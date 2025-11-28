Мои заказы

Парадные Тбилиси – экскурсии в Тбилиси

Найдено 4 экскурсии в категории «Парадные Тбилиси» в Тбилиси, цены от $13, скидки до 35%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Пешая прогулка по Тбилиси
Пешая
3 часа
-
19%
55 отзывов
Групповая
до 15 чел.
Пешая прогулка по Тбилиси
Начало: Площадь Вахтанга Горгасали
Расписание: Ежедневно в 13:00, 16:30 и 20:00.<br>Вечерняя экскурсия в 20:00 оплачивается по двойному тарифу.
Сегодня в 13:00
Завтра в 13:00
$13.80$17 за человека
Секреты древнего Тбилиси
Пешая
5 часов
1 отзыв
Мини-группа
до 5 чел.
Секреты древнего Тбилиси
Начало: Площадь Авлабари, станция метро Авлабари
Расписание: Каждый день в 10:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
$25 за человека
Тбилиси и его тайные парадные
Пешая
3 часа
-
35%
10 отзывов
Групповая
до 15 чел.
Тбилиси и его тайные парадные
Начало: Площадь Вахтанга Горгасали, «I LOVE TBILISI»
Сегодня в 13:00
Завтра в 13:00
$15.60$24 за человека
Шедевры Сололаки: парадные и подъезды Тбилиси
Пешая
3 часа
-
33%
1 отзыв
Мини-группа
до 10 чел.
Шедевры Сололаки: парадные и подъезды Тбилиси
Начало: Пл. Мейдан, около знака I Love Tbilisi
Сегодня в 13:00
Завтра в 13:00
$14.10$21 за человека

