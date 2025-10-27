Мои заказы

Сердце Тбилиси: старинные улочки и вкус вина

Познакомьтесь с душой Тбилиси через его старинные улочки, уникальную архитектуру и вкус грузинского вина. Погрузитесь в атмосферу города
Эта экскурсия предлагает погружение в атмосферу Тбилиси, где легенды старого города переплетаются с современной жизнью.

Участники прогуляются по проспекту Руставели, посетят Площадь Свободы и древние храмы Сиони и Анчисхати. Не обойдется
без остановки у театра марионеток Резо Габриадзе и его знаменитой Башни с часами.

Подъем на крепость Нарикала подарит потрясающие виды, а дегустация вина в центре города раскроет секреты грузинских традиций. Завершение на кораблике по реке Кура оставит незабываемые впечатления

5
66 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌟 Уникальная архитектура
  • 🍷 Дегустация грузинского вина
  • 🏰 Виды с крепости Нарикала
  • 🎭 Театр марионеток Габриадзе
  • 🌉 Прогулка по Мосту Мира
Что можно увидеть

  • Проспект Руставели
  • Площадь Свободы
  • Церковь Сиони
  • Церковь Анчисхати
  • Театр марионеток Резо Габриадзе
  • Крепость Нарикала
  • Серные бани
  • Водопад Лехвтахеви
  • Церковь Метехи
  • Парк Рике
  • Мост Мира

Описание экскурсии

Начало вашего путешествия пройдет по знаменитому проспекту Руставели, который ведет к улице Коте Абхази. Вы прогуляетесь по старинным улочкам, увидите Площадь Свободы и посетите церкви Сиони и Анчисхати, древнейшие храмы города.

Театр марионеток Резо Габриадзе

Обязательно остановимся у знаменитого театра, где находится уникальная Башня с часами, ставшая символом Тбилиси. Здесь вы услышите увлекательные истории о творчестве и легендах этого места.

Крепость Нарикала и панорамные виды

Поднимитесь на легендарную крепость Нарикала, откуда открываются потрясающие виды на весь город. По пути осмотрите знаменитые серные бани, которые считаются одним из символов Тбилиси, и удивительный водопад Лехвтахеви.

Церковь Метехи и парк Рике

Вы побываете у церкви Метехи, расположенной на живописной скале над рекой Кура, а затем прогуляетесь по современному парку “Рике”. Здесь вы увидите Мост Мира — символ гармонии между старым и новым Тбилиси.

Дегустация грузинского вина

Посетите уютный винный погреб в центре города, где вам предложат попробовать традиционные сорта грузинского вина. Узнайте о древнем методе изготовления вина в квеври и насладитесь аутентичными вкусами.

Прогулка на кораблике по реке Кура

Завершите экскурсию расслабляющей прогулкой на кораблике по реке Кура. Вы увидите город с воды, наслаждаясь его красотой с уникального ракурса и делая потрясающие фотографии.

каждый день в 11:00, 15:00 и 19:00

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
Что включено
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Дегустация вина - 20 лари (при покупке - бесплатно) /nПрогулка на катере по реке Кура - 30лари на человека (по желанию)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Проспект Шота Руставели 22
Завершение: Старый город
Когда и сколько длится?
Когда: каждый день в 11:00, 15:00 и 19:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 66 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
65
4
1
3
2
1
О
Ольга
27 окт 2025
Огромное спасибо Левану за интересную экскурсию, познавательную, время прошло очень быстро.
Е
Елена
27 окт 2025
Были на пешеходной экскурсии по Тбилиси, гид Леван. Очень познавательно и интересно рассказыввл про историю Грузии и Тбилиси, время пролетело незаметно. Особенно понравился старый город. Рекомендуем!
О
Ольга
26 окт 2025
Были с семьей 8 человек на пешей обзорной экскурсии по Тбилиси 25 октября 2025. Посмотрели здания, много узнали о Грузии, попробовали вкусные вина. Все понравилось, для первого знакомства с Грузией - то, что надо. За 8 человек обошлось всего 250 лари. Рекомендую всем туристам, кто первый раз в Тбилиси.
А
Александр
19 окт 2025
Два дня назад были на экскурсии по старому Тбилиси и современным достопримечательностям. Получилось так, что экскурсию Леван проводил только для нас двоих с женой. Огромное спасибо ему, узнали много интересного из истории Грузии и её традициях. Особое отмечу дегустацию грузинского вина и чачи! Всем рекомендую))
О
Ольга
14 окт 2025
Экскурсия не состоялась. Нам отказали, т. к. нас на это время оказалось только двое.
О
Ольга
12 окт 2025
Впервые была в Грузии, решила, что обязательно нужно сходить на экскурсию по Тбилиси, из многих выбрала экскурсию этого агентства, по описанию понравилась больше всех. Выбрала и не пожалела ни разу.

Во-первых
получилась индивидуальная экскурсия, поскольку второй эскурсант не пришел и мы с гидом Леваном просто будто старые друзья гуляли по городу, он показывал достопримечательности и рассказывал их историю.
Во-вторых сам Леван очень приятный человек и знает много о Грузии и о Тбилиси в частности, рассказывал много интересных историй.

В завершение экскурсии была дегустация вина и чачи в атмосферном погребе, где все было так радушно, ощущалось так, будто мы с другом будто пришли в гости к ещё одному другу, который рассказывает о вине и угощает им. Не смогла не купить домой пару бутылочек.

В конце экскурсии Леван показал улицу с множеством сувенирных лавок, где можно приобрести на память частичку Грузии🥰

В общем ни разу не пожалела, что выбрала именно эту экскурсию и что попала на экскурсию именно к Левану. Когда снова буду в Грузии, обязательно ещё обращусь за экскурсией в это агентство.

Е
Екатерина
29 сен 2025
Были в Грузии первый раз, на 3 дня. Решили познакомиться поближе с историей и городом, взяв экскурсию. Считаем, что нам очень повезло с гидом. Экскурсия была интересной: много исторических фактов
и мест, которые мы увидели. Наш гид Леван — видно, что он очень хорошо знает историю и любит Грузию. Закончили экскурсию очень вкусной дегустацией вина. Спасибо большое за проведённый день, гида рекомендую!

Т
Татьяна
18 сен 2025
16 сентября была на пешей экскурсии "Сердце Тбилиси:старинные улочки и дегустация вина". Экскурсовод Леван провел нас по красивейшим уголкам Тбилиси. Очень интересно и с глубокими знаниями познакомил с историей прекрасного города. Не менее интересно прошла дегустация вина в винном погребке. Леван,большое спасибо за прекрасную экскурсию! Возвращаюсь в Москву с любовью к Тбилиси! И не в малой степени благодаря Левану!
Д
Дмитрий
16 сен 2025
Отличная познавательная экскурсия. Большое спасибо гиду Левану, рассказывал всё подробно, понятно и с душой. Незабываемая дегустация вина и чачи в подвальчике-магазине.
Э
Элина
14 сен 2025
Посетили экскурсию «Сердце Тбилиси», полный восторг! Выражаю огромную благодарность экскурсоводу Левану, за теплоту и душевное знакомство с прекрасным городом Тбилиси, узнали много интересных фактов из истории Грузии и о культуре грузинского народа, профессионал своего дела и замечательный человек! Леван, благодарю от всего сердца, успехов и процветания!
К
Ксения
14 сен 2025
Мы с мужем приехали из г. Киров впервые в Грузию, экскурсией остались очень довольны, гида зовут Ната, узнали много интересных фактов, получили ответы на свои вопросы, время пролетело на одном дыхании.
И
Ирина
29 авг 2025
Левон очень грамотный экскурсовод, с хорошим русским языком, патриот своей Родины, что приятно.
N
Natalya
25 авг 2025
Очень понравился гид и экскурсия, рекомендую
И
Иван
22 авг 2025
Великолепная прогулка по городу наполненная историей, гид ответил на все вопросы. Группа была небольшая, каждому участнику уделялось внимание
Рекомендую
Ю
Юрий
19 авг 2025
Отличная экскурсия, рассказали все очень подробно и интересно. Провели по улочкам Тбилиси, показывая красоты города. Леван очень хорошо знает историю как самого города, так и своего народа. Под конец экскурсии была замечательная дегустация вина.

Входит в следующие категории Тбилиси

