на связи, быстро реализует все пожелания. И отдельная благодарность гиду Екатерине (Эка) - веселая, позитивная, настоящая зажигалочка, интересный рассказчик!

    Прекрасная природа, красивые локации, колоритные улочки, вкусная еда и вино, гостеприимные люди - все это проПрекрасная природа, красивые локации, колоритные улочки, вкусная еда и вино, гостеприимные люди - все это проПрекрасная природа, красивые локации, колоритные улочки, вкусная еда и вино, гостеприимные люди - все это проПрекрасная природа, красивые локации, колоритные улочки, вкусная еда и вино, гостеприимные люди - все это проПрекрасная природа, красивые локации, колоритные улочки, вкусная еда и вино, гостеприимные люди - все это про
  • А
    Анна
    17 апреля 2024
    Атмосферное путешествие по Грузии: Казбеги, Тбилиси, Чиатура и Кахетия
    Очень рада, что выбрала для отпуска тур по Грузии с Наташей и Никитой! Путешествие было максимально комфортным, организация - четкой
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    и грамотной, и время в дороге и в локациях было хорошо сбалансировано, так что мы с дочкой успели много посмотреть, походить, попробовать, но не устали. Наши замечательные организаторы очень хорошо изучили страну и показали нам и популярные места, и, например, Чиатуру, до которой мало кто доезжает, а место этого более чем достойно. Но самое главное - это теплота и доброта, которыми нас ребята окружили, как будто мы приехали в гости к друзьям. В общем, я знаю, с кем я в следующий раз буду ездить по Грузии.

  • Н
    Наталья
    5 апреля 2024
    8 городов Грузии: от Тбилиси до Батуми
    Очень классный тур и организация. Ездили с 24 по 31 марта. Остались позитивные впечатления и куча красивых фотографий))) Гиды в Тбилиси
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    (Элла) и Батуми (Виолетта) прекрасные, очень интересно рассказывают. Машины комфортные и хорошие. Отели были хорошие, нам даже сделали апгрейд до 4* в Тбилиси и Батуми. По содержанию сами экскурсии тоже были насыщенные. На свободный день брали экскурсию по горной Аджарии и вообще не пожалели: увидели красивые водопады, поездили по горам и был классный обед с аджарскими танцами))) Еще у нас была экскурсия в Казбеги - с потрясающими видами на горы, вкуснейшим обедом и мастер-классом по горным хинкали - оооочень было интересно посмотреть на процесс) Тур - отличный вариант, чтобы впервые познакомиться с Грузией, но потом однозначно нужно вернуться, потому что как оказалось, есть очень много что посмотреть и куда поездить)) везде очень красиво, душевно, гостеприимно и вкусно. В Боржоми не пожалели, что согласились всей группой еще на местной машине поехать наверх, где нам водитель показал два монастыря и дорожку, по которой спуститься вниз пешком через заповедник. В Батуми большое количество казино - для тех, кого такой отдых тоже интересует. В Уплисцихе и в горах очень сильно дуют ветры, так что куртка с капюшоном это маст-хэв) Еще совет тем, кто поедет из Владикавказа - оценить риски закрытия границы из-за погодных условий, в марте-апреле по-прежнему бывают снега и риски схода лавин. Поэтому можно застрять на пару дней во Владикавказе. Но сама дорога из Владика в Тбилиси, конечно, красивая и колоритная, незабываемый опыт) И предупреждение для тех, кто любит собак: в Грузии они на улицах вездеее, и хочется их всех погладить, почесать и поняшить)))) при этом они все чипированные, привитые, неагрессивные и оччень милые) Отдельно хочется сказать большое человеческое спасибо координатору тура Владлене, она была все время на связи и помогала нам решить все вопросы и проблемы. Очень приятно такое внимательное и душевное отношение к гостям!:)

  • И
    Ирина
    28 февраля 2024
    Окрестности Тбилиси, Имеретия и жемчужины «южных ворот» Грузии
    Сегодня вернулась из путешествия по Грузии. Очень понравилось, но особенно хочу выразить свою искреннюю благодарность и восхищение гиду Ираклию. Разносторонне
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    образованный, воспитанный, приятный молодой человек так тонко и ненавязчиво влюбляет в свою страну, что кажется, здесь ждали только меня. Великолепное чувство вкуса, юмора, разносторонние знания, как в рамках тура, так и в смежных вопросах, умение легко и незаметно разрулить любую внештатную ситуацию Ираклием вне всяких оценок!!!! Выражаю вам искрению благодарность за организацию этого тура!

  • М
    Михаил
    15 февраля 2024
    Окрестности Тбилиси, Имеретия и жемчужины «южных ворот» Грузии
    Третий раз путешествую с этим организатором, и тур как всегда прошел отлично. Я очень доволен. Ведь впечатления от тура складываются
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    не только от посещения достопримечательностей, но и от разных мелочей, таких как короткая остановка посреди длинного переезда поесть свежеиспеченного лаваша с сыром, а водитель еще и своей чачи наливает. Гид Ольга, носилась с нами как с детьми и развлекала изо всех сил. Кому-то надо заехать в места его молодости, ибо ностальгия, а кому-то надо что-то особенное найти для сувениров. Отличная работа. Спасибо и жду с нетерпением следующего отдыха с вами.

  • Д
    Дана
    14 февраля 2024
    Экспресс-трип по Грузии
    Отличный тур! Начиная с проживания, заканчивая поездками, все прошло без проблем и накладок. Нам с подругой все очень понравилось, хоть ездили и не в туристический сезон! Большое спасибо за организацию и за прекрасно проведенное время❤️
  • Е
    Екатерина
    23 января 2024
    Экспресс-трип по Грузии
    Отличный вариант для тех, кто хочет в сжатые сроки поближе познакомиться со страной, ее жителями, историей и культурой. Маршрут тура
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    составлен довольно полно си включает наиболее известные локации. Кураторы тура внимательно относятся ко всем пожеланиям, помогают по всем вопросам. Особенно хочу отметить нашего экскурсионного гида Константина за его гостеприимство и желание показать свой город с особой теплотой. В целом остались очень довольны поездкой и самыми позитивными эмоциями!

    Отличный вариант для тех, кто хочет в сжатые сроки поближе познакомиться со страной, ее жителями, историейОтличный вариант для тех, кто хочет в сжатые сроки поближе познакомиться со страной, ее жителями, историейОтличный вариант для тех, кто хочет в сжатые сроки поближе познакомиться со страной, ее жителями, историейОтличный вариант для тех, кто хочет в сжатые сроки поближе познакомиться со страной, ее жителями, историей
  • О
    Олеся
    11 января 2024
    Страна солнца, вина и любви: путешествие в Грузию с дегустациями
    Грузия - это лучшее, что со мной было! И с моими подружками тоже) Ездили компанией -8 девочек, устроили себе мини
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    девичник. Летали прямым рейсом из Берлина в Кутаиси. Что сказать о компании? Транспорт 10 балов Гиды по маршруту 10 балов Организация тура 10 балов Водитель просто душка -10 балов Вино, Чача, обеды, ужины, дегустации отлично. Проживание 4*- 9балов Тур был через всю Грузию и закончился прогулкой на яхте по морю в Батуми с мега крутой фотоссесией. - ЭТО 10000 балов. Спасибо - вы THE BEST! Ждите осенью снова!

Ответы на вопросы от путешественников по Тбилиси в категории «Дегустационные туры»

Самые популярные туры этой рубрики в Тбилиси
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 18
  1. Окрестности Тбилиси, Имеретия и жемчужины «южных ворот» Грузии
  2. Богатства Грузии: природные, исторические и гастрономические
  3. Атмосферное путешествие по Грузии: Казбеги, Тбилиси, Чиатура и Кахетия
  4. Страна солнца, вина и любви: путешествие в Грузию с дегустациями
  5. 8 городов Грузии: от Тбилиси до Батуми
Какие места ещё посмотреть в Тбилиси
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Кахетия
  2. Сигнахи
  3. Казбеги
  4. Боржоми
  5. Уплисцихе
  6. Гудаури
  7. Серные бани
  8. Алазанская долина
  9. Крепость Ананури
  10. Арка дружбы
Сколько стоит тур в Тбилиси в июне 2024
Сейчас в Тбилиси в категории "Дегустационные туры" можно забронировать 18 авторских туров от 270 до 86 100 со скидкой до 35%. Туристы уже оставили гидам 12 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
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