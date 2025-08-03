Атмосфера священной старины и вкуса настоящей Грузии Во время этого короткого, но насыщенного путешествия мы отправимся в Мцхету — древнюю столицу Иберии, где каждый камень дышит историей. Наша экскурсия — это не просто набор достопримечательностей. Это путешествие вглубь грузинской души, где христианская вера и винодельческое искусство сформировали уникальную культуру, открытую миру и при этом верную своим корням. Маршрут путешествия • Храм Джвари — начнем день с панорамных видов на слияние Арагви и Куры, где возвышается монастырь VI века, воспетый Лермонтовым. Здесь, на вершине горы, чувствуешь настоящее величие древности.

Светицховели — главный кафедральный собор Грузии, в котором, по легенде, хранится хитон Христа. Это место силы, красоты и глубокого духовного значения.

Монастырь Самтавро — уютная обитель с вековыми фресками и тихими садами. Здесь покоятся царь Мириан и царица Нана — первые христианские правители страны. Вкус настоящего грузинского вина А после прикосновения к истории — вкус настоящего грузинского вина! Мы заглянем в традиционный погреб в Тбилиси, где вас ждёт дегустация натуральных вин, приготовленных по древней кахетинской технологии в квеври. Узнаете, чем грузинское вино отличается от любого другого — и почему его так любят в каждом уголке мира. Идеально для тех, кто хочет почувствовать душу Грузии за один день: история, духовность и вкус — в идеальном балансе. Присоединяйтесь к нам, чтобы за один день прикоснуться к вечности Грузии, к её святыням и традициям, которые продолжают жить в современном мире. Важная информация:.

