в пятницу в 17:00, в воскресенье в 12:00

Свидание с Тбилиси: иммерсивная прогулка по Сололаки

Спектакль-променад в наушниках и с живыми актёрами, который погрузит вас в атмосферу города

Хотите не просто познакомиться с Тбилиси, а почувствовать себя его частью? На нашем спектакле-променаде вы прикоснетесь к городу через образы, живые истории, ощущения, колоритные детали. Следуя за актерами, вы проникнетесь рассказами местных жителей о детстве, о любви и соседстве. А декорациями для спектакля станет старинный район Сололаки с его двориками и изящными парадными.
Свидание с Тбилиси: иммерсивная прогулка по Сололаки
Свидание с Тбилиси: иммерсивная прогулка по Сололаки
Свидание с Тбилиси: иммерсивная прогулка по Сололаки
Свидание с Тбилиси: иммерсивная прогулка по Сололаки
Свидание с Тбилиси: иммерсивная прогулка по Сололаки
Свидание с Тбилиси: иммерсивная прогулка по Сололаки
Свидание с Тбилиси: иммерсивная прогулка по Сололаки
Свидание с Тбилиси: иммерсивная прогулка по Сололаки
Свидание с Тбилиси: иммерсивная прогулка по Сололаки
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Описание

Что вас ожидает

Погружение в атмосферу Тбилиси через образы и звуки

В начале нашей прогулки вы получите инструктаж и наушники — а дальше начнется самое интересное! Вы будете знакомиться с Тбилиси под звуки аудиоспектакля, а наши актеры будут сопровождать вас и иллюстрировать рассказы действом.

Вы услышите ржание лошадей, стук печатной машинки и костяшек домино, крики мацонщика и суету готовки. Заглянете в две аутентичные парадные с фресками и винтовой лестницей, зайдете в колоритные дворики Сололаки. А неспешный темп позволит сполна насытиться атмосферой города, понять, как он жил раньше и как живет сейчас.

Как живет город: душевный сторителлинг

Сторителлинг — главный прием нашей иммерсивной прогулки. Перед вами развернутся отношения Георгия и Анико, главных героев спектакля в исполнении профессиональных актеров. Также в эту канву будут вписаны истории известных жителей Сололаки: вы услышите про Пиросмани и Маргариту, про подарок дома-оперы Калантора и ограбление дилижанса — все эти сюжеты будут оживать, как в кино.

Например, об устройстве грузинского вы узнаете через детские воспоминания Георгия. Услышите, как тётя Нино готовила на балконе, как весь двор смотрел футбол по телевизору дяди Серго, как деда Давида никто не мог обыграть в шахматы и как случайно футбольным мячом разбили шушабанди — из этих мелочей и складывается уютный мир Тбилиси.

Организационные детали

  • Экскурсия пешая. На маршруте, кроме актеров, группу сопровождает техник, который проводит инструктаж и раздает наушники, контролирует переходы между локациями, помогает занять лучшую точку для обзора и решает все технические вопросы.
  • Экскурсия — непрерывное действо, как спектакль, на ней нельзя остановиться, снять наушники или уйти с маршрута — о чём мы напомним в самом начале. На каждой локации заложено немного времени для фото и свободного перемещения.
  • Все уточняющие вопросы участники смогут задать после экскурсии

в пятницу в 17:00, в воскресенье в 12:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у Площади свободы
Когда и сколько длится?
Когда: в пятницу в 17:00, в воскресенье в 12:00
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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