Эта экскурсия предлагает погружение в атмосферу Тбилиси, где легенды старого города переплетаются с современной жизнью.
Участники прогуляются по проспекту Руставели, посетят Площадь Свободы и древние храмы Сиони и Анчисхати. Не обойдется
5 причин купить эту экскурсию
- 🌟 Уникальная архитектура
- 🍷 Дегустация грузинского вина
- 🏰 Виды с крепости Нарикала
- 🎭 Театр марионеток Габриадзе
- 🌉 Прогулка по Мосту Мира
Что можно увидеть
- Проспект Руставели
- Площадь Свободы
- Церковь Сиони
- Церковь Анчисхати
- Театр марионеток Резо Габриадзе
- Крепость Нарикала
- Серные бани
- Водопад Лехвтахеви
- Церковь Метехи
- Парк Рике
- Мост Мира
Описание экскурсии
Начало вашего путешествия пройдет по знаменитому проспекту Руставели, который ведет к улице Коте Абхази. Вы прогуляетесь по старинным улочкам, увидите Площадь Свободы и посетите церкви Сиони и Анчисхати, древнейшие храмы города.
Театр марионеток Резо Габриадзе
Обязательно остановимся у знаменитого театра, где находится уникальная Башня с часами, ставшая символом Тбилиси. Здесь вы услышите увлекательные истории о творчестве и легендах этого места.
Крепость Нарикала и панорамные виды
Поднимитесь на легендарную крепость Нарикала, откуда открываются потрясающие виды на весь город. По пути осмотрите знаменитые серные бани, которые считаются одним из символов Тбилиси, и удивительный водопад Лехвтахеви.
Церковь Метехи и парк Рике
Вы побываете у церкви Метехи, расположенной на живописной скале над рекой Кура, а затем прогуляетесь по современному парку “Рике”. Здесь вы увидите Мост Мира — символ гармонии между старым и новым Тбилиси.
Дегустация грузинского вина
Посетите уютный винный погреб в центре города, где вам предложат попробовать традиционные сорта грузинского вина. Узнайте о древнем методе изготовления вина в квеври и насладитесь аутентичными вкусами.
Прогулка на кораблике по реке Кура
Завершите экскурсию расслабляющей прогулкой на кораблике по реке Кура. Вы увидите город с воды, наслаждаясь его красотой с уникального ракурса и делая потрясающие фотографии.
каждый день в 11:00, 15:00 и 19:00
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Дегустация вина - 20 лари (при покупке - бесплатно) /nПрогулка на катере по реке Кура - 30лари на человека (по желанию)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Проспект Шота Руставели 22
Завершение: Старый город
Когда и сколько длится?
Когда: каждый день в 11:00, 15:00 и 19:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 66 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Ольга
27 окт 2025
Огромное спасибо Левану за интересную экскурсию, познавательную, время прошло очень быстро.
Е
Елена
27 окт 2025
Были на пешеходной экскурсии по Тбилиси, гид Леван. Очень познавательно и интересно рассказыввл про историю Грузии и Тбилиси, время пролетело незаметно. Особенно понравился старый город. Рекомендуем!
О
Ольга
26 окт 2025
Были с семьей 8 человек на пешей обзорной экскурсии по Тбилиси 25 октября 2025. Посмотрели здания, много узнали о Грузии, попробовали вкусные вина. Все понравилось, для первого знакомства с Грузией - то, что надо. За 8 человек обошлось всего 250 лари. Рекомендую всем туристам, кто первый раз в Тбилиси.
А
Александр
19 окт 2025
Два дня назад были на экскурсии по старому Тбилиси и современным достопримечательностям. Получилось так, что экскурсию Леван проводил только для нас двоих с женой. Огромное спасибо ему, узнали много интересного из истории Грузии и её традициях. Особое отмечу дегустацию грузинского вина и чачи! Всем рекомендую))
О
Ольга
14 окт 2025
Экскурсия не состоялась. Нам отказали, т. к. нас на это время оказалось только двое.
О
Ольга
12 окт 2025
Впервые была в Грузии, решила, что обязательно нужно сходить на экскурсию по Тбилиси, из многих выбрала экскурсию этого агентства, по описанию понравилась больше всех. Выбрала и не пожалела ни разу.
Е
Екатерина
29 сен 2025
Были в Грузии первый раз, на 3 дня. Решили познакомиться поближе с историей и городом, взяв экскурсию. Считаем, что нам очень повезло с гидом. Экскурсия была интересной: много исторических фактов
Т
Татьяна
18 сен 2025
16 сентября была на пешей экскурсии "Сердце Тбилиси:старинные улочки и дегустация вина". Экскурсовод Леван провел нас по красивейшим уголкам Тбилиси. Очень интересно и с глубокими знаниями познакомил с историей прекрасного города. Не менее интересно прошла дегустация вина в винном погребке. Леван,большое спасибо за прекрасную экскурсию! Возвращаюсь в Москву с любовью к Тбилиси! И не в малой степени благодаря Левану!
Д
Дмитрий
16 сен 2025
Отличная познавательная экскурсия. Большое спасибо гиду Левану, рассказывал всё подробно, понятно и с душой. Незабываемая дегустация вина и чачи в подвальчике-магазине.
Э
Элина
14 сен 2025
Посетили экскурсию «Сердце Тбилиси», полный восторг! Выражаю огромную благодарность экскурсоводу Левану, за теплоту и душевное знакомство с прекрасным городом Тбилиси, узнали много интересных фактов из истории Грузии и о культуре грузинского народа, профессионал своего дела и замечательный человек! Леван, благодарю от всего сердца, успехов и процветания!
К
Ксения
14 сен 2025
Мы с мужем приехали из г. Киров впервые в Грузию, экскурсией остались очень довольны, гида зовут Ната, узнали много интересных фактов, получили ответы на свои вопросы, время пролетело на одном дыхании.
И
Ирина
29 авг 2025
Левон очень грамотный экскурсовод, с хорошим русским языком, патриот своей Родины, что приятно.
N
Natalya
25 авг 2025
Очень понравился гид и экскурсия, рекомендую
И
Иван
22 авг 2025
Великолепная прогулка по городу наполненная историей, гид ответил на все вопросы. Группа была небольшая, каждому участнику уделялось внимание
Ю
Юрий
19 авг 2025
Отличная экскурсия, рассказали все очень подробно и интересно. Провели по улочкам Тбилиси, показывая красоты города. Леван очень хорошо знает историю как самого города, так и своего народа. Под конец экскурсии была замечательная дегустация вина.
