19%
Групповая
до 15 чел.
Пешая прогулка по Тбилиси
Начало: Площадь Вахтанга Горгасали
Расписание: Ежедневно в 13:00, 16:30 и 20:00.<br>Вечерняя экскурсия в 20:00 оплачивается по двойному тарифу.
Сегодня в 13:00
Завтра в 13:00
$13.80
$17 за человека
Мини-группа
до 5 чел.
Секреты древнего Тбилиси
Начало: Площадь Авлабари, станция метро Авлабари
Расписание: Каждый день в 10:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
$25 за человека
35%
Групповая
до 15 чел.
Тбилиси и его тайные парадные
Начало: Площадь Вахтанга Горгасали, «I LOVE TBILISI»
Сегодня в 13:00
Завтра в 13:00
$15.60
$24 за человека
33%
Мини-группа
до 10 чел.
Шедевры Сололаки: парадные и подъезды Тбилиси
Начало: Пл. Мейдан, около знака I Love Tbilisi
Сегодня в 13:00
Завтра в 13:00
$14.10
$21 за человека
