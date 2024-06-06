1 чел.
По популярности
скидка
25%
Индивидуальная
2.5 часа
Скрытые сокровища Тбилиси: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Тбилиси, открывая его скрытые сокровища. Узнайте легенды, насладитесь архитектурой и откройте новые ракурсы столицы Грузии
Начало: На площади Мейдан в Старом городе
9 июня в 14:00
10 июня в 10:00
20€15 за человека
скидка
50%
Групповая
3.5 часа
Популярное предложение
По Тбилиси - душевно и зажигательно: групповая экскурсия
Откройте для себя душу Тбилиси: живые истории, традиционные вкусы и уникальные места, которые останутся в памяти навсегда
Начало: На площади Свободы
Расписание: ежедневно в 11:00 и 16:00
9 июня в 11:00
10 июня в 16:00
30€15 за человека
Групповая
3 часа
Тбилиси - первое свидание: путешествие по древнему городу
Погрузитесь в атмосферу Тбилиси, где древность и современность переплетаются в удивительном танце
Начало: У Серных бань
Расписание: ежедневно в 10:00 и 17:00
Завтра в 17:00
9 июня в 10:00
€15 за человека
скидка
50%
Групповая
3.5 часа
Пешеходная экскурсия по Тбилиси: путешествие в душу города
Откройте для себя уникальный Тбилиси: исторические места, вдохновляющие истории и живописные виды Старого города
Начало: Пл. Свободы
Расписание: ежедневно в 10:00 и 15:00
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
30€15 за человека
скидка
50%
Групповая
3.5 часа
Тбилиси с огоньком: увлекательное путешествие по историческим местам
За 3,5 часа вы увидите самые яркие достопримечательности Тбилиси, окунетесь в атмосферу города и попробуете национальные блюда
Начало: Площадь Свободы
Расписание: ежедневно в 11:00 и 16:00
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
30€15 за человека
скидка
25%
Индивидуальная
3.5 часа
Пешеходная экскурсия по Тбилиси: от Старого города до серных бань
Проведите незабываемый день, погружаясь в историю и культуру Тбилиси, открывая для себя его красоту и уникальность
Начало: Площадь Свободы
Завтра в 09:00
11 июня в 15:00
120€90 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
4 часа
Душевный Тбилиси: Путешествие по городу и его истории
Познакомьтесь с Тбилиси по-новому: от серных бань до узких улочек Старого Города и винных лавок
Начало: Площадь Свободы
Завтра в 15:00
10 июня в 10:00
от €50 за всё до 10 чел.
скидка
29%
Индивидуальная
2.5 часа
Тбилиси - шкатулка сокровищ и историй: уникальное путешествие
Погрузитесь в атмосферу грузинской столицы, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: в районе метро Авлабари
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от 75€53 за всё до 10 чел.
скидка
50%
Индивидуальная
3 часа
Тбилиси: городская экскурсия с погружением в культуру
Исследуйте уникальную атмосферу Тбилиси, узнайте истории и легенды, отведайте традиционные блюда и вина
Начало: У храма Метехи
Завтра в 13:00
9 июня в 10:00
от 170€85 за всё до 6 чел.
скидка
59%
Групповая
3.5 часа
Тбилиси - любовь с первого взгляда: групповая экскурсия по старому Тифлису
Познакомьтесь с колоритом Тбилиси, прогуляйтесь по старинным улицам, посетите знаковые места и насладитесь панорамными видами с крепости Нарикала
Начало: В районе метро Авлабари
Расписание: ежедневно в 11:00
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
32€13 за человека
Индивидуальная
5 часов
Тбилиси и Мцхета: путеводитель по времени
Погрузитесь в удивительный мир грузинской истории и культуры, исследуя древние и современные красоты Тбилиси
Начало: Место проживания туристов
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
€161 за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
4 часа
Тбилиси: вдохновляющее путешествие по городу Музы
Откройте для себя магию Тбилиси, где каждый уголок рассказывает уникальную историю слияния культур и искусств
Начало: У выхода из метро Авлабар
Завтра в 10:00
9 июня в 15:00
от 90€81 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
4 часа
Популярное предложение
Тбилиси мой любимый и родной: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Тбилиси, узнайте о его истории, культуре и традициях. Прогулка по старинным улочкам и знаковым местам города
Начало: В районе метро Авлабари, в Старом Тбилиси
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
€75 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Экскурсия по Тбилиси: панорамы, история и винная дегустация
Погрузитесь в уникальную атмосферу Тбилиси, наслаждаясь его историей, культурой и вином в одной экскурсии
Начало: В районе метро «Авлабари»
9 июня в 10:00
13 июня в 09:30
от €52 за всё до 9 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Тбилиси, какой он есть: индивидуальная экскурсия по городу
Погрузитесь в уникальную атмосферу Тбилиси, узнайте о его истории и культуре, прогуляйтесь по главным достопримечательностям города
Начало: В районе площади Свободы
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
€45 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
5 часов
Узнать Тбилиси: история, культура и виноделие Грузии
Погрузитесь в уникальную атмосферу Тбилиси, исследуя его исторические сокровища и культурные традиции
Начало: У вашего отеля
Завтра в 10:30
9 июня в 10:30
от €170 за всё до 20 чел.
Индивидуальная
4 часа
Тбилиси - праздник, который всегда с тобой
Старый город, новое время и вечные гуляния
Начало: Квартал серных бань
13 июня в 09:00
14 июня в 09:00
€90 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
4 часа
Тбилиси - сердце Сакартвело
Знакомство с историей, наследием и многообразием города на автомобильно-пешеходной экскурсии
Начало: Удобное вам, в центральных районах города
6 июля в 11:00
7 июля в 11:00
от €86 за всё до 5 чел.
Мини-группа
3 часа
Тбилиси, каким его ждешь
Узнать теплый город через историю, колорит, ароматы и вкусы вина на душевной прогулке без спешки
Начало: в районе метро Авлабари
Расписание: в субботу в 08:00
Завтра в 08:00
15 июня в 08:00
€150 за человека
Индивидуальная
9 часов
Мцхета и Тбилиси: погружение в историю и культуру Грузии
Откройте сердце Грузии с экскурсией по Мцхете и Тбилиси. Познакомьтесь с древними святынями и современной архитектурой в одном путешествии
22 июня в 10:00
24 июня в 10:00
€142 за всё до 3 чел.
скидка
25%
Индивидуальная
3.5 часа
Ну как не полюбить Тбилиси: путеводитель по душе города
Откройте сердце Тбилиси: история, культура и вкусы Грузии в одной экскурсии. Станьте частью города с уникальным гидом
Начало: Встречаемся на пл. Свободы
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
130€98 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
9 часов
Тбилиси и Мцхета
Две столицы от древности до современности
Начало: Место Вашего проживания
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
от €189 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Мне Тифлис горбатый снится…
Исследовать потайные уголки города
Начало: Площадь Свободы
9 июня в 10:00
10 июня в 08:00
от €60 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
4 часа
Старый и верный традициям Тбилиси
Очароваться атмосферой неспешности на обзорной экскурсии по грузинской столице
Начало: В районе Площади Свободы
18 июня в 09:00
20 июня в 09:00
€25 за человека
скидка
64%
Групповая
4.5 часа
Три лица Тбилиси - групповая прогулка с гидом-историком
Увидеть три разных города за 1 день, поплавать на катере и побывать в секретных музеях
Начало: В центре города, около Дворца парламента на проспе...
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
70€25 за человека
Индивидуальная
10 часов
Мцхета и Тбилиси: две столицы за один день
Открыть грузинскую историю и душу на насыщенной авто-пешеходной экскурсии
Начало: Возле гостиницы
9 июня в 09:00
10 июня в 09:00
€150 за всё до 6 чел.
скидка
50%
Групповая
3.5 часа
Летопись эпох на перекрёстке империй: путешествие по историческому Тбилиси
Проведите 4 часа в путешествии по времени в самом сердце Тбилиси, где каждый камень рассказывает свою уникальную историю
Начало: У храма Метехи
Расписание: в понедельник, вторник, среду и воскресенье в 16:30, в четверг и пятницу в 13:00, в субботу в 12:45
Завтра в 12:45
9 июня в 16:30
20€10 за человека
скидка
68%
Групповая
3 часа
Душа и древность Тбилиси: интерактивная групповая экскурсия
Знакомиться с городом, отвечать на вопросы, находить контрасты, смеяться, пить вино
Начало: На площади Свободы
Расписание: в понедельник, вторник, среду и четверг в 11:00, в пятницу, субботу и воскресенье в 11:00 и 18:00
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
28€9 за человека
скидка
8%
Мини-группа
3.5 часа
Старый Тбилиси: пешая экскурсия, прогулка на катере и грузинское вино
Откроем вам историю, красоту и вкус нашего тёплого города
Начало: На площади Vakhtang Gorgasali
Расписание: ежедневно в 13:30 и 17:00
Завтра в 13:30
9 июня в 13:30
36€33 за человека
Групповая
3.5 часа
Тбилиси - увидеть и прочувствовать
Групповая экскурсия по известным и скрытым уголкам города - в тёплой компании коренного тбилисца
Начало: На площади Свободы
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
€15 за человека
Индивидуальная
3 часа
Секрет Тбилиси
Разобраться, каков на самом деле Тбилиси и чем он так привлекает людей со всего мира
Начало: Тбилиси
12 июня в 09:00
16 июня в 09:00
€129 за всё до 3 чел.
скидка
80%
Групповая
4 часа
Пешеходная экскурсия по Тбилиси: исторические сокровища и винная дегустация
Откройте для себя душу Тбилиси: пройдите по древним улицам, услышите легенды и отведайте ароматные вина
Начало: Метро Авлабари, у памятника Мимино
Расписание: Ежедневно в 11:00
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
65$13 за человека
Индивидуальная
3.5 часа
Нескучная прогулка с коренным тбилисцем
Узнать сердце Грузии в истории и лицах
Начало: Квартал Абанотубани, скульптура Сокол и Фазан
9 июня в 10:30
10 июня в 10:00
€55 за всё до 10 чел.
Мини-группа
7 часов
Групповая экскурсия по Тбилиси и Мцхете: путешествие в историю
Откройте для себя две столицы Грузии, погрузитесь в историю и культуру, посетив знаковые места и храмы
Начало: Метро Авлабари
Расписание: Ежедневно в 11:00
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
$75 за человека
скидка
30%
Фотопрогулка
1.5 часа
Путешествие в объективе: фотоэкскурсия по Тбилиси
Получить профессиональные снимки из трёх локаций на выбор и узнать их историю
Начало: В центре города
Завтра в 10:30
9 июня в 10:30
200€140 за всё до 5 чел.
Аудиогид
2.5 часа
Аудиопрогулка по районам Старый Тбилиси и Сололаки
Путешествие на полдня по самым известным и колоритным достопримечательностям грузинской столицы
Начало: Рядом с парком Гейдара Алиева в районе серных бань
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
€10 за человека
Индивидуальная
8 часов
Обаятельный Тбилиси, сакральная Мцхета и пещерный Уплисцихе
Прочувствовать многослойность истории Грузии и насладиться видами города и природы
13 июня в 09:30
14 июня в 09:00
от €145 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
6 часов
Многоголосье грузинской кухни
Авторская экскурсия-импровизация по Старому городу с гастрономическим акцентом
13 июня в 09:00
14 июня в 09:00
€90 за всё до 15 чел.
Индивидуальная
5 часов
«Поспешишь-опоздаешь!» - прогулка в тбилисском ритме
Обзорная пешеходная экскурсия по историческим кварталам
Начало: около метро Руставели
13 июня в 08:30
27 июня в 08:30
от €75 за всё до 15 чел.
Индивидуальная
4 часа
Тбилиси: нерассказанные истории
Насыщенная прогулка по знаковым достопримечательностям и нетипичным уголкам города
Начало: У памятнику соколу и фазану что у серых бань
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
€90 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Гамарджоба, Тбилиси: Индивидуальное путешествие по сердцу Грузии
Откройте для себя душу Тбилиси: исторические уголки, культурное наследие и гастрономические изыски
Начало: Прямо от Вашего отеля или Данкин Донатс на Площадь...
Завтра в 16:00
10 июня в 09:00
€88 за всё до 12 чел.
Индивидуальная
3 часа
Прогулка по главным достопримечательностям Тбилиси
Получить общее представление о городе, его истории и современной жизни на неспешной прогулке
Завтра в 11:00
9 июня в 08:00
€75 за всё до 5 чел.
Квест
2.5 часа
«Символы Тбилиси». Аудиогид и квест
Открыть все главные и интересные достопримечательности города через аудиоперфоманс и головоломки
Начало: в районе площади Свободы
Завтра в 00:00
9 июня в 00:00
€10 за экскурсию
скидка
50%
Квест
3 часа
Интерактивная экскурсия по Тбилиси с гидом-медиатором
Начало: Freedom Square, 2
Расписание: Каждый день с 10:00 до 20:00 (по тбилисскому времени)
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
125$63 за человека
Групповая
1.5 часа
Тайны Тбилиси - на групповой прогулке с Фаролеро
Отправиться в волшебное театрализованное путешествие и услышать истории грузинской столицы
Начало: В сквере имени Пушкина
Расписание: во вторник, пятницу и субботу в 19:30
Завтра в 19:30
11 июня в 19:30
€25 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААнастасия6 июня 2024Экскурсия очень понравилась! Владимир интересно и с юмором рассказывал о городе, показывал его с разных сторон. Вышла не скучная лекция
- ННина5 июня 2024Для нас провёл экскурсию Саба. Всё понравилось, много полезной информации о Тбилиси и Грузии в целом, Саба произвёл приятное впечатление. Отдельно рада, что экскурсию удалось забронировать всего за 3 часа до начала. Быстро ответили и всё подтвердили. Спасибо! Всем рекомендую.
- ЯЯрослав5 июня 2024Это была замечательная, интересная и ёмкая экскурсия. С нами была экскурсовод Мариам, очень внимательная, знающие все нюансы и секреты Тбилиси.
- ЕЕкатерина5 июня 2024Взять экскурсию у Георгия в первый день своего нахождения в Тбилиси - было лучшим моим решением, чтобы поближе познакомиться с
- ДДиана4 июня 2024Очень понравилась пешая прогулка по городу в сопровождении гида Владимира. Узнали много интересной информации, прошлись старой части города, прокатились на
- LLeonid4 июня 2024Мне очень понравилось, было много информации об истории, и о городе. Всё было с юмором, экскурсия 4 часа прошла не
- ИИрина3 июня 2024Это была моя первая поездка в Грузию, и мне было важно получить первые впечатления о стране, ее людях столице. Экскурсия
- ИИнна3 июня 2024Лил дождь, но это не помешало нам насладиться красотами Тбилиси! Георгий, спасибо за интересную, познавательную экскурсию! Рекомендую!
- ГГеннадий3 июня 2024Мы с женой наслаждались экскурсией в течение четырех часов. Все было замечательно - и общение с гидом (Тамара интересный рассказчик
- ООксана2 июня 2024Хотели бы сказать спасибо гиду Елене за прекрасную и познавательную экскурсию. Ёмко, интересно. Ловила и старалась запомнить каждое слово. Были семьей с детьми.
Ответы на вопросы от путешественников по Тбилиси в категории «Крепость Нарикала»
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