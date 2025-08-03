Прикоснитесь к истокам грузинского православия и винной культуры за один день.
Три святыни, признанные ЮНЕСКО, и погружение в 8000-летнюю традицию виноделия в старинном тбилисском погребе. История, вера и вкус Грузии в одном путешествии.
Три святыни, признанные ЮНЕСКО, и погружение в 8000-летнюю традицию виноделия в старинном тбилисском погребе. История, вера и вкус Грузии в одном путешествии.
Описание экскурсии
Атмосфера священной старины и вкуса настоящей Грузии Во время этого короткого, но насыщенного путешествия мы отправимся в Мцхету — древнюю столицу Иберии, где каждый камень дышит историей. Наша экскурсия — это не просто набор достопримечательностей. Это путешествие вглубь грузинской души, где христианская вера и винодельческое искусство сформировали уникальную культуру, открытую миру и при этом верную своим корням. Маршрут путешествия • Храм Джвари — начнем день с панорамных видов на слияние Арагви и Куры, где возвышается монастырь VI века, воспетый Лермонтовым. Здесь, на вершине горы, чувствуешь настоящее величие древности.
Светицховели — главный кафедральный собор Грузии, в котором, по легенде, хранится хитон Христа. Это место силы, красоты и глубокого духовного значения.
Монастырь Самтавро — уютная обитель с вековыми фресками и тихими садами. Здесь покоятся царь Мириан и царица Нана — первые христианские правители страны. Вкус настоящего грузинского вина А после прикосновения к истории — вкус настоящего грузинского вина! Мы заглянем в традиционный погреб в Тбилиси, где вас ждёт дегустация натуральных вин, приготовленных по древней кахетинской технологии в квеври. Узнаете, чем грузинское вино отличается от любого другого — и почему его так любят в каждом уголке мира. Идеально для тех, кто хочет почувствовать душу Грузии за один день: история, духовность и вкус — в идеальном балансе. Присоединяйтесь к нам, чтобы за один день прикоснуться к вечности Грузии, к её святыням и традициям, которые продолжают жить в современном мире. Важная информация:.
Монастырь Самтавро — уютная обитель с вековыми фресками и тихими садами. Здесь покоятся царь Мириан и царица Нана — первые христианские правители страны. Вкус настоящего грузинского вина А после прикосновения к истории — вкус настоящего грузинского вина! Мы заглянем в традиционный погреб в Тбилиси, где вас ждёт дегустация натуральных вин, приготовленных по древней кахетинской технологии в квеври. Узнаете, чем грузинское вино отличается от любого другого — и почему его так любят в каждом уголке мира. Идеально для тех, кто хочет почувствовать душу Грузии за один день: история, духовность и вкус — в идеальном балансе. Присоединяйтесь к нам, чтобы за один день прикоснуться к вечности Грузии, к её святыням и традициям, которые продолжают жить в современном мире. Важная информация:.
• Монастырь Самтавро — уютная обитель с вековыми фресками и тихими садами. Здесь покоятся царь Мириан и царица Нана — первые христианские правители страны. Вкус настоящего грузинского вина А после прикосновения к истории — вкус настоящего грузинского вина! Мы заглянем в традиционный погреб в Тбилиси, где вас ждёт дегустация натуральных вин, приготовленных по древней кахетинской технологии в квеври. Узнаете, чем грузинское вино отличается от любого другого — и почему его так любят в каждом уголке мира. Идеально для тех, кто хочет почувствовать душу Грузии за один день: история, духовность и вкус — в идеальном балансе. Присоединяйтесь к нам, чтобы за один день прикоснуться к вечности Грузии, к её святыням и традициям, которые продолжают жить в современном мире. Важная информация:
- Рекомендуем подбирать одежду под погодные условия, посмотрите погоду за день до отправления (не раньше).
- Предупредите нас, если не можете отправиться на экскурсию.
- Гид оставляет за собой право менять последовательность посещения мест или же находить им альтернативу (только в случае ресторана и винного погреба), учитывая разные факторы, такие как: погодные условия, несоблюдение тайминга участниками, трафик на дорогах или же количество экскурсионных микроавтобусов на локациях.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Джвари
- Светицховели
- Самтавро
- Винный погреб в Тбилиси
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт
- Дегустации вина и чачи в погребе
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Тбилиси, ул. Абано 11
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Важная информация
- Рекомендуем подбирать одежду под погодные условия, посмотрите погоду за день до отправления (не раньше)
- Предупредите нас, если не можете отправиться на экскурсию
- Гид оставляет за собой право менять последовательность посещения мест или же находить им альтернативу (только в случае ресторана и винного погреба), учитывая разные факторы, такие как: погодные условия, несоблюдение тайминга участниками, трафик на дорогах или же количество экскурсионных микроавтобусов на локациях
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Станислав
3 авг 2025
Посетили 3 храма, было информативно и интересно, трансфер очень комфортный👍 в конце была дегустация не менее интересная, легенды и приятное общение 👍 рекомендую
Входит в следующие категории Тбилиси
Похожие экскурсии из Тбилиси
-
20%
Индивидуальная
до 4 чел.
Древняя Мцхета и доисторический Уплисцихе (из Тбилиси)
Погружение в историю грузинского народа
Завтра в 09:00
15 ноя в 09:00
€200
€250 за всё до 4 чел.
Мини-группа
до 6 чел.
Пьём вино в сердце Старого Тбилиси
Откройте для себя грузинское виноделие в аутентичном погребе. Дегустация 9 вин и чачи с рассказами о древних традициях и уникальных вкусах
Начало: На улице Коте Абхази
Сегодня в 19:00
Завтра в 13:00
€17 за человека
Групповая
до 19 чел.
Погружение в религиозный центр Грузии - Мцхета. Групповая экскурсия
Мцхета - древняя столица Грузии и религиозный центр страны. Узнайте о христианских реликвиях и истории, посетив святые места
Начало: В районе метро «Авлабар»
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
14 ноя в 10:00
€25 за человека