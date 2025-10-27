Начало вашего путешествия пройдет по знаменитому проспекту Руставели, который ведет к улице Коте Абхази. Вы прогуляетесь по старинным улочкам, увидите Площадь Свободы и посетите церкви Сиони и Анчисхати, древнейшие храмы города.

Театр марионеток Резо Габриадзе

Обязательно остановимся у знаменитого театра, где находится уникальная Башня с часами, ставшая символом Тбилиси. Здесь вы услышите увлекательные истории о творчестве и легендах этого места.

Крепость Нарикала и панорамные виды

Поднимитесь на легендарную крепость Нарикала, откуда открываются потрясающие виды на весь город. По пути осмотрите знаменитые серные бани, которые считаются одним из символов Тбилиси, и удивительный водопад Лехвтахеви.

Церковь Метехи и парк Рике

Вы побываете у церкви Метехи, расположенной на живописной скале над рекой Кура, а затем прогуляетесь по современному парку “Рике”. Здесь вы увидите Мост Мира — символ гармонии между старым и новым Тбилиси.

Дегустация грузинского вина

Посетите уютный винный погреб в центре города, где вам предложат попробовать традиционные сорта грузинского вина. Узнайте о древнем методе изготовления вина в квеври и насладитесь аутентичными вкусами.

Прогулка на кораблике по реке Кура

Завершите экскурсию расслабляющей прогулкой на кораблике по реке Кура. Вы увидите город с воды, наслаждаясь его красотой с уникального ракурса и делая потрясающие фотографии.