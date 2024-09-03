На праздник Ртвели: едем купаться в саперави и давить виноград, как Челентано

Поучаствовать в сборе винограда, продегустировать вина и приготовить грузинские блюда
Отправляемся в Грузию на главный праздник осени — Ртвели, когда собирают урожай винограда.

Вы проведёте незабываемые дни в Кахетии: подавите виноград ногами в бочках, понежитесь в ванной с саперави и расслабитесь
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на массаже с маслом из виноградных косточек.

Продегустируете несколько сортов вина на двух винодельнях и пройдёте кулинарные мастер-классы по приготовлению трёх грузинских блюд и, конечно, съедите их.

А также устроите SPA-процедуры в серных банях Тбилиси и исследуете главные достопримечательности на пути к Степанцминде.

На праздник Ртвели: едем купаться в саперави и давить виноград, как Челентано
На праздник Ртвели: едем купаться в саперави и давить виноград, как Челентано
На праздник Ртвели: едем купаться в саперави и давить виноград, как Челентано
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Описание тура

Организационные детали

Возраст участников — 18+

После подтверждения организатором вашей заявки и оплаты указанной на сайте суммы также необходимо будет внести предоплату 50% непосредственно организатору. В случае отмены за 3 недели до начала тура, мы вернём полную сумму. В случае отмены менее, чем за 3 недели до начала тура, мы вернём полную сумму, только если найдём другого путешественника на ваше место.

Проживание. Двухместное размещение в отелях 4* и 5*.

Питание. В стоимость тура входят завтраки, приветственный ужин в первый день, дегустации, кулинарные мастер-классы, именная бутылка вина. Остальное питание — за доплату.

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Тбилиси, приветственный ужин

Заберём вас у аэропорта и доставим в отель в центре Тбилиси. После размещения будет время немного отдохнуть. Вечером отправимся в один из красивейших ресторанов столицы, под звон бокалов и грузинские песни поужинаем и познакомимся поближе.

Прибытие в Тбилиси, приветственный ужинПрибытие в Тбилиси, приветственный ужинПрибытие в Тбилиси, приветственный ужинПрибытие в Тбилиси, приветственный ужин
2 день

Кулинарные мастер-классы, дегустация вин, винное SPA

После завтрака поедем в винный регион — Кахетию. В первой половине дня нас ждут кулинарные мастер-классы: мы приготовим грузинские блюда, а затем их съедим.

За лепкой хинкали вы узнаете, сколько должно быть у них складочек. Собственноручно прилепите к стенкам тандыра лепёшки, которые называются шоти-пури. А также сварите из виноградного сока и затем попробуете свежайшую чурчхелу.

Ночевать будем в уютном шато с собственными виноградниками и бассейнами. По приезде устроим экскурсию по винному производству и продегустируем несколько сортов вина. Затем — винное SPA: понежимся в ванной, наполненной саперави, и отправимся на массаж с маслом из виноградных косточек.

Далее накупаемся в бассейнах с видом на горы. Вечером соберёмся у камина с бокалом вина.

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3 день

Посещение Сигнахи, дегустация вин, праздник Ртвели

За завтраком полюбуемся виноградниками и горными вершинами. Затем поедем гулять по Сигнахи, который называют городом любви. Пройдёмся по очаровательным улочкам, осмотрим городскую крепость 17 века, заглянем в Бодбийский женский монастырь.

Задержимся на винном заводе, чтобы продегустировать вина. Вечером отпразднуем Ртвели: будем собирать виноград и давить его ногами в бочках, как это делал Адриано Челентано в итальянской комедии «Укрощение строптивого», и, конечно, много фотографироваться.

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4 день

Знакомство с Тбилиси, SPA в серных банях

Сегодня вернёмся в Тбилиси. После размещения в отеле и обеда отправимся на экскурсию по Старому городу в сопровождении историка-политолога. Во второй половине дня — SPA-процедуры в знаменитых серных банях. Вечером соберёмся за ужином и поделимся впечатлениями.

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5 день

Переезд в Степанцминду

Позавтракав, заберём вещи, освободим номера и неспеша поедем в сторону грузинско-российской границы. Доберёмся до места слияния рек Арагви и Куры поблизости с Мцхетой, полюбуемся впечатляющей панорамой с высоты.

Доедем до крепости Ананури с живописным видом на водохранилище. Задержимся у Арки дружбы с панорамой Долины дьявола. На обед остановимся в посёлке Пасанаури — на родине хинкали.

Разместимся в отеле в Степанцминде. Если позволит погода, на внедорожниках поднимемся к высокогорной Гергетской церкви. Вечером проводим закат, любуясь величественным Казбеком.

Переезд в СтепанцминдуПереезд в СтепанцминдуПереезд в СтепанцминдуПереезд в СтепанцминдуПереезд в Степанцминду
6 день

Завершающий день

Сегодня нам предстоит обратный путь домой. Трансфер на выбор: мы можем доставить вас к аэропорту/ж. -д. вокзалу Владикавказа или к аэропорту Тбилиси. На этом наше путешествие завершится.

Выберите удобную дату из расписания

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет94 500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер от аэропорта Тбилиси
  • Трансфер к аэропорту Тбилиси или аэропорт/ж. - д. вокзалу Владикавказа
  • Трансферы по маршруту на минивэне
  • Сопровождение турлидером
  • Проживание
  • Завтраки и ужин-знакомство
  • Винное SPA
  • Кулинарные мастер-классы
  • Дегустации вин
  • Мастер-класс по виноделию и именная бутылка вина
  • SPA-процедуры в серных банях
  • Входные билеты по программе
  • Экскурсия по Тбилиси
  • Экскурсии по программе
  • Сюрпризы от организатора
Что не входит в цену
  • Билеты в Тбилиси и из Тбилиси/Владикавказа
  • Питание вне программы
  • Страховка
Где начинаем и завершаем?
Начало: аэропорт Тбилиси, время зависит от вашего рейса
Завершение: аэропорт Тбилиси или аэропорт/ж. - д. вокзал Владикавказа, вторая половина дня
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Тбилиси

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