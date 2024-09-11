Найдено 3 тура в категории « Фотопрогулки » в Тбилиси, цены от $270, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году

1 чел. По популярности 🚌 На автобусе 10% скидка Авторский тур 2 дня Сбор урожая в Грузии: гастротур с дегустациями и фотосессией в виноградниках Помять виноград ногами, приготовить традиционные блюда и попробовать лучшие сорта вина Начало: Тбилиси, аэропорт, время встречи зависит от времен... «Приятное дополнение — живописные пейзажи, значимые локации и фотосессия» 299 $ 270 за человека 🚗 На машине Авторский тур 7 дней В Грузию за вином, шопингом и лучшими фотографиями Попробовать вино из сирени, пройтись по любимым магазинам и заглянуть в гости к грузинской семье Начало: Аэропорт Тбилиси, время по договорённости. Можем о... «Для вас мы откроем двери старинных винных погребов и модных дизайнерских бутиков, покажем лучшие локации для фотографий и поделимся секретом, где купить лучшие специи и сувениры на рынке Мцхеты» $ 900 за человека 🚌 На автобусе Авторский тур 6 дней В Грузию на шопинг: девичник с фотосессией, дегустациями, мастер-классами и SPA Познакомиться со стилистами и дизайнером, принять ванну с саперави и сделать серебряное украшение Начало: аэропорт Тбилиси, до 15:00 «После сделаем причёски, макияж, облачимся в лучшие наряды и отправимся на фотосессию в Старом городе» $ 1 500 за человека Все туры Тбилиси

Ответы на вопросы от путешественников по Тбилиси в категории «Фотопрогулки»

Купите фотосессию с прогулкой по улицам Тбилиси, вы отправитесь вместе с профессиональным фотографом к достопримечательностям города или известным местам только среди местных жителей. Фотографии 📸сделанные на экскурсионные туры будут отправлены выбранным вами способом. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024