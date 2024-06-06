Крепость Нарикала

Найдено 59 экскурсий в категории «Крепость Нарикала» в Тбилиси, цены от €9, скидки до 80%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Cкрытые сокровища Тбилиси
🚶 Пешая
скидка
25%
Индивидуальная
2.5 часа
130 отзывов
Скрытые сокровища Тбилиси: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Тбилиси, открывая его скрытые сокровища. Узнайте легенды, насладитесь архитектурой и откройте новые ракурсы столицы Грузии
Начало: На площади Мейдан в Старом городе
9 июня в 14:00
10 июня в 10:00
2015 за человека
По Тбилиси - душевно и зажигательно
🚶 Пешая
скидка
50%
Групповая
3.5 часа
2625 отзывов
Популярное предложение
По Тбилиси - душевно и зажигательно: групповая экскурсия
Откройте для себя душу Тбилиси: живые истории, традиционные вкусы и уникальные места, которые останутся в памяти навсегда
Начало: На площади Свободы
Расписание: ежедневно в 11:00 и 16:00
9 июня в 11:00
10 июня в 16:00
3015 за человека
Тбилиси - первое свидание
🚶 Пешая
Групповая
3 часа
146 отзывов
Тбилиси - первое свидание: путешествие по древнему городу
Погрузитесь в атмосферу Тбилиси, где древность и современность переплетаются в удивительном танце
Начало: У Серных бань
Расписание: ежедневно в 10:00 и 17:00
Завтра в 17:00
9 июня в 10:00
15 за человека
В Тбилиси есть особенная прелесть…
🚶 Пешая
скидка
50%
Групповая
3.5 часа
710 отзывов
Пешеходная экскурсия по Тбилиси: путешествие в душу города
Откройте для себя уникальный Тбилиси: исторические места, вдохновляющие истории и живописные виды Старого города
Начало: Пл. Свободы
Расписание: ежедневно в 10:00 и 15:00
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
3015 за человека
Тбилиси с огоньком
🚶 Пешая
скидка
50%
Групповая
3.5 часа
1393 отзыва
Тбилиси с огоньком: увлекательное путешествие по историческим местам
За 3,5 часа вы увидите самые яркие достопримечательности Тбилиси, окунетесь в атмосферу города и попробуете национальные блюда
Начало: Площадь Свободы
Расписание: ежедневно в 11:00 и 16:00
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
3015 за человека
Пешеходная экскурсия по Тбилиси
🚶 Пешая
скидка
25%
Индивидуальная
3.5 часа
472 отзыва
Пешеходная экскурсия по Тбилиси: от Старого города до серных бань
Проведите незабываемый день, погружаясь в историю и культуру Тбилиси, открывая для себя его красоту и уникальность
Начало: Площадь Свободы
Завтра в 09:00
11 июня в 15:00
12090 за всё до 7 чел.
Душевный Тбилиси: город и горожане
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
179 отзывов
Душевный Тбилиси: Путешествие по городу и его истории
Познакомьтесь с Тбилиси по-новому: от серных бань до узких улочек Старого Города и винных лавок
Начало: Площадь Свободы
Завтра в 15:00
10 июня в 10:00
от 50 за всё до 10 чел.
Тбилиси - шкатулка сокровищ и историй
🚶 Пешая
скидка
29%
Индивидуальная
2.5 часа
55 отзывов
Тбилиси - шкатулка сокровищ и историй: уникальное путешествие
Погрузитесь в атмосферу грузинской столицы, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: в районе метро Авлабари
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от 7553 за всё до 10 чел.
Вдохновиться атмосферой Тбилиси
🚶 Пешая
скидка
50%
Индивидуальная
3 часа
447 отзывов
Тбилиси: городская экскурсия с погружением в культуру
Исследуйте уникальную атмосферу Тбилиси, узнайте истории и легенды, отведайте традиционные блюда и вина
Начало: У храма Метехи
Завтра в 13:00
9 июня в 10:00
от 17085 за всё до 6 чел.
Тбилиси - любовь с первого взгляда
🚶 Пешая
скидка
59%
Групповая
3.5 часа
164 отзыва
Тбилиси - любовь с первого взгляда: групповая экскурсия по старому Тифлису
Познакомьтесь с колоритом Тбилиси, прогуляйтесь по старинным улицам, посетите знаковые места и насладитесь панорамными видами с крепости Нарикала
Начало: В районе метро Авлабари
Расписание: ежедневно в 11:00
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
3213 за человека
Тбилиси и окрестности
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
25 отзывов
Тбилиси и Мцхета: путеводитель по времени
Погрузитесь в удивительный мир грузинской истории и культуры, исследуя древние и современные красоты Тбилиси
Начало: Место проживания туристов
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
161 за всё до 4 чел.
Тбилиси - город, где живет Муза
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
4 часа
197 отзывов
Тбилиси: вдохновляющее путешествие по городу Музы
Откройте для себя магию Тбилиси, где каждый уголок рассказывает уникальную историю слияния культур и искусств
Начало: У выхода из метро Авлабар
Завтра в 10:00
9 июня в 15:00
от 9081 за всё до 10 чел.
Тбилиси мой любимый и родной
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
161 отзыв
Популярное предложение
Тбилиси мой любимый и родной: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Тбилиси, узнайте о его истории, культуре и традициях. Прогулка по старинным улочкам и знаковым местам города
Начало: В районе метро Авлабари, в Старом Тбилиси
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
75 за всё до 5 чел.
Лучшие панорамы Тбилиси
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
50 отзывов
Экскурсия по Тбилиси: панорамы, история и винная дегустация
Погрузитесь в уникальную атмосферу Тбилиси, наслаждаясь его историей, культурой и вином в одной экскурсии
Начало: В районе метро «Авлабари»
9 июня в 10:00
13 июня в 09:30
от 52 за всё до 9 чел.
Тбилиси, какой он есть
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
66 отзывов
Тбилиси, какой он есть: индивидуальная экскурсия по городу
Погрузитесь в уникальную атмосферу Тбилиси, узнайте о его истории и культуре, прогуляйтесь по главным достопримечательностям города
Начало: В районе площади Свободы
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
45 за всё до 8 чел.
Узнать Тбилиси, узнать Грузию
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
41 отзыв
Узнать Тбилиси: история, культура и виноделие Грузии
Погрузитесь в уникальную атмосферу Тбилиси, исследуя его исторические сокровища и культурные традиции
Начало: У вашего отеля
Завтра в 10:30
9 июня в 10:30
от 170 за всё до 20 чел.
Тбилиси - праздник, который всегда с тобой
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
50 отзывов
Тбилиси - праздник, который всегда с тобой
Старый город, новое время и вечные гуляния
Начало: Квартал серных бань
13 июня в 09:00
14 июня в 09:00
90 за всё до 10 чел.
Тбилиси - сердце Сакартвело
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
176 отзывов
Тбилиси - сердце Сакартвело
Знакомство с историей, наследием и многообразием города на автомобильно-пешеходной экскурсии
Начало: Удобное вам, в центральных районах города
6 июля в 11:00
7 июля в 11:00
от 86 за всё до 5 чел.
Тбилиси, каким его ждешь
🚶 Пешая
Мини-группа
3 часа
350 отзывов
Тбилиси, каким его ждешь
Узнать теплый город через историю, колорит, ароматы и вкусы вина на душевной прогулке без спешки
Начало: в районе метро Авлабари
Расписание: в субботу в 08:00
Завтра в 08:00
15 июня в 08:00
150 за человека
Мцхета-Тбилиси - столицы Иберии в прошлом и настоящем
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
22 отзыва
Мцхета и Тбилиси: погружение в историю и культуру Грузии
Откройте сердце Грузии с экскурсией по Мцхете и Тбилиси. Познакомьтесь с древними святынями и современной архитектурой в одном путешествии
22 июня в 10:00
24 июня в 10:00
142 за всё до 3 чел.
Ну как не полюбить Тбилиси
🚶 Пешая
скидка
25%
Индивидуальная
3.5 часа
47 отзывов
Ну как не полюбить Тбилиси: путеводитель по душе города
Откройте сердце Тбилиси: история, культура и вкусы Грузии в одной экскурсии. Станьте частью города с уникальным гидом
Начало: Встречаемся на пл. Свободы
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
13098 за всё до 6 чел.
Тбилиси и Мцхета
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
15 отзывов
Тбилиси и Мцхета
Две столицы от древности до современности
Начало: Место Вашего проживания
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
от 189 за всё до 4 чел.
Мне Тифлис горбатый снится…
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
57 отзывов
Мне Тифлис горбатый снится…
Исследовать потайные уголки города
Начало: Площадь Свободы
9 июня в 10:00
10 июня в 08:00
от 60 за всё до 5 чел.
Старый и верный традициям Тбилиси
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
649 отзывов
Старый и верный традициям Тбилиси
Очароваться атмосферой неспешности на обзорной экскурсии по грузинской столице
Начало: В районе Площади Свободы
18 июня в 09:00
20 июня в 09:00
25 за человека
Три лица Тбилиси - групповая прогулка с гидом-историком
🚶 Пешая
🚤 На катере
скидка
64%
Групповая
4.5 часа
33 отзыва
Три лица Тбилиси - групповая прогулка с гидом-историком
Увидеть три разных города за 1 день, поплавать на катере и побывать в секретных музеях
Начало: В центре города, около Дворца парламента на проспе...
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
7025 за человека
Мцхета и Тбилиси: две столицы за один день
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
7 отзывов
Мцхета и Тбилиси: две столицы за один день
Открыть грузинскую историю и душу на насыщенной авто-пешеходной экскурсии
Начало: Возле гостиницы
9 июня в 09:00
10 июня в 09:00
150 за всё до 6 чел.
Летопись эпох на перекрёстке империй
🚶 Пешая
скидка
50%
Групповая
3.5 часа
338 отзывов
Летопись эпох на перекрёстке империй: путешествие по историческому Тбилиси
Проведите 4 часа в путешествии по времени в самом сердце Тбилиси, где каждый камень рассказывает свою уникальную историю
Начало: У храма Метехи
Расписание: в понедельник, вторник, среду и воскресенье в 16:30, в четверг и пятницу в 13:00, в субботу в 12:45
Завтра в 12:45
9 июня в 16:30
2010 за человека
Душа и древность Тбилиси: интерактивная групповая экскурсия
🚶 Пешая
скидка
68%
Групповая
3 часа
1 отзыв
Душа и древность Тбилиси: интерактивная групповая экскурсия
Знакомиться с городом, отвечать на вопросы, находить контрасты, смеяться, пить вино
Начало: На площади Свободы
Расписание: в понедельник, вторник, среду и четверг в 11:00, в пятницу, субботу и воскресенье в 11:00 и 18:00
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
289 за человека
Старый Тбилиси: пешая экскурсия, прогулка на катере и грузинское вино
🚶 Пешая
🚤 На катере
скидка
8%
Мини-группа
3.5 часа
4 отзыва
Старый Тбилиси: пешая экскурсия, прогулка на катере и грузинское вино
Откроем вам историю, красоту и вкус нашего тёплого города
Начало: На площади Vakhtang Gorgasali
Расписание: ежедневно в 13:30 и 17:00
Завтра в 13:30
9 июня в 13:30
3633 за человека
Тбилиси - увидеть и прочувствовать
🚶 Пешая
Групповая
3.5 часа
8 отзывов
Тбилиси - увидеть и прочувствовать
Групповая экскурсия по известным и скрытым уголкам города - в тёплой компании коренного тбилисца
Начало: На площади Свободы
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
15 за человека
Секрет Тбилиси
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
22 отзыва
Секрет Тбилиси
Разобраться, каков на самом деле Тбилиси и чем он так привлекает людей со всего мира
Начало: Тбилиси
12 июня в 09:00
16 июня в 09:00
129 за всё до 3 чел.
Обзорная экскурсия по Тбилиси и дегустация в подарок
🚶 Пешая
скидка
80%
Групповая
4 часа
480 отзывов
Пешеходная экскурсия по Тбилиси: исторические сокровища и винная дегустация
Откройте для себя душу Тбилиси: пройдите по древним улицам, услышите легенды и отведайте ароматные вина
Начало: Метро Авлабари, у памятника Мимино
Расписание: Ежедневно в 11:00
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
65$13 за человека
Нескучная прогулка с коренным тбилисцем
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
7 отзывов
Нескучная прогулка с коренным тбилисцем
Узнать сердце Грузии в истории и лицах
Начало: Квартал Абанотубани, скульптура Сокол и Фазан
9 июня в 10:30
10 июня в 10:00
55 за всё до 10 чел.
Две столицы за один день
🚌 На автобусе
Мини-группа
7 часов
27 отзывов
Групповая экскурсия по Тбилиси и Мцхете: путешествие в историю
Откройте для себя две столицы Грузии, погрузитесь в историю и культуру, посетив знаковые места и храмы
Начало: Метро Авлабари
Расписание: Ежедневно в 11:00
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
$75 за человека
Путешествие в объективе: фотоэкскурсия по Тбилиси
🚶 Пешая
скидка
30%
Фотопрогулка
1.5 часа
2 отзыва
Путешествие в объективе: фотоэкскурсия по Тбилиси
Получить профессиональные снимки из трёх локаций на выбор и узнать их историю
Начало: В центре города
Завтра в 10:30
9 июня в 10:30
200140 за всё до 5 чел.
Аудиопрогулка по районам Старый Тбилиси и Сололаки
🚶 Пешая
Аудиогид
2.5 часа
2 отзыва
Аудиопрогулка по районам Старый Тбилиси и Сололаки
Путешествие на полдня по самым известным и колоритным достопримечательностям грузинской столицы
Начало: Рядом с парком Гейдара Алиева в районе серных бань
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
10 за человека
Обаятельный Тбилиси, сакральная Мцхета и пещерный Уплисцихе
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
8 отзывов
Обаятельный Тбилиси, сакральная Мцхета и пещерный Уплисцихе
Прочувствовать многослойность истории Грузии и насладиться видами города и природы
13 июня в 09:30
14 июня в 09:00
от 145 за всё до 6 чел.
Многоголосье грузинской кухни
🚶 Пешая
Индивидуальная
6 часов
17 отзывов
Многоголосье грузинской кухни
Авторская экскурсия-импровизация по Старому городу с гастрономическим акцентом
13 июня в 09:00
14 июня в 09:00
90 за всё до 15 чел.
«Поспешишь-опоздаешь!» - прогулка в тбилисском ритме
🚶 Пешая
Индивидуальная
5 часов
15 отзывов
«Поспешишь-опоздаешь!» - прогулка в тбилисском ритме
Обзорная пешеходная экскурсия по историческим кварталам
Начало: около метро Руставели
13 июня в 08:30
27 июня в 08:30
от 75 за всё до 15 чел.
Тбилиси: нерассказанные истории
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
32 отзыва
Тбилиси: нерассказанные истории
Насыщенная прогулка по знаковым достопримечательностям и нетипичным уголкам города
Начало: У памятнику соколу и фазану что у серых бань
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
90 за всё до 8 чел.
Гамарджоба, Тбилиси
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
30 отзывов
Гамарджоба, Тбилиси: Индивидуальное путешествие по сердцу Грузии
Откройте для себя душу Тбилиси: исторические уголки, культурное наследие и гастрономические изыски
Начало: Прямо от Вашего отеля или Данкин Донатс на Площадь...
Завтра в 16:00
10 июня в 09:00
88 за всё до 12 чел.
Прогулка по главным достопримечательностям Тбилиси
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
11 отзывов
Прогулка по главным достопримечательностям Тбилиси
Получить общее представление о городе, его истории и современной жизни на неспешной прогулке
Завтра в 11:00
9 июня в 08:00
75 за всё до 5 чел.
«Символы Тбилиси». Аудиогид и квест
🚶 Пешая
Квест
2.5 часа
2 отзыва
«Символы Тбилиси». Аудиогид и квест
Открыть все главные и интересные достопримечательности города через аудиоперфоманс и головоломки
Начало: в районе площади Свободы
Завтра в 00:00
9 июня в 00:00
10 за экскурсию
Интерактивная экскурсия по Тбилиси с гидом-медиатором
🚶 Пешая
скидка
50%
Квест
3 часа
4 отзыва
Интерактивная экскурсия по Тбилиси с гидом-медиатором
Начало: Freedom Square, 2
Расписание: Каждый день с 10:00 до 20:00 (по тбилисскому времени)
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
125$63 за человека
Тайны Тбилиси - на групповой прогулке с Фаролеро
🚶 Пешая
Групповая
1.5 часа
1 отзыв
Тайны Тбилиси - на групповой прогулке с Фаролеро
Отправиться в волшебное театрализованное путешествие и услышать истории грузинской столицы
Начало: В сквере имени Пушкина
Расписание: во вторник, пятницу и субботу в 19:30
Завтра в 19:30
11 июня в 19:30
25 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анастасия
    6 июня 2024
    По Тбилиси - душевно и зажигательно
    Экскурсия очень понравилась! Владимир интересно и с юмором рассказывал о городе, показывал его с разных сторон. Вышла не скучная лекция
    читать дальше

    об истории, а приятная прогулка в хорошей компании. Вина на дегустации не пожалели:) Так же получили полезные советы куда сходить вкусно поесть. С удовольствием рекомендуем!

  • Н
    Нина
    5 июня 2024
    Тбилиси - увидеть и прочувствовать
    Для нас провёл экскурсию Саба. Всё понравилось, много полезной информации о Тбилиси и Грузии в целом, Саба произвёл приятное впечатление. Отдельно рада, что экскурсию удалось забронировать всего за 3 часа до начала. Быстро ответили и всё подтвердили. Спасибо! Всем рекомендую.
  • Я
    Ярослав
    5 июня 2024
    По Тбилиси - душевно и зажигательно
    Это была замечательная, интересная и ёмкая экскурсия. С нами была экскурсовод Мариам, очень внимательная, знающие все нюансы и секреты Тбилиси.
    читать дальше

    Прошли по всем местам вместе 2.5-летней дочке, которой тоже всё понравилось: и ходить по узким улочкам, и летать на фуникулёре над рекой Курой, и посидеть на расписном ковре в старом городе:) Спасибо, будем рекомендовать друзьям!

    Это была замечательная, интересная и ёмкая экскурсия. С нами была экскурсовод Мариам, очень внимательная, знающие всеЭто была замечательная, интересная и ёмкая экскурсия. С нами была экскурсовод Мариам, очень внимательная, знающие всеЭто была замечательная, интересная и ёмкая экскурсия. С нами была экскурсовод Мариам, очень внимательная, знающие всеЭто была замечательная, интересная и ёмкая экскурсия. С нами была экскурсовод Мариам, очень внимательная, знающие все
  • Е
    Екатерина
    5 июня 2024
    Тбилиси - первое свидание
    Взять экскурсию у Георгия в первый день своего нахождения в Тбилиси - было лучшим моим решением, чтобы поближе познакомиться с
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    историей и культурой страны и города. Впечатлило, с какой любовью и гордостью Георгий рассказывал о истории своего города и страны, а также о культуре Грузии. Однозначно рекомендую!

  • Д
    Диана
    4 июня 2024
    Тбилиси с огоньком
    Очень понравилась пешая прогулка по городу в сопровождении гида Владимира. Узнали много интересной информации, прошлись старой части города, прокатились на
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    фуникулере, даже успели попасть под дождь, но это даже было плюсом, увидели Тбилиси в разную погоду. Рекомендую однозначно, все остались довольны!!

  • L
    Leonid
    4 июня 2024
    По Тбилиси - душевно и зажигательно
    Мне очень понравилось, было много информации об истории, и о городе. Всё было с юмором, экскурсия 4 часа прошла не
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    заметно. Завели по мимо исторических мест, ещё и пекарню с прекрасной выпечкой, а в конце очень красочно и вкусно продегустировали вино, молодой человек наливал и рассказывал про вино и тосты все это с юмором.

  • И
    Ирина
    3 июня 2024
    Вдохновиться атмосферой Тбилиси
    Это была моя первая поездка в Грузию, и мне было важно получить первые впечатления о стране, ее людях столице. Экскурсия
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    с Серго все это осуществила - история, традиции, религия, легенды, самые важные и значимые уголки прекрасной столицы Грузии, прекрасные стихи знакомых и незнакомых поэтов. Не было вопроса, на который бы нам не ответил Серго. Первое, самое важное впечатление определило наше отношение - все было интересно, и хотелось узнать и увидеть больше, глубже. И это впечатление зародило то,что потом окрепло - интерес к самому городу, к стране и ее людям. Тбилиси нам очень понравился, здесь можно ходить бесконечно и каждый раз открывать новые интересные уголки, детали. Думаю, что такие люди как Серго и могут помочь все это увидеть. Жаль только, что в течение одной экскурсии не хватает времени охватить все исторические районы города - для этого нужно значительно больше времени. И наша благодарность Серго не только за прекрасное знакомство с городом, но и за его время - наша экскурсия продлилась дольше намеченного - столько нужно было показать и рассказать…

  • И
    Инна
    3 июня 2024
    Тбилиси - первое свидание
    Лил дождь, но это не помешало нам насладиться красотами Тбилиси! Георгий, спасибо за интересную, познавательную экскурсию! Рекомендую!
  • Г
    Геннадий
    3 июня 2024
    Пешеходная экскурсия по Тбилиси
    Мы с женой наслаждались экскурсией в течение четырех часов. Все было замечательно - и общение с гидом (Тамара интересный рассказчик
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    и собеседник, очень контактна и жизнерадостна) и насыщенная программа - живописные узкие улочки, тбилисские галереи-балкончики, православные храмы, канатная дорога, азербайджанский квартал, знаменитые серные бани и конечно дегустация местных вин (как в Грузии без нее). Надо ли говорить, что я могу смело рекомендовать этого прекрасного гида всем туристам из России.

  • О
    Оксана
    2 июня 2024
    Тбилиси - любовь с первого взгляда
    Хотели бы сказать спасибо гиду Елене за прекрасную и познавательную экскурсию. Ёмко, интересно. Ловила и старалась запомнить каждое слово. Были семьей с детьми.

Ответы на вопросы от путешественников по Тбилиси в категории «Крепость Нарикала»

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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Серные бани
  3. Кахетия
  4. Крепость Нарикала
  5. Площадь Свободы
  6. Мост мира
  7. Собор Светицховели
  8. Монастырь Джвари
  9. Крепость Ананури
  10. Сигнахи
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