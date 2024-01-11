1 чел.
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Групповая
2 часа
Панорамная экскурсия по Тбилиси: от Святой Троицы до Сололаки
Погрузитесь в атмосферу Тбилиси, наслаждаясь великолепными видами и богатой историей города
Начало: Ул. Коте Абхази, 44 Тбилиси
Расписание: Ежедневно в 15:00
Завтра в 15:00
9 июня в 15:00
$20 за человека
Фотопрогулка
3 часа
Пленочная фотосессия на улочках старого Тбилиси
Начало: Площадь Свободы, дом 2
Расписание: напишите мне, если не можете найти подходящую дату или время
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
$110 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
3 часа
Буржуазный Тифлис. Сололаки глазами искусствоведа
Начало: На площади Свободы у розового здания с грифонами
Завтра в 11:00
9 июня в 09:00
$135 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- MMark11 января 2024Сначала расстроились из-за ухудшения погоды, но потом ни разу не пожалели, тк в последней точке экскурсии, на горе в парке
- ААнна25 мая 2023Экскурсия с хайкингом в Тбилиси - город с высотыСпасибо за интересную и активную экскурсию. Рекомендую заказывать пикник, потому что нет ничего лучше, чем попивать вино с видом на весь Тбилиси и слушать пение птиц!
- ННастя23 мая 2023Экскурсия с хайкингом в Тбилиси - город с высотыБлагодарю за увлекательную и познавательную экскурсию! Время пролетело незаметно, Тасо рассказала много интересных фактов о стране и историю города. В начале
- ЕЕлизавета7 декабря 2022Анна,спасибо тебе большое за замечательную экскурсию-фотоссесию! Анна очень милая девушка,рассказала много интересных фактов о Тбилиси и провела нас в скрытые
- ААмелия21 октября 2022Всем привет! Очень приятно прогулялись с Аней по улочкам Тбилиси, попутно открывая новые места для нас обеих и учиняя фотоохоту на
- ДДиана8 сентября 2022Загадки прошлого и современность в грузинской столицеЭкскурсию провела гид Светлана, очень эрудирована, тактична, с чувством умора. Помимо программы экскурсии, легко дала ответы на многочисленные вопросы; для
- EElvira14 августа 2022Рекомендую эту фотопрогулку, Анна не только делает чудесные снимки, но и очень интересно рассказывает и показывает город! Как и заявлено, мы прошлись как по туристическим местам, так и скрытым, было время и посидеть, отдохнуть. Я прекрасно провела время))
- ААнастасия20 июня 2022Загадки прошлого и современность в грузинской столицеОчень интересный маршрут, нисколько не утомительный и хочется вернуться и прогуляться еще.
Ответы на вопросы от путешественников по Тбилиси в категории «Район Сололаки»
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