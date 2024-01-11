Район Сололаки – экскурсии в Тбилиси

Найдено 3 экскурсии в категории «Район Сололаки» в Тбилиси, цены от $20. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Панорамная экскурсия по Тбилиси
🚌 На автобусе
Групповая
2 часа
6 отзывов
Панорамная экскурсия по Тбилиси: от Святой Троицы до Сололаки
Погрузитесь в атмосферу Тбилиси, наслаждаясь великолепными видами и богатой историей города
Начало: Ул. Коте Абхази, 44 Тбилиси
Расписание: Ежедневно в 15:00
Завтра в 15:00
9 июня в 15:00
$20 за человека
Пленочная фотосессия на улочках старого Тбилиси
🚶 Пешая
Фотопрогулка
3 часа
3 отзыва
Пленочная фотосессия на улочках старого Тбилиси
Начало: Площадь Свободы, дом 2
Расписание: напишите мне, если не можете найти подходящую дату или время
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
$110 за всё до 2 чел.
Буржуазный Тифлис. Сололаки глазами искусствоведа
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
Буржуазный Тифлис. Сололаки глазами искусствоведа
Начало: На площади Свободы у розового здания с грифонами
Завтра в 11:00
9 июня в 09:00
$135 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • M
    Mark
    11 января 2024
    Панорамная экскурсия по Тбилиси
    Сначала расстроились из-за ухудшения погоды, но потом ни разу не пожалели, тк в последней точке экскурсии, на горе в парке
    читать дальше

    Тацминда нас ждал еще один погодный сюрприз, облако снега накрыло парк, и мы там были как в сказке, все радовались снегу, было классно. А на черепашьем озере, в кафе подкрепились отличным хачапури с кофе. Ехали маленькой группой, 6 человек. Спасибо гиду Стефану, отлично говорит по-русски и по-английски, молодой парень с чувством юмора. В общем хорошо съездили, и осталась куча классных фотографий! Отличный офис и транспорт, видно, что компания серьёзная.

  • А
    Анна
    25 мая 2023
    Экскурсия с хайкингом в Тбилиси - город с высоты
    Спасибо за интересную и активную экскурсию. Рекомендую заказывать пикник, потому что нет ничего лучше, чем попивать вино с видом на весь Тбилиси и слушать пение птиц!
  • Н
    Настя
    23 мая 2023
    Экскурсия с хайкингом в Тбилиси - город с высоты
    Благодарю за увлекательную и познавательную экскурсию! Время пролетело незаметно, Тасо рассказала много интересных фактов о стране и историю города. В начале
    читать дальше

    экскурсии мы поднялись на фуникулере, на вершине попробовали вкуснейшие пончики и сделали красивые фото с видом на Тбилиси. Во время нашей прогулки начался дождь, Тасо открыла большой зонт, под с комфортом поместилась наша маленькая компания и мы продолжили экскурсию. Нам очень понравилось!)

  • Е
    Елизавета
    7 декабря 2022
    Пленочная фотосессия на улочках старого Тбилиси
    Анна,спасибо тебе большое за замечательную экскурсию-фотоссесию! Анна очень милая девушка,рассказала много интересных фактов о Тбилиси и провела нас в скрытые
    читать дальше

    места,благодаря чему мы увидели очень много интересного,что было бы недоступно если бы мы ходили сами. А также сделала нам на память пленочные кадры,было очень интересно и весело. Приезжим в Тбилиси рекомендую обязательно Анну, не пожалеете.

  • А
    Амелия
    21 октября 2022
    Пленочная фотосессия на улочках старого Тбилиси
    Всем привет! Очень приятно прогулялись с Аней по улочкам Тбилиси, попутно открывая новые места для нас обеих и учиняя фотоохоту на
    читать дальше

    меня. Аня сразу спросила, какое настроение хочется передать в кадре, и это действительно удалось сделать, хотя раньше я никогда не была в объективе фотографа:) Время пролетело незаметно. Затейливые рассказы о людях, местах и событиях, наполнявших город до нас. Захват лучших моментов камерой. Улыбки:) Фото - восторг! Спасибо, Аня! Ты мастер!

  • Д
    Диана
    8 сентября 2022
    Загадки прошлого и современность в грузинской столице
    Экскурсию провела гид Светлана, очень эрудирована, тактична, с чувством умора. Помимо программы экскурсии, легко дала ответы на многочисленные вопросы; для
    читать дальше

    детей проводила параллели между историческими событиями и сегодняшним днем; дала подсказки, что непременно стоит попробовать из грузинской кухни; лакомые места, где стоит побывать; привлекала внимание детей (8 и 5 лет), вообщем наша группа осталась очень довольна экскурсией! Огромное спасибо за её работу!

  • E
    Elvira
    14 августа 2022
    Пленочная фотосессия на улочках старого Тбилиси
    Рекомендую эту фотопрогулку, Анна не только делает чудесные снимки, но и очень интересно рассказывает и показывает город! Как и заявлено, мы прошлись как по туристическим местам, так и скрытым, было время и посидеть, отдохнуть. Я прекрасно провела время))
  • А
    Анастасия
    20 июня 2022
    Загадки прошлого и современность в грузинской столице
    Очень интересный маршрут, нисколько не утомительный и хочется вернуться и прогуляться еще.

Ответы на вопросы от путешественников по Тбилиси в категории «Район Сололаки»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Тбилиси
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Панорамная экскурсия по Тбилиси
  2. Пленочная фотосессия на улочках старого Тбилиси
  3. Буржуазный Тифлис. Сололаки глазами искусствоведа
Какие места ещё посмотреть в Тбилиси
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Серные бани
  3. Кахетия
  4. Крепость Нарикала
  5. Площадь Свободы
  6. Мост мира
  7. Собор Светицховели
  8. Монастырь Джвари
  9. Крепость Ананури
  10. Сигнахи
Сколько стоит экскурсия по Тбилиси в июне 2024
Сейчас в Тбилиси в категории "Район Сололаки" можно забронировать 3 экскурсии от 20 до 135. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
Забронируйте экскурсию в Тбилиси на 2024 год по теме «Район Сололаки», 9 ⭐ отзывов, цены от $20. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам