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Авторский тур
2 дня
Сбор урожая в Грузии: гастротур с дегустациями и фотосессией в виноградниках
Помять виноград ногами, приготовить традиционные блюда и попробовать лучшие сорта вина
Начало: Тбилиси, аэропорт, время встречи зависит от времен...
«Приятное дополнение — живописные пейзажи, значимые локации и фотосессия»
11 сен в 08:00
18 сен в 08:00
299$270 за человека
Авторский тур
7 дней
В Грузию за вином, шопингом и лучшими фотографиями
Попробовать вино из сирени, пройтись по любимым магазинам и заглянуть в гости к грузинской семье
Начало: Аэропорт Тбилиси, время по договорённости. Можем о...
«Для вас мы откроем двери старинных винных погребов и модных дизайнерских бутиков, покажем лучшие локации для фотографий и поделимся секретом, где купить лучшие специи и сувениры на рынке Мцхеты»
15 июня в 10:00
22 июня в 10:00
$900 за человека
Авторский тур
6 дней
В Грузию на шопинг: девичник с фотосессией, дегустациями, мастер-классами и SPA
Познакомиться со стилистами и дизайнером, принять ванну с саперави и сделать серебряное украшение
Начало: аэропорт Тбилиси, до 15:00
«После сделаем причёски, макияж, облачимся в лучшие наряды и отправимся на фотосессию в Старом городе»
14 сен в 08:00
$1 500 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Тбилиси в категории «Фотопрогулки»
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