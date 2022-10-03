в пятницу в 17:00, в воскресенье в 12:00

Хотите не просто познакомиться с Тбилиси, а почувствовать себя его частью? На нашем спектакле-променаде вы прикоснетесь к городу через образы, живые истории, ощущения, колоритные детали. Следуя за актерами, вы проникнетесь рассказами местных жителей о детстве, о любви и соседстве. А декорациями для спектакля станет старинный район Сололаки с его двориками и изящными парадными.

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Описание

Что вас ожидает

Погружение в атмосферу Тбилиси через образы и звуки

В начале нашей прогулки вы получите инструктаж и наушники — а дальше начнется самое интересное! Вы будете знакомиться с Тбилиси под звуки аудиоспектакля, а наши актеры будут сопровождать вас и иллюстрировать рассказы действом.

Вы услышите ржание лошадей, стук печатной машинки и костяшек домино, крики мацонщика и суету готовки. Заглянете в две аутентичные парадные с фресками и винтовой лестницей, зайдете в колоритные дворики Сололаки. А неспешный темп позволит сполна насытиться атмосферой города, понять, как он жил раньше и как живет сейчас.

Как живет город: душевный сторителлинг

Сторителлинг — главный прием нашей иммерсивной прогулки. Перед вами развернутся отношения Георгия и Анико, главных героев спектакля в исполнении профессиональных актеров. Также в эту канву будут вписаны истории известных жителей Сололаки: вы услышите про Пиросмани и Маргариту, про подарок дома-оперы Калантора и ограбление дилижанса — все эти сюжеты будут оживать, как в кино.

Например, об устройстве грузинского вы узнаете через детские воспоминания Георгия. Услышите, как тётя Нино готовила на балконе, как весь двор смотрел футбол по телевизору дяди Серго, как деда Давида никто не мог обыграть в шахматы и как случайно футбольным мячом разбили шушабанди — из этих мелочей и складывается уютный мир Тбилиси.

Организационные детали