После завтрака поедем в винный регион — Кахетию. В первой половине дня нас ждут кулинарные мастер-классы: мы приготовим грузинские блюда, а затем их съедим.

За лепкой хинкали вы узнаете, сколько должно быть у них складочек. Собственноручно прилепите к стенкам тандыра лепёшки, которые называются шоти-пури. А также сварите из виноградного сока и затем попробуете свежайшую чурчхелу.

Ночевать будем в уютном шато с собственными виноградниками и бассейнами. По приезде устроим экскурсию по винному производству и продегустируем несколько сортов вина. Затем — винное SPA: понежимся в ванной, наполненной саперави, и отправимся на массаж с маслом из виноградных косточек.

Далее накупаемся в бассейнах с видом на горы. Вечером соберёмся у камина с бокалом вина.