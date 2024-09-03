Вы проведёте незабываемые дни в Кахетии: подавите виноград ногами в бочках, понежитесь в ванной с саперави и расслабитесь
Описание тура
Организационные детали
Возраст участников — 18+
После подтверждения организатором вашей заявки и оплаты указанной на сайте суммы также необходимо будет внести предоплату 50% непосредственно организатору. В случае отмены за 3 недели до начала тура, мы вернём полную сумму. В случае отмены менее, чем за 3 недели до начала тура, мы вернём полную сумму, только если найдём другого путешественника на ваше место.
Проживание. Двухместное размещение в отелях 4* и 5*.
Питание. В стоимость тура входят завтраки, приветственный ужин в первый день, дегустации, кулинарные мастер-классы, именная бутылка вина. Остальное питание — за доплату.
Программа тура по дням
Прибытие в Тбилиси, приветственный ужин
Заберём вас у аэропорта и доставим в отель в центре Тбилиси. После размещения будет время немного отдохнуть. Вечером отправимся в один из красивейших ресторанов столицы, под звон бокалов и грузинские песни поужинаем и познакомимся поближе.
Кулинарные мастер-классы, дегустация вин, винное SPA
После завтрака поедем в винный регион — Кахетию. В первой половине дня нас ждут кулинарные мастер-классы: мы приготовим грузинские блюда, а затем их съедим.
За лепкой хинкали вы узнаете, сколько должно быть у них складочек. Собственноручно прилепите к стенкам тандыра лепёшки, которые называются шоти-пури. А также сварите из виноградного сока и затем попробуете свежайшую чурчхелу.
Ночевать будем в уютном шато с собственными виноградниками и бассейнами. По приезде устроим экскурсию по винному производству и продегустируем несколько сортов вина. Затем — винное SPA: понежимся в ванной, наполненной саперави, и отправимся на массаж с маслом из виноградных косточек.
Далее накупаемся в бассейнах с видом на горы. Вечером соберёмся у камина с бокалом вина.
Посещение Сигнахи, дегустация вин, праздник Ртвели
За завтраком полюбуемся виноградниками и горными вершинами. Затем поедем гулять по Сигнахи, который называют городом любви. Пройдёмся по очаровательным улочкам, осмотрим городскую крепость 17 века, заглянем в Бодбийский женский монастырь.
Задержимся на винном заводе, чтобы продегустировать вина. Вечером отпразднуем Ртвели: будем собирать виноград и давить его ногами в бочках, как это делал Адриано Челентано в итальянской комедии «Укрощение строптивого», и, конечно, много фотографироваться.
Знакомство с Тбилиси, SPA в серных банях
Сегодня вернёмся в Тбилиси. После размещения в отеле и обеда отправимся на экскурсию по Старому городу в сопровождении историка-политолога. Во второй половине дня — SPA-процедуры в знаменитых серных банях. Вечером соберёмся за ужином и поделимся впечатлениями.
Переезд в Степанцминду
Позавтракав, заберём вещи, освободим номера и неспеша поедем в сторону грузинско-российской границы. Доберёмся до места слияния рек Арагви и Куры поблизости с Мцхетой, полюбуемся впечатляющей панорамой с высоты.
Доедем до крепости Ананури с живописным видом на водохранилище. Задержимся у Арки дружбы с панорамой Долины дьявола. На обед остановимся в посёлке Пасанаури — на родине хинкали.
Разместимся в отеле в Степанцминде. Если позволит погода, на внедорожниках поднимемся к высокогорной Гергетской церкви. Вечером проводим закат, любуясь величественным Казбеком.
Завершающий день
Сегодня нам предстоит обратный путь домой. Трансфер на выбор: мы можем доставить вас к аэропорту/ж. -д. вокзалу Владикавказа или к аэропорту Тбилиси. На этом наше путешествие завершится.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|94 500 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер от аэропорта Тбилиси
- Трансфер к аэропорту Тбилиси или аэропорт/ж. - д. вокзалу Владикавказа
- Трансферы по маршруту на минивэне
- Сопровождение турлидером
- Проживание
- Завтраки и ужин-знакомство
- Винное SPA
- Кулинарные мастер-классы
- Дегустации вин
- Мастер-класс по виноделию и именная бутылка вина
- SPA-процедуры в серных банях
- Входные билеты по программе
- Экскурсия по Тбилиси
- Экскурсии по программе
- Сюрпризы от организатора
Что не входит в цену
- Билеты в Тбилиси и из Тбилиси/Владикавказа
- Питание вне программы
- Страховка